Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, - Байден у розмові з Зеленським

Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, передав слова президента США Джозефа Байдена, голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, це було сказано Байденом під час телефонної розмови американського та українського президентів у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна та незалежна українська держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України та від членів НАТО", - заявив Єрмак в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

Він додав, що переговори тривали півтори години, розмова була теплою та відвертою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним