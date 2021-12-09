УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13471 відвідувач онлайн
Новини
9 340 72

"Санкції проти Портнова запроваджено за використання судів та підрив реформ", - США

Санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова введено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вніс Андрія Портнова до санкційного списку EO 13818 за використання свого впливу для отримання доступу та рішень в судах України та підрив реформ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: США запровадили санкції проти Портнова та його фонду

Автор: 

Портнов (333) санкції (11773) США (22568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+38
показати весь коментар
09.12.2021 23:36
+27
Доска почота сьогодні вже така
показати весь коментар
09.12.2021 23:36
+23
І що тепер робити корабельній сосні Бєнябіктовні із 104 справами порушеними проти Порошенка за заявами портянки? У неї там весь новий корпус завантажений цим лайном!
показати весь коментар
09.12.2021 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.12.2021 23:32 Відповісти
І що тепер робити корабельній сосні Бєнябіктовні із 104 справами порушеними проти Порошенка за заявами портянки? У неї там весь новий корпус завантажений цим лайном!
показати весь коментар
09.12.2021 23:32 Відповісти
Ділов то побудують ще один , тим паче зараз іде велике крадівництво під керівництвом президента
показати весь коментар
09.12.2021 23:36 Відповісти
Для упоротих це не проблема. Вони й проти Байдена справу не закрили.
показати весь коментар
09.12.2021 23:41 Відповісти
Зебіли а хто йому дозволив підривати реформи не ваш бох часом ?
Пи си даю підказку , кажіть що його в ОП підкинув " барига "
показати весь коментар
09.12.2021 23:34 Відповісти
Як тільки їхнє божество залізло на табуретку, так і прискакали сюди Бєня з портянкою. ДумайТЕ.
показати весь коментар
09.12.2021 23:39 Відповісти
До табуретки зазвичай йде мотузка з милом
показати весь коментар
09.12.2021 23:41 Відповісти
Доска почота сьогодні вже така
показати весь коментар
09.12.2021 23:36 Відповісти
Маловато буде
показати весь коментар
09.12.2021 23:37 Відповісти
+ оці пацани, праворуч
показати весь коментар
09.12.2021 23:40 Відповісти
запрет на вьезд в Америку и блокировка счетов - это смех смешной, а не САНКЦИИ !!!
у них тех счетов по всему миру, как у собаки блох по всему телу...
показати весь коментар
09.12.2021 23:42 Відповісти
идиот, ты немножко не понимаешь значение "замораживания счетов" по-американски. Понимаешь, дурень, портновы деньги хранят в американских долларах, а не в рублях или тугриках, а это означает, что США может сделать фантики из ЛЮБЫХ долларовых счетов любой коррупционной гниды.
показати весь коментар
09.12.2021 23:54 Відповісти
ну если ты такой умник, то назови мне суммы этих "замороженных счетов" , чтоб я знал, насколько это серьёзно ... и подходит под слово санкции (т.е . наказание)
показати весь коментар
09.12.2021 23:59 Відповісти
Иногда просто удивляет, как настолько тупое существо как ты дожило до своих лет. Конченная ты тупая макака. Почитай реально что такое санкции США. Ты нерукопожатный для всех банков, всех стран и всего что только может представить. Разве что для зЭдятлов и зЭгнид ты будешь братаном потому-что все зЭботы и зЭлэбобы тупые дебилы, что ты в свою очередь явно подтвердил и тебе за это отдельное спасибо.
показати весь коментар
10.12.2021 01:09 Відповісти
фуйла любишь ?..
показати весь коментар
10.12.2021 06:49 Відповісти
А ты я сморю последовательный...
показати весь коментар
10.12.2021 08:42 Відповісти
То есть те, кто под санкциями, празднуют это дело?
показати весь коментар
10.12.2021 00:02 Відповісти
Санкции США -это клеймо для всего Мира,так что теперь им везде будет "весело"
показати весь коментар
10.12.2021 08:22 Відповісти
Все верно, только, если это не стеб - "дошка пошани", будь ласка.
показати весь коментар
10.12.2021 02:02 Відповісти
а деркач где?
показати весь коментар
10.12.2021 09:01 Відповісти
я думав шо це тільки наші клоуні такі смішні...
але виявляється що й американські ...
показати весь коментар
09.12.2021 23:36 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 23:39 Відповісти
Смеется тот, кто смеется последним.
показати весь коментар
10.12.2021 00:03 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 23:36 Відповісти
+100500
показати весь коментар
10.12.2021 03:42 Відповісти
