Медзаклад на Закарпатті позбавили права проводити щеплення від COVID-19: придумали собі процес "анонімної вакцинації", - Ляшко
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9 грудня, один з медзакладів у Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації", був виключений з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти коронавірусу.
Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19. Тобто в цей заклад відсьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти держбюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Кожне щеплення вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, тому що так передбачають нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - заявив Ляшко.
Очільник МОЗ підкреслив, що ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.
Він також додав, що додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією Міністерства (охорони здоров'я - ред.) на предмет дотримання ліцензійних умов.
Будь ласка, зачекайте...
Тебя самого, дебил , следует из МОЗ выпилить. Раз и навсегда. Возможно даже посмертно.
Кожне щеплення вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, тому що так передбачають нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - заявив Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3304432
Т.е. согласно этому дебилу врачи делают прививки вакцины, но не вносят клиентов в базу вакцинированных?
Как еще можно назвать эту субстанцию?
Перечитайте Стругацких "Трудно быть Богом".
Они всё предсказали, с точностью 100%.
диллераврача
Я знаю багато родин, де через антивасерів до розлучень доходить. Багато хто із цих родин користувалися послугами саме анонімної вакцинації, це був вихід для цих людей. Чим цей ідіот думає?
А анонімні кабінети потрібно було не прикривати, а розвивати!!!
Та что не трынди, "коронобесик"
Про те, хто за чиї податки у нашій країні живе, я писав місяць назад, рік, два, п'ять. Це не новина на цьому сайті. І довести таким як ви, що ви живете за мій рахунок, я можу навіть якщо мене у ночі розбудити.
Ибо только дебил и идиот будет говорить что они лечатся за его налоги при солидарной системе.
Как здесь, например: "нехай антиваксери самі себе страхують і лікуються за власний рахунок, а не за мої податки. "
А ще кажу що т.з. "антіваксери", захворій вони, лікуються за податки, сплачені ними так само як і сплачені тобою. І нехрен тут демагогію розводити щоб лікувались за свій рахунок.
Усікло, непорозуміння?
Заради того, щоб таке як ти лайно тут вільно писало всяку дичину.
Але так, як я відчуваю що моя заробітна платня дещо нижче, чим мені би бажалось. то я прихожу до висновку, що ти мало податків сплачуєш
Так що заткни свою пельку, ідіоте
Та вже три роки зарплатня не підвищувалась. Значит ти мало сплачуеш податків
Організація, де я роботаю ЗСУ називається , придурок
Я там 15 років відслужив, тому фільтруй свої помиї. Ти не сплачуєш податків взагалі, бо тобі їх держава компенсує і ЦЕ ПРАВИЛЬНО!
Мало того, тебе лікують виключно за рахунок податків у військовому шпиталі. Так було, є і буде навіть коли усі будуть купувати поліси і ЦЕ ПРАВИЛЬНО!
ЗСУ (НГУ, Прикордонники) це єдині для кого мені не шкода власних податків, але якого х@ра ти лізеш у дискусію, що тебе не стосується???
З тобою, уколотим ідіотом, вже ніхто не діскутує. Тебе просто макнули в твоє же лайно: лікуватись будуть однаково як вакціновані, так і не вакціновані.
А ти з цього приводу хоч зі штанів випригуй. Це три.
Все, вільний, ідіоте
Мне до граничного выхода по возрасту осталось три года.
Так что про субординацию своей подружке рассказывай, вышкребок.
А я тебя просто на ноль умножу, *********, и вся недолга.
Так что не писти по чем зря своим половым органом.
Целее, будешь, чмошник+
Тому ще раз нагадую сосунок про субординацію.
Исчезни, недоразумение своих мамки с папкой
"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення , а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді", - сказав Ляшко.
Вот как раз для этого и ввели кабинеты анонимного щеплення не равнодушные экскулапы в белых халатах. Дабы не связываться с орлами Авакова-Монастырыща. Ибо связываться с мусорчуками из нацполюции - себе дороже!!! ИМХО
Потому бред это.
Якщо у вас ці кабінети для легалізації, значить закрийте їх, а у нас вони приносять користь людям знімаючи проблеми. Тому у нас їх залишіть.
Тоже норм? Такая самая ситуация?
Але не хвилюйся, то не біда, що в тебе слабенький мозок, зате ти - БІЛЬШІСТЬ! Шукай у всьому позитив.
Ця зеленява пісюнота поразграбувала всі бюджети МОЗу, так що люди під впливом рашистської пропаганди понакупали фігових посвідчень і тепер не можуть реально вакцінуватись, тому що там таке ЛОШКО зверху сидить!
На Закарпатті люди САМІ вирішили виправити ЛОШИНИЙ дебіло-геноцид та спасати країну замість цих зелених виродків, що не виконують своїх обов'язків та ставлять країну на межу епідемії. Так блювота зелено-лошина їх ще й душити почало зараз. Мовляв: "не заважайте мені заробляти на епідемії та масовому знищенні українців". Цю ******** треба негайно під суд віддавати за знищення українців разом з пуйлом!!