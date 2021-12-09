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125 тис. доз простроченої COVID-вакцини від AstraZeneca списали в Україні у грудні

125 тис. доз простроченої COVID-вакцини від AstraZeneca списали в Україні у грудні

В грудні в Україні помістили на карантин близько 125 тис. доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Про це Міністерство охорони здоров’я відповіло у відповідь на запит журналістів видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 грудня 2021 року залишилося приблизно 125 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Вакцини з терміном придатності, що минув, не використовують для проведення вакцинації проти COVID-19, їх поміщено в карантин", – ідеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося 408 216 доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня. Їх вилучили з пунктів та центрів вакцинації для утилізації. Раніше повідомляли, що таких вилучених доз було 500 тис.

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Автор: 

вакцина (4419) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+7
Отже,замість дозволити використати,як бустерну дозу,Стєпанов з ляшком її знищують.
Ніхто не бачить злочину ?
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09.12.2021 21:20
+5
Це трошки менше доз , ніж з весни цього року загинуло антиваксерів . Фактично , майже 100% антиваксерів мали змогу вижити , получається .
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09.12.2021 21:05
+4
виявилось зайвими $900тисяч. Ну, ну...
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09.12.2021 21:10
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Норм. А сколько бабла под эти вакцины списали ?
По 20 евро за штуку ?
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09.12.2021 21:00 Відповісти
С учетом логистики...развези везде...потом собери до кучи обратно...потом утилизируй...явно будет больше чем по 20...
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09.12.2021 21:39 Відповісти
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09.12.2021 22:19 Відповісти
А потом они обижаются, что их "не любят".
Но всегда молчат за что.
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09.12.2021 22:35 Відповісти
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10.12.2021 08:05 Відповісти
Дошло таки письмо до деда мороза...
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10.12.2021 09:17 Відповісти
Це трошки менше доз , ніж з весни цього року загинуло антиваксерів . Фактично , майже 100% антиваксерів мали змогу вижити , получається .
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09.12.2021 21:05 Відповісти
виявилось зайвими $900тисяч. Ну, ну...
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09.12.2021 21:10 Відповісти
Отже,замість дозволити використати,як бустерну дозу,Стєпанов з ляшком її знищують.
Ніхто не бачить злочину ?
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09.12.2021 21:20 Відповісти
Уроды !!! К бустерной - третьей дозе население не допускают, а рабочую вакцину - сливают в унитаз. Вместе с нашими налогами. Ганьба !
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09.12.2021 21:36 Відповісти
У всех своя "доза". Не пропускай "свою", Вадик. И будь здоров. Во всех смыслах.
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09.12.2021 22:26 Відповісти
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09.12.2021 22:25 Відповісти
Привет, а Земля - плоская ? Только чесно...
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09.12.2021 22:48 Відповісти
А це все гроші, які можна було використати з розумом.
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09.12.2021 21:49 Відповісти
курви - antivaxes!
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09.12.2021 22:12 Відповісти
капец! Что сложно установить больше пунктов вакцинации - на каждой остановке фургонами например. Нужно на каждом шагу пункты вакцинации поставить и все будут делать вакцинацию!
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09.12.2021 22:18 Відповісти
я Pfizer вакцинировался и еще буду вакцинироваться. а вы не хотите, не нужно, но зачем вы другим это навязываете. Кто захочет, пусть вакцинируется, кто не хочет, пусть не вакцинируются, но зачем агитировать против. Столько людей же мрет от этой заразы. Вы по сути убиваете людей своей тупостью. Не хочешь вакцинироваться, не нужно, но просто не понимаю, зачем другим это навязывать???
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09.12.2021 22:45 Відповісти
Ты еще не понял? Разумные люди не хотят вакцинироваться. Пункты для уколотых даже в магазинах стоят.
И ДА, именно ТЫ в первом посте агитируешь за прививку. Укололся - радуйся тихенько
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10.12.2021 05:54 Відповісти
Ты хочешь сказать, что в отсталых странах разумных людей больше? Самые умные люди живут в Украине, паРаше, Румынии и Африке? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Ну и цифры летальности по разным странам как бы на моей стороне - что-то не сильно везет "разумным".
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10.12.2021 08:20 Відповісти
а кто тебе сказал что разумных большинство? 73% подтвердят.
на счет Европы - митинги почти КАЖДЫЙ день против вакцины.
смертность - уровень медицины...
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12.12.2021 15:50 Відповісти
Читать умеешь? Дебилы есть везде, просто процент разный. Уровень заболеваемости и летальности прямо зависит от уровня вакцинации. И то, что в развитых странах процент вакцинированных максимальный - это не случайность, а закономерность. Дебилов меньше = процент вакцинации выше.
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12.12.2021 17:15 Відповісти
И еще момент. Важно даже не количество умерших, а динамика. Вот здесь вот сильно наглядно видно, где проживает 73% дебилов:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Абсолютные цифры даже не имеют значения. Просто смотрим графики Daily New Death и все становится на свои места. В Израиле третья волна унесла меньше жизней, чем первая. Такой же график плюс-минус по всем странам с высоким уровнем вакцинации. У нас же умирает людей с каждой волной больше. И дело здесь далеко не в медицине, а в идиотах, которые скорее поверять Чумаку, Кашпировскому или пирамидкам Гондона, чем ученым.
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12.12.2021 17:25 Відповісти
Дебил, в ВБ, еще с первой волны открывают и закрывают больничный с ковидом дистанционно - это мировая практика, это нормально. Я еще несколько месяцев назад выкладывал заключительные выводы CDC по поводу естественного и искусственного иммунитета по ковиду. Там в том числе упоминалось, почему Израиль сделал другие выводы. Разница лишь в том, что CDC исследовало лишь случаи госпитализаций, а Израиль все случаи заражения. Если коротко, то естественный иммунитет защищает еще меньше, чем искусственный, но и то, и другое долго не работает. Поэтому и тем, и тем нужна дополнительная прививка (что и делает Израиль) Искать для каждого клоуна с поздним зажиганием информацию у меня желания нет. У баранов никаких прав нет - забудь.
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13.12.2021 00:35 Відповісти
не надавати екстренну медичну допомогу не вакцинованим, підтвердженим хворим на ковід і вакцина більше пропадати не буде. хотіли здохнути, ласкаво просимо.
тільки тоді, будуть черги за вакциною і ні одно чмо не буде видавати себе за антивакцинатора.
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09.12.2021 22:20 Відповісти
А вакцинированные не болеют, злобный вы наш
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09.12.2021 22:26 Відповісти
97 из100 под кислородом, НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ. как Вам не злобным еще обьяснять. ну легче переносят болезнь, те кто укололся, легче на 97 %
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09.12.2021 22:34 Відповісти
Да если бы так было, вы бы всю вакцину держали только для своих.
А что останется - уничтожали бы, чтобы врагу не досталось.
Как с вакансиями: не можешь заполнить вакансию своим -
не давай работу чужому, лучше ликвидируй вакансию -
это в вашем катехизисе - любой может открыть гугл почитать
ваш катехизис строителя СССР.
Так что добра вы нам не пожелаете никогда.
И если что-то навязываете - то то только во зло.
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09.12.2021 22:49 Відповісти
1, нихрена не понял
2.кто такие вы, тоесть мы
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09.12.2021 22:54 Відповісти
а че ты за меня так переживаешь, ты же возрадуешься чтоб я сдох, антиваксер такой...
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09.12.2021 22:53 Відповісти
дурачек ты. я как норм человек, в принципе не мого радоваться чужому горю, а резко пишу?
а вдруг кому то дойдет и он сделает прививку.
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09.12.2021 23:01 Відповісти
Ай -йай-йай
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09.12.2021 22:24 Відповісти
Сейчас для свободного путешествия по странам ЕС нужно вакцинироваться нормальной вакциной, короновак не катит в большинстве стран. Поэтому десятки тысяч наших сограждан, вмазанных короноваком, хотели бы получить бустерную дозу в том числе астра-зенекой. А что делают квартальные долпоепы? Они доказывают всему миру, что зекоМанда состоит исключительно из *********! выливать на помойку сто тысяч доз вакцины, когда на нее есть десятки тысяч желающих в нашей стране - это епаное дно здравого смысла. имбицилы73%, каких вам еще не хватает доказательств что вы выбрали ********* управлять страной?!
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09.12.2021 22:28 Відповісти
А може їх і не завозили, може їх і не було, а гроші просто вкрали?
крадуцькц вони такі!
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09.12.2021 22:32 Відповісти
Кто поверит, что они поместят живые бабки на какой-то "карантин" ?
Эти вакцины будут впаривать где смогут и присваивать ВСЕ деньги себе.
А скажут, что "списали".
Кто-то сомневается ?
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09.12.2021 22:40 Відповісти
Як прийшло, так і пішло.

