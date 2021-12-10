УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47657 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 369 81
МОЗ (3246) статистика (2057) COVID-19 (17484) коронавірус (16359)

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали

В Україні зафіксовано 11 327 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Понад 14 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!

За добу 09 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214).;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінцифри оприлюднило детальну інструкцію щодо отримання "тисячі Зеленського". ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 551 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 летальних випадків – 442;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 одужало – 24 456 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 захворіло – 3 543 684 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 одужало – 3 158 426 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 летальних випадків – 90 343;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 10

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
> "Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту."

Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.

Йтіть в школу, таваріщ.
показати весь коментар
10.12.2021 15:14
+3
Я знаю що буде далі:

1) ваши-даказательства-ни-даказательства
2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
показати весь коментар
10.12.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудно, новостная лента за пару дней практически очистилась от ежечастных новостей с ковижфронта, утихли баталии, пропали боты типо валЭры... и никого уже эти цифры не впечатляют... что то мутное в этом есть.
показати весь коментар
10.12.2021 09:47 Відповісти
Куда-то делись аналитеги с глубокомысленными наблюдениями: "чем больше процент вакцинированных - тем больше заражений."
показати весь коментар
10.12.2021 10:36 Відповісти
і чого це ви? ))) он в сусідній новині ляшка репетує, шо кололи цю субстанцію, котру зараз вакциною називають (кололи,Карл ), але не вносили в базу, тому ця процедура виявилася не кошерною і цю ініціативу з анонімного процесу прикрили в лікарні на Закарпатті )))
показати весь коментар
10.12.2021 11:09 Відповісти
Ви вважаєте, що наведене Вами посилання якось підтверджеє тезу "чем больше процент вакцинированных - тем больше заражений."? Яким чином?
показати весь коментар
10.12.2021 11:12 Відповісти
тим дописом я проілюстрував сутність того завдання чи мети, яка стоїть перед ляшками, бо їх потрібні "шашечки, а не їхати".

стосовно вашого підтвердження вказаної тези чи її заперечення - чим більших % вакцинованих, тим більше зараження. А що, є якісь статистично достовірні дані, що це не так? поки що наявна статистика таку тезу підтверджує ). між іншим, прошу наперед цифрами не жонглювати - ви виглядаєте маніпулятивно.
показати весь коментар
10.12.2021 11:33 Відповісти
Нащо жонглювати, просто читайте.

11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали Джерело: https://censor.net/ua/n3304398

