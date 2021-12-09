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ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки (оновлено)

ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України

У ФСБ РФ заявляють, що корабель ВМС України "Донбас" знаходиться в безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - заявили у ФСБ.

За даними російської спецслужби, вранці у четвер корабель управління "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. "Заявок відповідно до Обов'язкових ухвал у морському порту Керч, затверджених наказом міністерства транспорту РФ від 21 жовтня 2015 р. № 313, на проходження Керч-Єнікальським каналом українською стороною подано не було", - додали у ФСБ.

Також читайте: Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

О 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою.

"Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує", - повідомили у ФСБ.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Росія перетворює Азовське море на "внутрішнє озеро"

Згодом у ФСБ заявили, що "Донбас" змінив курс, проте на запити не відповідає.

"Корабель управління "Донбас" ліг на зворотний від Керченської протоки курс, на запити не реагує. Дії екіпажу українського корабля розцінюються як провокаційні і такі, що створюють загрозу безпеці мореплавання", - повідомили у ФСБ РФ.

Автор: 

Азовське море (1617) ВМС (1379) Керченська протока (360) ФСБ (1449)


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Топ коментарі
+64
Завдяки москалям сталося неймовірне. Тепер весь світ знає, що Україна - не Росія... Бо в 90- і плутали навіть сусіди європейці. Наступне, Росія - не Русь, назву, історію вкрали. ******* Московія- залишки Орди, доживає останній період. Мордор буде зруйновано.
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09.12.2021 21:35
+39
Один корабель, на відстані 18 морских миль, а в московитів вже повні штані "адреналіну"???
Добре, синку, добре (с)

Я собі уявляю: з яким тягарем "адреналіну" в штанях вони будуть переходити наш Державний кордон!
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09.12.2021 21:39
+36
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09.12.2021 21:47
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"Не планує" ,в чому проблема , чи москалі вважають що він має доповести про свої наміри !!!)))
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09.12.2021 21:34 Відповісти
Завдяки москалям сталося неймовірне. Тепер весь світ знає, що Україна - не Росія... Бо в 90- і плутали навіть сусіди європейці. Наступне, Росія - не Русь, назву, історію вкрали. ******* Московія- залишки Орди, доживає останній період. Мордор буде зруйновано.
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09.12.2021 21:35 Відповісти
Занадто опттмістично) Це знають єврлпейці які в посольстві працюють))
А середньостатистичний німець навіть з вищою освітою ще й досі думає що Україна то десь біля росії або і є росія. Тому і ведуться на фейки про громадянську війну.
І не дивлячись на безвіз, відношення німців до нас досі як до африканців. Звичайно в обличчя вам цього не дай Боже вони не скажуть- ба більше, за таке можна і з роботи вилетіти якщо факт буде доведений. Але між собою, за вашою спиною і німець і швед, і навіть поляк буде зневажливо ставитися
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09.12.2021 22:08 Відповісти
Как же вас видно кацапских троллей! Даже методички не помогают на украинском )
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09.12.2021 22:57 Відповісти
зневажливо,бо туди заробітчанами поїхала значна частина "ватних" біженців з донбасу.
але значно краще,ніж до 2014 року.в цьому і є прогрес
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09.12.2021 23:01 Відповісти
пусть свои дебильные приказы сами выполняют. Они-же эрэфия
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09.12.2021 21:37 Відповісти
Один корабель, на відстані 18 морских миль, а в московитів вже повні штані "адреналіну"???
Добре, синку, добре (с)

