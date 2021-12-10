Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ. За добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Упродовж минулої доби, 9 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

В напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем.

Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – тяжкий, другого - задовільний", - повідомили у штабі.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 10 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - - повідомили в пресцентрі ОС.