Що, число заражених збільшилося? І як тепер Ви виглядаєте?
показати весь коментар
10.12.2021 11:41 Відповісти
я просив надати статистично достовірні дані ))) я наперед вам вказав таку вимогу. Заражені - це не всі хворі, а виявлені ). я ж просив не маніпулювати. ви ж прекрасно розумієте (давно вас читаю і поки що не зауважував за вами такої "валєриної" поведінки) цю різницю )
показати весь коментар
10.12.2021 11:50 Відповісти
а якщо ще взяти до уваги суб'єктивність підходу щодо виявлення і підтвердження цієї хвороби у "щеплених", то зовсім буде негарна картина. це твердження, звичайно, на мою думку.
показати весь коментар
10.12.2021 11:53 Відповісти
Я надав дані і посилання на їх джерело. Якщо у Вас є більш достовірні дані - прошу надати їх і теж з посиланням на їх джерело. Псевдоаргументии на кшталт "Ваші докази - не докази" залиште росіянам.
показати весь коментар
10.12.2021 12:00 Відповісти
я розумію, що ви вимагаєте від мене складного. бо я ж не маю змоги вести статистику такого штибу на рівні держави. Однак можу вам сказати наступне на мікрорівні. Я перехворів і я в статистиці, моя дружина перехворіла і вона не в статистиці. Не склалося із сімейним лікарем у неї. Те ж відбулося і з декількома моїми родичами (те, за що я можу відповідати). тобто на одного офіційного хворого було ще 6 неофіційних. Так, я розумію,що вибірка так собі ))), однак є над чим задуматися.
показати весь коментар
10.12.2021 12:07 Відповісти
Не пересмикуйте. Я від Вас не вимагаю більшого, ніж надав сам.
Ваша виборка дійсно так собі. А що, до початку кампанії вакцинації в Україні було по-іншому? Якщо тестування виявляють 60-70% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить.
показати весь коментар
10.12.2021 12:15 Відповісти
ні, не 60%-70%. он НАН сказали (цікаво, звичайно, глянути методику), що потрібно ПОМНОЖИТИ на 3.
показати весь коментар
10.12.2021 12:24 Відповісти
Навіть за такої умови (яку Ви знов посоромилися підтвердити посиланням), то твердження
"Якщо тестування виявляють 30% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить." все одно буде вірним.
показати весь коментар
10.12.2021 12:33 Відповісти
посилання? тобто ви хочете сказати, що ви не знаєте цієї інформації? на просторі інтернету (навіть цього ресурсу) шукайте, однак все ж таки це вже занадто, так вибірково сприймати інформацію (будемо вважати, що це так)
показати весь коментар
10.12.2021 13:57 Відповісти
Проти цього є що заперечити? "Якщо тестування виявляють 30% від реальних заражень, то характер залежності числа заражень від ступіню вакцинацій це не змінить."
показати весь коментар
10.12.2021 14:06 Відповісти
антивакцинатори дораховують цифри попередніх періодів )

як їм зручно
показати весь коментар
11.12.2021 09:30 Відповісти
А Вас простите эта смертность не впечатляет? Учитывая отрицательную и без всякого ковида динамику рождаемости, в Украине ежедневно вымирает полностью село средней руки, ну или одно большое в неделю...... Потыкались с переписью населения, потом посоветовались со знающими людьми и решили, ну его нахер, не в нашу так сказать смену..... Читал где-то про альтернативные способы подсчета населения страны, наиболее точным, в нашей части света, считается способ счета по производимому и потребляемому хлебу, так вот, согласно такой математике украинцев уже меньше 30 миллионов, что скорее всего вряд-ли далеко от истинного положения вещей, потому зеленым и считать нас перехотелось... Мы динозавры, сотня-полторы лет и мы вымрем, ковид тщательно работает над тем, чтоб не тянуть с этим делом целый век.....
показати весь коментар
10.12.2021 11:27 Відповісти
Пока вакцинированные бессимптомно болеют, невакцинированные симптомно умирают. И тут не до смеха
У Львові від коронавірусу померла 23-річна жінка. Вона була на четвертому місяці вагітності. У неї не було супутніх захворювань, не була вакцинована.
Також від коронавірусу помер 29-річний чоловік. Він був здоровим, не мав супутніх захворювань, але був невакцинований. Після того як захворів на коронавірус, був із гарячкою і слабістю вдома, до лікарів потрапив уже тоді, коли почав задихатись. Місяць він провів на штучній вентиляції легень, але врятувати його не змогли.
показати весь коментар
10.12.2021 12:19 Відповісти
Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту. Що з неба по всій Украінімрлзиють літаки і навіщо, адже це дуууже дорога процедура! Та ще й напевно розбризкуючи по вулицях в темну пору.
показати весь коментар
10.12.2021 12:51 Відповісти
Як ви знаю, COVID-19 знайдено в переважній більшості країе світу. А солі берилію елементано можна виявити спектрометричними методами аналізу Але встановити, що в легенях є саме їого форид - неможливо навіть теоретично. Але навіть його солей у хворих на ковід не виявлено. А Вам я радив би носити шапочку з фольги товщиною не менше 5 мм і протигаз. Особливо на вулицях в темну пору.
показати весь коментар
10.12.2021 13:09 Відповісти
Назвіть-но мені лабораторію, хоч одну, в якій виявили COVID-19. І я вам одразу пробачу всі ті дурниці, які ви на мене вилили.
показати весь коментар
10.12.2021 15:40 Відповісти
Ость, заходите за посиланням
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
там є мапа, де Ви або будь-хто іще може знайти адреси лабораторій або пунктів, де можна здати біоматеріал на аналіз на ковід. А де фізично знаходяться ампліфікатори Ви можете поцікавитися в таких мережах, як Синєво або Діла. Мені немає часу шукти для Вас інформацію, яка мені самому не потрібна.
показати весь коментар
10.12.2021 15:57 Відповісти
Я знаю що буде далі:

