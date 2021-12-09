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Зусилля Байдена на стримування Росії не означають, що треба відмовлятися від "нормандського формату", - Макрон

Зусилля Байдена на стримування Росії не означають, що треба відмовлятися від

Рішення президента США Джо Байдена працювати над зниженням напруженості між Росією і Україною не означає, що треба відмовлятися від необхідності діяти й у рамках "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон.

"Такі ініціативи - не заміна вже наявному формату ("нормандському" - ред)", - сказав він на прес-конференції в Парижі.

Макрон також схвалив те, що Байден до і після розмови з Путіним, яка відбулася цього тижня, обмінявся думками з європейськими союзниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон говоритиме із Зеленським та Путіним

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+10
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09.12.2021 20:59
+8
У Львові облрада запропонувала більше не говорити росія, а говорити московія. ОK
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4p3vdJNFk
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09.12.2021 20:57
+7
отрабатываем денюжки)))
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09.12.2021 20:45
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отрабатываем денюжки)))
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09.12.2021 20:45 Відповісти
Бугагаааааааа)))Бачили вже?
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09.12.2021 21:05 Відповісти
ДОБРИЙ ЧОЛОВІК
Здибалося два кацапи:
«Здаров брат!» - Здарово!
«А ґде батька?» - Павєсілі!
«Нєушто?» - Єй-богу!
«3а што ж єво павєсілі?
Нєшто он папался?»
- В хахлацкую багамольню
Как-то раз забрался
І там толька узял різу,
Шапку с Мікалая
І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»
19 июня [185
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09.12.2021 20:49 Відповісти
Цікаво що Нагорний Карабах вдалося звільнити від вірменських окупантів тільки після того , як різні меркелі , шульци і прочі макрони - були послані . А так вони б іще 30 років фуршети влаштовували під час своїх бесполєзних словоблудій
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09.12.2021 20:53 Відповісти
Байден готов участвовать в нормандском формате , чтобы загнать хутина под плинтус .
Все это понимают , кроме тупого Макрона
Макрончик, вместо того чтобы работать шестеркой у ****, ПРИГЛАСИ БАЙДЕНА В НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
Хватит идиотничать
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09.12.2021 20:54 Відповісти
У Львові облрада запропонувала більше не говорити росія, а говорити московія. ОK
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4p3vdJNFk
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09.12.2021 20:57 Відповісти
Что канкретна .....канкретна сделал Макрон, по сравнению в Британией????. Бла бла не считается. Конкретика, покретнее конкретику пусть прет .....только пустые разговоры.
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09.12.2021 20:58 Відповісти
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09.12.2021 20:59 Відповісти
Зеленський радіє грошам, Денисова атакує "Миротворець". Новиноньки.

https://www.youtube.com/watch?v=ajxWuD1BzPY
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09.12.2021 21:01 Відповісти
Меркель убрали,теперь и от этого бы избавиться..
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09.12.2021 21:25 Відповісти
Та это уже не Макрон, а Мокрон... Чем же его тупин испугал? Желтыми жилетами? Де Голль в гробу вентилятором работать начал с такими Эммануэлями у власти.
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09.12.2021 21:25 Відповісти
Говорят,что Байден с зекрысой уже поговорил и опа молчит ,в акуе.
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09.12.2021 21:26 Відповісти
Что Макрон, что Бидон, два пустобреха, Бла, бла_бла, и делают свое дело, Пуйло просто живот надрывает над этими импотентами.
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09.12.2021 21:26 Відповісти
Там что-то странное творится в Керченской протоке.................
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09.12.2021 21:29 Відповісти
Да, что-то опять намечается.
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09.12.2021 21:32 Відповісти
И боюсь, что-то нехорошее..........
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09.12.2021 21:56 Відповісти
На наш корабль кацапьо собирается напасть...
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09.12.2021 21:34 Відповісти
Начнем с того, что судно ВМС Украины не должен запрашивать разрешение на проход протоки. То, что кацапы сейчас заявляют - просто бред. Странно другое. Говорят, что это происходило часов 12 назад и до сих пор с обеих сторон никаких уточнений.
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09.12.2021 21:52 Відповісти
макрон шо мавку замолаживал на глазах трампа, облико мореле, не иначе
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09.12.2021 21:30 Відповісти
пока на кацапских ресурсах

Корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ. Требование изменить курс корабль не выполняет.
Как отметили в ЦОС ФСБ, действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.
Днем корабль береговой охраны РФ предупредил о необходимости соблюдения законов, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует. В настоящее время «Донбасс» находится уже на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
На перехват украинского военного судна направлены российские боевые корабли, однако, по информации на 22 часа 10 минут, какие-либо радикальные меры российские военные не предпринимают.
Ситуация развивается весьма стремительно - по ряду данных в небе уже находятся вертолёты ВКС России и штурмовики Су-25, при этом, имеются сведения о том, что проход в Керченский пролив готовится к экстренному блокированию
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09.12.2021 21:31 Відповісти
Твари поганые
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09.12.2021 21:40 Відповісти
Привет. Лентой это уже прошло в новостях ВВС, обещают позже дать более расширенную инфу.
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09.12.2021 21:53 Відповісти
привет
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09.12.2021 22:06 Відповісти
Моню надо из этого формата уценять, просто потому, что он становится занозой в теле Байдена из-за австралийского контракта по субмаринам.
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09.12.2021 21:36 Відповісти
где результаты звонка зе-крысы и байдена? опять придумывают что сбрехать....
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09.12.2021 21:38 Відповісти
У Вовы истерика. Пыхнет. Дунет. Раскумариться и что то выдаст.
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09.12.2021 21:47 Відповісти
Макрон пусть вынет хер Путин со рта и потом говорит что-то. Всем очевидно уже, что он строчит Путину усердно.
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09.12.2021 21:42 Відповісти
Типа когда дипломаты пищат,пушки молчат...,Мсье Макрон...КГБшное быдло это всегда кидалово...кто бы ни был у власти в мавзолее...
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09.12.2021 21:43 Відповісти
Мусье Макрон, извольте направиться в ж..пу к Х..лу.
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09.12.2021 21:46 Відповісти
Николя Саркози большой братан Путлера уже кинул однажды Саакашвили и оттяпал 20 % территории Грузии...,переговорщик блин...
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09.12.2021 21:48 Відповісти
макрон щось розпатякався))) вдається на знаки що у нього старенька дружина...))
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09.12.2021 22:04 Відповісти
при французькому президенті Франсуа́ Олла́нд і українському президенті Порошенко - нормандський формат працював. а при Е.Макроні - ні. Ти Макрон не здатний розуміти небезпеку з боку РФ для ЕС.
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09.12.2021 22:25 Відповісти
Макрон перепугался, что его кремлевские полставки отдадут Байдену?
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09.12.2021 22:54 Відповісти
м'ясо почало базікати
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09.12.2021 23:30 Відповісти
Французики переживают, что все купоны снимет Джо. А им ручки нагреть не удастся
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10.12.2021 18:19 Відповісти
 
 