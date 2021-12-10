УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3475 відвідувачів онлайн
Новини Події Коронавірус і карантин
3 402 82
вакцина (3528) Ляшко Віктор (1352) коронавірус (16711)

Медзаклад на Закарпатті позбавили права проводити щеплення від COVID-19: придумали собі процес "анонімної вакцинації", - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Події

Медзаклад на Закарпатті позбавили права проводити щеплення від COVID-19: придумали собі процес

9 грудня, один з медзакладів у Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації", був виключений з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19. Тобто в цей заклад відсьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти держбюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 125 тис. доз простроченої COVID-вакцини від AstraZeneca списали в Україні у грудні

Кожне щеплення вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, тому що так передбачають нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - заявив Ляшко.

Очільник МОЗ підкреслив, що ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані. 

Він також додав, що додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією Міністерства (охорони здоров'я - ред.) на предмет дотримання ліцензійних умов.

Також читайте: В Україні виявляють лише 40% усіх випадків COVID-19, – Ляшко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Так что важнее,вакцинация или бумага про вакцинацию?
показати весь коментар
10.12.2021 10:38
+4
Они, вообщето, за свои налоги лечатся, если хто забыл. А ты за свои - колешься, а потом ещё и лечишься.
показати весь коментар
10.12.2021 11:23
+4
Не знаю, у меня во вторник сосед умер от короны. Правда ему было 68 лет, но он никогда не жаловался на здоровье и еще приговаривал: "Зачем колоть здорового человека?" 3 недели под аппаратом. Это не страшилки, а реальная история...
показати весь коментар
10.12.2021 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так что важнее,вакцинация или бумага про вакцинацию?
показати весь коментар
10.12.2021 10:38 Відповісти
Вы сами ответили на свой вопрос.
показати весь коментар
10.12.2021 10:48 Відповісти
в залежності від того чи є у людини мозок. От що важливіше, мати мозок, чи мати папірець про те, що він у тебе є?
показати весь коментар
10.12.2021 11:06 Відповісти
Бумажка - это главное. "Вирус" - это афёра.
показати весь коментар
10.12.2021 11:26 Відповісти
І я так думаю. Навіщо той мозок, коли в тебе є папірець! )
показати весь коментар
10.12.2021 11:31 Відповісти
Ляшко-дэбил.
показати весь коментар
10.12.2021 11:29 Відповісти
Нет, разумеется. Он просто действует строго согласно продиктованному ему сценарию. Как и Педалик, который разделил киевлян на "чистых" и "нечистых".
показати весь коментар
10.12.2021 11:49 Відповісти
А почему бы им не передать вакцины, которые через месяц истекает срок годности? Уже несколько раз сотнями тысяч их утилизируют за наши с вами деньги.
показати весь коментар
10.12.2021 10:40 Відповісти
Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3304432

Тебя самого, дебил , следует из МОЗ выпилить. Раз и навсегда. Возможно даже посмертно.

Кожне щеплення вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, тому що так передбачають нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - заявив Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/n3304432

