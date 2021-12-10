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Байден закликав лідерів "Бухарестської дев'ятки" до "стримування, оборони і діалогу" через загрозу вторгнення РФ до України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Байден закликав лідерів "Бухарестської дев'ятки" до "стримування, оборони і діалогу" через загрозу вторгнення РФ до України, - Білий дім

Президент США Джо Байден обговорив з лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" нарощування Росією сил біля кордонів з Україною. Він закликав союзників по НАТО до "стримування, оборони і діалогу".

Про це заявила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відзначається, що американський лідер провів телефонну бесіду з метою "підкреслити прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і священного обов'язку в рамках п'ятої статті статуту НАТО про колективну оборону".

"Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування Росією військових сил біля кордонів з Україною і необхідність єдиної, підготовленої і рішучої позиції НАТО щодо колективної оборони союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Президент Байден підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма трансатлантичними союзниками і партнерами в роботі над деескалацією нинішньої кризи за допомогою стримування, оборони і діалогу.

Там уточнили, що розмова тривала 40 хвилин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак

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Кацапи здобули об'єднання світу проти себе.
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10.12.2021 09:08 Відповісти
Кремлёвский бункерфюрер заигрался в "геополитку" и в тоге получил против себя альянс США, Японии и Евросюза с мощнейшей экономикой мира с населением миллиард человек.

А ведь паРашка имеет экономику только на уровне 3 % от экономической мощи Евросюза, США Японии.

В общем, мелкая шавка Моськва против Слона.
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10.12.2021 09:53 Відповісти
Бензоколонка, которая продает ресурсы за доллары против тех ,кто доллары печатает.
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10.12.2021 10:04 Відповісти
Нефтегазовые сырьевые орки, отсталые и тупые, всё более похожи на гнилую и внутренне больную Оттоманскую империя 19-го века,
которая пыжилась изображать себя "великой державой" от Кавказа до Атлантики:
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10.12.2021 10:13 Відповісти
Каждая страна НАТО будет сама решать,какую помощь оказать Украине в случае ,,мирного " вторжения Запоребрика.Это могут быть и вооружения и войска. Британия благоразумно дает нам кредит на свои вооружения,с тем же приедет и Макрон.Нам надо отправлять молодых наших летчиков отправлять осваивать самолеты и вертолеты НАТО и тд.Увеличить набор, и лучших -туда!
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10.12.2021 09:19 Відповісти
Нагнетают.....а потом могущественно поборять путлера! Пригорает у Ббайдена внутри США! Необходима пабьеда над рашкой типа дипоматческая, байден типа все порешал! И Зе-Ермаку выгодно "путлер нападет" и на это списывать все негаразы в стране, т.е.е полную Жопу во всем и тотальное воровство Зе ублюдков и Коломойши.
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10.12.2021 09:24 Відповісти
CUI PRODEST
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10.12.2021 09:46 Відповісти
Можпт хватит утвержать, что и какие ******** на Донбассе гоаорят? Вам в уши вливают откровенную ложь, а вы и верите *****? У .него же руки дрожат. Обосрался гадёныш С него же капает.
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10.12.2021 09:57 Відповісти
Садясь за покерный стол, стоит понимать, что даже если на 100% уверен в знании правил игры покер, понимаешь тонкости стратегии....- универсального алгоритма как выиграть не существует.

Результат игры зависит не только от уровня мастерства и опыта игрока, но и от типа соперников.....

Верю в "уровень мастерства".... к сожалению не нашего Зе
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10.12.2021 10:20 Відповісти
 
 