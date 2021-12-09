З Байденом говорили про Путіна, Донбас та реформи в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, які теми порушувались у його розмові з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться на офіційному сайті Глави держави.

"Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії", - підкреслюється у повідомленні.

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

В інформації говориться: "Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває".

"Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік – 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України", - говориться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним