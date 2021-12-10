Байден закликав лідерів "Бухарестської дев'ятки" до "стримування, оборони і діалогу" через загрозу вторгнення РФ до України, - Білий дім

Президент США Джо Байден обговорив з лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" нарощування Росією сил біля кордонів з Україною. Він закликав союзників по НАТО до "стримування, оборони і діалогу".

Про це заявила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відзначається, що американський лідер провів телефонну бесіду з метою "підкреслити прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і священного обов'язку в рамках п'ятої статті статуту НАТО про колективну оборону".

"Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування Росією військових сил біля кордонів з Україною і необхідність єдиної, підготовленої і рішучої позиції НАТО щодо колективної оборони союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Президент Байден підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма трансатлантичними союзниками і партнерами в роботі над деескалацією нинішньої кризи за допомогою стримування, оборони і діалогу.

Там уточнили, що розмова тривала 40 хвилин.

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