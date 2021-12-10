В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 11 327 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
Понад 14 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!
За добу 09 грудня в Україні:
зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214).;
157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 551 особу;
летальних випадків – 442;
одужало – 24 456 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 543 684 особи;
одужало – 3 158 426 осіб;
летальних випадків – 90 343;
проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
стосовно вашого підтвердження вказаної тези чи її заперечення - чим більших % вакцинованих, тим більше зараження. А що, є якісь статистично достовірні дані, що це не так? поки що наявна статистика таку тезу підтверджує ). між іншим, прошу наперед цифрами не жонглювати - ви виглядаєте маніпулятивно.
11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали Джерело: https://censor.net/ua/n3304398
Що, число заражених збільшилося? І як тепер Ви виглядаєте?
Ваша виборка дійсно так собі. А що, до початку кампанії вакцинації в Україні було по-іншому? Якщо тестування виявляють 60-70% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить.
"Якщо тестування виявляють 30% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить." все одно буде вірним.
як їм зручно
У Львові від коронавірусу померла 23-річна жінка. Вона була на четвертому місяці вагітності. У неї не було супутніх захворювань, не була вакцинована.
Також від коронавірусу помер 29-річний чоловік. Він був здоровим, не мав супутніх захворювань, але був невакцинований. Після того як захворів на коронавірус, був із гарячкою і слабістю вдома, до лікарів потрапив уже тоді, коли почав задихатись. Місяць він провів на штучній вентиляції легень, але врятувати його не змогли.
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
там є мапа, де Ви або будь-хто іще може знайти адреси лабораторій або пунктів, де можна здати біоматеріал на аналіз на ковід. А де фізично знаходяться ампліфікатори Ви можете поцікавитися в таких мережах, як Синєво або Діла. Мені немає часу шукти для Вас інформацію, яка мені самому не потрібна.
1) ваши-даказательства-ни-даказательства
2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.
Йтіть в школу, таваріщ.
Переставайте вже в конспірологію гратися.
Назвіть хоч одну чи то в США чи в Європейському Союзі!!!
Стосовно конспірології - чи можете ви дати пояснення тому НЕЗАПЕРЕЧНОМУ ФАКТУ, що над Україною з заходу на схід літаки на висоті 10 км розпилюють якісь порошки? Я це спостерігав в селах (там краща видимість неба) на границі Вінницької та Черкаської областей, на Волині та Львівщині. Те саме люди бачили в Закрапатскій області, в Кривому Розі , Миколаївській області і т.д. Дехто досліджував порошок - то були оксиди графена, а також набір різних інших мателріалів. Народ вказує на пристуність газу фосгена, а з землі розпилюють розчин гуанідину. Це все отруйні речовини, які паралізують легені і спричиняють в них розвиток інфекцій.
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy
Досить з Вас?
Я якось думав, що ви такий троль, але зараз я бачу, що все набагато простіше: ви тупий та вкрай неосвічений.
30 000 це не "геномні пари", а загальна кількість нуклеотидів в РНК-ланцюгу. Вірус взагалі не містить ніяких "пар" - РНК НЕ формує подвійних спіралей, на відміну від ДНК, та не формує ніяких складних структур як хромосоми. Це просто ланцюжок з 30 000 нуклеотидів, який рутинно секвенується за досить короткий проміжок часу. 37 нуклеотидів це дуже коротенький олігомер, проаналізувати який не проблема в принципі. Аналіз (саме аналіз) з розбором який фрагмент що кодує займає більше часу, ніж встановлення послідовності. Ваша фраза "37 геномних пар (але їх понад 30 000)" говорить про те, що ви навіть близько не розумієте про що пишете, тому що порівнюєте якісь "геномні пари" з числом нуклеотидів в ланцюгу РНК. Бігом в школу.
як воно насправді було:
Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)
де сказано,Що САМЕ зліплена послідовність 37 геномних пар ?
КРАСНОГОЛОВЕЦЬ..ЗОСЕРЕДСЯ НА ЛАЗЕРАХ!
For whole genome sequencing of the virus isolate (BetaCoV/Korea/SNU01/2020), culture supernatant of Vero cells infected was used for RNA extraction.
For genome-base ********* analysis, 37 strains including BetaCoV/Korea/KCDC03/2020 were used in combination with BetaCoV/Korea/SNU01/2020. The sequences used for analysis were downloaded from NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) and GISAID (http://www.gisaid.org).
Вам не соромно так брехати, професор?
Про присутність фосгена навряд хто з народу повідомити. Та і отруєння фосгеном доволі специфічне - там набряк легенів досить характерний. Та і отруєння не розповсюджується як інфекція. А от гуанідін може непогано нейтралізувати фосген. До речі, гуанідін - непогане азотне добриво. Таку назву він одержав бо його вперше виділили з гуано - пташиного посліду, що є гарним органічним добривом.