Я собі уявляю: з яким тягарем "адреналіну" в штанях вони будуть переходити наш Державний кордон!
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09.12.2021 21:39 Відповісти
Це той "Донбас", який в вересні 2018-го таки пройшов протокою з Чорного в Азовське море?
А скільки там екіпажу?
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09.12.2021 21:41 Відповісти
Таки той...
"20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська,
...
Приблизно о 15.50 кораблі пройшли Керченський міст у супроводі великої кількості кораблів ФСБ та ВМФ Росії...
... о 09:35 (21 вересня) заходом морського буксира "Корець" успішно завершився перехід групи суден ВМС ЗС України до порту Маріуполя."
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09.12.2021 21:48 Відповісти
Дійсно стояв в порту на 5 причалі Сьогодні даже увагу не звернув стоїть чи ні Прийшлося на роботу дзвонити , кажуть нема
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09.12.2021 22:05 Відповісти
Насколько мне память не изменяет, там 100+ экипажа.
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09.12.2021 21:58 Відповісти
Всего лишь один корабль создаёт угрозу в проливе, круто
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09.12.2021 21:45 Відповісти
Порошенко послав хлопчиків на смерть
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09.12.2021 21:45 Відповісти
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09.12.2021 21:47 Відповісти
Ты убивать будешь?
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09.12.2021 21:48 Відповісти
а які в нього на це повноваження?
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09.12.2021 21:51 Відповісти
От вашего поста попахивает сарказмом. Но в наше тяжёлое время сложно определить, где сарказм, а где бред на серьёзных щах
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09.12.2021 22:27 Відповісти
Весь прикол в том, что сейчас во власти Украины одни агенты Путина и они из командования Украины работают на РФ и в любых диверсиях могут подыгрывать Путину. Вот, что страшно, что опять тоже самое, что и при Януковиче.
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09.12.2021 21:46 Відповісти
Мирный себе корабль, ни пушек, ни ракет - с чего такой кипешь ?
Если по керченскому мосту или проливу захотят ударить -
московиты узнают последними, так что не обижайте мирный траулер.
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09.12.2021 21:47 Відповісти
Россияне самые большие истерички в мире.
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09.12.2021 23:56 Відповісти
Донбас порожняк не гонит!
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09.12.2021 21:49 Відповісти
А про дельфинов из "Правого сектора" лапотные еще не знают?
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09.12.2021 21:49 Відповісти
Їм загрожує корабль майже без озброєння???
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09.12.2021 21:50 Відповісти
РАБссия боится даже имени Степан Бандера...а тут целый украинский флот с подлодкой Курск пошел в атаку на быдло Мавзолейное... угораю с баранов Путлера....
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09.12.2021 21:54 Відповісти
Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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09.12.2021 21:55 Відповісти
типа цапов кто-то спрашивал....
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09.12.2021 21:55 Відповісти
вони рапортують про зжатe очко
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09.12.2021 22:26 Відповісти
Да-да-да... Есть такое. Мой племянник, в данный момент, на борту "Донбасса". БЧ-5. Пацан, 22 года. Контрактник.
Я бы мог многое рассказать, об этом корабле. Но... не стану.
А мог бы многое... Настолько многое, что вы бы все ох.ели...
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09.12.2021 21:58 Відповісти
Нет. Носитель иного. Не оружия вовсе...
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09.12.2021 22:00 Відповісти
Он самый. Несчастное корыто. С несчастным экипажем...
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09.12.2021 22:03 Відповісти
пипец интрига
я сам срочку служил на точно такой же ПМ-ке . чего там такого может быть о чем я не знаю ?
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09.12.2021 22:18 Відповісти
Именно так. Я - об экипаже. И- о вакцинации этого экипажа... Не более того.
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09.12.2021 22:30 Відповісти
ну надо же...опять пришельцы с планеты нубира заставляют вакцинироваться чипами...
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09.12.2021 23:05 Відповісти
Чисто на всякий случай.

