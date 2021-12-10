Судова реформа: Етична рада не подала список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя, - ВРП

Сьогодні Вища рада правосуддя повідомила Голові Організаційного комітету з підготовки та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ Олександру Петришину про те, що станом на 8 годину 10 грудня 2021 року від Етичної ради не надходили висновки щодо відповідності кожного кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання з’їздом.

Про це заявила ВРП, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням Вищої ради правосуддя визначено час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – 10 грудня 2021 року о 10 годині, м. Харків, вул. Пушкінська, 70. До порядку денного з’їзду включено питання обрання членів Вищої ради правосуддя. Згідно із Законом "Про Вищу раду правосуддя" не пізніше наступного робочого дня після завершення прийому документів секретаріат ВРП надсилає копії поданих кандидатами документів до Етичної ради для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. 30 листопада 2021 року на виконання вимог Закону на адресу Етичної ради ВРП направила копії документів для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. ВРП також надала Етичній раді копії висновків про результати спеціальної перевірки та висновки про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим Законом "Про Вищу раду правосуддя", - розповіли в ВРП.

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"Відповідно до вимог закону Етична рада надає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад. 6 грудня 2021 року Вища рада правосуддя звернулася до Етичної ради з проханням надати список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП для обрання з’їздом. 9 грудня 2021 року до ВРП надійшов лист Етичної ради у якому вона зазначила, що після складання та оприлюднення списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання (призначення) на посаду члена ВРП, висновки щодо кандидатів та вказаний список буде надіслано органу, що обирає (призначає) члена ВРП. На день проведення з’їзду Етична рада вказані документи Вищій раді правосуддя не надала", - зазначили в ВРП.