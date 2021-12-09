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Новини Оборона
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Кабмін прийняв рішення про перетворення концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство

Кабмін прийняв рішення про перетворення концерну

Кабінет Міністрів України в рамках імплементації реформи оборонно-промислового комплексу державної форми власності ухвалив історичне рішення — перетворення ДК "Укроборонпром" на акціонерне товариство та погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу концерну, відповідні постанову та розпорядження схвалено сьогодні, 9 грудня, на засіданні Уряду.

"1 жовтня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №1630-ІХ "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", ключова мета якого – підвищення обороноздатності, економічної безпеки і захисту інтересів України шляхом запровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного ОПК", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд

У інформації підкреслюється, що концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства Укроборонпрому будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належитимуть державі.

"Трансформація Укроборонпрому дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями завдяки: впровадженню моделі корпоративного управління на підприємствах – згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), – що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;  трансферу новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;  створенню спільних проєктів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України; залученню інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій", - пкідкреслюється у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупційні ризики в Укроборонпромі є гальмом реформи ОПК, - експерти

Автор: 

Кабмін (14065) оборона (4772) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Працювати слід , а не назви змінювати !!)))
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09.12.2021 21:26
+5
А кто станет мажоритарным акционером? Бабушка Беня?
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09.12.2021 21:29
+5
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09.12.2021 21:32
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Працювати слід , а не назви змінювати !!)))
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09.12.2021 21:26 Відповісти
Зеленский практично знищив Кузню і Павлоградський завод він ще й під час війни заблокував постачання армії.
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09.12.2021 21:35 Відповісти
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09.12.2021 21:36 Відповісти
Вистава відбувається згідно з кремлівським сценарієм !!)))
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09.12.2021 21:40 Відповісти
Зелена пліснява послідовно втілює кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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09.12.2021 21:38 Відповісти
погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.
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я так розумію ,реорганізувати-продати потрібним зелюдям забезцінь,розібрати до фундаменту підприємства обладнання на брухт ,а землю під ними забудувати багатоповерхівками та торговими центрами.
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09.12.2021 22:14 Відповісти
А кто станет мажоритарным акционером? Бабушка Беня?
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09.12.2021 21:29 Відповісти
Ось вивески змінять і звіздець москалям !!!)))
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09.12.2021 21:30 Відповісти
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09.12.2021 21:32 Відповісти
Люди Ермака, Татарова и Демченка - считай агентура *****.
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09.12.2021 21:35 Відповісти
А, в наглядовій раді хто буде? знову не ТОВАРИЩИ))))
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09.12.2021 21:36 Відповісти
ХЗ. пуштунський виб@ядок ЗЕлібоба Мустафа Найєм перейшов з Укроборонпрому до Міністерства інфраструктури - влада "ганяє лисого".
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09.12.2021 21:40 Відповісти
Найем хоча і пуштунський, але єврей.
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09.12.2021 23:21 Відповісти
Ну то не дивина. " свинарчуки" клоунської едиції то святі люди.Треба ж своїх звиздомордих а-ля лещенко "наглядовців" прилаштувати
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09.12.2021 22:19 Відповісти
в концертное общество...
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09.12.2021 22:56 Відповісти
Ну нарешті! Нарешті зробили те, що було потрібно зробити ще 8 років тому! Тепер ракєти полетять, танки затанкують, кораблі закораблять а бонбандіровщіки забонбандірують...
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09.12.2021 22:58 Відповісти
https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/ https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/

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09.12.2021 23:12 Відповісти
Що це за "акціонерне товариство з 100% державним капіталом. Акціонерне товариство де один акціонер.
Якась шахрайська схема до дерибана Укроборонпрома. Спочатку назву і структуру поміняти, а потім (дуже скоро) роздерибанити по частинам. Не розумію куди активісти дивляться. Напевно всі продались Коломойському.
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09.12.2021 23:41 Відповісти
Укроборонпром має бути виключно державним так як туди надходять виключно як державні замовлення так і державні кошти.А тут із оборонки цілеспрямовано влада хоче зробити приватним та ще і під ,хоч і прикритим,керівництвом мокшандії так як вже зробили важку ,видобувну та енергетичну промисловості.
Все те що Україну робить країною вже роздали ахметовим,пінчукам,медведчукам,коломойським...І тепер правтично вони керують країною а не народ та влада.
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10.12.2021 07:26 Відповісти
 
 