Усі ці вакцини - це благодійна допомога від наших друзів, які більш заможніші, ніж ми, ніщєброди. Наскільки я пам'ятаю, то наприкінці літа нам Литва подарувала десь півмільйона доз. Та інші країни теж ділились з нами, бо відчували, що восени нам хмизда буде.
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09.12.2021 23:05 Відповісти
Ну не привились ими антивакеры, да и Бог им в помощь )
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09.12.2021 23:07 Відповісти
нормальна влада б як зробила? - хочеш вакцинуватися, то запишись. Знаєм кількість, додамо на те, що хтось передумає і все. Навіщо купувати чи випрошувати вакцини, які людям не потрібні? Казки про смерть переважно не вакцинованих - це нагнітання страху як у 2020, коли заборонено було і парком гуляти. Потім само брехло ляшківське призналося, що страхали, аби люди не розслаблялися. Збрехавший одного разу хоче аби вірили йому тепер?
Назгрібали по різним програмам всяких астразенек, накупив стєпанов китайської (причому ціну і кількість засекретив), а потім аби не пропало почали руки викручувать - колись.
Доктор-смерть Супрун намагалась втюрити вакцину залежану проти корі, але їй мабуть і не снилися гулаговські методи ляшків. Але для "особоодарьонних" Супрун - доктор смерть, а ляшко із зекомандою - милі бубочки.
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10.12.2021 01:27 Відповісти
Новини з Мордору.

Медицинский кластер Сколково ответил на запрет вакцины Pfizer для клиник

Международный медицинский кластер в Сколково поддерживает позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует доработки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кластера, комментируя запрет Росздравнадзора

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60000fde9a79473751eeb567?
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10.12.2021 18:56 Відповісти
 
 