Головні новини 9 грудня: розмова Зеленського й Байдена, санкції США проти Портнова й Тупицького

Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним, Росія звинуватила укранський корабель у створенні загрози в Керченській протоці, США запровадили санкції проти Портнова й Тупицького, - головні новини 9 грудня.

Розмова Зеленського й Байдена

Лідери України та США мали півторагодинну бесіду телефоном. Байден розповів Зеленському про переговори з Путіним. Також говорили про Донбас та реформи в Україні. Очільник США наголошує: рішення про вступ до НАТО має приймати лише український народ.

Росія звинуватила український корабель у створенні загрози в Керченській протоці

Йдеться про корабель ВМС України "Донбас". У ФСБ РФ заявили, що він створює загрозу безпеку мореплавання в Керченській протоці. Згодом росіяни повідомили, що "Донбас" змінив курс - але на їхні запити так і не відповів.

Кабмін хоче посилити відповідальність за заперечення агресії РФ

Вона стосуватиметься тільки публічних осіб - передусім політиків. Їх за заперечення агресії РФ пропонують штрафувати: за перший раз - на суму від 17 до 34 тис. грн, в разі повторення - від 34 до 51 тис.

Італійський суд виправдав Марківа

У справі поставлено крапку: Верховний касаційний суд Рима остаточно підтвердив перемогу України. Він відхилив всі клопотання сторони обвинувачення та залишив у силі виправдальний вирок апеляційного суду для Марківа.

Санкції проти Портнова та Тупицького

Їх запровадили Сполучені Штати. Проти Тупицького - "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі". А проти Портнова - за порушення прав людини. Голова правління ЦПК Віталій Шабунін твердить, що санкції проти Портнова - це сигнал ОП про те, що не варто зривати призначення очільника САП руками підконтрольного Портнову Окружного адмінсуду Києва.

Галантерника заарештували. Заочно.

В Україні його нема - але, якщо раптом повернеться, то має потрапити за ґрати.

Журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві

Російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі. А він просто говорив, що кордони України слід поважати.

Безкоштовні пластикові пакети від завтра - під забороною

У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

Мінцифри пояснило, як отримати "Тисячу Зеленського"

Зробити це можна через "Дію", інструкція — тут.