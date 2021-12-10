Байден закликав лідерів "Бухарестської дев'ятки" до "стримування, оборони і діалогу" через загрозу вторгнення РФ до України, - Білий дім
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Президент США Джо Байден обговорив з лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" нарощування Росією сил біля кордонів з Україною. Він закликав союзників по НАТО до "стримування, оборони і діалогу".
Про це заявила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відзначається, що американський лідер провів телефонну бесіду з метою "підкреслити прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і священного обов'язку в рамках п'ятої статті статуту НАТО про колективну оборону".
"Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування Росією військових сил біля кордонів з Україною і необхідність єдиної, підготовленої і рішучої позиції НАТО щодо колективної оборони союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.
Президент Байден підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма трансатлантичними союзниками і партнерами в роботі над деескалацією нинішньої кризи за допомогою стримування, оборони і діалогу.
Там уточнили, що розмова тривала 40 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
А ведь паРашка имеет экономику только на уровне 3 % от экономической мощи Евросюза, США Японии.
В общем, мелкая шавка Моськва против Слона.
которая пыжилась изображать себя "великой державой" от Кавказа до Атлантики:
Результат игры зависит не только от уровня мастерства и опыта игрока, но и от типа соперников.....
Верю в "уровень мастерства".... к сожалению не нашего Зе