Байден пообіцяв за потреби перекинути додаткові війська до країн НАТО, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс повідомив, що під час телефонної розмови з главами держав східного крила НАТО, яка відбулася в четвер, президент США Джо Байден пообіцяв у разі необхідності перекинути до країн альянсу додаткові війська.

Про це Каріс заявив у п'ятницю порталу телерадіомовлення ERR, коментуючи телефонну розмову Байдена, що відбулася напередодні, із главами східноєвропейських держав-членів НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Байден наголосив, що з його телефонної розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) було важко зрозуміти, які насправді плани у Росії. Важливо було показати, що за кожним кроком слідує крок у відповідь. Байден також наголосив: є важелі економічні, фінансові, за необхідності - військові. За потреби до країн НАТО будуть перекинуті додаткові війська, а куди їх дислокувати - це рішення країн НАТО", - сказав Каріс.

Відповідаючи на запитання, чи можна припускати, що додаткові війська будуть перекинуті на східний фланг НАТО, Каріс зазначив: "Я зрозумів із сьогоднішньої розмови, що коли виникне потреба, це буде зроблено. Але сьогодні, завтра чи через місяць - у телефонній розмові про це, зрозуміло, не йшлося".

"Послання Байдена східним країнам (НАТО) було зрозумілим: усі рішення щодо безпеки ухвалюються разом, і немає такого, що є східне крило, західне крило, південне крило і північне крило - рішення ухвалюються всім НАТО, це стосується і тематики України", - додав Каріс.

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"Байден наголосив, що його священний обов'язок - п'ята стаття (статуту) НАТО. Він повторив це декілька разів", - сказав президент Естонії.

Відповідно до п'ятої статті статуту НАТО, збройний напад на одну або декілька країн-членів альянсу розглядатиметься як напад на них загалом, і в цьому випадку країнам буде надано допомогу, включаючи застосування збройної сили.