Т.е. согласно этому дебилу врачи делают прививки вакцины, но не вносят клиентов в базу вакцинированных?
Как еще можно назвать эту субстанцию?
показати весь коментар
10.12.2021 10:43 Відповісти
Ктота шота понял? Кололи третью дозу особо желающим иле как?
показати весь коментар
10.12.2021 10:45 Відповісти
"Вакцинация" - это "браслет очищения".
Перечитайте Стругацких "Трудно быть Богом".
Они всё предсказали, с точностью 100%.
показати весь коментар
10.12.2021 10:50 Відповісти
Анонимный кабинет щеплень это для тех кто купил сертификат о вакцЫнаци, но теперь решил уколоться из-за страха перед коронавирусом. Я правда не уверен есть ли такие
показати весь коментар
10.12.2021 11:00 Відповісти
Штобы не палитсо перед оперуполномочеными и не сдавать своего диллера врача
показати весь коментар
10.12.2021 11:01 Відповісти
Ні, це для тих у кого в родині є психічно хворі, помішані на антивакцинації. І таких дуже багато. Запитайте у знайомих лікарів.
показати весь коментар
10.12.2021 11:05 Відповісти
Так и есть, и Шандор это озвучивал для непонятливых
показати весь коментар
10.12.2021 16:46 Відповісти
Не коронавирус нужно бояться, а оборотней при власти.
показати весь коментар
10.12.2021 11:23 Відповісти
Не знаю, у меня во вторник сосед умер от короны. Правда ему было 68 лет, но он никогда не жаловался на здоровье и еще приговаривал: "Зачем колоть здорового человека?" 3 недели под аппаратом. Это не страшилки, а реальная история...
показати весь коментар
10.12.2021 11:27 Відповісти
Під суд цього дебіла!!!
Я знаю багато родин, де через антивасерів до розлучень доходить. Багато хто із цих родин користувалися послугами саме анонімної вакцинації, це був вихід для цих людей. Чим цей ідіот думає?
показати весь коментар
10.12.2021 10:55 Відповісти
До розводу могло б дійти коли б змушували вакцинуватись, навряд чи хтось розведеться бо один з пари вирішив щеплення зробити. Черговий вкид пропогандонів
показати весь коментар
10.12.2021 11:11 Відповісти
Це реальні життєві історії і їх безліч. Я сумніваюся, що є випадки реальних розлучень, але те, що мають місце масові погрози і психологічне насильство до одного з подружжя (або з боку батьків) поїхавших на темі антивакцинації, це факт. До того ж антіваксери дуже агресивні та неадекватні.
показати весь коментар
10.12.2021 11:19 Відповісти
Может поехавших на ковидобесии? Помойму приличные люди никого не заставляют ни колоться, ни косить от прививачки, в отличии от ляшка например.
показати весь коментар
10.12.2021 11:22 Відповісти
а по моєму ви уявлення не маєте, що зараз довкола нас відбувається.
показати весь коментар
10.12.2021 11:27 Відповісти
Да щаз, вы тут первый с такой бредовой идеей.
показати весь коментар
10.12.2021 11:28 Відповісти
Можливо тому що я із Закарпаття, добре знаю ситуацію в медицині і буквально вчора розмовляв із лікарем, яка направляла жінку до такого центру, саме через ті проблеми, що я описав?
показати весь коментар
10.12.2021 11:29 Відповісти
Щодо примушувань робити щеплення. Я проти, але потрібно ввести страхову медицину, нехай антиваксери самі себе страхують і лікуються за власний рахунок, а не за мої податки. Не віриш, хочеш ризикувати? Будь-ласка, але за власний рахунок.
А анонімні кабінети потрібно було не прикривати, а розвивати!!!
показати весь коментар
10.12.2021 11:21 Відповісти
Они, вообщето, за свои налоги лечатся, если хто забыл. А ты за свои - колешься, а потом ещё и лечишься.
показати весь коментар
10.12.2021 11:23 Відповісти
От ковида что, бесплатно лечат? Брехня
показати весь коментар
10.12.2021 11:25 Відповісти
Меня бесплатно лечили.
показати весь коментар
10.12.2021 11:27 Відповісти
не безоплатно, а за податки.
показати весь коментар
10.12.2021 11:30 Відповісти
За мои. Вопросы есть ещё?
показати весь коментар
10.12.2021 11:31 Відповісти
Сумніваюся що ти їх сплачуєш у повному обсязі. Питання ще є?
показати весь коментар
10.12.2021 11:40 Відповісти
Якщо ти забув, то у цій країні, більшість приховує свої прибутки і лікується за рахунок меншості.
показати весь коментар
10.12.2021 11:28 Відповісти
Ви від гепатиту вакцинувались?
показати весь коментар
10.12.2021 11:25 Відповісти
За свои налоги ты сам лечишься. А они за свои.
Та что не трынди, "коронобесик"
показати весь коментар
10.12.2021 11:39 Відповісти
А може час повернутися до реалій? Якби на 30 році незалежності слід би і знати що таке солідарні системи? Куди не піди, натрапляєш на ідіота, що розповідає - я собі на пенсію заробив, я лікуюсь за власні податки і т.п...
показати весь коментар
10.12.2021 11:42 Відповісти
Помойму именно вы тут затянули нытьё "а они на мои податки", разве не? Щас вас мокают именно в ваше же.
показати весь коментар
10.12.2021 11:46 Відповісти
Мокає хто? "любі мої, ви не доросли щоби дядю Сергія" у щось мочати

Про те, хто за чиї податки у нашій країні живе, я писав місяць назад, рік, два, п'ять. Це не новина на цьому сайті. І довести таким як ви, що ви живете за мій рахунок, я можу навіть якщо мене у ночі розбудити.
показати весь коментар
10.12.2021 13:38 Відповісти
Если ты везде, куда ступает твоя нога, попадаешь на идиота, то значит ты находишься в дурдоме и врядли твой визави видит в тебе лечащего врача. Для него ты такой идиот.
Ибо только дебил и идиот будет говорить что они лечатся за его налоги при солидарной системе.

