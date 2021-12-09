Зусилля Байдена на стримування Росії не означають, що треба відмовлятися від "нормандського формату", - Макрон
Рішення президента США Джо Байдена працювати над зниженням напруженості між Росією і Україною не означає, що треба відмовлятися від необхідності діяти й у рамках "нормандського формату".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон.
"Такі ініціативи - не заміна вже наявному формату ("нормандському" - ред)", - сказав він на прес-конференції в Парижі.
Макрон також схвалив те, що Байден до і після розмови з Путіним, яка відбулася цього тижня, обмінявся думками з європейськими союзниками.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар09.12.2021 20:59
+8 DJ ZE baryga 73%
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+7 Иван Иван #488996
показати весь коментар09.12.2021 20:45
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Как-то раз забрался
І там толька узял різу,
Шапку с Мікалая
І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»
19 июня [185
Все это понимают , кроме тупого Макрона
Макрончик, вместо того чтобы работать шестеркой у ****, ПРИГЛАСИ БАЙДЕНА В НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
Хватит идиотничать
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4p3vdJNFk
https://www.youtube.com/watch?v=ajxWuD1BzPY
Корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ. Требование изменить курс корабль не выполняет.
Как отметили в ЦОС ФСБ, действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.
Днем корабль береговой охраны РФ предупредил о необходимости соблюдения законов, но получил ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует. В настоящее время «Донбасс» находится уже на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
На перехват украинского военного судна направлены российские боевые корабли, однако, по информации на 22 часа 10 минут, какие-либо радикальные меры российские военные не предпринимают.
Ситуация развивается весьма стремительно - по ряду данных в небе уже находятся вертолёты ВКС России и штурмовики Су-25, при этом, имеются сведения о том, что проход в Керченский пролив готовится к экстренному блокированию