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Білий дім щодо можливого тиску на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу: "Це неправда"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Білий дім щодо можливого тиску на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу: "Це неправда"

У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?"

Псакі відповіла: "Це неправда".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть чинити тиск на Україну щодо питання часткової автономії для Донбасу, - Associated Press

Раніше повідомлялося, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

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Топ коментарі
+5
Як це неправда? Раз зрадофіли верещать про це - це правда!
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10.12.2021 08:42
+3
Про Портнова, якщо що, це за деструктивну діяльність і наклепи на Порошенка, Митю.
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10.12.2021 09:11
+3
Назвіть посаду Єрмака у владі. І чи відповідають його дії займаній посаді.
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10.12.2021 09:52
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Як це неправда? Раз зрадофіли верещать про це - це правда!
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10.12.2021 08:42 Відповісти
У нас этих паникеров хватает и верещат они по любому поводу - даже если будет написано что-то позитивное, только бы добавить свою воображаемую "ложку дегтя"...
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10.12.2021 08:53 Відповісти
Никто Украину ничего заставлять не будет делать, если мы сами лично будет против этого (это касается войны/переговоров).
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10.12.2021 10:03 Відповісти
У тебя точно не спросили
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10.12.2021 10:08 Відповісти
А ще, особливо обдаровані, натякають, що це порохоботи тут тільки зраду розгоняють...
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10.12.2021 11:16 Відповісти
Це ти за формулу Штайнмайера?
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10.12.2021 11:11 Відповісти
Вона казала, що неправда що США тиснуть, вони просто прозоро натякають Клоуну, починаючи відкривати справи проти його оточення (це я про Портнова якщо що)
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10.12.2021 08:59 Відповісти
Про Портнова, якщо що, це за деструктивну діяльність і наклепи на Порошенка, Митю.
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10.12.2021 09:11 Відповісти
Ніхто ж не каже, що на нього нема за що заводити....Но виж не думаєте що в його справи написано звинувачується "у деструктивній діяльності і наклепах на Порошенка"?!
Є за що заводити і на Єрмака і на самого Зеленського.... але ж справу можно завести або не завести, поки що завели на Портнова
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10.12.2021 09:22 Відповісти
1.Назвіть посаду Портнова у владі Зеленського.
2.Очікуємо на санкції проти міністра економіки і торгівлі часів кривавого Януковича.
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10.12.2021 09:19 Відповісти
Назвіть посаду Єрмака у владі. І чи відповідають його дії займаній посаді.
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10.12.2021 09:52 Відповісти
Єрмак є головою Офісу Президента України і членом Ради Національної Безпеки і Оборони України.

Зустріч послів Великої Сімки та ЄС з Єрмаком, яка відбулась 4 грудня 2021 року (а раніше також у березні 2021, травні 2021 року тощо), показує, що дії пана Єрмака повністю відповідають і посаді, і інтересам України, і отримують прихильність демократичних країн-партнерів України.
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10.12.2021 11:14 Відповісти
решала
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10.12.2021 10:06 Відповісти
Правда в тому, що ваші зелені довбики самі зробили все щоб поступитись путлерові.
Ви ж 100% не полінувались і сходили на вибори, навіть перебуваючи у Польщі.
Вертайтесь і живіть ТУТ.
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10.12.2021 09:53 Відповісти
Брехня. При "зелених довбиках" не вибухали склади божприпасів на мільярдні суми, і не було "котлів", де гинули тисячі захисників України.
Я знайшов роботу через Інтернет і працюю в Польщі згідно з контрактом, незважаючи на мою 2 групу інвалідності. Мені платять достатньо, щоб я міг лікуватися, купити і утримувати автомобіль, який дає мені змогу пересуватися, мати 40 робочих днів оплачуваної відпустки тощо. Як тільки в Україні я матиму це саме, я буду працювати в Україні. Проте доки в Україні будуть ахмєтовипорошенки, тут таких умов не буде.
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10.12.2021 10:59 Відповісти
... это факт? Бургомистр: Нет, это не факт. Феофил: Это не факт?! Бургомистр: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
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10.12.2021 08:50 Відповісти
Надо просто верить Псаки.
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10.12.2021 10:14 Відповісти
Дякуємо за пораду, ми так і робимо - віримо Сполученим Штатам, які ніколи не вбивали громадян України і не окупували її території. І не віримо фашистській Росії, яка загарбала частину Грузії, Молдови, України, вбивала громадян цих країн, домагаючись, щоб Росію називали "братом". Росія повинна зникнути і розділитись на 50-80 демократичних незалежних країн. Це станеться само собою. Тільки тоді у тих територій з'явиться шанс на заможне життя, а світ отримає спокій.
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10.12.2021 11:04 Відповісти
Маніпуляція в тому, що поняття " часткова автономія" підмінили "поступитися територією". Заголовок про одне, а відповіть про інше.
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10.12.2021 10:59 Відповісти
Associated Press Косабский рассадни фейков. Помню они про лагеря нацистов писали в которых детей убивать учат. Грушники винторогие там регулярно публикуются. Помойка короче.
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10.12.2021 16:03 Відповісти
 
 