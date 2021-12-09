Головні новини 9 грудня: розмова Зеленського й Байдена, санкції США проти Портнова й Тупицького
Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним, Росія звинуватила укранський корабель у створенні загрози в Керченській протоці, США запровадили санкції проти Портнова й Тупицького, - головні новини 9 грудня.
Розмова Зеленського й Байдена
Лідери України та США мали півторагодинну бесіду телефоном. Байден розповів Зеленському про переговори з Путіним. Також говорили про Донбас та реформи в Україні. Очільник США наголошує: рішення про вступ до НАТО має приймати лише український народ.
Росія звинуватила український корабель у створенні загрози в Керченській протоці
Йдеться про корабель ВМС України "Донбас". У ФСБ РФ заявили, що він створює загрозу безпеку мореплавання в Керченській протоці. Згодом росіяни повідомили, що "Донбас" змінив курс - але на їхні запити так і не відповів.
Кабмін хоче посилити відповідальність за заперечення агресії РФ
Вона стосуватиметься тільки публічних осіб - передусім політиків. Їх за заперечення агресії РФ пропонують штрафувати: за перший раз - на суму від 17 до 34 тис. грн, в разі повторення - від 34 до 51 тис.
Італійський суд виправдав Марківа
У справі поставлено крапку: Верховний касаційний суд Рима остаточно підтвердив перемогу України. Він відхилив всі клопотання сторони обвинувачення та залишив у силі виправдальний вирок апеляційного суду для Марківа.
Санкції проти Портнова та Тупицького
Їх запровадили Сполучені Штати. Проти Тупицького - "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі". А проти Портнова - за порушення прав людини. Голова правління ЦПК Віталій Шабунін твердить, що санкції проти Портнова - це сигнал ОП про те, що не варто зривати призначення очільника САП руками підконтрольного Портнову Окружного адмінсуду Києва.
Галантерника заарештували. Заочно.
В Україні його нема - але, якщо раптом повернеться, то має потрапити за ґрати.
Журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві
Російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі. А він просто говорив, що кордони України слід поважати.
Безкоштовні пластикові пакети від завтра - під забороною
У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.
Мінцифри пояснило, як отримати "Тисячу Зеленського"
Зробити це можна через "Дію", інструкція — тут.
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На російського терориста портнова США наклали санкції. Вже традиційно зробили за нас нашу роботу. США заганяють російських терористів під плінтус, а в Україні вони тріумфально повертаються в 19му, працюють в офісі зеленського і викладають в червоному корпусі.
Ведь в пресухе за три часа он вякал это больше 70-ти раз, примерно раз в 2,5 минуты.
Ну что, Тупицкий, помог тебе твой Квартал 95?