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Кількість летальних випадків від COVID-19 у світі перевищила 5,3 млн. За добовою смертністю Україна все ще у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

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Кількість летальних випадків від COVID-19 у світі перевищила 5,3 млн. За добовою смертністю Україна все ще у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 грудня у світі зареєстрували 604 836 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 492 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 268 778 958 випадків інфікування, з них 604 836 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 303 798 осіб, з них 7 492 за минулу добу.

Кількість летальних випадків від COVID-19 у світі перевищила 5,3 млн. За добовою смертністю Україна все ще у пятірці лідерів 01

Побороли хворобу та вилікувалися 241,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість летальних випадків від COVID-19 у світі перевищила 5,3 млн. За добовою смертністю Україна все ще у пятірці лідерів 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.

Кількість летальних випадків від COVID-19 у світі перевищила 5,3 млн. За добовою смертністю Україна все ще у пятірці лідерів 03
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Станом на ранок 10 грудня у світі Померли за добу - 7 492 особи. Джерело: https://censor.net/ua/n3304427

Отэтоновость ,при почти 8000000000 человек...
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10.12.2021 11:06 Відповісти
ДО ЦЬОГО КОРОНАВІРУС БУВ ЛИШЕ ТРЕТІЙ ПРИЧИНОЮ СМЕРТНОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ. ЗАРАЗ ВІН ЗАНЯВ ВЖЕ ДРУГЕ МІСЦЕ
У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІ ЧАСТІШЕ ПОМИРАЛИ ВІД КОРОНАВІРУСУ, НІЖ ВІД ТАКОГО СТРАШНОГО ХВОРОБИ ЯК РАК.
ПРО ЦЕ СВІДОЦТВО ДАНІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ. ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, ЩО ЗАРАЗ ВІД РАКУ ПОМИРАЄ ПОРЯДКА 200 ЛЮДИНА В ДЕНЬ, ТО ДОБА СМЕРТНІСТЬ ВІД КОРОНАВІРУСУ ВЖЕ СТАЛА НАБАГАТО СТРАШНІШЕ ТА ВИЩЕ.
ТАК, ЗА СТАНОМУ НА 21 ЖОВТНЯ ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ НОВИХ ВИПАДКІВ ДОЛЯ СМЕРТІВ ВІД КОРОНАВІРУСУ ЗА ОСТАННІ СІМ ДНІВ ДОСЯГЛА 17,5% ВІД Щ.
У ЖОВТНІ ЩОДЕННО
ВІД СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СЕРЕДНЬОМУ ПОМИРАЛО 1136 УКРАЇНЦІВ,
ВІД НАСЛІДКІВ КОРОНАВІРУСУ - 351,
ВІД ОНКОЛОГІЇ - 203.
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10.12.2021 19:00 Відповісти
Українців серед померлих в світі за добу від ковіду 5,9%, а серед населення світу - 0,55%.
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10.12.2021 11:21 Відповісти
Від Ковіду ?
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10.12.2021 21:17 Відповісти
АХТУНГ!

УВАГА!
МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!

Остап Стахів скликає своїх прихильників на Кульпарківську, 95 (відео)

16:38 10 грудня 2021 р.






Він вважає, що у психіатричній лікарні Львова відбувся замах на його життя.

Про це написала у ФБ журналістка Мар'яна П'єцух, інформує Dailylviv.com: "Upd в туалеті приймального відділення напали. Закрився і не хотів відкривати двері. Остап втік в якусь машину і чекає поліцію. Коли стукали в двері і казали відкрий, на питання "хто ви такі!?", за дверима санітар з чорним почуттям гумору "Антивакцинатор!" На Остапа Стахіва в психлікарні "напали" люди, за словами активіста, "схожі на працівників лікарні". Але це не точно, кажуть прихильники Стахіва, і оголошують мобілізацію під психлікарнею, щоб розібратися що там було".

Про це Остап Стахів розповів також у відео на YouTube. Мовляв, перебуваючи за рішенням суду на остеженні у психіатричній лікарні, Остап Стахів має право вільно прогулюватися територією медичного закладу, тому відвідав приймальне відділення, де біля туалету на нього нібито напали, ледве не задушили. Стахів хоче, щоб приїхала поліція і швидка - зняла побої. Крім того, він каже, що йому погрожували зробити якийсь укол.
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10.12.2021 19:08 Відповісти
Вакцинуйте цього чумачєчого антиваксера, тоді всі його прихильникі самі розійдуться. Кремлівський проплачений кремблем антиваксер, та ще й у Львові - це вже занадто.
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10.12.2021 19:44 Відповісти
 
 