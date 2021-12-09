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Новини Війна
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Головні новини 9 грудня: розмова Зеленського й Байдена, санкції США проти Портнова й Тупицького

Головні новини 9 грудня: розмова Зеленського й Байдена, санкції США проти Портнова й Тупицького

Байден розказав Зеленському про переговори з Путіним, Росія звинуватила укранський корабель у створенні загрози в Керченській протоці, США запровадили санкції проти Портнова й Тупицького, - головні новини 9 грудня.

Розмова Зеленського й Байдена

Лідери України та США мали півторагодинну бесіду телефоном. Байден розповів Зеленському про переговори з Путіним. Також говорили про Донбас та реформи в Україні. Очільник США наголошує: рішення про вступ до НАТО має приймати лише український народ.

Росія звинуватила український корабель у створенні загрози в Керченській протоці

Йдеться про корабель ВМС України "Донбас". У ФСБ РФ заявили, що він створює загрозу безпеку мореплавання в Керченській протоці. Згодом росіяни повідомили, що "Донбас" змінив курс - але на їхні запити так і не відповів.

Кабмін хоче посилити відповідальність за заперечення агресії РФ

Вона стосуватиметься тільки публічних осіб - передусім політиків. Їх за заперечення агресії РФ пропонують штрафувати: за перший раз - на суму від 17 до 34 тис. грн, в разі повторення - від 34 до 51 тис.

Італійський суд виправдав Марківа

У справі поставлено крапку: Верховний касаційний суд Рима остаточно підтвердив перемогу України. Він відхилив всі клопотання сторони обвинувачення та залишив у силі виправдальний вирок апеляційного суду для Марківа.

Санкції проти Портнова та Тупицького

Їх запровадили Сполучені Штати. Проти Тупицького - "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі". А проти Портнова - за порушення прав людини. Голова правління ЦПК Віталій Шабунін твердить, що санкції проти Портнова - це сигнал ОП про те, що не варто зривати призначення очільника САП руками підконтрольного Портнову Окружного адмінсуду Києва.

Галантерника заарештували. Заочно.

В Україні його нема - але, якщо раптом повернеться, то має потрапити за ґрати.

Журналіста Цимбалюка викликали на допит у Москві

Російська прокуратура вважає, що Цимбалюк нібито агресивно висловлювався проти Росії на своєму Youtube-каналі. А він просто говорив, що кордони України слід поважати.

Безкоштовні пластикові пакети від завтра - під забороною

У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

Мінцифри пояснило, як отримати "Тисячу Зеленського"

Зробити це можна через "Дію", інструкція — тут.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23705) Керченська протока (360) Портнов (333) росія (64958) екологія (1346) Цимбалюк Роман (51) Марків Віталій (178) Тупицький Олександр (258) Галантерник Володимир (18)


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Топ коментарі
+6
Всі свідки "ліпєцкай фабрікі", що ж ви блд мовчите?! Де ваша отруйна слина?!

На російського терориста портнова США наклали санкції. Вже традиційно зробили за нас нашу роботу. США заганяють російських терористів під плінтус, а в Україні вони тріумфально повертаються в 19му, працюють в офісі зеленського і викладають в червоному корпусі.
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09.12.2021 23:21
+5
Интересно, сколько раз зебил сказал Байдену, что он главнокомандующий?
Ведь в пресухе за три часа он вякал это больше 70-ти раз, примерно раз в 2,5 минуты.
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09.12.2021 23:34
+4
Торчок наполегливо просуває московські наративи - в нас не війна на сході України, а конфлікт на Донбасі.
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09.12.2021 23:13
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Торчок наполегливо просуває московські наративи - в нас не війна на сході України, а конфлікт на Донбасі.
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09.12.2021 23:13 Відповісти
Від перемовин і не слід було очікувати якогось результату. ***** дали зрозуміти що він іде лісом.
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09.12.2021 23:32 Відповісти
Всі свідки "ліпєцкай фабрікі", що ж ви блд мовчите?! Де ваша отруйна слина?!

На російського терориста портнова США наклали санкції. Вже традиційно зробили за нас нашу роботу. США заганяють російських терористів під плінтус, а в Україні вони тріумфально повертаються в 19му, працюють в офісі зеленського і викладають в червоному корпусі.
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09.12.2021 23:21 Відповісти
"Право на владу" на "Ґ+Ґ", перше слово після розмови Байдена із *********** надається... угашеному таварісчу "Козирю", бо мальчьонка після коксу взагалі поганий. Навіть для відосиків.
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09.12.2021 23:25 Відповісти
Блазень смиренно сидів у куточку і чекав результату. Завтра забацає відосик який він маладєтс.
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09.12.2021 23:29 Відповісти
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09.12.2021 23:31 Відповісти
Интересно, сколько раз зебил сказал Байдену, что он главнокомандующий?
Ведь в пресухе за три часа он вякал это больше 70-ти раз, примерно раз в 2,5 минуты.
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09.12.2021 23:34 Відповісти
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10.12.2021 00:01 Відповісти
Это Тупицкому особая приветка от Конгресса США за неконституционный разгон Рады в стремлении Тупицкого выслужиться и угодить Бубочке.
Ну что, Тупицкий, помог тебе твой Квартал 95?
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10.12.2021 06:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5KtWKPOSHpk
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10.12.2021 07:37 Відповісти
Нормальні санкції. Я думав, що там буде Беня і відвертий ворог Деркач. Але портнов не тільки ворог, а й руйнатор наших судів і всіх правоохоронних органів. Його правою рукою є татаров. Мабуть інша порція буде проти татарова і єрмака. Хоча єрмак і так значиться у тайних списках, як самий ненадійний для України і США.
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10.12.2021 08:34 Відповісти
 
 