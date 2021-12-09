Зусилля Байдена на стримування Росії не означають, що треба відмовлятися від "нормандського формату", - Макрон

Рішення президента США Джо Байдена працювати над зниженням напруженості між Росією і Україною не означає, що треба відмовлятися від необхідності діяти й у рамках "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон.

"Такі ініціативи - не заміна вже наявному формату ("нормандському" - ред)", - сказав він на прес-конференції в Парижі.

Макрон також схвалив те, що Байден до і після розмови з Путіним, яка відбулася цього тижня, обмінявся думками з європейськими союзниками.

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