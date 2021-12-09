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Новини Україна-НАТО
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Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, - Байден у розмові з Зеленським

Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, - Байден у розмові з Зеленським

Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, передав слова президента США Джозефа Байдена, голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, це було сказано Байденом під час телефонної розмови американського та українського президентів у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна та незалежна українська держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України та від членів НАТО", - заявив Єрмак в ефірі програми "Право на владу" у четвер.

Він додав, що переговори тривали півтори години, розмова була теплою та відвертою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним

Автор: 

Байден Джо (2883) НАТО (6424) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+24
Народ Украины ЗА НАТО ,завтра -же ПРИНИМАЙТЕ УКРАИНУ В НАТО !
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09.12.2021 22:25
+19
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09.12.2021 22:37
+17
Обнюхане коксом та обісцяне валяється у мендель вдома.
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09.12.2021 22:29
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И присвоил Ермаку званет Героя Сша с вручением Золотой звезды!!!
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09.12.2021 22:24 Відповісти
Обом!
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09.12.2021 22:26 Відповісти
Чому не Бубочкадоповів? Після розмови унітаз залишити не може?
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09.12.2021 22:44 Відповісти
Народ Украины ЗА НАТО ,завтра -же ПРИНИМАЙТЕ УКРАИНУ В НАТО !
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09.12.2021 22:25 Відповісти
надішліт Діду Конституцію України, де прописаний вступ в НАТО. результати соц опитувань і т.д.

провести референдум по вступу в НАТО ?
да хоч завтра!
результат буде приголомшивий для Байдена

Діду дурня корчить...
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09.12.2021 22:40 Відповісти
передав слова президента США Джозефа Байдена, голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Діду, вибач !!!!
дьЄрмак знову збрехав, мабуть...
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09.12.2021 22:47 Відповісти
"бабушек с совковыми штампами" вы уже утилизировали. Оставшееся кол-во больше не влияет ни на что.
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10.12.2021 00:17 Відповісти
Нет в Конституции и слова про НАТО - дурачье прописало курс «…євроатлантичний..» - это какой и куда? Нет такого образования - есть Северо-атлантический союз!Такие вот бараны эти народные депутаты.
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09.12.2021 23:50 Відповісти
Верховна Рада 334 голосами внесла поправки до Конституції, які закріпили курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 9, ст.50)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4168 Абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n5052 Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
u2:rz1" id="n8" name="n8"> "5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4603 Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту:
u3:rz1" id="n10" name="n10"> "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4707 Статтю 116 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
u4:rz1" id="n12" name="n12"> "1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору".
5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4968 Пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України

П.ПОРОШЕНКО

Попередньо схвалений
Верховною Радою України
22 листопада 2018 року

м. Київ
7 лютого 2019 року
№ 2680-VIII

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10.12.2021 00:38 Відповісти
Саме так, бо НЕМОЖНА В КОНСТИТУЦІЮ КРАЇНИ ВПИСУВАТИ КАЗНА ЩО, бо НАТО треба писати NATO або писати Організація Північного Договору, українською інакше ніяк, бо НАТО не розкривається через повну нісенітницю цього набору букв. Та й фонетика НАТО, незрозуміло, що, більш гарна на слух, аніж якесь ОПД, хоча лишень воно й має сенс.
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10.12.2021 07:55 Відповісти
Забагато всюди Єрмака, а де сам зе?...
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09.12.2021 22:25 Відповісти
Обнюхане коксом та обісцяне валяється у мендель вдома.
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09.12.2021 22:29 Відповісти
торчок поїхав в Оперу, святкувати 30-річчя укр.футболу (.!.)
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09.12.2021 22:29 Відповісти
А нарід в переважній більшості за НАТО. НАТО так, рашка - пішла...
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09.12.2021 22:25 Відповісти
Торчок якого кольору вже лінія?
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09.12.2021 22:28 Відповісти
мені не цікаво хто ти ))
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09.12.2021 23:09 Відповісти
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09.12.2021 22:26 Відповісти
НАТО в ХАТУ!
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09.12.2021 22:26 Відповісти
Koроче, "делайте, пацаны, референдум".
На котором большинства за НАТО не будет, скорее всего.
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09.12.2021 22:32 Відповісти
подивись соц опитування - путя зробив все для "НАТА - ДА !"
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09.12.2021 22:49 Відповісти
Может и так. ИМХО Байден намекает на референдум.
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09.12.2021 22:59 Відповісти
и это все ?
и тогда мы в НАТО ?
да хоть завтра !
сегодня уже трамваи не ходят
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10.12.2021 00:41 Відповісти
Ну тоже вранье. У Путина всегда пара стран НАТО, которые нам помешают. Независимо от нашей воли.
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09.12.2021 22:32 Відповісти
Лавриненко, кто такой путин?
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09.12.2021 22:33 Відповісти
как в слове ***** можно было наделать столько ошибок?
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09.12.2021 22:39 Відповісти
а это цитата Юрия Швеца
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10.12.2021 06:30 Відповісти
Ну що, пора "обкатати" закон про референдум, подивитись на "волеизъявление" народу, яке вже на 65% за вступ до НАТО на всіх опитуваннях.
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09.12.2021 22:33 Відповісти
Пока зе-сепар у власти со смотрящим от кремлефюррера - дерьмаком, то нам никогда даже пдч не будет светить. Если западные партнеры, сливают разведданные в сми с не передают их в Украину - это четкий сигнал того, что зе-***** работает на кремлефашистов!
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09.12.2021 22:34 Відповісти
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09.12.2021 22:37 Відповісти
Идиот
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09.12.2021 22:38 Відповісти
кто?
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09.12.2021 22:40 Відповісти
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09.12.2021 22:50 Відповісти
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09.12.2021 22:37 Відповісти
Ахах, это сказав? Ермак? Ахахах
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09.12.2021 22:37 Відповісти
Така тепла та відверта була розмова, що бубочка на унитазі сидить досі і сам слова вимовити не може - за нього завхоз розмовляє...
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09.12.2021 22:38 Відповісти
Не заздріть!
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09.12.2021 22:40 Відповісти
а воля народу має бути затвержена державами нато, чого судячи по переговорах між байденом та путіним, не буде ніколи.
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09.12.2021 22:38 Відповісти
1,5 часа они говорили эту фразу.

