Судно ВМС України "Донбас" не заходило у "чутливі зони", зараз повертається на базу, - пресцентр ОС

Інформація про загрози в Азовському морі з боку корабля ВМС України "Донбас" є фейком ФСБ Росії.

Про це заявили у пресцетрі Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.