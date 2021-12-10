УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47657 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 079 16
Байден (1427) Європа (566) перемовини (1443) Путін (17833) США (8337) Макрон Емманюель (596)

Європа і США повинні бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європа і США повинні бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон упевнений, що Європа та Сполучені Штати мають гарантувати безпеку і суверенітет України.

Про це Макрон заявив на пресконференції в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів - це передусім бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, а також забезпечити мирну ситуацію в регіоні", - сказав Емманюель Макрон, коментуючи розмову президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він також висловив вдячність Байдену за те, що той координував свої позиції з європейськими партнерами як перед розмовою з Путіним, так і після неї. За словами французького лідера, в політичному сенсі це дуже добра ініціатива.

Водночас він підкреслив важливість Нормандського формату і французько-німецьку медіацію у ньому. Однак при цьому зауважив: "Чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін".

За словами Макрона, необхідно знов взаємодіяти і знов залучати до перемовин у Нормандському форматі і Путіна, і Зеленського, щоб перезавантажити цей формат і політичний процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зусилля Байдена на стримування Росії не означають, що треба відмовлятися від "нормандського формату", - Макрон

Стосовно Росії Макрон окремо наголосив на важливості її залучення до такого діалогу, який допоміг би зняти напруженість навколо України, забезпечити стабілізацію і мир у регіоні: "Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту".

При цьому він зауважив, що розмовою з Путіним Байден показав: він також вважає, що такий діалог з президентом Росії потрібний. Тому що, за словами Макрона, "завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Как энергично Макарон закукарекал. То он был на подтанцовке у хуйла, а после разговора Байдена с фюрером репоедов закукарекал о поддержке Украины. Наверно Джо дал ему пенделя.
показати весь коментар
10.12.2021 07:41
+6
О,альфонс переобувается.Мамка *глубокая озабоченость* ушла и самому сцыкотно палиться?Отож то!!!!
показати весь коментар
10.12.2021 07:41
+3
Это дипломатия,здесь так могут послать в дупу что можна это принять за комплимент.Макрона видно по делах а не по словам.Да и зачем ему портить отношения с хуйлом если они заключили многомиллиардные контракты на запуск мокшанских спутников из французкого Куру,да и другие и это во время агресии хуйла относительно Украины.
показати весь коментар
10.12.2021 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как энергично Макарон закукарекал. То он был на подтанцовке у *****, а после разговора Байдена с фюрером репоедов закукарекал о поддержке Украины. Наверно Джо дал ему пенделя.
показати весь коментар
10.12.2021 07:41 Відповісти
Это дипломатия,здесь так могут послать в дупу что можна это принять за комплимент.Макрона видно по делах а не по словам.Да и зачем ему портить отношения с ****** если они заключили многомиллиардные контракты на запуск мокшанских спутников из французкого Куру,да и другие и это во время агресии ***** относительно Украины.
показати весь коментар
10.12.2021 08:15 Відповісти
Да он говорит всё то же самое - "нужен диалог с Роисей". Какой может быть диалог с диктатором, который понимает только силу? Гитлера тоже в своё время пытались задобрить, а получилось то, что получилось.

Только тотальными санкциями можно уничтожить режим путлера. А милионные толпы голодных орков впоследствии сами сметут своего царя Мордора.
показати весь коментар
10.12.2021 09:07 Відповісти
О,альфонс переобувается.Мамка *глубокая озабоченость* ушла и самому сцыкотно палиться?Отож то!!!!
показати весь коментар
10.12.2021 07:41 Відповісти
Это слова! А шаги, шажочки где???
Какие шажочки? Та просто ПКР Эксозет и даже любого базирования, можно даже снятые с вооружения. Можно АМ39, а можно и ММ 40, будем только рады!!
А не понадобится сами вернем.....
показати весь коментар
10.12.2021 07:42 Відповісти
читается навскидку, как "французько-німецьку медітацію у ньому"
показати весь коментар
10.12.2021 07:53 Відповісти
Они должны оказывать нам большую помощь, потому что мы воюем с кацапами.
показати весь коментар
10.12.2021 08:01 Відповісти
Ну по существу они нам ничего не должны.
показати весь коментар
10.12.2021 09:09 Відповісти
Еще как должны. Последствия слива Украины в том числе для французов мало поддаются оценке, адекватные люди не идут на такие риски.
показати весь коментар
10.12.2021 11:05 Відповісти
От проститутка ... і нашим і вашим ...
показати весь коментар
10.12.2021 08:15 Відповісти
"Наши" для него - только французы вообще-то.
показати весь коментар
10.12.2021 09:46 Відповісти
Почему-то я не верю этому жабоеду
показати весь коментар
10.12.2021 08:19 Відповісти
Жабоеды и сосисочники были, есть и всегда будут продажными проститутками.
показати весь коментар
10.12.2021 08:22 Відповісти
У всех свои интересы. Продажность тут ни причем. Отстаивать интересы Украины должны только украинцы. А Макрон - президент Франции, а не Украины.
показати весь коментар
10.12.2021 09:42 Відповісти
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала тумаков по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - внимательный педагог иногда обязан действовать превентивно (на опережение) как Путин - Украина ещё не вступила в НАТО, а Путин уже намерен воевать с нею. Точно так же и с тобою - ты ещё не нашалил, а тумаков по жопе за будущие шалости уже отхватил".
показати весь коментар
10.12.2021 10:07 Відповісти
 
 