1) ваши-даказательства-ни-даказательства
2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
показати весь коментар
10.12.2021 15:59 Відповісти
Остап Стахів(***ЛЬВІВСЬКИЙ ГІПЕРАКТИВНИЙ АНТИВАКЦИНАТОР) скликає своїх прихильників на Кульпарківську !
показати весь коментар
11.12.2021 10:23 Відповісти
> "Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту."

Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.

Йтіть в школу, таваріщ.
показати весь коментар
10.12.2021 15:14 Відповісти
То що я не так написав? Ви все те саме повторили іншими словами. То до чого ваш коментар з відправкою мене, професора фізики, до школи
показати весь коментар
10.12.2021 15:44 Відповісти
До того, що знайти "оксиди азоту в легенях" неможливо, якщо пройшов певний час після отруєння. Ви не розумієте що вам пишуть, тому бігом до школи. Далі, знайти берілій дуже просто, це може зробити будь-яка країна, та практично будь-хто. Але не, ніяких "знайшли берілію" нема. В той час як з вірусом SARS працюють вчені та медики в усьому світі. Тому бігом спочатку до перукарні, що зачіску після шапочки з фольгі привели до тями, а потім бігом в школу.
показати весь коментар
10.12.2021 15:55 Відповісти
Професор фізики мав би знати, що фторид берилію - добре розчинна речовина і для складних розчинів, яким є, зокрема, рідина з легеневої тканини, аналіз видається окремо по катонам і аніонам і там практично ніколи не встановиш, з яким аніоном був введений певний катіон, якщо він не є основним за вмістом.
Переставайте вже в конспірологію гратися.
показати весь коментар
10.12.2021 16:05 Відповісти
То ви так і не відповіли - В якій лабораторії виділили COVID-19?
Назвіть хоч одну чи то в США чи в Європейському Союзі!!!
Стосовно конспірології - чи можете ви дати пояснення тому НЕЗАПЕРЕЧНОМУ ФАКТУ, що над Україною з заходу на схід літаки на висоті 10 км розпилюють якісь порошки? Я це спостерігав в селах (там краща видимість неба) на границі Вінницької та Черкаської областей, на Волині та Львівщині. Те саме люди бачили в Закрапатскій області, в Кривому Розі , Миколаївській області і т.д. Дехто досліджував порошок - то були оксиди графена, а також набір різних інших мателріалів. Народ вказує на пристуність газу фосгена, а з землі розпилюють розчин гуанідину. Це все отруйні речовини, які паралізують легені і спричиняють в них розвиток інфекцій.
показати весь коментар
10.12.2021 16:50 Відповісти
Ось посилання на виділення вірусу ковіду. Адреси для листування там є.
Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
показати весь коментар
10.12.2021 17:06 Відповісти
Ось ще
I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic
показати весь коментар
10.12.2021 17:07 Відповісти
І ще
Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy

Досить з Вас?
показати весь коментар
10.12.2021 17:12 Відповісти
так, так досить; ці всі статті 2020 року відомі, також ще є базова китайська статя десь соредини 2020 р. в якій вони розшифрували 37 геномних пар (але їх понад 30 000). З 37 пар далі зліпили послідовність використовуючи компутерне моделвання. А от за 2021 рік спробуте знайти публікації, коли за пошук взялися провідні фахівці в США та Європи. Так от - не можуть виділити. Грип А знаходять, рідко грип В, але ніякого коронавірусу. Отакі-то справи, Антипе61...
показати весь коментар
10.12.2021 18:27 Відповісти
> "37 геномних пар (але їх понад 30 000)"

Я якось думав, що ви такий троль, але зараз я бачу, що все набагато простіше: ви тупий та вкрай неосвічений.