Вместо бла бла про НАТО, Ермак рассказал бы лучше про инструкции по выполнению минской капитуляции.
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09.12.2021 22:41 Відповісти
Що за .... влада?! Тільки починають якусь серйозну справу - відразу вся Україна напрягається, щоб вони знов не зашкварились! Боже! Дай нам сили добути цю кару небесну!..
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09.12.2021 22:42 Відповісти
Московія не хоче членства України в НАТО, щоб мати якщо не зараз, то пізніше можливість загарбати всю Україну, а Україна в НАТО - це хрест на сраній кацапо-імперії!!!
Україна не в НАТО - це постійна загроза від московії провокацій, окупації України, війни в Європі!...
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09.12.2021 22:46 Відповісти
Именно сейчас---пусть зима, напряжение в стране, власть корявая итд и тп---срочно надо провести референдум по НАТО! Наберём очень крепкую цифру и объективную конечно. Для того что бы совсем не стать посмешищем у своего народа, власть, как парламент так и президент имеют шанс, проведя такой референдум, укрепить уровень доверия к себе. Давно пора народу сказать своё слово по НАТО.
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09.12.2021 22:46 Відповісти
Воля українського народу-жидівня повинна зникнути з України!!!
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09.12.2021 22:46 Відповісти
этот утырок таки гундосил в телефон:"почему мы не в НАТО"
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09.12.2021 22:48 Відповісти
Не так все однозначно. Слова Байдена имеют смысл таков - этот вопрос должен решаться на всенародном референдуме как указано в Конституции Украины.
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09.12.2021 22:54 Відповісти
Референдум выигрывает тот кто его проводит... В данном случае проводить будет Ермак
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09.12.2021 23:02 Відповісти
Тогда пусть об этом Зеленский доложит Байдену.
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09.12.2021 23:25 Відповісти
Байден давно уже в курсе, что курс на НАТО и ЕС записан в Конституции Украины.
Чтобы его изменить, надо 300 голосов в ВР, которых никогда уже, слава Богу, не будет.
Проклятые порохоботы- они ещё 3 года назад наступили Зеле с }{уйлом на яйки.
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09.12.2021 23:02 Відповісти
Там написано в преамбуле про «незворотність європейського та євроатлантичного курсу» украінського народу.» Ни слова конкретно про ЕС и НАТО. Можно трактовать насколько хватит фантазии. Тем более, что Конституция конкретно запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины - что уже несовместимо с НАТО.
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09.12.2021 23:39 Відповісти
И Д И О Т . . .
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10.12.2021 00:04 Відповісти
Да мне похер, как тебя зовут.
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10.12.2021 00:14 Відповісти
Ося, перестань баловатся со своим хером, мамка заругает,
ті ж как біл так и останшся - И Д И О Т . . .
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12.12.2021 23:19 Відповісти
«Незворотність європейського та євроатлантичного курсу» украінського народу» можно трактовать и как курс на парашу и }{уйло. Но это у кого фантазии или кокса на такое хватит...
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10.12.2021 07:37 Відповісти
Батько наш - Бандера!
Ми - країна NATO !
Наша атмосфера -
Україна - Мати!
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09.12.2021 23:11 Відповісти
Чи не забагато дерьмака для України?
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09.12.2021 23:38 Відповісти
До завтрашнього ранку ці зелені дибіли такого нагородять про ту розмову... А ввечері вийде офіційний варіант від американської сторони - і зелені дибіли знову будуть на кожному повороті розказувати про "вирване з контексту" та "ето нє то шо ви подумалі".
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09.12.2021 23:50 Відповісти
А оприлюднити слова Байдена адресовані *********** в телефонній розмові доручили завгоспу бо Говнокомандувач не мав часу повідомити?
В нашій країні всім заправляє ця ФСБшна шавка, а ********** так для вигляду, бо по Конституції має бути.
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09.12.2021 23:58 Відповісти
Він там знову шось сушить, або прощається з черговим прийомом їжі.
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10.12.2021 00:00 Відповісти
Да, у нас просто нет воли, собрать все Джевелины и разнести двери в Нато и веревками затаскивать всех без воли.
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10.12.2021 00:28 Відповісти
Воля українського народу щодо вступу в НАТО є практично 100% після 20.02.2014 р. Крапка!
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10.12.2021 00:41 Відповісти
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10.12.2021 08:09 Відповісти
Якби голосував я та мої друзі, то 100 відсотків всі б проголосували за НАТО і ЄС. Скоро буде голосувати молодь яка знає що росіяни вбивці і окупанти. Отже проросійські люди вимирають а проукраїнська молодь все збільшується... То результати скоро будуть саме проєвропейські
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10.12.2021 10:41 Відповісти
Далее Байден продемонстрировал незаурядную образованность и начитанность, сказавши:
- Однако, украинский народ, выражая решительное желание вступить в НАТО, обязан не забывать великие произведения литературы, в частности, повесть В.П.Катаева "Белеет парус одинокий", в которой есть замечательные и весьма кстати подходящие слова:
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
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13.12.2021 01:11 Відповісти
 
 