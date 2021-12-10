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"Жодних рішень чи дискусій щодо України без України": Білий дім розкрив зміст розмови Байдена та Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Жодних рішень чи дискусій щодо України без України": Білий дім розкрив зміст розмови Байдена та Зеленського

У ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Байден дав чітко зрозуміти, що США та їх союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це за підсумками розмови президентів США та України заявили у четвер у Білому домі.

Розмова послідувала за спілкуванням Джо Байдена з Володимиром Путіним у вівторок, та розмовами щодо неї з союзниками Сполучених Штатів Америки.

Як відзначається, у ході розмови з Зеленським, Байден озвучив глибоке занепокоєння США та їхніх європейських союзників щодо агресивних дій Росії щодо України та чітко заявив, що у разі подальшої військової інтервенції, США та їхні союзники дадуть відповідь у вигляді сильних економічних та інших заходів.

Байден також підтвердив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України.

"Лідери закликали Росію здійснити розрядку напруги та погодились, що дипломатія є найкращим шляхом досягнення значимого прогресу щодо вирішення конфлікту. Президент Байден підкреслив готовність США долучитись до підтримки заходів на посилення впевненості для просування виконання Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату", - повідомляє Білий дім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак

Як повідомив сайт президента України, ключовим питанням переговорів Байдена та Зеленського стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

"Глава української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі. Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах", - повідомили у Зеленського.

Повідомляється, що сторони обговорили питання безпекової, фінансової та політичної підтримки України, та енергетичної безпеки.

Як раніше повідомлялося, за словами президента США, він заявив Путіну, що у разі нової агресії Росії проти України на Москву чекають небачені санкції. При цьому Байден виключив "односторонню" відправку США своїх військових до України у разі нового нападу Росії.

За словами Байдена, у майбутньому у ході зустрічей за участю представників Вашингтона, щонайменше 4 провідних союзників США по НАТО та Росії може відбутись обговорення майбутнього занепокоєнь Росії щодо НАТО у широкому сенсі, та можливості вироблення домовленостей для послаблення напруженості вздовж східного фронту НАТО. За словами Байдена про проведення таких зустрічей може бути оголошено до п'ятниці,

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Топ коментарі
+33
Сильна ікона! Свята Джавеліна.

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10.12.2021 07:52
+26
Абалдеть. Байден говорит об Украине то, что обязан был сказать бубочка. Но оно ж, млять, даже слов таких не знает.
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10.12.2021 08:08
+14
В Петропавловсе-Камчатском полночь... Почти всегда!
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10.12.2021 08:39
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король-завхоз: "Украина это я!"
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10.12.2021 07:50 Відповісти
Сильна ікона! Свята Джавеліна.

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10.12.2021 07:52 Відповісти
тим часом під Воронежем

