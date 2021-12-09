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З Байденом говорили про Путіна, Донбас та реформи в Україні, - Зеленський

З Байденом говорили про Путіна, Донбас та реформи в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, які теми порушувались у його розмові з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться на офіційному сайті Глави держави.

"Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії", - підкреслюється у повідомленні.

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

В інформації говориться: "Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває".

"Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік – 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України", - говориться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23705)


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Топ коментарі
+23
Ось цей шмат лайна зараз замість зеленського вещает про дзвінок Байдена. Ось це запливше мурло реально рулить 40-мільйонною воюючою країною. Звісно воно потім втече назад на Ростов, на Заході на нього накладуть санкції, але наразі - ось ця російська консерва - очільник держави.

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09.12.2021 23:08
+19
на Донбасі в нас не конфлікт, а війна московії з Україною, пане ЗЕчмо.. коли врешті-решт навчитеся вживати правильні терміни??
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09.12.2021 22:51
+16
Батько наш Зеленський,ну а Лєнка мати.
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09.12.2021 22:47
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09.12.2021 22:47 Відповісти
зеленого "вяликого" оманского осла ткнули мордой в дерьмо и рассказали,что у него творится с коррупцией
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10.12.2021 07:59 Відповісти
Батько наш Зеленський,ну а Лєнка мати.
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09.12.2021 22:47 Відповісти
Торчок чому тоді в програмі право на вилизування каналу г+г віце- презЕдент Єрмак сказав, що США ввели санкції проти Тупицького. І скромно промовчав про такі ж санкції для Портнова твого льюбовніка?))
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09.12.2021 22:58 Відповісти
как он выседел то целые полтора часа и рожу не кривил и в носу не ковырялся не дергался как припадочный... я о нашем кловане...
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09.12.2021 23:40 Відповісти
Щось зелена пліснява незадоволена розмовою Віслючка з Байденом ,тиша в етері !!! Ніяк не вигадають досягнення !!!)))
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09.12.2021 23:00 Відповісти
Як бы их послати та не мати в хаті руснявих гундоснятів.
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09.12.2021 23:05 Відповісти
А кого з них двох будемо іп...? Чи обох купно?
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09.12.2021 23:09 Відповісти
Батько ЇХ Зеленський, ну а Бєня - мати )))
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10.12.2021 00:06 Відповісти
бидло одноклітинне.
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09.12.2021 22:48 Відповісти
на Донбасі в нас не конфлікт, а війна московії з Україною, пане ЗЕчмо.. коли врешті-решт навчитеся вживати правильні терміни??
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09.12.2021 22:51 Відповісти
Військовий конфлікт з російськими загарбниками. Що не так?
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09.12.2021 23:11 Відповісти
Не так - потому что войнп
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09.12.2021 23:20 Відповісти
Збро́йний конфлі́кт - збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні; один з видів воєнного конфлікту; украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил
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09.12.2021 23:28 Відповісти
Мабуть настільки тупий, що навіть не зрозумів написаного. Сам же написав, що конфлікт це зіткнення між ворогуючими сторонами у межах однієї держави, тобто громадянська війна, або повстання. А війна це війна, виключно із іншою державою.

Ну і зеленський ніколи не каже слово війна, тому що конфлікт він просто на донбасі, а війна російсько-українська і от останнє формулювання мабуть бісить путіна, а зелений наркоман не хоче його ображати, бо - друзі
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09.12.2021 23:42 Відповісти
Так, ти таки тупий, як і ті, хто тобі лайкнув.

Я тобі підкреслю: "збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави"

У нас війна йде на території однієї держави? Так, однієї - України.
До чого тут повстання чи громадянська війна, якщо у нас збройний конфлікт він же -війна між двома державами - РФ і Україною на території однієї держави - тобто - України?
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10.12.2021 00:19 Відповісти
Я ні, а ти так, чому саме я тобі написал, а ти навіть не зрозумів, ну воно і не дивно.

І ще дещо, скажи мені як називають другоу світову у США чи Британії ? Війна чи конфлікт ?
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10.12.2021 23:21 Відповісти
Тупеньке, прочитай, чим війна відрізняється від військового конфлікту.
Я навіть для таких невігласів як ти - декілька раз дав визначення військового конфлікту, але до тебе так і не дійшо. Спробуй ще кілька раз прочитати, бо доходить до тебе все ну дуууже туго. Але розумію, це не твоя провина, що природа тобі інтелектуальних здібностей не надала.

