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Новини Політика України
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Росія відкинула пропозицію України щодо нового перемир'я на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія відкинула пропозицію України щодо нового перемир'я на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 9 грудня Росія відкинула пропозиції України розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК), а також про повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"9 грудня 2021 року на позачерговому засіданні ТКГ Україною, з метою забезпечення сталого перемир'я, а також реалізації пункту 3 Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, що передбачає забезпечення ефективного моніторингу та верифікації режиму припинення вогню, було запропоновано розширити склад Спільного центру контролю та координації не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією", - розповіли в українській делегації.

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"Пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року та прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року також була відкинута Російською Федерацією", - додали в ТКГ.

"Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів", - резюмувала українська делегація.

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Топ коментарі
+17
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10.12.2021 09:12
+9
Дак що Зеленим баригам вигідна війна?
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10.12.2021 09:03
+6

путинский прорыв - это когда китайцы продают россиянам воду из российского Байкала. А отобрать все ресурсы у жителей гордой независимой федерации хотят агрессивный блок НАТО и завистливая Америка. Очень важно не забывать!
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10.12.2021 09:28
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Обьявляем им войну и наступаем на московию
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10.12.2021 08:57 Відповісти
Ти дурень?
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10.12.2021 09:00 Відповісти
Не ображай відданого прихильника ЄС,
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10.12.2021 09:21 Відповісти
Пока вы два идиота.
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10.12.2021 10:59 Відповісти
Надо ждать когда рашка развалится.
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10.12.2021 11:04 Відповісти
Ждите. Расслабьтесь, и получайте удовольствие. Я вам не мешаю.
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10.12.2021 11:12 Відповісти
А у вас другие планы?
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10.12.2021 11:45 Відповісти
Да.
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10.12.2021 12:09 Відповісти
В Польшу собрались?
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10.12.2021 12:10 Відповісти
Не волнуйтесь, вам конкуренция не грозит.
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10.12.2021 12:13 Відповісти
Ясно, значит все таки в Польшу.
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10.12.2021 12:23 Відповісти
Хорошо вам. Сами придумали, сами поверили.... Класно жить с синдромом Зе?
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10.12.2021 12:31 Відповісти
Логика. Я порохобот кстати.
Не завидуйте.
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10.12.2021 12:35 Відповісти
Логика. Это не ваше.
Не завидуйте.
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10.12.2021 14:10 Відповісти
Знак питання не до речі .
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10.12.2021 09:25 Відповісти
Но "режим тишины" все равно не нарушен. Ага.

В Багдаде все спокойно. Так ЗЕленым кугутам спится лучше.
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10.12.2021 09:03 Відповісти
Дак що Зеленим баригам вигідна війна?
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10.12.2021 09:03 Відповісти
З дурнем каші не звариш: або пшоно не вкипить, або вогонь не горить.
Українське прислів'я
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10.12.2021 09:39 Відповісти
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10.12.2021 09:12 Відповісти
Понятно. "не читал, но осуждаю" - "Это уже клиника"
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10.12.2021 11:01 Відповісти
Ну раз відкинула, то і нєхєр з цими покидьками далі розмовляти.
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10.12.2021 09:23 Відповісти
забейте) пуйла послали, он обиделся) любимая жена микрон уговаривает
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10.12.2021 09:23 Відповісти

путинский прорыв - это когда китайцы продают россиянам воду из российского Байкала. А отобрать все ресурсы у жителей гордой независимой федерации хотят агрессивный блок НАТО и завистливая Америка. Очень важно не забывать!
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10.12.2021 09:28 Відповісти
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10.12.2021 09:29 Відповісти
Ліпше з розумним два рази згубити, як з дурнем раз знайти.
Українське прислів'я

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10.12.2021 09:40 Відповісти


Зося Синицына


@prxpnx

·
26 мин

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10.12.2021 11:12 Відповісти
 
 