Забыли сюда добавить Тупицкого, которого фракция пороха и тимошенко пробовали защитить через конституционный суд...
показати весь коментар
10.12.2021 08:50 Відповісти
против "решалы" Андрей Богдана, который кстати друган Тупицкого и Портнова, США не хотят ввести санкции?
показати весь коментар
09.12.2021 23:37 Відповісти
а компаньйон бени, моня, тоже не катит под санкции, как не как помог приватовские бабки выводить
показати весь коментар
09.12.2021 23:41 Відповісти
Судді в Україні настільки продажні, що любий мусор посрачем вибиває з лайнового та тупого судді любе рішення з метою наживитися на громадянах, таке ось кривосуддя
показати весь коментар
09.12.2021 23:37 Відповісти
В кожного судді ,в тому числі районного (бувші), за часів Кучми, Януковича в Криму збудовано "хатинку" на узбережжі моря. Ви думаєте вони відмовились від них після окупації ? Важко віриться. А росссія має додаткові важілі впливу...
показати весь коментар
10.12.2021 00:04 Відповісти
Можливо і не одну, на землях через які і конфлікти були з корінними жителями та переселенцями.
показати весь коментар
10.12.2021 05:42 Відповісти
чому тоді на нинішній зброд ніяких санкцій нема???
ну, дуже болюче питання.
зараз на багато гірше чим тоді.
тоді було вугілля, газ.
пенсія була 200 баксів а не 80.
чому так вибірково??????
згоден що козел рідкісний, але........
показати весь коментар
09.12.2021 23:38 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 23:43 Відповісти
это его коксом так накачали?
показати весь коментар
10.12.2021 08:18 Відповісти
Як це нема? А Дубінський? А проти Бєні кримінальна справа?
показати весь коментар
10.12.2021 00:12 Відповісти
По єтим портновским статьям Штаты могут добавить в санкционный саисок зеленского и все его кубло ОП.
показати весь коментар
09.12.2021 23:44 Відповісти
Європейський Союз затвердив санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера" - ЗМІ.
А Зеленскай Вагнеровцев отпустил
показати весь коментар
09.12.2021 23:46 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 23:49 Відповісти
не спроста Коломойський переписав свою долю в плюсах.
показати весь коментар
09.12.2021 23:47 Відповісти
Коломойський переписав свою долю в плюсах з тих же мотивів, з яких Порошенко переписав свій телеканал на журналістів цього ж телеканалу - через той одіозний закон про олігархів, аби не попадати формально під нього . . .
показати весь коментар
10.12.2021 01:13 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 23:48 Відповісти
На втором стуле должна быть продукция из сексшопа.
показати весь коментар
10.12.2021 04:09 Відповісти
Привіт національній поліції, що знищує громадян
показати весь коментар
10.12.2021 05:44 Відповісти
"за використання свого впливу для отримання доступу та рішень в судах України та підрив реформ". Не погане рішення. Порошенко, Луценко... & Co - заходьте. Зеленьскому, Єрмаку, Татарову ...& Co - підготуватися !
показати весь коментар
09.12.2021 23:49 Відповісти
дурачек, зеленский на Пороха уже 500 уголовных дел заводил и все рассыпались потому что Пороха не за что судить, а вот зеленского есть и очень много
показати весь коментар
10.12.2021 08:20 Відповісти
Твоей венедиктовой ,в Минюсте США,на пальцах объяснили за Пороха)так что можешь спокойно утопиться -Порошенко никто не тронет
показати весь коментар
10.12.2021 08:28 Відповісти
Коли цей зелений покидьок став ************, відразу в Україну повернулися всіляка наволоч часів Яника і звичайно бізенс-партнер Беня. На них накладає США санкції за шкоду, яку вони спричинили Україні, а цей зелений дебіл тупо відмовчується, щоб не втратити бабло з каналу Г+Г і відповідно рейтинг.
показати весь коментар
09.12.2021 23:51 Відповісти
Зачем он подрывал реформы?
показати весь коментар
09.12.2021 23:56 Відповісти
От що Байден животворящий робить. Саме перед розмовою Зеленського з презид США офіс Венедиктової отримав вказівку зробити таку заяву. Щоб зайвих питань не було. А вони точно будуть. Причому з формулюванням: у вас проблемі нам кордоні а ваш ********** корчить із себе недодиктатора
показати весь коментар
10.12.2021 00:06 Відповісти
Я спал спокойно, пока "Порох" в доме был.
показати весь коментар
10.12.2021 00:27 Відповісти
100500
показати весь коментар
10.12.2021 05:58 Відповісти
Санкции США выглядят логично вот только теперь несколько нелогично выглядят Канада и ЕС, где Портнов сумел добиться снятия санкций . . . Выходит, сняли их с субъекта, на котором, по мнению такой уважаемой страны, как США, клейма ставить негде.

