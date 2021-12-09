З Байденом говорили про Путіна, Донбас та реформи в Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, які теми порушувались у його розмові з президентом США Джо Байденом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться на офіційному сайті Глави держави.
"Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.
Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії", - підкреслюється у повідомленні.
Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.
В інформації говориться: "Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.
Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває".
"Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік – 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.
У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України", - говориться у повідомленні.
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Ну і зеленський ніколи не каже слово війна, тому що конфлікт він просто на донбасі, а війна російсько-українська і от останнє формулювання мабуть бісить путіна, а зелений наркоман не хоче його ображати, бо - друзі
Я тобі підкреслю: "збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави"
У нас війна йде на території однієї держави? Так, однієї - України.
До чого тут повстання чи громадянська війна, якщо у нас збройний конфлікт він же -війна між двома державами - РФ і Україною на території однієї держави - тобто - України?
І ще дещо, скажи мені як називають другоу світову у США чи Британії ? Війна чи конфлікт ?
Я навіть для таких невігласів як ти - декілька раз дав визначення військового конфлікту, але до тебе так і не дійшо. Спробуй ще кілька раз прочитати, бо доходить до тебе все ну дуууже туго. Але розумію, це не твоя провина, що природа тобі інтелектуальних здібностей не надала.
Простійше кажучи - ввійськовий конфлікт - це обмежена війна - обмежена тільки 2 сторонами, територією однієї країни, у якій ідуть військові дії, або навіть частиною території цієї країни. Підходить під це визначення Друга Світова Війна? Звісно що ні. А російско-українська? На 100% підходить!
Тому вчи мат частину, невігласе!
Де про це хоча б раз сказав той нарколига за якого ти голосовув в 2019 році?
Війна у нас з РФією йде тільки на Донбасі + окупований Крим, а не по всьому кордону, тому це - саме міжнародний військовий конфлікт!
Вчи мат частину, тварино безголова.
Але військові дії обмежені самим лише Донбасом - саме тому це не повноцінна війна, а міжнародний військовий конфлікт, у якому РФ виступає у ролі агресора!
Щодо відповідальності - політичну він понесе, а от щодо кримінальної - він має як президент деякий імунітет згідно закону.
Щодо агрессора ж - іноді він так і каже, іноді - ні і я пояснив чому так може бути на мою особисту думку.
Это не ты писал?
И никаких вопросов при этом я не задавал.
Это не ты писал?
Где вас таких тупых в Ольгино набирают?
" "збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави""
Саме тому, що Донбас - це Україна, а не якась окрема держава це й називається міжнародним військовим конфліктом на території України, де ворогуючі сторони - це держава-агресор РФ і держава, що боронить свою територію - Україна.
Це жопи з шлунками.
А ти здриснув в інші країну, геть нічим не допомогаєш і тільки лльєш гівно звідти.
Ти, невігласе, навіть не розумієш, чим війна від міжнародного військового конфлікту відрізняється!
Прочитайте визначення міжнародного військового конфлікту - це й є те, що у нас останні 8 років йде на Донбасі. І так, при міжнародному військовому конфліктові є здройна агресія однієї держави проти іншої.
А чому у нас саме міжнародний збройний конфлікт з РФ, а не війна - бо бойові дії обмежено Донбасом, вони не йдуть по всьому кордону - а обмежена війна - це й є віськовий конфлікт.
Конфлікту Що за нах?
Так от, про ОРДЛО і Данілов (секретар РНБО), і Єрмак, і Сибіга (зам єрмака) обходять увагою. Максимум від них - "ведемо пошук відповідних платформ"
А військовий конфлікт - це і є війна.
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Головною темою тижня однозначно стали перемовини Байдена та Путіна.
Однозначно перш за все для України, адже саме від них залежить як буде далі поводити себе Росія, Путін та умовний цивілізований світ по віднлшпння до нас.
Менше всього мабуть цікавила позиція Зеленського, якому схоже все це абсолютно не цікаво. Після його чергових фото в спортзалі питання відпали остаточно.
Але є одне велике АЛЕ.
Ми знов стаємо свідками коли про Україну говорять і вирішують без України. Хтось скаже що може це і добре в нашій ситуації, та я скажу що абсолютно ні. І поясню чому.
Так, ми почули від Білого Дому певні слова підтримки та отримали певні публічні гарантії. Та чи буде це насправді так? Чи буде дотримуватись цього Росія? Чи зрештою, буде цікава Україна Європі та США й надалі в теперішньому стані?
Питання відкриті.
Сьогодні ж авторитетне американське видання Associated Press вийшло з доволі неприємною інформацією. Вона полягала в двох пунктах:
1. США збираються тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу
2. Держдеп дав знати Києву, що у найближчі 10 років Україні НАТО не світить.
Так це чи не так, питання риторичне. Проте, навіть якщо ці твердження і є правдою, вони не можуть бути остаточними та повноцінними.
В цьому випадку, ваажаю що головний ключ лежить саме в Україні. Наскільки ми тут дозволимо той же особливий статус чи вибори в ОРДЛО.
Чи готова влада, яка вже намагалась просунути і «формулу Штайнмаєра» і поступки Кремлю, захищати країну, боротись на міжнародній арені, створювати український порядок денний.
Бо саме від того наскільки будемо себе позиціонувати ми - настільки і буде як мінімум поважати нас умовний «Захід».
Та ж сама ситуація і по НАТО.
Вибачте, але не США мають вводити санкції проти Портнова, а Україна має боротись з відвертим агентом Кремл.
Не США має домагатись щоб вступили в НАТО, а ми маємо зробити для цього все необхідне.
Тим часом, ми спостерігаємо як Україна дякуючи владі Зеленського зійшла з головних тем Європи. Як про нас вирішують та говорять БЕЗ нас. І звинувачувати когось в цьому не варто. Ми саме творці своєї позиції та історії.
Що б сьогодні не говорили Зеленський та Байден - це другорядне. Бо питання та порядок денний вже вирішений. Тим більше, що із Зеленським говорять через ДВА ДНІ після перемовин. Це свідчить про рівень довіри не до України, а до того хто її сьогодні представляє.
Кажу і буду казати: наше майбутнє лише в наших руках. І те що ми будуватимемо і буде наший майбутнім на роки.
і мудрий не чую , що каже слуга
Я коли дивлюсь на цю гіфку, мене укачіваєт.
До речі, хтось в коментарях назвав його фізкультурником. Оце в точку, це його і покликання і хоббі.
Це зараз вподобайки за те, як це тіло себе дурником виставляє, а раніше такі фоточкі були залайкані та зацьомкані тепешкамі, які чомусь усі зникли. Жодної зебілки не залишилось на Цензорі. Або вони всі повиздихали, або вони всі перевзулися та з нових акаунтів вже так само дружньо ненавидять свого Янелоха 74разового преЗЕдента.
Главное,чтобы бутерброды не забыл "президентище"!
Он брехло и предатель.
Ждем релиз от Госдепа, а не от резидентов *****.
Ще один приклад, що треба давати по морді
Про нові способи збагачення каламойші?