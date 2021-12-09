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Новини
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Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про рух корабля МВС України "Донбас" до Керченської протоки.

"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. В цілому ж - Азовське море - це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (40км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", - повідомив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки

Автор: 

Азовське море (1617) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+14
И что, Мосейчучка не пропоет свою любимую песню про "бедных мальчиков, посланных подлым президентом на смерть"?
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09.12.2021 22:22
+3
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09.12.2021 22:37
+3
Якби ми були нормальною країною- керченський міст давно б уже був підірваний. Як і обидва північні потоки

А з терпилами ніхто не рахується

Одна маленька і горда кавказька республіка показала, як треба вести тотальну війну
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09.12.2021 23:21
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Отож. Про це пишуть російські недоЗМІ.
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09.12.2021 22:20 Відповісти
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09.12.2021 22:36 Відповісти
https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:36.7/centery:45.2/zoom:10 https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:36.7/centery:45.2/zoom:10

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09.12.2021 22:46 Відповісти
И что, Мосейчучка не пропоет свою любимую песню про "бедных мальчиков, посланных подлым президентом на смерть"?
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09.12.2021 22:22 Відповісти
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09.12.2021 22:37 Відповісти
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09.12.2021 22:44 Відповісти
Неее...
Ч....лен мешает.
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09.12.2021 23:16 Відповісти
Якби ми були нормальною країною- керченський міст давно б уже був підірваний. Як і обидва північні потоки

А з терпилами ніхто не рахується

Одна маленька і горда кавказька республіка показала, як треба вести тотальну війну
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09.12.2021 23:21 Відповісти
А чого ти сидиш рівно на жопе, а не здійсниш тобою написане, диванний диверсант?
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10.12.2021 03:46 Відповісти
. Потому что он платит налоги , как и я . И мы хотим за наши налоги , чтобы работало СБУ и Контрразведка , а не орехами занималась и сигаретами
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10.12.2021 17:48 Відповісти
 
 