Простійше кажучи - ввійськовий конфлікт - це обмежена війна - обмежена тільки 2 сторонами, територією однієї країни, у якій ідуть військові дії, або навіть частиною території цієї країни. Підходить під це визначення Друга Світова Війна? Звісно що ні. А російско-українська? На 100% підходить!
Тому вчи мат частину, невігласе!
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11.12.2021 00:44 Відповісти
Торчок, а де твій любовнік Моніка Зеленскі каже, що в нас війна з московією?
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09.12.2021 23:47 Відповісти
І скажи, що це визначення не характеризує те, що коїться у нас на Донбасі.
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09.12.2021 23:29 Відповісти
Люмпєн та маргінал Донбас це Україна, тому в Україні не конфлікт, а війна. Війна України проти московії
Де про це хоча б раз сказав той нарколига за якого ти голосовув в 2019 році?
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09.12.2021 23:51 Відповісти
І відбулася збройна аресія РФ на терени України !!! Це не конфлікт на Даунбасі , це окупація певної частини України !!)))
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09.12.2021 23:57 Відповісти
Дурбецало - обмежена війна - це й є збройний конфлікт.
Війна у нас з РФією йде тільки на Донбасі + окупований Крим, а не по всьому кордону, тому це - саме міжнародний військовий конфлікт!
Вчи мат частину, тварино безголова.
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10.12.2021 00:22 Відповісти
Публічне заперечення збройної агресії РФ ,це порушення чинного законодавства України !!!)))
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10.12.2021 00:27 Відповісти
Ти, мабіть, дуже погано розумієш українську, бо як ти змогла знайти у моєму текстові заперечення агресії РФ, якщо я прямо кажу, що є агресія РФ на території України?
Але військові дії обмежені самим лише Донбасом - саме тому це не повноцінна війна, а міжнародний військовий конфлікт, у якому РФ виступає у ролі агресора!
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10.12.2021 00:31 Відповісти
Мене твій текст не цікавить!!! Мені цікаво тексти та дії зеленої плісняви !!!)))
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10.12.2021 11:35 Відповісти
Тобто тебе не цікавить розібратися у поняттях і щось зрозуміти - тебе цікавить лише волати про зраду. Зрозуміло, питаннь більше не маю.
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10.12.2021 12:52 Відповісти
Зрадник ,незалежно від особистості ,має бути жорстоко покаран !!!))))
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10.12.2021 13:00 Відповісти
От тільки немає ніякої зради у тому, щоб називати речі своїми іменами - тобто - військовий конфлікт військовим конфліктом.
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10.12.2021 13:47 Відповісти
Російські найманці та російські окупаційні адміністрації ,це окупанти ,а не "та сторона" !!!)))
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10.12.2021 13:53 Відповісти
А окупанти - це не інша сторона конфлікту? Це ми з мами можемо їх називати так, як забажаємо, а Зеля все ще намагається домовитись, щоб вони пілши хоча б з Донбасу.
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10.12.2021 16:35 Відповісти
Тоді на кого розрахована локшина про посилення відповідальності за заперечення агресії РФ !!!)))
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10.12.2021 17:20 Відповісти
На Мураєвих і іншу опзжшну мерзоту, звісно.
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10.12.2021 18:12 Відповісти
Тобто Зепрезидента відповідальність не стасується ??)))
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10.12.2021 18:17 Відповісти
То він не заперечує агрессії. Просто висловлюється дипломатично, щоб не обрізати можливість перемовин.
Щодо відповідальності - політичну він понесе, а от щодо кримінальної - він має як президент деякий імунітет згідно закону.
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10.12.2021 18:25 Відповісти
А як тоді з тим що речі слід називати своїм ім"ям , а не крутитися як ********** на склі !!)))
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10.12.2021 18:31 Відповісти
Ну - називати Віськовий конфлікт військовим конфліктом - це й є "називати речі своїми іменами".
Щодо агрессора ж - іноді він так і каже, іноді - ні і я пояснив чому так може бути на мою особисту думку.
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10.12.2021 19:56 Відповісти
За государственную измену все подсудны.
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10.12.2021 18:34 Відповісти
Вопрос был не в государственной измене, а в ответственности за "за заперечення агресії РФ"
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10.12.2021 18:48 Відповісти
Вопрос был задан тобой о неподсудности. Вот я и сказал за что надо судить гнусавого зеленого гнома и его зешоблу.
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10.12.2021 19:16 Відповісти
Я не задавал вопроса о подсудности - я отвечал на вопрос об ответственности президента конкретно за "за заперечення агресії РФ"
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10.12.2021 19:54 Відповісти
Щодо відповідальності - політичну він понесе, а от щодо кримінальної - він має як президент деякий імунітет згідно закону.

