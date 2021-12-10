УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47657 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
16 266 144
законопроєкт (1213) мова (583) Бужанський (98)

Якщо не скасувати закон про мову, результат "СН" на виборах буде невтішним, -"слуга народу" Бужанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо не скасувати закон про мову, результат "СН" на виборах буде невтішним, -"слуга народу" Бужанський

Неприйняття законопроєкту про відміну закону про мову буде однією з головних причин невтішного результату "СН" на наступних виборах.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "СН" Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рівно два роки, як я вніс законопроєкт про відміну закону про мову. Який усі ці два роки лежить мертвим вантажем у гуманітарному комітеті. Упевнений, що його треба було приймати одразу, більшість виборців цього від нас очікувала.

Упевнений, що це потрібно зробити зараз, жодна людина в країні не голосувала на виборах за напівпровідники, скасування поліетиленових пакетів та захист географічних назв, кватирку заради цього не відкрила би", - написав він.

Також нардеп наголосив, що неприйняття цього закону буде однією з головних причин невтішного результату "СН" на наступних виборах.

"Обіцянки ж треба виконувати, або хоча б намагатися це зробити. Хоч іноді", - резюмував Бужанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського

Нагадаємо, 10 грудня 2019 р. Бужанський вніс до парламенту проєкт закону про відміну закону про державну мову в Україні. Автор законопроєкту зазначив, що чинний закон про державну мову не має нічого спільного із захистом та розвитком української мови. Він дискримінує носіїв інших мов.

"Вніс до парламенту законопроект про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської комісії", - написав тоді Бужанський у фейсбуці.

На думку народного депутата, чинний закон про державну мову "нічого спільного із захистом і розвитком української мови не має" і "спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, перша за все, російської".

Бужанський впевнений, що скасування цього закону "відкриє можливість для написання дійсно вартісного документа", який буде відповідати інтересам України і європейським цінностям.

Якщо не скасувати закон про мову, результат СН на виборах буде невтішним, -слуга народу Бужанський 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+63
показати весь коментар
10.12.2021 08:36
+61
показати весь коментар
10.12.2021 08:38
+54
Якщо скасувати закон про державну мову, це буде вже не партія СН, а Єдина Росія
показати весь коментар
10.12.2021 08:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если не забаранить бужанского - результат соплей на выборах будет не утешитилен
показати весь коментар
10.12.2021 09:24 Відповісти
Хто заткнет вонючий рот бужанского и таких как о
показати весь коментар
10.12.2021 09:28 Відповісти
А кто их выбирает. На этом сайте только представители 25% электората. Хотелось бы узнать мнение другой стороны, хоть одного из 75%.
показати весь коментар
10.12.2021 09:33 Відповісти
вийди на зупинку в спальнi райони i почуєш зрiз народноi думки. там трандєц!
показати весь коментар
10.12.2021 09:36 Відповісти
Із 73% тут тільки платні зеботи топчуться в новинах про Порошенко. Сам здивований, чому ще жодний захисник Бужанського не виступив.
показати весь коментар
10.12.2021 09:45 Відповісти
Идиот!
показати весь коментар
10.12.2021 09:34 Відповісти
Зедофил
показати весь коментар
10.12.2021 09:34 Відповісти
А якщо скасувати той Закон, то не лише результат на виборах буде сумним, але й ама доля "слуги наріда" буде сумною. Веселим буде лише мордобій на вулицях і у соцмережах тих "слуг", які ризикнути таке вчудити. І почнуть з самого Бужанского.
показати весь коментар
10.12.2021 09:35 Відповісти
Тим хто голосував за таких як бужанський, але хоче бачити своїх дітей і внуків громадянами вільної країни, а не підданими країни ізгоя недоімперії, другосортними "хохламы-малороссамы" повинно бути соромно.
показати весь коментар
10.12.2021 09:35 Відповісти
Бужанський відмовився вставати на хвилину мовчання в пам'ять про вбитих на Євромайдані, він викритий ворог народу України, а щодо передвиборчих обіцянок цих шахраїв, так Зе-кандидат обіцяв що, як тільки порушить закон, зразу піде з посади. Порушень законодавства Зе-шахрай наробив вже багато, навіть ручний суд юридично зафіксував порушення законодавства Зе-брехуном, присудивши йому адмінштраф за порушення карантинних норм. Більшість обіцянок Зе-шахрая виявилися брехнею.
В Україні, завжди, коли влада хоче відволікти від своїх злочинних дій, вона починає піднімати мовні питання.
показати весь коментар
10.12.2021 09:38 Відповісти
Много текста, он из "Сук Нарида"
показати весь коментар
10.12.2021 10:57 Відповісти
Слугі то одноразовий виріб коломойського.
показати весь коментар
10.12.2021 09:39 Відповісти
Идиот, здесь нет причинно-следсвенной связи. Надо так, - "результат "СН" на виборах буде невтішним"
показати весь коментар
10.12.2021 09:47 Відповісти
Ватная часть полукацапов давно разочаровалась в зеленском и побежала к зажеддистам и розумкову. Бубачка просрал даже эту падаль и уже ничего не поможет его обмякшему рейтингу. Только на дно
показати весь коментар
10.12.2021 09:48 Відповісти
Я не бачу протидій Бужанському,який дуже ненавидить українську мову.Не подобається - чемодан,вокзал,білі ведмеді.
показати весь коментар
10.12.2021 09:49 Відповісти
Кацапська **** працює на кремль. Прийшов час, коли путінські консерви вибухають одна за одною. Мабуть, Бужанському час шурувати на рідну москальщину.
показати весь коментар
10.12.2021 09:50 Відповісти
Ти диви,яке гівно!!!!
показати весь коментар
10.12.2021 09:53 Відповісти
Гумовий виріб одноразвого використання...
показати весь коментар
10.12.2021 09:55 Відповісти
Не, многоразовый,(штопаный) - та це все на маргiнальному полi, бо скоро слугам урода прийде гаплик.
показати весь коментар
10.12.2021 09:59 Відповісти
Сепар, тебя ждет Ростов!
показати весь коментар
10.12.2021 09:58 Відповісти
Цей результат буде невтішний у будь-якому випадку, але якщо скасувати закон про мову - СН доведеться боротися за електорат лише з ОПЖЗ за ті самі 20% ватки. Бо більше за них точно ніхто не проголосує.
показати весь коментар
10.12.2021 10:00 Відповісти
Вот как таких контрацептивов земля носит?
показати весь коментар
10.12.2021 10:04 Відповісти
Ви мені скажіть, як їх до влади обирають.
Це ж ЧИМ треба думати, щоб проголосувати за це убожище...
показати весь коментар
10.12.2021 10:21 Відповісти
Ваш провал на следующих выборах будет по одной причине - полный крах экономики,жить только за счёт кредитов и душить малый бизнес - такого идиотизма ни одной стране не нужно.
показати весь коментар
10.12.2021 10:09 Відповісти
какая гнусная рожа
показати весь коментар
10.12.2021 10:19 Відповісти
Швидше навпаки!
Бо відверто ватний електорат його все одно не поважає і не поважатиме. У них зараз іньші вподобання.
показати весь коментар
10.12.2021 10:20 Відповісти
Воно хоче отримати Майдан ? Щоб зелених розвісили на соснах ?
показати весь коментар
10.12.2021 10:20 Відповісти
ділема дебілів, елітних буриданівих віслюків :
- не скасувати закон про мову - результат СН на виборах буде невтішним
- скасувати - отримати мзди не відходячі від каси
бо понавибирали лайна..(
показати весь коментар
10.12.2021 10:24 Відповісти

