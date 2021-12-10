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Новини Політика України
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Портнов (243) санкції (3341) США (8337) Данилюк Олександр (305)

Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: "Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: "Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя"

Запровадження санкцій США проти Андрія Портнова - свідчення того, що запроваджена ним система є злочинною.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагорода знайшла свого героя. Прижиттєво", - так він прокоментував запровадженням Сполученими Штатами санкцій проти Портнова. 

Данилюк нагадує, що міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Портнова за використання корупції для впливу на судову та правоохоронну системи в Україні.

"Саме Портнов є автором системи, яка діє донині і яку ми все ніяк не можемо реформувати. Ось вже американці непрозоро натякнули, що система ця злочинна, якщо не має довіри до власних людей, які через неї щодня страждають. Портнов успішно співпрацював з декількома адміністраціями, зокрема і з Офісом Зеленського. Але звідки така самовпевненість, що правду можна приховати. Мінфін США бачить все. "Герої", я вам про це неодноразово казав і попереджав. Приймайте", - зазначає він.

"Андрій Портнов (Портнов), колишній заступник глави Адміністрації Президента України за часів колишнього президента Януковича, культивував широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. Широко відомий як судочинець, Портнов був достовірно звинувачений у використанні свого впливу для прийняття потрібних рішень в судах України та підриву зусиль щодо реформ. Станом на 2019 рік Портнов вживав заходів для контролю над українським правосуддям, впливу на пов’язане з цим законодавство, прагнув посадити лояльних чиновників на вищі судові посади та купувати судові рішення. У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі юридичні інституції країни на свою користь і впливати на Конституційний Суд України. Крім того, Портнов був причетний до спроби вплинути на Генпрокуратуру України", - цитує Данилюк пресреліз американського мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкції проти Портнова запроваджено за використання судів та підрив реформ", - США

Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя 01

Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя 02
Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя 03

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Топ коментарі
+8
Чего вы хотите от пришедших к власти Бениных холуев? Для них Бенин соратник Портнов плоть от плоти свой.

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10.12.2021 09:43
+6
Не думаю що там одна портянка. Портянка просто свого роду резидент, а працювало над створенням системи ФСБ. А чого, розсадити скрізб своїх суддів і ті "іменем України" у судовому порядку скасують сама Україну!
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10.12.2021 09:39
+6
5 років попередня влада з усіх сил старалася знищити систему Януковича. на жаль нічого не вийшло. 2, 5 роки ця гнила влада робить вигляд,що щось реформує. І ніхто не здогадався, що потрібно змінити з десяток законів.
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10.12.2021 09:49
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Вічна проблема розумного - не пошитися в дурні.
Євген ЯЩЕНКО
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10.12.2021 09:37 Відповісти
5 років попередня влада з усіх сил старалася знищити систему Януковича. на жаль нічого не вийшло. 2, 5 роки ця гнила влада робить вигляд,що щось реформує. І ніхто не здогадався, що потрібно змінити з десяток законів.
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10.12.2021 09:49 Відповісти
Ну а ты у нас на кой?
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10.12.2021 09:38 Відповісти
Не думаю що там одна портянка. Портянка просто свого роду резидент, а працювало над створенням системи ФСБ. А чого, розсадити скрізб своїх суддів і ті "іменем України" у судовому порядку скасують сама Україну!
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10.12.2021 09:39 Відповісти
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10.12.2021 09:48 Відповісти
Чего вы хотите от пришедших к власти Бениных холуев? Для них Бенин соратник Портнов плоть от плоти свой.

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10.12.2021 09:43 Відповісти
Ватний канал. І журналісти там такі ж.
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10.12.2021 09:50 Відповісти
Я спокойно себе завтракал... и тут - єта потвора.....

Блеванул......
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10.12.2021 09:58 Відповісти
Ну звиняйте, из песни слов не выбросишь. Какая есть.
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10.12.2021 13:23 Відповісти
ЛиЗЕблюди, не підкажете, чому ви раділи поверненню одіозного афериста в 2019 ?
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10.12.2021 09:48 Відповісти
Жуликко Афферисто хтят из Украины сделать Клондайк для КГБшной хунты Путлера...,из воздуха купленного на халяву хлеб не растет...потому и нет больше Сссра... тоже ждет и РАБссию...
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10.12.2021 09:55 Відповісти
Не могут? - Не хотят! Эта бездарная, коррумпированная система способна только хрюкать о реформах. И продолжать воровать.
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10.12.2021 09:57 Відповісти
Бубочка проигнорирует намеки и санкции против Портнова. Потому что он уже ничего не решает. Решает Ермак и Портнов вместе с той самой судебной мафией. Будут ли они самоуничтожаться?- Отож.
А Бубочка будет 2,5 года думать куда ему бежать - с какими странами у нас нет договора про экстрадицию. Как вариант - 8 га под Львовом, там Малюска строит резиденцию - суперкомфортную тюрьму.
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10.12.2021 09:58 Відповісти
а кто такой портнов чтоб вплывать на суды?
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10.12.2021 09:58 Відповісти
Их подельник.
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10.12.2021 10:03 Відповісти
Ним створено систему знищення зацікавленою особою б/я категорії крим.справ через ручний інститут процесуальних керівників прокуратури, всупереч вимог Конституції, яка передбачає лише 2 функції прокуратури.
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10.12.2021 10:44 Відповісти
Портняшку да в его тупой,собачий рот...)
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10.12.2021 10:02 Відповісти
Тупой собачий рот-2 Первый - уже давно там.
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10.12.2021 15:22 Відповісти
Повезло что американцы посчитали его своим врагом.
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10.12.2021 10:24 Відповісти
Не можете бо не хочете.
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10.12.2021 11:14 Відповісти
 
 