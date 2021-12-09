65 військових ЗСУ загинули від початку року на Донбасі внаслідок російських обстрілів, - Україна в ОБСЄ
Унаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ із 1 січня до 2 грудня 2021 року на сході України загинули 65 військовослужбовців, у тому числі 29 - від куль снайперів.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія продовжує порушувати режим припинення вогню. З 1 січня по 2 грудня 2021 року російські сили здійснили 2346 обстрілів українських позицій, унаслідок чого 65 українських військових загинули та ще 261 боєць дістав поранення", - заявив дипломат.
Цимбалюк додав, що окупанти активно ведуть снайперський вогонь – від нього з початку року загинули 29 військовослужбовців ЗСУ.
Очільник місії України при ОБСЄ також звернув увагу іноземних делегацій на нарощування Росією військ поблизу нашої держави. За його словами, загальна чисельність російських сил уздовж кордону, у тимчасово окупованих районах сходу України та в Криму становить 115 тис. військовослужбовців.
"Паралельно Росія посилює свої збройні формування вздовж лінії зіткнення 122-міліметровою самохідною артилерією, танками та бойовими броньованими машинами з порушенням ліній відведення. При цьому вона продовжує постачати через кордон боєприпаси, військову техніку, у тому числі системи радіоелектронної боротьби, БПЛА та пально-мастильні матеріали", - заявив представник України.
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Здали Цемаха москві- все, завдання з кремля виконано, більше поступок не буде ніяких- хоч відводьте війська хоч ні