Мовою розмовляють, а язиком лижуть. Завзято прокляті слуги кремля ці продажні виродки лижуть у кремлівських фашистів і кривавого маніяка )(уйла.
показати весь коментар
10.12.2021 10:30 Відповісти
Обісцянка "кінця епохи бідності", для пліснявих колаборантів, не така важлива, як обіцянка ватанам, знищити українську мову. Думай.Те !!!
показати весь коментар
10.12.2021 10:51 Відповісти
Можна тільки подякувати цьому Бужанському, що "вніс" і "наполягає". І нехай надалі нагадує. Щоб на наступних виборах за свого виборця (десь 20, або максимум 25% від загального масиву) вони, прислуга уродів, а також зажопи/опзжд з шарієвськими дерлися до усрачки. Ніхто інший за них і не проголосує.
показати весь коментар
10.12.2021 10:59 Відповісти
Відсотки завеликі. Бо, без підтримки ватного електорату, їм нічого не світить. Відсоток упоротих фанатів творчості найвеличніВшивого набагато менший за 25 чи 20.
Ймовірно тому слуги, з приходом до влади, намагаються протягти закон про зниження віку для виборців до 16 років. Ще й обиратися та бути обраними.
І закон про множинне громадянство та інші заманухи, для дітей, та тих кому, за бугром, пофуй.
показати весь коментар
10.12.2021 11:09 Відповісти
Хто це?
показати весь коментар
10.12.2021 11:10 Відповісти
Эта гнида забывшая о том, что параша напала на Донбасс под видом спасения русскоязычных!
показати весь коментар
10.12.2021 11:10 Відповісти
Пішов на#уй, падло проросійське.
показати весь коментар
10.12.2021 11:17 Відповісти
Бужанську нечисть треба обкласти санкціями як його "побратима"Олександра вони зразу забиваються під плінтус,і тихесенько сидять продаючи свої статки.
показати весь коментар
10.12.2021 11:29 Відповісти
Какие большинство избирателей, дебил конченный?
показати весь коментар
10.12.2021 11:45 Відповісти
Какого какого народа эти мудаки являются "слугами"?
показати весь коментар
10.12.2021 11:51 Відповісти
Коли це єврейське падло хтось заткне яка наволоч живе така паскуда.
показати весь коментар
10.12.2021 12:05 Відповісти
Бужанский кореш Портнова. Это все что нужно знать об этом контрацептиве
показати весь коментар
10.12.2021 12:06 Відповісти
Шановні!! Не треба так нервувати,бо таких як це ЧМО,в Україні 20-30%--це московити або їх нащадки які вже народились в Україні,але з молоком матері перейняли ненависть до всього українського і вже приготували хліб і сіль для зустрічі **освободителей от фашистов**,ради справедливості потрібно відмітити,що %5 з тих московитів розуміють,що Батьківщина для них-це Україна і вони життя віддають за неї!!!!
показати весь коментар
10.12.2021 19:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 