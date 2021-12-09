"Санкції проти Портнова запроваджено за використання судів та підрив реформ", - США
Санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова введено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.
ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вніс Андрія Портнова до санкційного списку EO 13818 за використання свого впливу для отримання доступу та рішень в судах України та підрив реформ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 Павло ШОвте
показати весь коментар09.12.2021 23:36
+27 Павло ШОвте
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+23 Андрій Жагун #497899
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Пи си даю підказку , кажіть що його в ОП підкинув " барига "
у них тех счетов по всему миру, как у собаки блох по всему телу...
але виявляється що й американські ...
ну, дуже болюче питання.
зараз на багато гірше чим тоді.
тоді було вугілля, газ.
пенсія була 200 баксів а не 80.
чому так вибірково??????
згоден що козел рідкісний, але........
А Зеленскай Вагнеровцев отпустил
Ну да, там санкции применялись по просьбе украинской стороны и она за длительное время не предоставила Канаде и ЕС убедительных доказательств вины, поэтому их и сняли в конце-концов. А тут как бы санкции наложены по собственной инициативе США, так что это другая немного история.
И всё же ситуация выглядит двусмысленно и нелогично. Поэтому надо теперь ожидать повторного появления Портнова в санкционных списках по крайней мере англо-саксонских государств, хотя, быть может, и ЕС тоже.
А какой крутой перец был при Юле, а потом Януковиче - "перший хлопець на селі" . . . Да и по возвращению при Зеленском фейсбучил и твиттил - всех посажу, всем сейчас покажу, прям теневой Генпрокурор, не иначе. И тут "фсьо". А всё потому, что не надо зарываться и думать, что Бога за бороду взял. Потому что никто не отменял поговорку, что на каждую хитрую задницу всегда найдётся свой болт с резьбой . . .
це головна "ІНВЄСТНЯНЯ"
Давайте ,інвестуйте в Укра...то біш у Портнова