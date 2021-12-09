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Судно ВМС України "Донбас" не заходило у "чутливі зони", зараз повертається на базу, - пресцентр ОС
Інформація про загрози в Азовському морі з боку корабля ВМС України "Донбас" є фейком ФСБ Росії.
Про це заявили у пресцетрі Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.
Топ коментарі
+17 Павло ШОвте
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Вищий орден - це сливний бачок , нагороджена на расісі поки тільки одна потвора
В состав делегации вошли лукашисты Александр Шатько, Александр Шпаковский, Алексей Дерман, Сергей Лущ, Алексей Авдонин.
Как недавно заявил Александр Лукашенко, он сам намерен посетить Крым, и есть договоренность с Владимиром Путиным, а также что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Загугли, что такое нейтральные воды.
Нейтральные воды это вся морская акватория до 3 км прибрежной зоны. К тому же свинособака, , Крым это территория Украины по всем международным законам.
фуйло в ньом потонэ - нэ будэ біда !