30 000 це не "геномні пари", а загальна кількість нуклеотидів в РНК-ланцюгу. Вірус взагалі не містить ніяких "пар" - РНК НЕ формує подвійних спіралей, на відміну від ДНК, та не формує ніяких складних структур як хромосоми. Це просто ланцюжок з 30 000 нуклеотидів, який рутинно секвенується за досить короткий проміжок часу. 37 нуклеотидів це дуже коротенький олігомер, проаналізувати який не проблема в принципі. Аналіз (саме аналіз) з розбором який фрагмент що кодує займає більше часу, ніж встановлення послідовності. Ваша фраза "37 геномних пар (але їх понад 30 000)" говорить про те, що ви навіть близько не розумієте про що пишете, тому що порівнюєте якісь "геномні пари" з числом нуклеотидів в ланцюгу РНК. Бігом в школу.
показати весь коментар
10.12.2021 18:58 Відповісти
Дуже заучений, то з 37 нуклеотидів можна сформувати уяву про всю структуру з 30 0000 нуклеотидів? Чи комп'ютерного моделювання достатньо? Оті, яким достатньо і ви разом з нимивсіх за ідіотів маєте???
показати весь коментар
11.12.2021 00:04 Відповісти
В першій статті мова йде про 37 штамів корони, а не нуклеотидів чи якихось "геномних пар"...

показати весь коментар
11.12.2021 00:20 Відповісти
НАдаю БАЗОВУ НОВИНУ З КИТАЮ ПО КОВІД
як воно насправді було:

Молоді енергійні китайські оптимістичні рукожопи не втримали вірус в лабораторії(побудованій в Ухані французами та австралійцями)
показати весь коментар
11.12.2021 09:35 Відповісти
є базова китайська статя десь соредини 2020 р. в якій вони розшифрували 37 геномних пар (але їх понад 30 000). З 37 пар далі зліпили послідовність використовуючи компутерне моделвання

де сказано,Що САМЕ зліплена послідовність 37 геномних пар ?


КРАСНОГОЛОВЕЦЬ..ЗОСЕРЕДСЯ НА ЛАЗЕРАХ!
показати весь коментар
11.12.2021 09:39 Відповісти
За першим посиланням знайдіть фрази
For whole genome sequencing of the virus isolate (BetaCoV/Korea/SNU01/2020), culture supernatant of Vero cells infected was used for RNA extraction.

For genome-base ********* analysis, 37 strains including BetaCoV/Korea/KCDC03/2020 were used in combination with BetaCoV/Korea/SNU01/2020. The sequences used for analysis were downloaded from NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) and GISAID (http://www.gisaid.org).

Вам не соромно так брехати, професор?
показати весь коментар
11.12.2021 09:54 Відповісти
На висоті 10 км Ви ніякого порошку не побачите. Тільки інверсійний слід від літака. Але тому явищу є просте пояснення, спитайте у розумного школяра, як не знаєто що то таке.
Про присутність фосгена навряд хто з народу повідомити. Та і отруєння фосгеном доволі специфічне - там набряк легенів досить характерний. Та і отруєння не розповсюджується як інфекція. А от гуанідін може непогано нейтралізувати фосген. До речі, гуанідін - непогане азотне добриво. Таку назву він одержав бо його вперше виділили з гуано - пташиного посліду, що є гарним органічним добривом.
показати весь коментар
10.12.2021 17:24 Відповісти
яке просте пояснення, Антипе61, коли смуги висять по 5-6 годин і не розвіюються? Для чого отакі насмішки, га? І це таке діється по всьому світові, хто за це все платить?? І для чого це розпилюють?
показати весь коментар
10.12.2021 18:29 Відповісти
коли смуги висять по 5-6 годин і не розвіюються? Для чого отакі насмішки, га? І це таке діється по всьому світові, хто за це все платить?? І для чого це розпилюють?

