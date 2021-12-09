125 тис. доз простроченої COVID-вакцини від AstraZeneca списали в Україні у грудні
В грудні в Україні помістили на карантин близько 125 тис. доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.
Про це Міністерство охорони здоров’я відповіло у відповідь на запит журналістів видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 1 грудня 2021 року залишилося приблизно 125 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Вакцини з терміном придатності, що минув, не використовують для проведення вакцинації проти COVID-19, їх поміщено в карантин", – ідеться у повідомленні.
Також у відомстві повідомили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося 408 216 доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня. Їх вилучили з пунктів та центрів вакцинації для утилізації. Раніше повідомляли, що таких вилучених доз було 500 тис.
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По 20 евро за штуку ?
Но всегда молчат за что.
Ніхто не бачить злочину ?
И ДА, именно ТЫ в первом посте агитируешь за прививку. Укололся - радуйся тихенько
на счет Европы - митинги почти КАЖДЫЙ день против вакцины.
смертность - уровень медицины...
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Абсолютные цифры даже не имеют значения. Просто смотрим графики Daily New Death и все становится на свои места. В Израиле третья волна унесла меньше жизней, чем первая. Такой же график плюс-минус по всем странам с высоким уровнем вакцинации. У нас же умирает людей с каждой волной больше. И дело здесь далеко не в медицине, а в идиотах, которые скорее поверять Чумаку, Кашпировскому или пирамидкам Гондона, чем ученым.
тільки тоді, будуть черги за вакциною і ні одно чмо не буде видавати себе за антивакцинатора.
А что останется - уничтожали бы, чтобы врагу не досталось.
Как с вакансиями: не можешь заполнить вакансию своим -
не давай работу чужому, лучше ликвидируй вакансию -
это в вашем катехизисе - любой может открыть гугл почитать
ваш катехизис строителя СССР.
Так что добра вы нам не пожелаете никогда.
И если что-то навязываете - то то только во зло.
2.кто такие вы, тоесть мы
а вдруг кому то дойдет и он сделает прививку.
крадуцькц вони такі!
Эти вакцины будут впаривать где смогут и присваивать ВСЕ деньги себе.
А скажут, что "списали".
Кто-то сомневается ?
Усі ці вакцини - це благодійна допомога від наших друзів, які більш заможніші, ніж ми, ніщєброди. Наскільки я пам'ятаю, то наприкінці літа нам Литва подарувала десь півмільйона доз. Та інші країни теж ділились з нами, бо відчували, що восени нам хмизда буде.
Назгрібали по різним програмам всяких астразенек, накупив стєпанов китайської (причому ціну і кількість засекретив), а потім аби не пропало почали руки викручувать - колись.
Доктор-смерть Супрун намагалась втюрити вакцину залежану проти корі, але їй мабуть і не снилися гулаговські методи ляшків. Але для "особоодарьонних" Супрун - доктор смерть, а ляшко із зекомандою - милі бубочки.
Медицинский кластер Сколково ответил на запрет вакцины Pfizer для клиник
Международный медицинский кластер в Сколково поддерживает позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует доработки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кластера, комментируя запрет Росздравнадзора
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60000fde9a79473751eeb567?