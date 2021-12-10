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Новини Політика України
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Азовське море (1499) Резніков (1385)

Заява ФСБ РФ про "український корабель" біля Керченської протоки є інформаційною атакою, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява ФСБ РФ про

Заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформу.

"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ефесбешних кораблів, нібито наш український корабель становить загрозу і майже атакував Керченську протоку. Насправді це дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, перебувало за 18 морських миль (більш як 33 км) в Азовському морі, яке є морем спільного користування. Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом", - розповів Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

За його словами, загрози для українського корабля й екіпажу немає, він "уже майже повернувся в порт, жодних інцидентів не сталося".

"У нас триває гібридна війна, і Російська Федерація ніяк не заспокоїться", - констатував міністр оборони.

Як повідомлялося, 9 грудня ФСБ РФ заявила, нібито український корабель "Донбас" перебуває у безпосередній близькості від Керченської протоки та "створює загрозу безпеці мореплавання".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Як би судно мало назву С.Бандера, то апще обісрались би.
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10.12.2021 00:31
+4
гнилых кацапур-оккупатов топить в всех морях и всеми средствами...
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10.12.2021 00:39
+4
Предлагаю все наши корабли с Азовского моря переименовать в С. Бандера -1, 2, 3 и т.д., а все корабли Черного моря в Р. Шухевич - 1, 2, 3 и т.д. Двойной эффект получается: и название хорошее, и в нумерации запутаются
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10.12.2021 01:25
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Питання ось в чому і це головне питання. Хай там де б не було те судно. Цей корабель старий, малоозброєний і по факту був неходовий.
Водозміщення корабля - 5000 тонн, довжени понад 120 метрів, потужність силового рушія 3000 л.с.
Це в півтора рази більше за найбільший флагман ВМС - фрегат Гетьман Сагайдачний.
Хто, коли і навіщо його відремонтував? Адже його притягли з єдиною ціллю: стати плавучою казармою і складськми приміщенням.
Відремонтувати - це немала сумма коштів.
Заправити і завести - це дуже, дуже багато пального.
А головне - навіщо? Висвітлення надводної обстановки? - це дуже дорого.
У нас є буксир Корець, є МБАКи, є пара інших патрульних катерів...
У чому був сенс відновлення такого здоровезного старого монстра? Заради круїза по азовській калабані?..
Справді цікаво.
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10.12.2021 00:42 Відповісти
Переводчиком воспользовались? РУшiйная тега в 3000 л.с. по калюжi(азовськiй)... Каарочи - улыбнуло.
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10.12.2021 06:19 Відповісти
калюжа і калабаня - це різні поняття, так шо навіть не намагайся вичавити з себе лінгвіста, ти недолуге скотако
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10.12.2021 09:24 Відповісти
Лапоть, ти, як і ВСІ мокшани і САМОУВАЖЄНІЄ це оксіморон,(значення цего важкодоступного для тебе терміну вивчиш сам). Тож не надувайся, а то рєпнєш.
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10.12.2021 00:57 Відповісти
Як би судно мало назву С.Бандера, то апще обісрались би.
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10.12.2021 00:31 Відповісти
Предлагаю все наши корабли с Азовского моря переименовать в С. Бандера -1, 2, 3 и т.д., а все корабли Черного моря в Р. Шухевич - 1, 2, 3 и т.д. Двойной эффект получается: и название хорошее, и в нумерации запутаются
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10.12.2021 01:25 Відповісти
Это когда новые поступят, а старые б л яшанки можно и бубочкой назвать, типо "бубочка 1", "бубочка-2" ... и т.д.
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10.12.2021 06:22 Відповісти
гнилых кацапур-оккупатов топить в всех морях и всеми средствами...
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10.12.2021 00:39 Відповісти
А Кулеба при этом решил идти роSSии на уступки, это не компетентность или предательство?
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10.12.2021 01:54 Відповісти
Мудак
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10.12.2021 05:42 Відповісти
а может это "летучий Голландец" явился рашистам ? После бояры....
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10.12.2021 07:13 Відповісти
Резников!!! Это не атака, это реальность!!! Трасса Запорожье -Мариуполь для транспортировки модулей кораблей.....надаааа!!!.....под тяжелые трейлеры. АЗОВСКИЙ судостроительный модернизировать под сборку. ПВО баз расширить на всю акваторию Азова......
А иначе .....ну никак. Это же ************, у них на рожах это написано....
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10.12.2021 07:36 Відповісти
Ти дивись ,який *смелый* верховный.Рішуче послав *корабель* аж на 18 миль до ворога.А шо ж не бамбіл?Видимо аперация була акцептована САМИМ великим 3.14здоболом-воякаою.А как Пороху гадил,паскуда,за попытку пройти Своими водами!!?
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10.12.2021 07:37 Відповісти
тимчасом під Воронежем

Руслан Левиев@RuslanLeviev



Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»
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10.12.2021 07:53 Відповісти
В принципе это возможно и вот почему - параша перед войной с Чечней взрывала свои жилые дома, а чего стоит послать свой корабль через Керченский пролив и потопить его, а затем заявить, что это Украинский корабль.
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10.12.2021 08:12 Відповісти
Вірити кацапам - себе дурити.
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10.12.2021 08:31 Відповісти
Це було ясно з самого початку. Яку небезпеку могло представляти судно для мореплавання за 18 (33 км) милях від протоки?
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10.12.2021 09:00 Відповісти
Интересно, а этот министр в армии служил?
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10.12.2021 09:44 Відповісти
Де заява, та звернення до міжнародної спільноти найвеличного найВерховнішого Головнокомандуючого, стосовно провокаційних заяв фєдєрастів??? Йому футбол головніше???
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10.12.2021 10:10 Відповісти
Совершенно очевидно, что фсбэшная провокация была озвучена по отмашке и - главное - с целью не только дискредитировать украинские ВМС, которые раздражают рашу в Азовском море, но и бросить тень на все государство Украина, которое кремль выставляет миру эдаким "источником международной напряженности". Эта подлость РФ шита белыми нитками.
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10.12.2021 10:48 Відповісти
 
 