показати весь коментар
11.12.2021 09:42 Відповісти
Нікому не кажіть, що Ви професор фізики. Подібну інформацію я знайшов в 6 чи 7 класі школи і закрив це питання.

Таким образом, возможность появления и время существования конденсационного следа, равно как и его вид, зависят от влажности и температуры атмосферного воздуха (при прочих равных условиях). При низкой влажности и относительно высокой температуре след может отсутствовать вовсе, так как при таких условиях водяной пар не достигает состояния перенасыщения. Чем выше влажность и ниже температура, тем больше водяного пара конденсируется, тем медленнее происходит испарение, следовательно - след насыщеннее и длиннее. Когда относительная влажность близка к 100 % и температура достаточно низкая - конденсируется наибольшее количество водяного пара. При этом высокая влажность препятствует испарению частиц следа, что и влечёт образование конденсационных следов, которые могут существовать достаточно долго, нередко превращаясь в перистые или перисто-кучевые облака. Поскольку водяной пар в атмосфере распределён неравномерно, это является причиной такого же «неравномерного» следа.
показати весь коментар
11.12.2021 09:43 Відповісти
"коли смуги висять по 5-6 годин і не розвіюються?"
В зависимости от условий атмосферы и скорости ветра инверсионный след может оставаться в небе до 24 часов и иметь длину до 150 км.

До речі, пофессорамфізики корисно буде узнати це:

Следует отметить еще, что обычные представления о недолговечности мыльных пузырей не вполне правильны: при надлежащем обращении удается сохранить мыльный пузырь в продолжение целых декад. Английский физик Дьюар (прославившийся своими работами по сжижению воздуха) хранил мыльные пузыри в особых бутылках, хорошо защищенных от пыли, высыхания и сотрясения воздуха; при таких условиях ему удалось сохранять некоторые пузыри месяц и более. Лоренсу в Америке удавалось годами сохранять мыльные пузыри под стеклянным колпаком.
Страницы из книги «Занимательная физика», авт. Я.И. Перельман.
показати весь коментар
12.12.2021 10:11 Відповісти
> над Україною з заходу на схід літаки на висоті 10 км розпилюють якісь порошки?

> Дехто досліджував порошок - то були оксиди графена, а також набір різних інших мателріалів.

Збагойно. Це галоперидол, який зомбує носєлєніє, даби коварний білгейц встановив кожному чіп в сраку мосх.
показати весь коментар
10.12.2021 17:38 Відповісти
кРАСНОГОГОЛОВЕЦЬ,професора фізики вам надали там,де Ківа захистився"?

запитання вам про розміри вірусів і довжину хвилі лазерів на захисті поставити забули?
показати весь коментар
11.12.2021 10:26 Відповісти
особливо тупим "псевдонауковцям"...

Красноголовець... раніше ти пропонував лікувати ковід лазером..

