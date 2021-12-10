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Новини Політика України
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Росія завела переговорний процес у ТКГ та в Нормандському форматі у глухий кут, – заява ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія завела переговорний процес у ТКГ та в Нормандському форматі у глухий кут, – заява ЄС

Переговорний процес у Тристоронній контактній групі та в Нормандському форматі опинився у глухому куті через відмову Росії визнавати себе стороною конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в Нормандському форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах", - зазначається у заяві.

У ЄС нагадали, що минуло вже два роки від часу проведення останнього "нормандського" саміту, на якому було підписано документ під назвою "Загальні узгоджені висновки".

"Ми шкодуємо, що більшість узгоджених тоді заходів досі не реалізовано, хоча домовленості на технічному рівні були досягнуті в робочих групах Тристоронньої контактної групи. Утім вони залишаються заблокованими на політичному рівні", - вказують у Євросоюзі.

Крім того, висловлюється жаль з приводу того, що на Міністерській раді ОБСЄ 2-3 грудня у Стокгольмі Росія вкотре "не взяла участь у переговорах щодо декларації про зусилля ОБСЄ в напрямку миру в Україні".

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Також у ЄС нагадали про занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України внаслідок різкого зростання порушень режиму припинення вогню та нарощування Росією військових сил поблизу кордону.

"Будь-яка загрозлива або дестабілізуюча поведінка є неприйнятною. Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа щодо прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості", - підсумували в ЄС.

Як повідомлялося, на засіданнях робочих підгруп Тристоронньої контактної групи 7 грудня українська сторона озвучила три ключові ініціативи, але Росія відкинула їх під надуманими приводами.

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Начало ноября. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. В конец очереди их гонит объявление на листе формата А4:
- Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.



Майже як про московію
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10.12.2021 07:25 Відповісти
У кожній незрозумілій ситуації будуй Січ
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10.12.2021 07:34 Відповісти
Приходять до астрологів «кремлівські» і кажуть:

- Ми хочемо мать гороскоп нашого президента!
- На кого саме з шести складать?

