ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки (оновлено)

У ФСБ РФ заявляють, що корабель ВМС України "Донбас" знаходиться в безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"В даний час "Донбас" знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання", - заявили у ФСБ.

За даними російської спецслужби, вранці у четвер корабель управління "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. "Заявок відповідно до Обов'язкових ухвал у морському порту Керч, затверджених наказом міністерства транспорту РФ від 21 жовтня 2015 р. № 313, на проходження Керч-Єнікальським каналом українською стороною подано не було", - додали у ФСБ.

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О 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою.

"Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує", - повідомили у ФСБ.

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Згодом у ФСБ заявили, що "Донбас" змінив курс, проте на запити не відповідає.

"Корабель управління "Донбас" ліг на зворотний від Керченської протоки курс, на запити не реагує. Дії екіпажу українського корабля розцінюються як провокаційні і такі, що створюють загрозу безпеці мореплавання", - повідомили у ФСБ РФ.