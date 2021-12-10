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Судова реформа: Етична рада не подала список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, - ВРП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судова реформа: Етична рада не подала список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, - ВРП

Сьогодні Вища рада правосуддя повідомила Голові Організаційного комітету з підготовки та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ Олександру Петришину про те, що станом на 8 годину 10 грудня 2021 року від Етичної ради не надходили висновки щодо відповідності кожного кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання з’їздом.

Про це заявила ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням Вищої ради правосуддя визначено час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 10 грудня 2021 року о 10 годині, м. Харків, вул. Пушкінська, 70. До порядку денного з’їзду включено питання обрання членів Вищої ради правосуддя. Згідно із Законом "Про Вищу раду правосуддя" не пізніше наступного робочого дня після завершення прийому документів секретаріат ВРП надсилає копії поданих кандидатами документів до Етичної ради для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. 30 листопада 2021 року на виконання вимог Закону на адресу Етичної ради ВРП направила копії документів для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. ВРП також надала Етичній раді копії висновків про результати спеціальної перевірки та висновки про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим Законом "Про Вищу раду правосуддя", - розповіли в ВРП.

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"Відповідно до вимог закону Етична рада надає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад. 6 грудня 2021 року Вища рада правосуддя звернулася до Етичної ради з проханням надати список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП для обрання з’їздом. 9 грудня 2021 року до ВРП надійшов лист Етичної ради у якому вона зазначила, що після складання та оприлюднення списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання (призначення) на посаду члена ВРП, висновки щодо кандидатів та вказаний список буде надіслано органу, що обирає (призначає) члена ВРП. На день проведення з’їзду Етична рада вказані документи Вищій раді правосуддя не надала", - зазначили в ВРП.
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Топ коментарі
+3
Да,ошибались всегда,и с яником,и с потрохом,и с клоуном,впереди будет ещё одна ошибка.
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10.12.2021 10:27
+2
Главное получается давить кассовыми аппаратами малый бизнес,за это гетьманович получает сладкие откаты,а судебная реформа может подождать,за нее никто не платит.
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10.12.2021 10:18
+2
Отче, чому ж нас Господь так карає, за які гріхи..
- За гріхи, скоєні на виборчій дільниці, сину...
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10.12.2021 10:23
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Главное получается давить кассовыми аппаратами малый бизнес,за это гетьманович получает сладкие откаты,а судебная реформа может подождать,за нее никто не платит.
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10.12.2021 10:18 Відповісти
Отче, чому ж нас Господь так карає, за які гріхи..
- За гріхи, скоєні на виборчій дільниці, сину...
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10.12.2021 10:23 Відповісти
Да,ошибались всегда,и с яником,и с потрохом,и с клоуном,впереди будет ещё одна ошибка.
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10.12.2021 10:27 Відповісти
"впереди будет ещё одна ошибка" - а можно не надо?
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10.12.2021 11:37 Відповісти
В Украине честные судьи? Покажите мне такое чудо
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10.12.2021 10:22 Відповісти
Правильно зробила Етична рада, це суддівське зміїне кубло спалити, а потім набрати нових, з випускників Гарварда, Могилянки, і т.д. Відповідно запропонувавши гідну мотивацію і перспективи росту, на прикладі системи юстиції США.
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10.12.2021 10:32 Відповісти
Повинен бути штовхач.У нас кожна реформа повинна супроводжуватись відповідним Майданом. Судового Майдану у нас,наприклад, ще не було,тому й реформа стоїть на місці.
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10.12.2021 10:35 Відповісти
"Повинен бути штовхач." - это который табуретку штовхати будет. Только так...
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10.12.2021 11:39 Відповісти
Якшо нема довіри ні до ВСП ні до суддів взагалі. То треба від народа ставити людей і зразу все буде добре, Ціх суддів небожителів тре на землю опустити.
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10.12.2021 10:54 Відповісти
Я давно говорю , что никакой судебной реформы сон старыми судьями не может быть ! А уволить их нельзя! Решение одно - создать параллельно институт мировых судей , избираемых людьми и с присяжными , а потом переводить на них постепенно все дела. Когда этот институт разовьется старые суды просто ликвидировать . И увольнять никого не надо , просто нет такой структуры! А в новой будут работать новые люди , которых как громада выбрала , так может и уволить! А пожизненное судейство давать только в высших инстанциях судов и только через признание громады , а не простым указом всяких недопрезидентов!
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10.12.2021 11:03 Відповісти
Немає у нас суддів, які відповідають етичним нормам. Або суддів треба міняти, або етику та мораль.
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10.12.2021 11:10 Відповісти
 
 