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Байден пообіцяв за потреби перекинути додаткові війська до країн НАТО, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден пообіцяв за потреби перекинути додаткові війська до країн НАТО, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс повідомив, що під час телефонної розмови з главами держав східного крила НАТО, яка відбулася в четвер, президент США Джо Байден пообіцяв у разі необхідності перекинути до країн альянсу додаткові війська.

Про це Каріс заявив у п'ятницю порталу телерадіомовлення ERR, коментуючи телефонну розмову Байдена, що відбулася напередодні, із главами східноєвропейських держав-членів НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Байден наголосив, що з його телефонної розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) було важко зрозуміти, які насправді плани у Росії. Важливо було показати, що за кожним кроком слідує крок у відповідь. Байден також наголосив: є важелі економічні, фінансові, за необхідності - військові. За потреби до країн НАТО будуть перекинуті додаткові війська, а куди їх дислокувати - це рішення країн НАТО", - сказав Каріс.

Відповідаючи на запитання, чи можна припускати, що додаткові війська будуть перекинуті на східний фланг НАТО, Каріс зазначив: "Я зрозумів із сьогоднішньої розмови, що коли виникне потреба, це буде зроблено. Але сьогодні, завтра чи через місяць - у телефонній розмові про це, зрозуміло, не йшлося".

"Послання Байдена східним країнам (НАТО) було зрозумілим: усі рішення щодо безпеки ухвалюються разом, і немає такого, що є східне крило, західне крило, південне крило і північне крило - рішення ухвалюються всім НАТО, це стосується і тематики України", - додав Каріс.

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"Байден наголосив, що його священний обов'язок - п'ята стаття (статуту) НАТО. Він повторив це декілька разів", - сказав президент Естонії.

Відповідно до п'ятої статті статуту НАТО, збройний напад на одну або декілька країн-членів альянсу розглядатиметься як напад на них загалом, і в цьому випадку країнам буде надано допомогу, включаючи застосування збройної сили.

Автор: Ірина Дашківська
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Украине, НАТО, всему цивилизованному миру необходимо поблагодарить Америку, Байдена. Америка действительно страна №1. Это не Германия, Франция, ну и естественно не Россия. Спасибо Америка!
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10.12.2021 10:32 Відповісти
Оно-то конечно так, но ... Злые языки поговаривают, что именно США настояли на том, чтобы наши ВСУ в Крыму сложили оружие без боя ...
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10.12.2021 11:17 Відповісти
кругом адні врагі!
ги
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10.12.2021 10:48 Відповісти
Звучит примерно так - если будут насиловать Украину, мы прикроем союзников.
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10.12.2021 11:23 Відповісти
"Байден пообещал..."-прикольно.
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10.12.2021 11:26 Відповісти
"Байден наголосив, що з його телефонної розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним. - Ред.) було важко зрозуміти, які насправді плани у Росії. Важливо було показати, що за кожним кроком слідує крок у відповідь -американське бла-бла- бла. Рашист окупував де-факто Білорусь і стягнув 100 тисяч військ до українського кордону. Крок у відповідь США після зустрічі з окупантом України "Північний потік" санкції знімаються.наближені люди до московського путлера із санкційного списку счезли і борги рабсеї теж не згадуються
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10.12.2021 11:59 Відповісти
А что пообещал мсье Макрон? Пару тройку новых патчей для своей старушки и озабоченность?
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10.12.2021 12:09 Відповісти
 
 