Тупицький про санкції США: Шокуюча новина. Це фейк, який "подають" з Офісу Президента
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Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що його шокувала новина про введення проти нього та дружини санкцій США. Він заперечує свою причетність до отримання хабаря.
Про це він розповів в коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба до ранку з'ясувати. Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - сказав Тупицький.
Він вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, - це фейк, який "подають" з Офісу президента.
Тупицький переконаний, що "це спрямовано на Верховний Суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення" за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування указу Віктора Януковича, яким Тупицького було призначено суддею КСУ.
"Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького.
Будь ласка, зачекайте...
Портнов, напевно, в іншому списку. Його звинувачують в незаконному впливі на суди.
https://www.facebook.com/43732151935/posts/10159432040731936/?d=n
Как повесили США санкции, так их могут и снять.
Никаких препятствий в законодательстве США для этого нет.
Развалинами портновской бандструктуры УДОВЛЕТВОРЕН!!!
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
Набери в поиске "США сняли санкции" - там полно тем за все года.
Якесь дурне, цей тупицький. У ОП, звісно, багато брешуть, але ж у даному випадку - це відкрита інформація, яку легко перевірити - тож на стільки тупо брехати ОП немає сенсу.
Річ у тім, що Зєєєєля дуже хоче продовжити повноваження ВР до 2024р, але на заваді тому стоїть КС. Тому, слід якось приьрати двох його членів, один з яких Тупицький.
Хотілося б ознайомитися з дійснм текстом переліку осіб, на яких СШа за корупцію наклали санкції. можливо, Тупицького там і немає.
так что это все болтовня. единственный способ продлить полномочия парламента - ввести военное положение.
и они могут сказать - это конституционно. или - это ни о чём. как с роспуском ВР в 2019
Вот он, фейк :D
https://www.state.gov/elevating-anti-corruption-leadership-and-promoting-accountability-for-corrupt-actors/
Удивительный правящий класс в Украине. Телом - дома. А душой - в Австрии, на Кипре, в Италии и т.д.
За антиконституционный роспуск Верховной Рады.
Апріорі правий
@aprioriprav
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12 ч
Тупіцький про санкції США: - Для меня это шокирующая новость. Это полная чепуха. Ось так виглядає переляканий підар, який звик, що в Україні на нього немає управи.
Портнов є, Тупицький - ні.
Тупицький згадується у заяві для преси Блінкіна