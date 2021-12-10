Заява ФСБ РФ про "український корабель" біля Керченської протоки є інформаційною атакою, - Резніков
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Заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.
"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ефесбешних кораблів, нібито наш український корабель становить загрозу і майже атакував Керченську протоку. Насправді це дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, перебувало за 18 морських миль (більш як 33 км) в Азовському морі, яке є морем спільного користування. Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом", - розповів Резніков.
За його словами, загрози для українського корабля й екіпажу немає, він "уже майже повернувся в порт, жодних інцидентів не сталося".
"У нас триває гібридна війна, і Російська Федерація ніяк не заспокоїться", - констатував міністр оборони.
Як повідомлялося, 9 грудня ФСБ РФ заявила, нібито український корабель "Донбас" перебуває у безпосередній близькості від Керченської протоки та "створює загрозу безпеці мореплавання".
Будь ласка, зачекайте...
Водозміщення корабля - 5000 тонн, довжени понад 120 метрів, потужність силового рушія 3000 л.с.
Це в півтора рази більше за найбільший флагман ВМС - фрегат Гетьман Сагайдачний.
Хто, коли і навіщо його відремонтував? Адже його притягли з єдиною ціллю: стати плавучою казармою і складськми приміщенням.
Відремонтувати - це немала сумма коштів.
Заправити і завести - це дуже, дуже багато пального.
А головне - навіщо? Висвітлення надводної обстановки? - це дуже дорого.
У нас є буксир Корець, є МБАКи, є пара інших патрульних катерів...
У чому був сенс відновлення такого здоровезного старого монстра? Заради круїза по азовській калабані?..
Справді цікаво.
А иначе .....ну никак. Это же ************, у них на рожах это написано....
Руслан Левиев@RuslanLeviev
Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»