тепер заперечуєш ковід,бо ніхто на такий ідіотизм не купився?
показати весь коментар
11.12.2021 09:33 Відповісти
Тепер офіційно слово «грип» замінене на COVID-19?
показати весь коментар
10.12.2021 12:53 Відповісти
У Польщі зараз сумашедші черги на пунктах вакцинації , бо з 15 грудня вступають в дію драконівські обмеження щодо не вакцинованих . Далі будуть дробити по професіях і забороняти працю деяким категоріям . Ну і постійно доповнюватимуть список професій , де невакциновані працювати не можуть.
МОЛОДЦІ . Залишається тільки надіятись , що наша влада не пастиме задніх , а візьме на озброєння досвід Польщі .
Це б врятувало сотні тисяч людських життів . Адже щотижня гинуть 3 - 5 тисяч антиваксерів . Природа винищує їх стрімко та безжально . Суспільство мусить їх якось захистити , щоб вони зовсім не зникли , як неандертальці .
показати весь коментар
10.12.2021 13:43 Відповісти
Моя родина віддає вам всі дослідні генно-модифікуючи щеплення які МВФ переказав для українців аби підсадили їх на сі поважний гачок.. Можете навіть 10 разів тепер штрикнутися!!! Точно вже не захворієте.
показати весь коментар
10.12.2021 15:47 Відповісти
Генно-модифікуючих вакцин від ковіду не існує. Крім того, Ви подарувати можете лише те, що знаходиться у Вашій власності, тобто легально Вами придбане, або одержане як подарунок або спадок. Які з вакцин, що Ви вважаєте їх генно-модифікуючими, Ви придбали чи одержали як подарунок або спадок?
показати весь коментар
10.12.2021 16:29 Відповісти
ну, якщо не існує - то які є вони є, коли самі виробники саме такі і виробляють, які чіпляються до людської ДНК і примушують ДНК виробляти певні більки руйнуючи при цьому саме ДНК?? У вас якісь дивні фантазії на рівному місці!
показати весь коментар
10.12.2021 18:33 Відповісти
До ДНК з матеріалів вакцинного походження нічого не чіпляється. Білок синтезується на рібосомі, яка рухається по м-РНК, яку, власне, і вводять м-РНК вакцини. І через 72 годіни навіть слідів тієї м-РНК в організмі не знайдеш.
показати весь коментар
11.12.2021 10:07 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 10:29 Відповісти
тада,забавно

69,2%

проколотых, а смертность нарастает.
Вот что будут втирать когда будет 90+% и все равно будет смертность? что не вкололи бустер? что не тем кололись?
показати весь коментар
10.12.2021 16:31 Відповісти
> "Вот что будут втирать когда будет 90+% и все равно будет смертность?"

Будут пытаться вам объяснить, что определённая смертность будет и при 100% покрытии. А 69,2% процента недостаточно для сдерживания распространения, в то время как оставшихся людей (треть) с головой хватате для больших чисел смертности. Кахкулятор падарить или сами купите?
показати весь коментар
10.12.2021 16:36 Відповісти
эту хрень втирают сейчас, пропуская - а сколько из общего числа зараженных/умерших имеют прививки. Ни в одной статистике нет такой информации, а когда информацию утаивают намеренно, либо манипулируют изложением - всегда означает одно - вас на...ют
показати весь коментар
10.12.2021 16:48 Відповісти
...according to intensive care medics, 90% of the COVID patients in ICUs in Germany are unvaccinated.

https://www.dw.com/en/why-is-the-covid-mortality-rate-spiking-in-germany/a-59927617

Там ссылка на немецкий госстат. К сожалению, не владею дойчем, но не думаю, что это неправда - владеющий языком легко проверит. Так что нет, никто ничего не утаивает. Просто вы никогда это не ищете. Максимум поисков антиваксеров это сайты-помойки "аааа ане насъ чепируюттттъъ!!!"22
показати весь коментар
10.12.2021 17:08 Відповісти
The RKI says the chance of survival is only 53% for COVID patients in the ICU once they go on a ventilator, whether vaccinated or not. --- ...шанс на виживання становить лише 53% для пацієнтів із COVID у відділенні інтенсивної терапії після того, як вони потраплять на апарат штучної вентиляції легенів, незалежно від того, вакциновані чи ні.
показати весь коментар
10.12.2021 21:25 Відповісти
Это кагбы и без RKI понятно, что если уже дела совсем плохи и попал на ИВЛ, то шансы склеить ласты вполне неиллюзорны. Так вот работа вакцины в том, чтобы не дать дойти до вентилятора.
показати весь коментар
10.12.2021 23:39 Відповісти
Це у вас дах так їде після вштрикуання генно-модифікуючого сурогату? Хто такі антиваксери? Це люди, які відстоюють свої конституційні права. А ви чи то раб, чи то вже стали черв'яком. Може вже у васзсуви відбулися на генному рівні?
показати весь коментар
11.12.2021 00:10 Відповісти
Хворе, я дав посилання на DW, звідки йде посилання на німецькі статистичні дані. Цим я заперечив, що дані по померлим в Німеччині приховуються, ось і все.

