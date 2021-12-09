ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки (оновлено)
У ФСБ РФ заявляють, що корабель ВМС України "Донбас" знаходиться в безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.
"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - заявили у ФСБ.
За даними російської спецслужби, вранці у четвер корабель управління "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. "Заявок відповідно до Обов'язкових ухвал у морському порту Керч, затверджених наказом міністерства транспорту РФ від 21 жовтня 2015 р. № 313, на проходження Керч-Єнікальським каналом українською стороною подано не було", - додали у ФСБ.
О 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою.
"Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує", - повідомили у ФСБ.
Згодом у ФСБ заявили, що "Донбас" змінив курс, проте на запити не відповідає.
"Корабель управління "Донбас" ліг на зворотний від Керченської протоки курс, на запити не реагує. Дії екіпажу українського корабля розцінюються як провокаційні і такі, що створюють загрозу безпеці мореплавання", - повідомили у ФСБ РФ.
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А середньостатистичний німець навіть з вищою освітою ще й досі думає що Україна то десь біля росії або і є росія. Тому і ведуться на фейки про громадянську війну.
І не дивлячись на безвіз, відношення німців до нас досі як до африканців. Звичайно в обличчя вам цього не дай Боже вони не скажуть- ба більше, за таке можна і з роботи вилетіти якщо факт буде доведений. Але між собою, за вашою спиною і німець і швед, і навіть поляк буде зневажливо ставитися
але значно краще,ніж до 2014 року.в цьому і є прогрес
Добре, синку, добре (с)
Я собі уявляю: з яким тягарем "адреналіну" в штанях вони будуть переходити наш Державний кордон!
А скільки там екіпажу?
"20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська,
...
Приблизно о 15.50 кораблі пройшли Керченський міст у супроводі великої кількості кораблів ФСБ та ВМФ Росії...
... о 09:35 (21 вересня) заходом морського буксира "Корець" успішно завершився перехід групи суден ВМС ЗС України до порту Маріуполя."
Если по керченскому мосту или проливу захотят ударить -
московиты узнают последними, так что не обижайте мирный траулер.
Я бы мог многое рассказать, об этом корабле. Но... не стану.
А мог бы многое... Настолько многое, что вы бы все ох.ели...
я сам срочку служил на точно такой же ПМ-ке . чего там такого может быть о чем я не знаю ?
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ) Источник:
Надо учиться оскорблять оппонента не прибегая к ненормативной лексике. Иначе запросто можно схлопотать бан.
Но скорее просто наполняют информационное поле в виду того что их пресуют с разных сторон- им нужно создавать видимость что украинцы тоже виноваты хоть на пол шишечки