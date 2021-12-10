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Тупицький про санкції США: Шокуюча новина. Це фейк, який "подають" з Офісу Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький про санкції США: Шокуюча новина. Це фейк, який "подають" з Офісу Президента

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що його шокувала новина про введення проти нього та дружини санкцій США. Він заперечує свою причетність до отримання хабаря.

Про це він розповів в коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба до ранку з'ясувати. Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - сказав Тупицький.

Він вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, - це фейк, який "подають" з Офісу президента.

Тупицький переконаний, що "це спрямовано на Верховний Суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення" за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування указу Віктора Януковича, яким Тупицького було призначено суддею КСУ.

"Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького.

Читайте: Санкції США проти Портнова - це сигнал ОП. Наступний - Татаров, - Шабунін

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Топ коментарі
+17
Кстати, сообщу тупицкому и портнову еще одну хорошую новость, если они этого не знали, - введенные санкции США против физ.лица снимаются тольков одном случае - СМЕРТИ такого физлица!!!
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10.12.2021 09:46
+9
Фейк - это твоя растянутая рожа на одной только зар.плате...
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10.12.2021 09:43
+9
кстати, можно попробовать обжаловать в честном печерском суде или окружном административном у судей вовков......)))
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10.12.2021 09:51
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Фейк - это твоя растянутая рожа на одной только зар.плате...
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10.12.2021 09:43 Відповісти
Вот он, фейк :D
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10.12.2021 09:49 Відповісти
Де там прізвище Тупицького?
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10.12.2021 09:53 Відповісти
Он самый последний в списке
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10.12.2021 09:54 Відповісти
Так, знайшла, в передостанньому абзаці.
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10.12.2021 09:58 Відповісти
Але Портнова там немає...
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10.12.2021 10:47 Відповісти
Це документ про санкції проти осіб, яких звинувачують в корупції.
Портнов, напевно, в іншому списку. Його звинувачують в незаконному впливі на суди.

https://www.facebook.com/43732151935/posts/10159432040731936/?d=n
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10.12.2021 10:56 Відповісти
Вот тут портнов
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10.12.2021 11:34 Відповісти
Этот деб..л читать по-английски умеет на сайте
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10.12.2021 09:45 Відповісти
У него просто всю его жизнь работа была тупо п*здеть за бабки и ничего более...
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10.12.2021 10:05 Відповісти
Кстати, сообщу тупицкому и портнову еще одну хорошую новость, если они этого не знали, - введенные санкции США против физ.лица снимаются тольков одном случае - СМЕРТИ такого физлица!!!
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10.12.2021 09:46 Відповісти
Не несите бреда.
Как повесили США санкции, так их могут и снять.
Никаких препятствий в законодательстве США для этого нет.
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10.12.2021 10:30 Відповісти
приведите пример, хотя что с тупыми ботами портнова разговаривать - вы просто БЕСИТЕСЬ ОТ БЕССИЛИЯ!!!
Развалинами портновской бандструктуры УДОВЛЕТВОРЕН!!!
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10.12.2021 10:49 Відповісти
Тебя в Гуугле забанили?
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
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10.12.2021 17:20 Відповісти
Было бы не плохо, увидеть реальный пример снятых санкций с физ.лица.
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10.12.2021 13:53 Відповісти
Тебя в Гуугле забанили?
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
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10.12.2021 17:20 Відповісти
Хабарник має сидіти у в"язниці а не виносити вироки.Для такихвирок один ,довічне зконфіскацією всього майна і позбавлення утримання за рахунок держави.
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10.12.2021 09:46 Відповісти
Это (конфискация) должно касаться также их близкой родни
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10.12.2021 10:18 Відповісти
"Він вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, - це фейк, який "подають" з Офісу президента. "

Якесь дурне, цей тупицький. У ОП, звісно, багато брешуть, але ж у даному випадку - це відкрита інформація, яку легко перевірити - тож на стільки тупо брехати ОП немає сенсу.
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10.12.2021 09:49 Відповісти
кстати, можно попробовать обжаловать в честном печерском суде или окружном административном у судей вовков......)))
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10.12.2021 09:51 Відповісти
Печерский суд даже завтрашний день может отменить
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10.12.2021 12:10 Відповісти
Я не фанат цього кабана, та в ОПі могли і збрехати, про те, що на нього санкції накладено. Брехати ОПі як з гори котитися.
Річ у тім, що Зєєєєля дуже хоче продовжити повноваження ВР до 2024р, але на заваді тому стоїть КС. Тому, слід якось приьрати двох його членів, один з яких Тупицький.
Хотілося б ознайомитися з дійснм текстом переліку осіб, на яких СШа за корупцію наклали санкції. можливо, Тупицького там і немає.
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10.12.2021 09:51 Відповісти
увы и ах. но КС не в состоянии этого сделать. КС вообще не принимает законодательных решений, только дает оценку конституционности решений парламента.
так что это все болтовня. единственный способ продлить полномочия парламента - ввести военное положение.
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10.12.2021 09:57 Відповісти
правильно Ваня.