Это не ты писал?
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10.12.2021 20:01 Відповісти
Это был ответ на конкретный вопрос об ответственности президента конкретно за "за заперечення агресії РФ". Ни больше и ни меньше.

И никаких вопросов при этом я не задавал.
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10.12.2021 22:29 Відповісти
Щодо відповідальності - політичну він понесе, а от щодо кримінальної - він має як президент деякий імунітет згідно закону.

Это не ты писал?

Где вас таких тупых в Ольгино набирают?
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10.12.2021 22:31 Відповісти
І ще раз для ідіота визначення військового конфлікта:
" "збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави""

Саме тому, що Донбас - це Україна, а не якась окрема держава це й називається міжнародним військовим конфліктом на території України, де ворогуючі сторони - це держава-агресор РФ і держава, що боронить свою територію - Україна.
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10.12.2021 00:34 Відповісти
Це хіба не заперечення збройної агресії РФ на терени України ???)))
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09.12.2021 23:55 Відповісти
Цей торчок безмозка тварина. Я вам просто правду скажу,малоросів на кшталт цікавить тільки платіжка, на все інше їм паїбать. Яка там Україна, яка там війна, їм це не цікаво.
Це жопи з шлунками.
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09.12.2021 23:59 Відповісти
Т.зв. "ковбасна ідеологія" !!! "За шмат гнилої ковбаси......." !!!!)))
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10.12.2021 00:02 Відповісти
Це грамотне використання і розуміння термінів, чого вам не вистачає.
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10.12.2021 00:26 Відповісти
Ти, покидьку, хоч копійчину на потребу ВСУ передав? Я от регулярно волонтерам переказую гроші, щоб чимось допомогти наших захисникам + податки плачу у своїй країні!

А ти здриснув в інші країну, геть нічим не допомогаєш і тільки лльєш гівно звідти.
Ти, невігласе, навіть не розумієш, чим війна від міжнародного військового конфлікту відрізняється!
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10.12.2021 00:29 Відповісти
Звісно що ні - прочитайте уважно визначення поняття "збройний конфлікт" - збройне зіткнення між державами
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10.12.2021 00:15 Відповісти
З чого б це раптом?
Прочитайте визначення міжнародного військового конфлікту - це й є те, що у нас останні 8 років йде на Донбасі. І так, при міжнародному військовому конфліктові є здройна агресія однієї держави проти іншої.
А чому у нас саме міжнародний збройний конфлікт з РФ, а не війна - бо бойові дії обмежено Донбасом, вони не йдуть по всьому кордону - а обмежена війна - це й є віськовий конфлікт.
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10.12.2021 00:25 Відповісти
"Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі."

Конфлікту Що за нах?
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09.12.2021 22:51 Відповісти
спеціально дивлюся Г+Г (тим більше, Юра Луценко там).
Так от, про ОРДЛО і Данілов (секретар РНБО), і Єрмак, і Сибіга (зам єрмака) обходять увагою. Максимум від них - "ведемо пошук відповідних платформ"
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09.12.2021 23:04 Відповісти
Ось цей шмат лайна зараз замість зеленського вещает про дзвінок Байдена. Ось це запливше мурло реально рулить 40-мільйонною воюючою країною. Звісно воно потім втече назад на Ростов, на Заході на нього накладуть санкції, але наразі - ось ця російська консерва - очільник держави.

