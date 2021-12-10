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Білий дім щодо можливого тиску на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу: "Це неправда"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?"
Псакі відповіла: "Це неправда".
Раніше повідомлялося, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.
Топ коментарі
+5 Miko R 798886a8
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+3 Anatoly db73a40b
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+3 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
Є за що заводити і на Єрмака і на самого Зеленського.... але ж справу можно завести або не завести, поки що завели на Портнова
2.Очікуємо на санкції проти міністра економіки і торгівлі часів кривавого Януковича.
Зустріч послів Великої Сімки та ЄС з Єрмаком, яка відбулась 4 грудня 2021 року (а раніше також у березні 2021, травні 2021 року тощо), показує, що дії пана Єрмака повністю відповідають і посаді, і інтересам України, і отримують прихильність демократичних країн-партнерів України.
Ви ж 100% не полінувались і сходили на вибори, навіть перебуваючи у Польщі.
Вертайтесь і живіть ТУТ.
Я знайшов роботу через Інтернет і працюю в Польщі згідно з контрактом, незважаючи на мою 2 групу інвалідності. Мені платять достатньо, щоб я міг лікуватися, купити і утримувати автомобіль, який дає мені змогу пересуватися, мати 40 робочих днів оплачуваної відпустки тощо. Як тільки в Україні я матиму це саме, я буду працювати в Україні. Проте доки в Україні будуть ахмєтовипорошенки, тут таких умов не буде.