и они могут сказать - это конституционно. или - это ни о чём. как с роспуском ВР в 2019
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10.12.2021 10:24 Відповісти
Romeo Ua

Вот он, фейк :D
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10.12.2021 09:57 Відповісти
То ще треба прочитати
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10.12.2021 10:18 Відповісти
він не вміє відкривати посилання
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10.12.2021 10:19 Відповісти
Так є ж першоджерело... Після вагнерівців і тд слова ОП треба перевіряти ЗАВЖДИ, але в даному випадку так і є
https://www.state.gov/elevating-anti-corruption-leadership-and-promoting-accountability-for-corrupt-actors/
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10.12.2021 10:17 Відповісти
Що характерно - для Тупицького заборона в'їзду до США - це "шокуюча новина", а для більшості українців - це реальність, що візу до США їм не дадуть - без будь-яких санкцій.
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10.12.2021 09:57 Відповісти
для большинства как раз реальность ее получить))
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10.12.2021 09:58 Відповісти
Упитанный кнур...
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10.12.2021 10:00 Відповісти
Да мужик - ХВАТИТ!!!!!!
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10.12.2021 10:09 Відповісти
Тупой
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10.12.2021 10:10 Відповісти
Повною нісенітницею є те, що Тупицький був головою Конституційного суду України. Зеленському потрібно ще подякувати США, що ввели санкції проти Тупицького
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10.12.2021 10:11 Відповісти
Этот клиент очередной раз доказал что его умственное развитие полностью соответствует его фамилии.
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10.12.2021 10:13 Відповісти
зганяй у США ? розберись
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10.12.2021 10:17 Відповісти
Тот случай, когда фамилия полностью характеризует её владельца.
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10.12.2021 10:17 Відповісти
нічого нового в утворенні прізвищ: мірошник, пасічник, коваль, бондарь, кожум'яка, .........., щур, тугодум, тупицький,... ))
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10.12.2021 10:19 Відповісти
Eсли он - патриот Украины, денно и нощно старающийся во благо своей державы, зачем ему вообще ездить за границу ? Мало работы дома что ли ? Какая ему разница - куда его пустят или нет ?

Удивительный правящий класс в Украине. Телом - дома. А душой - в Австрии, на Кипре, в Италии и т.д.
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10.12.2021 10:22 Відповісти
Если он ещё не понял по какому поводу его взяли за бейцы, то можно пояснить.
За антиконституционный роспуск Верховной Рады.
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10.12.2021 10:23 Відповісти
Кремлівська криса Зеленський, в порушення Конституції, прийняв закон про крадіжку нашої землі. Зеленський влаштував травлю Голови Конституційного Суду Тупіцкого, тому що він захищає Конституція, проти цього закону і збирався визнати його неконституційним. США, не сіло не впало, приєдналися до кремлівської криси Зеленського і вирішили допомогти йому розікрасти нашу землю та остаточно знищити державу Україна. Ось така стисла парадигма того, що відбулося.
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10.12.2021 10:30 Відповісти
А теперь, выдыхай...
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10.12.2021 13:58 Відповісти
чого він так розхвилювався? Хай поїде в США та подасть до суду.
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10.12.2021 10:50 Відповісти











Апріорі правий


@aprioriprav

·
12 ч



Тупіцький про санкції США: - Для меня это шокирующая новость. Это полная чепуха. Ось так виглядає переляканий підар, який звик, що в Україні на нього немає управи.
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10.12.2021 10:55 Відповісти
І сміх і гріх... З точки зору Закону, то звісно, що не брав. Вироку ж не має, а з точки зору логіки, то любий громадянин України, який живе в нашій країні та стверджує що ніколи не брав, або не давав хабарі є балоболом. Такі реалії, так було за Совка, так було 30 років незалежності, і одному Богу відомо, скільки ще років/десятиліть так буде.
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10.12.2021 11:14 Відповісти
Насправді, Тупицького в офіційному переліку прес-релізу Міністерства фінансів США НЕ МАЄ!
Портнов є, Тупицький - ні.
Тупицький згадується у заяві для преси Блінкіна
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14.12.2021 00:48 Відповісти
 
 