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09.12.2021 23:08 Відповісти
Хто пропустив держпереворот 1 грудня може відзначити його за старим стилем 14 грудня.
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09.12.2021 23:45 Відповісти
Збро́йний конфлі́кт - збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні; один з видів воєнного конфлікту; украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил

А військовий конфлікт - це і є війна.
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09.12.2021 23:32 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZV-WjlqW0Upav-NPcBwrbQvp6WGziHwN6ZnvtIkkYk9cxfpb1vnKggUi0OIvRAVjvKZ-t60J5-eNDNJkmQVITJZ--9QLLxeoXhuoQEeTu4VDtZmhVJn9h7psBkoB0Z6McU&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 1 ч ·



Головною темою тижня однозначно стали перемовини Байдена та Путіна.
Однозначно перш за все для України, адже саме від них залежить як буде далі поводити себе Росія, Путін та умовний цивілізований світ по віднлшпння до нас.

Менше всього мабуть цікавила позиція Зеленського, якому схоже все це абсолютно не цікаво. Після його чергових фото в спортзалі питання відпали остаточно.

Але є одне велике АЛЕ.
Ми знов стаємо свідками коли про Україну говорять і вирішують без України. Хтось скаже що може це і добре в нашій ситуації, та я скажу що абсолютно ні. І поясню чому.

Так, ми почули від Білого Дому певні слова підтримки та отримали певні публічні гарантії. Та чи буде це насправді так? Чи буде дотримуватись цього Росія? Чи зрештою, буде цікава Україна Європі та США й надалі в теперішньому стані?
Питання відкриті.

Сьогодні ж авторитетне американське видання Associated Press вийшло з доволі неприємною інформацією. Вона полягала в двох пунктах:

1. США збираються тиснути на Україну для часткового надання автономії Донбасу

2. Держдеп дав знати Києву, що у найближчі 10 років Україні НАТО не світить.

Так це чи не так, питання риторичне. Проте, навіть якщо ці твердження і є правдою, вони не можуть бути остаточними та повноцінними.
В цьому випадку, ваажаю що головний ключ лежить саме в Україні. Наскільки ми тут дозволимо той же особливий статус чи вибори в ОРДЛО.
Чи готова влада, яка вже намагалась просунути і «формулу Штайнмаєра» і поступки Кремлю, захищати країну, боротись на міжнародній арені, створювати український порядок денний.

Бо саме від того наскільки будемо себе позиціонувати ми - настільки і буде як мінімум поважати нас умовний «Захід».
Та ж сама ситуація і по НАТО.

Вибачте, але не США мають вводити санкції проти Портнова, а Україна має боротись з відвертим агентом Кремл.
Не США має домагатись щоб вступили в НАТО, а ми маємо зробити для цього все необхідне.

Тим часом, ми спостерігаємо як Україна дякуючи владі Зеленського зійшла з головних тем Європи. Як про нас вирішують та говорять БЕЗ нас. І звинувачувати когось в цьому не варто. Ми саме творці своєї позиції та історії.

Що б сьогодні не говорили Зеленський та Байден - це другорядне. Бо питання та порядок денний вже вирішений. Тим більше, що із Зеленським говорять через ДВА ДНІ після перемовин. Це свідчить про рівень довіри не до України, а до того хто її сьогодні представляє.

Кажу і буду казати: наше майбутнє лише в наших руках. І те що ми будуватимемо і буде наший майбутнім на роки.
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09.12.2021 22:53 Відповісти
Ща за ЙТМ?! Давай роздруківку!
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09.12.2021 22:54 Відповісти
путін - це вони так що дипломатично ***** називають ? 😮
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09.12.2021 22:54 Відповісти
дивлюся відосік, а там лиш -пурга...
і мудрий не чую , що каже слуга
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09.12.2021 22:55 Відповісти
ВСЕ потихеньку стає на свої місця. Раша- ворог, путя -ху...йло, Порох -Гетьман. От тільки, 2,5 роки - псу під хвіст.
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09.12.2021 22:58 Відповісти
чмо, что ты можешь сказать. суши кофту, фсе тебе завидуют )
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09.12.2021 22:58 Відповісти
Ну що, вофка, міцно діду стиснув тобі яйця?
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09.12.2021 23:03 Відповісти
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09.12.2021 23:05 Відповісти
Так?
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09.12.2021 23:07 Відповісти
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09.12.2021 23:07 Відповісти
Как там - не вспоминал Байден обещание Зели выбрать на конкурсе антикоррупционного прокурора и то, что сотрудники Зели этот конкурс блокируют??
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09.12.2021 23:09 Відповісти
Байден не стал общаться с Зелей 2 суток после }{уйла. Причина проста- Байден ждал, пока торчку сделают не 1 детокс, а 2. Потому что ужимки коксанутой обезьяны вынести невозможно:
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09.12.2021 23:13 Відповісти