Руслан Левиев@RuslanLeviev



Вчера мы опубликовали новость о переброске Буков под Воронеж и что переговоры Путина/Байдена ни к чему не привели, а теперь уже и начальник российского Генштаба прямо заявляет, что будут пресекать «провокации киевских властей по силовому урегулированию»
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10.12.2021 07:54 Відповісти
Абалдеть. Байден говорит об Украине то, что обязан был сказать бубочка. Но оно ж, млять, даже слов таких не знает.
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10.12.2021 08:08 Відповісти
"Жодних дій чи діскусій без України",сказав Байден.При цьому зелену булочку перед ринуло,Цеж казав Порошенко!!
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10.12.2021 08:35 Відповісти
БАЙДЕН - ПОРОХОБОТ!!!
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10.12.2021 08:55 Відповісти
А то.
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10.12.2021 10:33 Відповісти
Наркоботы в ужосе
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10.12.2021 13:50 Відповісти
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Конечно никаких дискуссий уже все порешали 9 декабря официально начали сливать Украину
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10.12.2021 08:29 Відповісти
Что же тебе с утра не спиться, рашотроллик? Или на Камчатке уже полдень?
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10.12.2021 08:35 Відповісти
В Петропавловсе-Камчатском полночь... Почти всегда!
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10.12.2021 08:39 Відповісти
там правит сцар Тьмы-ХЛО .. темнота там ..
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10.12.2021 13:52 Відповісти
О у Украине ни слова без Ермака. На сегодня надо понимать так.
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10.12.2021 08:31 Відповісти
Этот бред для внутреннего лохтората Украины, ну чтоб уж окончательно не унижать Зе_лЕрьмака! Типа Зеленское чучело лживое что то решает и его мнение интересно Байдену и Путлеру.
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10.12.2021 08:31 Відповісти
У вас уже разрешили называть ***** путлером?
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10.12.2021 12:30 Відповісти
Т.е. с ****** этот вопрос не поднимался?
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10.12.2021 08:44 Відповісти
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Самый главный итог озвучил Байден - в случае российской агрессии в Украину применение армии США не рассматривается - только экономические санкции. А какие могут быть санкции к РФ, как поставщику газа в Европу посреди зимы? Ну какие-то неудобства от санкций, конечно, будут, но не критичные - газ-то качается, денежка-т капает, за денежку всё покупается.
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10.12.2021 08:53 Відповісти
А Вы хотели, чтоб за нас американцы воевали, а мы чтоб только смотрели и закидывались попкорном? А по санкциям, так своя рубаха ближе к телу. Хорошо, если Байден даст денег, инструкторов и оружие. И не кинет с таким **************
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10.12.2021 09:58 Відповісти
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А Вы слышали такое "Chicken Kiev speech"? Это троллинг речи Буша-старшего в Киеве 01.08.1991, когда он агитировал Украинскую ССР за сохранение (о, ужас!) Советского Союза. С такою же агитацией в Киаев приезжала и Маргарет Тетчер. Всю дорогу Штаты и Железная Леди расшатывали Союз, а когда он начал сыпаться, они же первыми и обосрались - у кого окажется "кнопка" от 3-его в мире ядерного арсенала(?); - а что, если расползётся(?) и т.п. Интересно, обо что обходилось Штатам и Англии содержание в Украине резидентур для агентурного отслеживания каждого из более, чем 3 тыс. ядерных боезарядов? А сколько стоила соответствующая техническая разведка (спутники и всё такое)? Рыжий Чёрт-Данилыч всё это дело продал за 30 сребреников из статьи затрат на оперативно-розыскную деятельность сметы расходов на содержание ФСБ, ГРУ, ЦРУ, МИ-6 под Будапештский меморандум и теперь никто никому ничего не должен. А был бы ДОГОВОР, то России пришлось бы возмещать все ущербы, а Штатам и Англии пришлось бы именно лезть в окопы.
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10.12.2021 10:40 Відповісти
Договора нету. Ну чего уж теперь.
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10.12.2021 11:21 Відповісти
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Да ничего.
Попереименовуем улицы "им.Бандеры", "им.Шухевича", "им.Мазепы", "им.Черновила" в "Кантемировскую", "Таманскую" "Нарофоминскую", "им.Дзержинского" да и весь хрен.
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10.12.2021 11:33 Відповісти
Для начала переименуй швабру, которая у тебя торчит сам знаешь где
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10.12.2021 12:32 Відповісти
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Всё это ерунда... США сегодня говорят одно, а завтра другое. "Ну, мол, извините....так получилось". Так уже было не один раз....
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10.12.2021 09:24 Відповісти
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Перед колонией и не надо оправдываться.
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10.12.2021 09:28 Відповісти
Это ты про свинособакию свою?
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10.12.2021 12:33 Відповісти
"...Байден дал четко понять..."
Дегенерату? Уверен, он не понял.
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10.12.2021 09:48 Відповісти
Тобто нам так нічого і не скажуть.
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10.12.2021 09:55 Відповісти
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Валерій Прозапас

54 хв ·



Судячи навіть не з результатів дзвінка, а з подальшого обговорення Байденом ситуації армії РФ на кордонах України з 9 (!) європейськими лідерами - Зеленському просто напросто вказали на його профнепридатність.

Ми в заручниках у неадекватної посаді людини, яка привела країну до небаченої раніше ганьби, коли вже не те що США з РФ обговорюють Україну без України, але з Естонією, Румунією та Словаччиною.

Зеленський став токсичним і нерукопожатним, колективний Зеленський головна загроза державі - світ виніс вирок, черга за українцями, краще пізно.
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10.12.2021 09:56 Відповісти
Весь мир знает, что Зеленский - уклонист!
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10.12.2021 13:55 Відповісти
Бачу,що цей анонс про розмову Байдена і Зєлі був написаний ще задовго до самої розмови...
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10.12.2021 10:19 Відповісти
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Если Порохло предатель и виновен в подписании минских соглашений,тогда судите его как предателя.Если минские соглашения нужны и им нет альтернативы как говорит Порохло,тогда выполняйте их не юлите на намыленной жопе.
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10.12.2021 10:23 Відповісти
тебе намылили зад, что так разошелся?
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10.12.2021 10:49 Відповісти
А шо случилось? С бутылки соскочило?
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10.12.2021 12:39 Відповісти
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Зеленский не представляет интересы Украины со всей своей ОПГ жуликов, это агенты Путина в Украине и жулики из Еврейской мафии. Они только врут и воруют!
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10.12.2021 10:36 Відповісти
«Роки російської агресії навчили нас найважливішому - мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти.
Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п'яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні.