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ) Источник:

Надо учиться оскорблять оппонента не прибегая к ненормативной лексике. Иначе запросто можно схлопотать бан.
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09.12.2021 22:24 Відповісти
Дело ваше...
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09.12.2021 22:30 Відповісти
Чого кацапня підняла кіпеш - маємо право , тому москальня може наших моряків тільки в с@ аку розцілувати 😡
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09.12.2021 21:59 Відповісти
маєш зелю, а не право
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09.12.2021 22:01 Відповісти
При чому тут Зе
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09.12.2021 22:25 Відповісти
При тому, що зе на це право забив болт, бо йому то порошенко заважає, то в очку ***** мир ввижається.
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09.12.2021 23:41 Відповісти
коцапы куеют, а зелох кофту сушит...
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09.12.2021 22:04 Відповісти
Они боятся что он как брандер протаранит мост и взорвется.

Но скорее просто наполняют информационное поле в виду того что их пресуют с разных сторон- им нужно создавать видимость что украинцы тоже виноваты хоть на пол шишечки
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09.12.2021 22:11 Відповісти
очкуют винтороги, прям слышен "хруст французской бутылки"
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09.12.2021 22:14 Відповісти
Прошлый раз так очковали, что парочку утлых суденышек таки себе в порт отвели и гальюны поскрутили.
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09.12.2021 22:32 Відповісти
Да помним, помним...
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09.12.2021 22:59 Відповісти
над вонючкой зеленой издеваются... а он все подтвердит, что он напал...
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09.12.2021 22:15 Відповісти
корабель ВМС України "Донбас" - знаходиться у правильному місці - як датчик що реагує на військову активність російський окупантів . . . Якщо російські окупанти почнуть провокації проти нашого корабля - буде обовязково відповідь. і цього окупанти не хочуть - тому що чергового захоплення наших моряків не буде.
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09.12.2021 22:17 Відповісти
ти про шо болєзний?
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09.12.2021 22:23 Відповісти
Крим окупований. Що ти мелеш?
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09.12.2021 22:32 Відповісти
Яке шоу? Що ти мелеш? Він і не направлявся до протоки)))
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09.12.2021 22:41 Відповісти
у русского зажало мозок узким язьiком. нe зважай! насолоджуйся шизой! збирай анамнeз.
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09.12.2021 22:54 Відповісти
Ты чего своей тряпкой власовской то брезгуешь?) Очкуешь?) Нет яиц?)))
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09.12.2021 22:53 Відповісти
Так когда он входил в Азовское разрешения спрашивал и лоцмана российского получил.
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09.12.2021 22:33 Відповісти
А ще одне- корабель взагалі не рухався у бік Керченської протоки. Він вийшов в рейд і перебував на відстані 30 миль від Керченського посту. Всі інші звинувачення та наративи "развєрнулся назад, іспугался" та інше є кацапською маячнею.
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09.12.2021 22:34 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько.
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09.12.2021 22:44 Відповісти
И зачем вы пробку создали?) Чем опять пролив перекрыли? Сколько своих судов протаранили?)))
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09.12.2021 22:56 Відповісти
нe боись. унитази вашi украiнцям нe потрiбнi. своi мають.
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09.12.2021 22:24 Відповісти
зaгроза вeликоi кiлькостi грязних пiдгузкiв
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09.12.2021 22:20 Відповісти
надо ноту в посольство РФ отправить. тем более. оно прямо в Киеве. так сказать, оккупанты ходют себе на работу, а мусорня их охраняет.
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09.12.2021 22:26 Відповісти
Отбой, корабль развернулся и пошел в обратную сторону, кацапы с горящими пердаками остались на берегу.
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09.12.2021 22:27 Відповісти
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09.12.2021 22:52 Відповісти
З яких пір десяток обісраних косабських спідніх(внаслідок виходу в море старенького українського корабля, неозброєного) становить загрозу судноплавству в затоці, хоча.."умом раїсю нє панять...."
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09.12.2021 23:25 Відповісти
Можна взагалі брати шмат лайна з моторчиком і запускати в бік протоки, навіть без екіпажу - ото москалі будуть класти цеглинки)
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09.12.2021 23:47 Відповісти
Ех, "АШОТА" ще б туди, для "повного щастя" в штанах!
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10.12.2021 06:45 Відповісти
 
 