Я коли дивлюсь на цю гіфку, мене укачіваєт.
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09.12.2021 23:25 Відповісти
Чтобы не укачивало, надо дуть симметрично в 2 ноздри. В 1 ноздрю идёт с креном.
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09.12.2021 23:30 Відповісти
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09.12.2021 23:34 Відповісти
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09.12.2021 23:14 Відповісти
Жодної вподобайки! Де усі зебілки, які ще два роки тому отримували тут оргазм у прямому ефірі від Вофкіних фоточєк?
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09.12.2021 23:28 Відповісти
Вподобайки не за тіло Зеленського, а за те, як це тіло себе дурником виставляє.
До речі, хтось в коментарях назвав його фізкультурником. Оце в точку, це його і покликання і хоббі.
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10.12.2021 00:18 Відповісти
Ви ніпонялі.

Це зараз вподобайки за те, як це тіло себе дурником виставляє, а раніше такі фоточкі були залайкані та зацьомкані тепешкамі, які чомусь усі зникли. Жодної зебілки не залишилось на Цензорі. Або вони всі повиздихали, або вони всі перевзулися та з нових акаунтів вже так само дружньо ненавидять свого Янелоха 74разового преЗЕдента.
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10.12.2021 01:00 Відповісти
Так і я про це ж кажу.
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10.12.2021 01:27 Відповісти
Надо же...."величайший" голос подал. Ермак с унитаза поднял?) Теперь можно и в Гуту передохнуть.Неделя выдалась очень напряженной.
Главное,чтобы бутерброды не забыл "президентище"!
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09.12.2021 23:23 Відповісти
В чем смыл ретрансляции этого звиздуна ЗЕ?

Он брехло и предатель.

Ждем релиз от Госдепа, а не от резидентов *****.
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09.12.2021 23:23 Відповісти
7 августа 1946 года СССР предъявил Турции официальную ноту, в которой потребовал пересмотра вопроса черноморских проливов. При поддержке западных держав Турция отвергла советские притязания. СССР стянул к границе с Турцией войска, но до войны дело не дошло. По воспоминаниям советского маршала И.Х. Баграмяна, только очередное обещание США применить ядерное оружие удержало Советскую армию от вторжения в Турцию. Советская угроза стала главной причиной, побудившей Турцию в 1952 году вступить в НАТО. СССР официально дезавуировал свои требования к Турции только в 1953 году, после смерти Сталина.

Ще один приклад, що треба давати по морді
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09.12.2021 23:24 Відповісти
Тут така ситуація: акредитована в Держдепі журналістка CNN пише, що розмова тривала 1 годину 16 хвилин. У Володимира Зеленського кажуть про півтори години. Виникає запитання: з ким пан президент спілкувався ще 14 хвилин після того, як Байден поклав слухавку?
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09.12.2021 23:30 Відповісти
Є українська версія ,але коменти зведені разом !!! ))
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10.12.2021 00:05 Відповісти
Когда свинособака выучит свой язык?😂🌷×××
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09.12.2021 23:51 Відповісти
А зачем !!!)))
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10.12.2021 00:06 Відповісти
https://youtu.be/JI7zWzxrG_U
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09.12.2021 23:47 Відповісти
Про які реформи воно розказало?
Про нові способи збагачення каламойші?
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10.12.2021 02:17 Відповісти
...продюссеры ужо в зачатке нонешней пятницы думают про искромётный конец активной недели... неисключено Торжественное заседание снбо: есть затравка от спонсоров для ярчайших ходов "и шах и мат" для мешунов реформ и палковставлятелей в суды. Можно /уже всё можно/ оъявлять о новых фантасмагорических амбициозных проектов
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10.12.2021 03:55 Відповісти
 
 