Треба діяти більш рішуче і наполегливо.

Нічого про Україну без України!", - підсумував Петро Порошенко.
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10.12.2021 10:41 Відповісти
І що промукав зє у відповідь?
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10.12.2021 11:13 Відповісти
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З ким говорити - з брехливим клоуном. Я його президентом не рахую. Вважаю що в Україні не має президента. Я згідний з Гордоном що він має бути останнім президентом а люди повинні вибирати прим*єр міністра.
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10.12.2021 11:50 Відповісти
Соромно за народ України,за державу в ціломую. Порошенко прийняв державу при повній розрухі,нольовою казною і відсутністю управляємості,захватом Крима і Донбаса. При цій ситуації відвоював більшість території донбасу, створив міжнародну каоліцію проти фашиста-путіна. Мотався по всьому світі,крутився як вуж,щоб захистити державу. Пенсії повишались в рази (а не на копійки),субсидії для бідних БЕЗ УКРАЇНИ в світі нічого не обговорювалось А сьогодні на третю добу сповіщають нашому шпанюку про частину розмови. Брехня на брехні,корупція постій нагадування-- " я президент" Україню керують інородці в яких особисті інтереси вище всього ,продають державу і трясуться зі страху за свої статки.
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10.12.2021 12:14 Відповісти
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Вот брифинг Белого Дома о беседе Байден - зеля... https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/12/09/background-press-call-by-a-senior-administration-official-on-president-bidens-calls-with-president-zelenskyy-of-ukraine-and-european-leaders/ Кто тут найдёт про поддержку односторонних переговоров и по решению конфликта по Донбассу отдельно от Крыма - ну-ка ? Ищите сильнее!!! А то окажется, что зеля и дерьмак привычно с3.14-ли ...
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10.12.2021 12:26 Відповісти
Говноботы, и шо у вас там одна методичка на всех?
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10.12.2021 12:40 Відповісти
Вниманию зелеботов. Текст со ссылкой сохранил... Вырубите - поставлю снова.
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10.12.2021 13:22 Відповісти
"Президент Байден підкреслив готовність США долучитись до підтримки заходів на посилення впевненості для просування виконання Мінських домовленостей..."

Це не дуже добра новина, бо виконувати домовленності вимагатимуть тільки від України.
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10.12.2021 13:20 Відповісти
Сначала надо выполнять Будапештские домовленності ,.. и все станет на все места без лишних компликаций
А то все минские, минские ..
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10.12.2021 14:01 Відповісти
А чому б Україні не зробити як кацапи роблять віками - сказати що "Повернете Крим та приберіться з Донецька та Луганска й Україна не вступає у НАТО" а потім як повернуть швиденько без огласки "настамнєт" вступити й хай потім спробують напасти. Але нажаль толерасти-демократи навряд підуть на таке.
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10.12.2021 13:48 Відповісти
Еще до такого не додумались ..
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10.12.2021 14:04 Відповісти
Если самое приближенное лицо после телеф разговора ничего не может сказать о том доволен ли результатами зеленский, ссылаясь на ёперный театр с футболом, ТО это значит что Зеля был вообще не внастроении и ни с кем не хотел разговаривать. Да и по ходу самих переговоров он вполне мог увидеть доволен зеленский или нет, соскакивание с этого вопроса ведущей говорит о том что Ермак не хочет сам озвучивать провал переговоров. То есть то, что некоторые трезвомыслящие анлитики считают, что бидон требовал сдать Донбасс( пойти на уступки путину), это так и есть.
Зеленский Ермак пока думают как это преподнести украинцам, как проталкивать сдачу Донбасса выполняя минские соглашения по формуле штанмайера как этого потребовал Байден от Зеленского в ходе разговора.
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10.12.2021 15:39 Відповісти
Чем нравится Зеленский. Он как курка которую петух потоптал потоптал а она отряхнулась и опять молодцом.
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10.12.2021 18:00 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1469272739206864899
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10.12.2021 19:39 Відповісти
 
 