Виїзд Саакашвілі з України: прикордонників притягнули до дисциплінарної відповідальності, - Держприкордонслужба

Щодо можливого незаконного перетину кордону громадянином України Міхеілом Саакашвілі за результатами внутрішньої перевірки Державна прикордонна служба України дисциплінарно покарала кількох посадових осіб.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду"

"Щодо обставин можливого незаконного перетинання державного кордону громадянином України Саакашвілі Адміністрацією Держприкордонслужби в кінці вересня було проведено службове розслідування.

На час розслідування посадові особи з числа керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління були відсторонені від виконання завдань за посадою.

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Не можу розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, проте зазначу, що вони направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито карне провадження за цим фактом.

Додам, що за результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності", - повідомив Демченко.

В чому полягає дисциплінарне покарання, та скількох осіб воно торкнулося, в ДПСУ не розказали (за даними видання, зазвичай у таких випадках йдеться про догани або пониження в званні чи посаді). Так само прикордонники не відповіли, чи встановлено факт незаконного перетину кордону Саакашвілі, посилаючись на провадження, що триває. За даними видання його відкрив підрозділ Нацполіції, в компетенції якої розслідувати факти незаконного переправлення осіб через кордон.

Нагадаємо,Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з’явилася інформація, що експрезидент Грузії можливо незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері на поромі, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.