Как здесь, например: "нехай антиваксери самі себе страхують і лікуються за власний рахунок, а не за мої податки. "
показати весь коментар
10.12.2021 12:12 Відповісти
73% проголосували за тупого Клоуна, а ви будете мені доводити хто і скільки у нас в країні дебілів?
показати весь коментар
10.12.2021 13:39 Відповісти
Ідіоте, я тобі кажу що якщо на кожному кроці тобі зустрічається ідіот, то ти в божевільному домі і так само є один із них.
А ще кажу що т.з. "антіваксери", захворій вони, лікуються за податки, сплачені ними так само як і сплачені тобою. І нехрен тут демагогію розводити щоб лікувались за свій рахунок.
Усікло, непорозуміння?
показати весь коментар
10.12.2021 14:00 Відповісти
Назви суму податків, які ти сплатило за цей рік, та ким ти працюєш. На цьому, твоя демагогія про "сплачені ними так само як і сплачені тобою", зникне раз і назавжди. Усікло?
показати весь коментар
10.12.2021 14:03 Відповісти
Я існую і ризикую своїм життям, жувичи за рахунок твоїх податків, ідіоте.
Заради того, щоб таке як ти лайно тут вільно писало всяку дичину.
Але так, як я відчуваю що моя заробітна платня дещо нижче, чим мені би бажалось. то я прихожу до висновку, що ти мало податків сплачуєш
Так що заткни свою пельку, ідіоте
показати весь коментар
10.12.2021 14:08 Відповісти
Суму назви і місце роботи. Балобол дешевий. Усі ви "платники" однакові.
показати весь коментар
10.12.2021 14:24 Відповісти
Ідіоте, я ж тобі кажу що живу і ризикую життям за рахунок твоїх податків, дебіл.
Та вже три роки зарплатня не підвищувалась. Значит ти мало сплачуеш податків
Організація, де я роботаю ЗСУ називається , придурок
показати весь коментар
10.12.2021 14:33 Відповісти
У ЗСУ не працюють а служать. Ти мав би це знати. І ти отримуєш не зарплату, а грошове забезпечення, поряд із речовим, продовольчим, медичним і т.п.
Я там 15 років відслужив, тому фільтруй свої помиї. Ти не сплачуєш податків взагалі, бо тобі їх держава компенсує і ЦЕ ПРАВИЛЬНО!
Мало того, тебе лікують виключно за рахунок податків у військовому шпиталі. Так було, є і буде навіть коли усі будуть купувати поліси і ЦЕ ПРАВИЛЬНО!
ЗСУ (НГУ, Прикордонники) це єдині для кого мені не шкода власних податків, але якого х@ра ти лізеш у дискусію, що тебе не стосується???
показати весь коментар
10.12.2021 14:43 Відповісти
Дебіле, заткні свій фонтан - це раз. Я тобі написав, що живу і ризикую життям за рахунок твоїх податків. Якби ти було трохи розумніше, то не питало би про місце роботи, а здогодалось би з першого разу. Це два.
З тобою, уколотим ідіотом, вже ніхто не діскутує. Тебе просто макнули в твоє же лайно: лікуватись будуть однаково як вакціновані, так і не вакціновані.
А ти з цього приводу хоч зі штанів випригуй. Це три.
Все, вільний, ідіоте
показати весь коментар
10.12.2021 15:18 Відповісти
А давай я твою пасть тебе же на жопу натяну, чмошник.
Мне до граничного выхода по возрасту осталось три года.
Так что про субординацию своей подружке рассказывай, вышкребок.
А я тебя просто на ноль умножу, *********, и вся недолга.
Так что не писти по чем зря своим половым органом.
Целее, будешь, чмошник+
показати весь коментар
11.12.2021 18:20 Відповісти
Чмо воняче. Ти думаєш я не знаю скільки це "вихід по віку"?
Тому ще раз нагадую сосунок про субординацію.
показати весь коментар
05.01.2022 13:55 Відповісти
Я думаю что тьі идиот.
Исчезни, недоразумение своих мамки с папкой
показати весь коментар
09.01.2022 18:31 Відповісти
Я про тебе теж невисокої думки.
показати весь коментар
19.01.2022 11:52 Відповісти
А в чем соль? Почему разводились? Не хочешь не колись Типа муж не хотел шоб баба кололась? Ему ли не пох? Что за бред вообще, не его же колют
показати весь коментар
10.12.2021 11:19 Відповісти
Какаята новая пропогандонская идея.
показати весь коментар
10.12.2021 11:20 Відповісти
То поцікавтеся скільки у таких пунктів було клієнтів та чому люди туди зверталися. Вас це здивує.
показати весь коментар
10.12.2021 11:26 Відповісти
Да мне пофегу, реально.
показати весь коментар
10.12.2021 11:27 Відповісти
По-моему вы втираете нам какую-то дичь (с)