Таким образом, возможность появления и время существования конденсационного следа, равно как и его вид, зависят от влажности и температуры атмосферного воздуха (при прочих равных условиях). При низкой влажности и относительно высокой температуре след может отсутствовать вовсе, так как при таких условиях водяной пар не достигает состояния перенасыщения. Чем выше влажность и ниже температура, тем больше водяного пара конденсируется, тем медленнее происходит испарение, следовательно - след насыщеннее и длиннее. Когда относительная влажность близка к 100 % и температура достаточно низкая - конденсируется наибольшее количество водяного пара. При этом высокая влажность препятствует испарению частиц следа, что и влечёт образование конденсационных следов, которые могут существовать достаточно долго, нередко превращаясь в перистые или перисто-кучевые облака. Поскольку водяной пар в атмосфере распределён неравномерно, это является причиной такого же «неравномерного» следа.
В зависимости от условий атмосферы и скорости ветра инверсионный след может оставаться в небе до 24 часов и иметь длину до 150 км.
До речі, пофессорамфізики корисно буде узнати це:
Следует отметить еще, что обычные представления о недолговечности мыльных пузырей не вполне правильны: при надлежащем обращении удается сохранить мыльный пузырь в продолжение целых декад. Английский физик Дьюар (прославившийся своими работами по сжижению воздуха) хранил мыльные пузыри в особых бутылках, хорошо защищенных от пыли, высыхания и сотрясения воздуха; при таких условиях ему удалось сохранять некоторые пузыри месяц и более. Лоренсу в Америке удавалось годами сохранять мыльные пузыри под стеклянным колпаком.
Страницы из книги «Занимательная физика», авт. Я.И. Перельман.
> Дехто досліджував порошок - то були оксиди графена, а також набір різних інших мателріалів.
Збагойно. Це галоперидол, який зомбує носєлєніє, даби коварний білгейц встановив кожному чіп в
сракумосх.
запитання вам про розміри вірусів і довжину хвилі лазерів на захисті поставити забули?
Красноголовець... раніше ти пропонував лікувати ковід лазером..
тепер заперечуєш ковід,бо ніхто на такий ідіотизм не купився?
МОЛОДЦІ . Залишається тільки надіятись , що наша влада не пастиме задніх , а візьме на озброєння досвід Польщі .
Це б врятувало сотні тисяч людських життів . Адже щотижня гинуть 3 - 5 тисяч антиваксерів . Природа винищує їх стрімко та безжально . Суспільство мусить їх якось захистити , щоб вони зовсім не зникли , як неандертальці .
69,2%
проколотых, а смертность нарастает.
Вот что будут втирать когда будет 90+% и все равно будет смертность? что не вкололи бустер? что не тем кололись?
Будут пытаться вам объяснить, что определённая смертность будет и при 100% покрытии. А 69,2% процента недостаточно для сдерживания распространения, в то время как оставшихся людей (треть) с головой хватате для больших чисел смертности. Кахкулятор падарить или сами купите?
https://www.dw.com/en/why-is-the-covid-mortality-rate-spiking-in-germany/a-59927617
Там ссылка на немецкий госстат. К сожалению, не владею дойчем, но не думаю, что это неправда - владеющий языком легко проверит. Так что нет, никто ничего не утаивает. Просто вы никогда это не ищете. Максимум поисков антиваксеров это сайты-помойки "аааа ане насъ чепируюттттъъ!!!"22
Али ти побачило теги та вазбуділос "кококо раб азаза канстітуційніправа пакпак генітічні сурагаті олоо". Інгліш вивчи, чюдо, а то в тебе strains в "геномі пари" перетворюється.
ПроФФесор фізики, ви пройшли дно й зараз зариваєтесь все глибше в грунт...
ВТИРАЙТЕ ТУФТУ ДЕІНДЕ!
тому що
1.пРОТИ Дельти понижена ефективність вакцин.
2.У Німеччині не найвищий у Європі відсоток вакцинованих..
https://www.youtube.com/watch?v=HFZryx-nKF0&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B22
Він вважає, що у психіатричній лікарні Львова відбувся замах на його життя.
Про це написала у ФБ журналістка Мар'яна П'єцух, інформує Dailylviv.com: "Upd в туалеті приймального відділення напали. Закрився і не хотів відкривати двері. Остап втік в якусь машину і чекає поліцію. Коли стукали в двері і казали відкрий, на питання "хто ви такі!?", за дверима санітар з чорним почуттям гумору "Антивакцинатор!" На Остапа Стахіва в психлікарні "напали" люди, за словами активіста, "схожі на працівників лікарні". Але це не точно, кажуть прихильники Стахіва,
Вам смішно. Ну-ну. Головне щоб на кутні не довелось потім сміятися.