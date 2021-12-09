Кабмін прийняв рішення про перетворення концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство

Кабінет Міністрів України в рамках імплементації реформи оборонно-промислового комплексу державної форми власності ухвалив історичне рішення — перетворення ДК "Укроборонпром" на акціонерне товариство та погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу концерну, відповідні постанову та розпорядження схвалено сьогодні, 9 грудня, на засіданні Уряду.

"1 жовтня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №1630-ІХ "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", ключова мета якого – підвищення обороноздатності, економічної безпеки і захисту інтересів України шляхом запровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного ОПК", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд

У інформації підкреслюється, що концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства Укроборонпрому будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належитимуть державі.

"Трансформація Укроборонпрому дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями завдяки: впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах – згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), – що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск; трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України; створенню спільних проєктів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України; залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій", - пкідкреслюється у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупційні ризики в Укроборонпромі є гальмом реформи ОПК, - експерти