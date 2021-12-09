125 тис. доз простроченої COVID-вакцини від AstraZeneca списали в Україні у грудні

В грудні в Україні помістили на карантин близько 125 тис. доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca.

Про це Міністерство охорони здоров’я відповіло у відповідь на запит журналістів видання "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 грудня 2021 року залишилося приблизно 125 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Вакцини з терміном придатності, що минув, не використовують для проведення вакцинації проти COVID-19, їх поміщено в карантин", – ідеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що станом на 1 листопада в Україні залишалося 408 216 доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня. Їх вилучили з пунктів та центрів вакцинації для утилізації. Раніше повідомляли, що таких вилучених доз було 500 тис.

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