Ну да, там санкции применялись по просьбе украинской стороны и она за длительное время не предоставила Канаде и ЕС убедительных доказательств вины, поэтому их и сняли в конце-концов. А тут как бы санкции наложены по собственной инициативе США, так что это другая немного история.

И всё же ситуация выглядит двусмысленно и нелогично. Поэтому надо теперь ожидать повторного появления Портнова в санкционных списках по крайней мере англо-саксонских государств, хотя, быть может, и ЕС тоже.

А какой крутой перец был при Юле, а потом Януковиче - "перший хлопець на селі" . . . Да и по возвращению при Зеленском фейсбучил и твиттил - всех посажу, всем сейчас покажу, прям теневой Генпрокурор, не иначе. И тут "фсьо". А всё потому, что не надо зарываться и думать, что Бога за бороду взял. Потому что никто не отменял поговорку, что на каждую хитрую задницу всегда найдётся свой болт с резьбой . . .
показати весь коментар
10.12.2021 01:10 Відповісти
А уж сколько в Украине людей его терпеть не могут. Пора уродцу сваливать в рашкку к дважды легитимному.
показати весь коментар
10.12.2021 02:04 Відповісти
А можливо не потрібно? Нехай краще до Нового року на ялинці повисить, як гірлянда, тільки за шию.
показати весь коментар
10.12.2021 04:34 Відповісти
Після ялинці нехай шкондибає на Ростов, якщо зможе.
показати весь коментар
10.12.2021 09:29 Відповісти
Хоть американцы что+то делают. А зелебобам пох. Сепар на сепаре и сепаром погоняет.
показати весь коментар
10.12.2021 01:11 Відповісти
Столько было эмоций /в последние недели/,а так банально разрешилось. Золотой Дьявол Украины так и остался коронованый, а это белый шум от Белого Дома, в плоскости нарратива достигнутых целей США на международной арене, национальных и только национальных интересов данной страны.
показати весь коментар
10.12.2021 03:44 Відповісти
А кто сказал, что все разрешилось? Все еще только начинается.
показати весь коментар
10.12.2021 04:07 Відповісти
Завтра районний суд, десь там в житомирській області зніме ці санкції.
показати весь коментар
10.12.2021 06:23 Відповісти
Черговий кумір зебілів
показати весь коментар
10.12.2021 06:57 Відповісти
А почему только против Портнова и ещё пары субчиков? Шо, только они "оказывали влияние и подрывали реформы"?
показати весь коментар
10.12.2021 07:33 Відповісти
дурні амерікоси не розуміють що
це головна "ІНВЄСТНЯНЯ"
Давайте ,інвестуйте в Укра...то біш у Портнова
показати весь коментар
10.12.2021 07:59 Відповісти
следующий должен быть по идее Гетьманцев, он всю экономику убил уже
показати весь коментар
10.12.2021 08:17 Відповісти
Интересно что США борются из корупционерами и саботажниками и мокшанскими прихвостнями в Украине а не украинское правосудие.
показати весь коментар
10.12.2021 08:21 Відповісти
добре що хоч американці....бо від нашої шмарклєподібної ******* очікувати щось марна справа...
показати весь коментар
10.12.2021 09:04 Відповісти
 
 