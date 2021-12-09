"Санкції проти Портнова запроваджено за використання судів та підрив реформ", - США

Санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова введено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вніс Андрія Портнова до санкційного списку EO 13818 за використання свого впливу для отримання доступу та рішень в судах України та підрив реформ", - йдеться у повідомленні.

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