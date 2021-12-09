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Новини Операція Об'єднаних сил
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Судно ВМС України "Донбас" не заходило у "чутливі зони", зараз повертається на базу, - пресцентр ОС

Судно ВМС України

Інформація про загрози в Азовському морі з боку корабля ВМС України "Донбас" є фейком ФСБ Росії.

Про це заявили у пресцетрі Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Автор: 

Азовське море (1617) ВМС (1379) корабель (1611) ФСБ (1449) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
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09.12.2021 22:56
+16
Кораблі пливуть, будем усіх тараніть
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09.12.2021 22:55
+14
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09.12.2021 23:02
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зеленський кинув моряків на вірну загибель ™
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09.12.2021 22:50 Відповісти
Кораблі пливуть, будем усіх тараніть
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09.12.2021 22:55 Відповісти
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09.12.2021 22:56 Відповісти
Это какой-то позор.
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09.12.2021 23:45 Відповісти
Похож 🤢😂😂😂
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09.12.2021 23:54 Відповісти
Шльома зелена 😃
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09.12.2021 23:56 Відповісти
Когда пропагандонша свинособак приняла слабительное
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09.12.2021 22:53 Відповісти
Чуть позже мокшанская пропагандонша родила бобра
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09.12.2021 22:54 Відповісти
Армянской мрази хочется крови, мне вот интересно, а западные "журнолизды", которые работают на рашку тудей, осознают, что они такие же мрази как она, если ей помогают?!
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09.12.2021 23:32 Відповісти
Значок, между фото симоньян и словами Государственное издание, России очень похож на открытый унитаз.
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09.12.2021 23:00 Відповісти
Свинособака забыла за собой крышку унитаза закрыть
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09.12.2021 23:03 Відповісти
Так це у них почесна нагорода так званих журналюг на расісі
Вищий орден - це сливний бачок , нагороджена на расісі поки тільки одна потвора
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09.12.2021 23:04 Відповісти
Битва при керченський затоці Сили сторін Україна: 0 Росія: 50 літаків, 100 кораблів Втрати Україна: - Росія: 4 літаки, 2 кораблі, 1 підводна лодка
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09.12.2021 22:54 Відповісти
Сегодня в оккупированный Россией украинский Крым прибыла лукашенковская делегация, сообщает РИА https://t.me/rian_ru «Новости» .

В состав делегации вошли лукашисты Александр Шатько, Александр Шпаковский, Алексей Дерман, Сергей Лущ, Алексей Авдонин.

Как недавно заявил Александр Лукашенко, он сам намерен посетить Крым, и есть договоренность с Владимиром Путиным, а также что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
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09.12.2021 22:56 Відповісти
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09.12.2021 23:02 Відповісти
кацапским пенсионерам должно понравиться .про вяличие и про братушек речь.
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09.12.2021 23:13 Відповісти
Что бы россиянам жизнь медом не казалась. Пусть подергаются.
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09.12.2021 23:00 Відповісти
Свинособака, а что было? Ты в курсах, что такой нейтральные воды? И что такое воды Украины по международному законродательству?
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09.12.2021 23:11 Відповісти
Предлагаешь сдаться?
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09.12.2021 23:45 Відповісти
Щоб у кацапів підгоріло 🙂
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09.12.2021 23:01 Відповісти
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09.12.2021 23:04 Відповісти
Свинособака , а теперь еще один пук - и на#уй в рязань.

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09.12.2021 23:02 Відповісти
Мокшанская свинособака, , ты и в самом деле конченное мясо или прикидываешься?
Загугли, что такое нейтральные воды.
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09.12.2021 23:28 Відповісти
светочи одной мокшанской извилины на огонёк заходят)
Нейтральные воды это вся морская акватория до 3 км прибрежной зоны. К тому же свинособака, , Крым это территория Украины по всем международным законам.
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09.12.2021 23:44 Відповісти
Свинособака , посмотрел, почитал, понял что с лопаты блинов не обломится - вали нах.й в рязань..
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10.12.2021 00:08 Відповісти
, вопрос к тебе. Помню, в 14 году, в самом начале войны одну жену офицера. Так вот она криком кричала, что ее муж шел в армию не затем что бы воевать. Она случайно не твоя родственица?
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09.12.2021 23:58 Відповісти
Цікаво, у випадку, аналогічному з інцидентом в Керченській протоці, зілЬОНИЙ самоповііситься чи на Пороха знову стрілки переведе?
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09.12.2021 23:03 Відповісти
хай краще самоповіситься
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09.12.2021 23:08 Відповісти
В 2014 году Турчинов сдал Крым и ВМС без единого выстрела, а Порошенко сдал Азовское море и три корабля (Турчинов был главой СНБО), тоже без боя. Вы верите в еще более худший вариант развития событий?
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10.12.2021 09:22 Відповісти
Відома версія косабськихсв свинобак нічим НЕ ПІДТВЕРДЖЕНА, окрім висерів їхніх партнерів по гей-спарингу в Україні, об'єднаних в партію зрадників-3.14дорів опздж.
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10.12.2021 13:28 Відповісти
то что я сегодня строчил. у нас плановый, прверочный рейс а у них пошли сторожевики, эсминци, авиация, ракети в боевой и жопа в мыле. точно так америка 35 лет шатала ссср, пока не ушатала...
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09.12.2021 23:06 Відповісти
Говноедов РАБссии трясет в конвульсиях только от одного имени Степан Бандера... причем трясет с дня подлписания братского договора Молотов-Риббентроп в в августе 1939 года.....а тут целый кораблик со скорпостью 25 км/час...быдло Мавзолейное вы шакалы трусливые стадо баранов...вас и РАБссией назвать трудно...концлагерь для быдла...
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09.12.2021 23:12 Відповісти
Бандера у меня рядом захоронен, я ему приношу цветы. Иногда.
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09.12.2021 23:19 Відповісти
Баяцца, - значить поважають.
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09.12.2021 23:21 Відповісти
Азовское море -цэ наша вода !
фуйло в ньом потонэ - нэ будэ біда !
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09.12.2021 23:28 Відповісти
Почитал коменты, впечатления удручающие! Украинцы всегда отличались тонким юмором и коррекностью к оппоненту. Рыночный базар никогда не приветствовался. Простой пример, Зеленский любит ездить на передовую одеваясь в доспехи воина, на голове обязательно шлем. Так ему там погоняло прилепили, "Шлёма" И теперь всегда: "Шлёма приехал" Вроде и не ругательно, но в то же время уничижительно.
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10.12.2021 00:32 Відповісти
Русню на черенки!
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10.12.2021 05:06 Відповісти
не заходило у "чутливі зони" а тільки трохи поводило по губам
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10.12.2021 08:57 Відповісти
Но со стороны это выглядит следующим образом: хотели пройти через собственный пролив, но очко жим-жим...
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10.12.2021 09:24 Відповісти
А мало б зайти і потопити всі російські корита які б там були.
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10.12.2021 10:33 Відповісти
 
 