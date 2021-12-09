65 військових ЗСУ загинули від початку року на Донбасі внаслідок російських обстрілів, - Україна в ОБСЄ

Унаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ із 1 січня до 2 грудня 2021 року на сході України загинули 65 військовослужбовців, у тому числі 29 - від куль снайперів.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує порушувати режим припинення вогню. З 1 січня по 2 грудня 2021 року російські сили здійснили 2346 обстрілів українських позицій, унаслідок чого 65 українських військових загинули та ще 261 боєць дістав поранення", - заявив дипломат.

Цимбалюк додав, що окупанти активно ведуть снайперський вогонь – від нього з початку року загинули 29 військовослужбовців ЗСУ.

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Очільник місії України при ОБСЄ також звернув увагу іноземних делегацій на нарощування Росією військ поблизу нашої держави. За його словами, загальна чисельність російських сил уздовж кордону, у тимчасово окупованих районах сходу України та в Криму становить 115 тис. військовослужбовців.

"Паралельно Росія посилює свої збройні формування вздовж лінії зіткнення 122-міліметровою самохідною артилерією, танками та бойовими броньованими машинами з порушенням ліній відведення. При цьому вона продовжує постачати через кордон боєприпаси, військову техніку, у тому числі системи радіоелектронної боротьби, БПЛА та пально-мастильні матеріали", - заявив представник України.

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