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10.12.2021 07:45 Відповісти
Брехня !
Не в тупик а в болото. Наследники Сусанина.
В тупике можно развернутся и вернутся к ближайшей развилке. В болте можно завязнуть.
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10.12.2021 08:55 Відповісти
Украине нужно слить к чертям эту помойку. Они только тянут Украину в болото российское и всегда будут гадить Украине. Без них уже бы Украина была бы на много ступеней выше. Если бы не было Донбасса, то не было бы в Украине - Ахметова, Януковича, Партии регионов, Майдана, Войны, Смертей, нищеты, и т.д. Донбасс - это галимый Троянский Конь России! А дальше они хотят особый статус и федерализацию и боевиков в Раду. Да пошли они нах! Давайте референдум срочно проведем и вообще сольем его в паРашу! Пусть РФ им плотит пенсии и вкладывает туда деньги. А Украина лучше эти деньги своим пенсионерам раздаст и повысит уровень жизни. Не хочу после всего жить с ними в одной стране! А еще подумать, как там промыли мозги им, да ну нафиг - нет спс, пусть лучше они в РФ валят! Слив их, Украина выиграет. Потому что РФ будет при помощи их - истощать Украинские ресурсы на войну и будет экономике хуже и хуже. А плюс сколько агентуры в Украине русской, лучше ее уничтожить ибо они тоже воруют и уничтожают изнутри страну. И в НАТО и ЕС говорят, что с Донбассом и Крымом не возьмут Украину никогда. Нужно снять розовые очки и посмотреть реально на ситуацию, как будет лучше сделать, прямо сейчас, чтобы страна начала подыматься в уровне жизни, а не летела в бездну. Долгов на стране море и т.д. Донбасс - отравляет Украину раковыми метастазами! Это раковая опухоль на протяжении долгих лет! Тупорылое население там ватно совковое и сейчас вообще там уже новое поколение анти-украинское выросло и они ненавидят всеми клетками Украину и их принять??? чтобы они дальше разваливали Украину и гадили??? выбирали здесь опять партию регионов и Медведчукам большинство в Раде сделали??? ну серьезно. У меня перелом в сознании произошел почему то сейчас, когда я начал обдумывать это. Хотя я 7 лет топил со всех сил, что нужно захватить его. Но нужно реально понимать, что сил нету у Украины и экономически тоже слабее РФ Украина и РФ только богатеет, а санкции были смешными. Они наоборот увеличивают инвестиции в РФ и США и ЕС и торгуют больше, чем с Украиной, которая в болоте ворья и коррупции. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Также сделали и немцы и финны, когда РФ их территории захватила. Они решили строить и развивать то, что есть. И теперь захваченные территории их в говне, Карелия один из беднейших регионов РФ, Кёнигсберг лучше, но они там с Германией торгуют и они хотят к немцам обратно ибо видят уровень в РФ и в Германии. Так и Украине нужно сделать! Тоже и регионы близкие к Японии, хотят в состав Японии из РФ. Признать, что РФ захватила регион и это будет гемор России с этим быдлом мучатся и боевиками. Войну закончить и пусть РФ нападает на следующих - на казахов они наверное нападут, а мы уже будем обеспокоены и санкции вводить. мне надоело быть в роли Афганистана для СССР, и РФ нифига не разваливается, а мы стареем, и истощается не РФ, а Украина. Хочется нормально пожить в Украине. Надоела война и истощение страны и нищета, люди валят с Украины. Только у меня знакомых уехало куча с Украины, кто в Нью-Йорк, кто в Перу, кто в Китай, кто в Чехию работать, кто в Польшу. Только иногда приезжают на пару месяцев некоторые. Реально снять надо розовые очки и оценить ситуацию и сделать так, как будет лучше для Украины исходя из истории. Почему мы должны быть грушей для битья??? Тем более Запад не оказывает поддержки санкциями, какие уничтожат РФ. Они торгуют с ними и тянут трубы в обход Украины. Они в них инвестируют в десятки раз больше, чем в нас. реально у нас дурная нация, но очень гордая. Нужно разумно действовать и делать так, чтобы было лучше жить Украине было. А когда у нас будет вся территория про Украинская, то нам будет легче вступить в ЕС и затем и в НАТО, и нужно вернуть на повестку, что пока мы не в НАТО, нас не защитили по Будапештскому меморандуму и у нас есть право вернуть ядерный статус небольшой для защиты, а если возьмут в НАТО, то мы от него можем отказаться. Или, как Израиль сделать себе Ядерный статус - это гарантирует защиту от полномасштабной войны. Разумную политику надо проводить! Делать шаги, которые усиливают страну, а не истощают и ослабляют. Эта война и вся эта херня с Донбассом выгодна РФ и это инструмент против Украины. Они, как с осликом и морковкой играются с Украиной. Украина идет за этим Донбассом, а дорога ведет в пропасть! А если Украина откажется от него, то инструмент не будет работать против Украины.
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10.12.2021 11:14 Відповісти
В принципі я погоджуся обміняти донбабве і крим на членство в Нато і ЄС.
Кацапстан все одно розпадеться, от тоді і відберемо все своє включно з Кубанню, Ордовщиною і Курщиною. Але треба готуватися до такого шансу. На жаль, всі партії і кандидати пускають рожеві соплі і вішають солодку лапшу. А одужання починається з точного діагнозу і правильного рецепту
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10.12.2021 12:30 Відповісти
Ви помиляєтесь як що думаєте що ***** й рашиссти відчепляться отримавши Крим та Луганск з Донецьком. Ви ДУЖЕ помиляєтесь й іньших заводите у оману. Нівякому разі НЕ МОЖНА ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД СВОЇХ ТЕРЕТОРІЙ!!! Рашисстів можно душити й без того.
Відновлення від теріторії =зняття санкцій =гроші для нових агресій рашисстов й *****.
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10.12.2021 13:39 Відповісти
Млять!!! Млять...млять...млять.... чи тупорилі у ЄС, чи прокидаються та грають "свої ігри" ?!!! За 8 років НЕ ЗРОЗУМІЛИ ЩО РАШИССТАМ Й ***** МИР НЕ ПОТРІБЕН!!! Мир з кацапами - поневолення/зникнення України!!! Скільки можна вести пусті перемовини??? Вжарити санкціями відчутними треба.... а.... забув Франція й Німеччина на газовому гачку - принципи демократії у сторону!
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10.12.2021 11:25 Відповісти
Пустозвоны.
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10.12.2021 15:20 Відповісти
Як можна завести в тупик те, що звідтіля і не виходило?
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10.12.2021 17:49 Відповісти
Вот это резанули!
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10.12.2021 18:26 Відповісти
 
 