Али ти побачило теги та вазбуділос "кококо раб азаза канстітуційніправа пакпак генітічні сурагаті олоо". Інгліш вивчи, чюдо, а то в тебе strains в "геномі пари" перетворюється.
показати весь коментар
11.12.2021 00:25 Відповісти
Це залежить від статті до статті, хто що вивчає і по що пише; корінці про штами, китайці про геномні пари, американці шукають послідовність нуклеотидів. А інші взагалі зауважують, що вірусів не існує, але їхні аналоги виділяють хворі клітини (назва для цих виділень є відповідна, але я не запам'ятовувань). Та от дивує, нема про що вам базікати, як тільки про необхідність примусового щеплення! Такий підхід до лікування - це вже позавчорашній день! Фарма-медицина взагалі має бути відсторонена, а система озооони здоров'я мала б вже давно перейти на емпіричну методи лікування. Якби так вчити з кінця зими минулого року, то ніхто б в Україні не помер від цього грипу взагалі. А з фарма-медициною маємо вже до 90 тисяч померлих, та ще й від щеплень додається велика кількість і плюс покалічені організми
показати весь коментар
11.12.2021 01:18 Відповісти
> "Це залежить від статті до статті, хто що вивчає і по що пише; корінці про штами, китайці про геномні пари, американці шукають послідовність нуклеотидів"

ПроФФесор фізики, ви пройшли дно й зараз зариваєтесь все глибше в грунт...
показати весь коментар
11.12.2021 01:34 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 10:33 Відповісти
АНТИВАКЦИНАТОРАМ.

ВТИРАЙТЕ ТУФТУ ДЕІНДЕ!

тому що
1.пРОТИ Дельти понижена ефективність вакцин.

2.У Німеччині не найвищий у Європі відсоток вакцинованих..
показати весь коментар
11.12.2021 09:45 Відповісти
На Остапа Стахіва, засновника руху Прав Людини сьогодні було вчинено замах. Пробували задушити.

https://www.youtube.com/watch?v=HFZryx-nKF0&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B22
показати весь коментар
11.12.2021 00:33 Відповісти
Остап Стахів скликає своїх прихильників на Кульпарківську
Він вважає, що у психіатричній лікарні Львова відбувся замах на його життя.

Про це написала у ФБ журналістка Мар'яна П'єцух, інформує Dailylviv.com: "Upd в туалеті приймального відділення напали. Закрився і не хотів відкривати двері. Остап втік в якусь машину і чекає поліцію. Коли стукали в двері і казали відкрий, на питання "хто ви такі!?", за дверима санітар з чорним почуттям гумору "Антивакцинатор!" На Остапа Стахіва в психлікарні "напали" люди, за словами активіста, "схожі на працівників лікарні". Але це не точно, кажуть прихильники Стахіва,
показати весь коментар
11.12.2021 10:31 Відповісти
Подивіться відео де він розказує як його душили. Дакувати Богу у цей час з Остапом буи його друзі біля лікарні. Коли Осапа душили, то один з катів сказав, що "Люди знають, що він тут, тому ми не можемо його задушити".
Вам смішно. Ну-ну. Головне щоб на кутні не довелось потім сміятися.
показати весь коментар
11.12.2021 12:01 Відповісти
Походу, цей активний антиваксер й за гратами когось дістав.
показати весь коментар
11.12.2021 13:10 Відповісти
 
 