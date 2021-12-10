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обстріл (5981) поранення (1619) Донбас (16050) операція Об'єднаних сил (3454)

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ. За добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ. За добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь, - ООС

Упродовж минулої доби, 9 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

В напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем.

Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – тяжкий, другого - задовільний", - повідомили у штабі.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 10 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - - повідомили в пресцентрі ОС.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ. За добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь, - ООС 01

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з кулемета змусили припинити вогонь?
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10.12.2021 07:35 Відповісти
Одужання хлопцям……
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10.12.2021 07:54 Відповісти
Перемовини між Байдоном і пуйлом закінчилися, можете тепер хлопці давати відповідь, та таку щоб земля під орками горіла.
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10.12.2021 08:51 Відповісти
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10.12.2021 09:04 Відповісти
Хлопчики, рідненькі, швидкого одужання.
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10.12.2021 14:03 Відповісти
 
 