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення , а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді", - сказав Ляшко.

Вот как раз для этого и ввели кабинеты анонимного щеплення не равнодушные экскулапы в белых халатах. Дабы не связываться с орлами Авакова-Монастырыща. Ибо связываться с мусорчуками из нацполюции - себе дороже!!! ИМХО
показати весь коментар
10.12.2021 11:32 Відповісти
Как поддельный сертификат может повлиять на невозможность проколоться? Правильный ответ - никак. На невозможность проколоться может повлиять настоящий, а как доказать, что реально укола не было? Правильный ответ - никак.

Потому бред это.
показати весь коментар
10.12.2021 11:35 Відповісти
Не много не так. Чувак купил сертификат. Его внесли в базу данных. Там он числиться как вакцЫнированный. И вот он решил прийти на укол. Сестричка смотрит в базу, а он числиться как вакцЫнированный. Сразу возникнут вопросы
показати весь коментар
10.12.2021 11:37 Відповісти
Так какие вопросы то? Чювак можэт нервный сильно, хочет срочно бустера без очереди, вот и клевещет на честных людей.
показати весь коментар
10.12.2021 11:40 Відповісти
Так ведь не колют бустер покамесь. Сказали может быть с нового года, а ему нада кровь из носу прямо сейчас
показати весь коментар
10.12.2021 11:44 Відповісти
Так вот я о том! Страшно, хочецца бустера, а не дают! Приходится платить
показати весь коментар
10.12.2021 11:45 Відповісти
Ну слава богу хоть кешбек будет ввиде зенькиной тысячи за укол, хоть так деньги отобьют на концерт 95го кварталу
показати весь коментар
10.12.2021 11:47 Відповісти
через НСРД - спеціальний слідчий експеремент. Вішають апаратуру, дають помічені кошти, документують, затримують. Інакше ніяк.
показати весь коментар
10.12.2021 11:38 Відповісти
Тут речь про официальную запись внесеннную в систему, а не про сраную туалетную бумажку распечатанную на принтере
показати весь коментар
10.12.2021 11:39 Відповісти
Месяц-полтора назад была новость про ковид амнистию прямо тут на Цензоре и про кабинеты тоже. Потом начали вот эти кабинеты открывать: человек уколот деюре официально в системе на бумаге, а дефакто в руку нет. Вот для них и были созданы условия, что если хочешь уколоться без превлечения мусоров то милости просим.
показати весь коментар
10.12.2021 11:46 Відповісти
Мені плювати що було місяць назад і де. Закарпаття (це звісно Україна!!!) настільки специфічний регіон, що тут плювати на більшість процесів, які відбуваються за горами, а те що відбувається грунтується на стільки специфічному менталітеті, що більшість просто не розуміє. Я написав чому, як і для чого виникло у нас це анонімне щеплення. Можливо десь там далеко (за горами) існують інші причини, але ігнорування нашої ситуації робить рішення міністра тупим і дебільним.
Якщо у вас ці кабінети для легалізації, значить закрийте їх, а у нас вони приносять користь людям знімаючи проблеми. Тому у нас їх залишіть.
показати весь коментар
10.12.2021 13:44 Відповісти
Может не люди увольняются, а людей увольняют? Ничо не перепутали?
показати весь коментар
10.12.2021 11:26 Відповісти
Нічого. Якщо у людини є вибір, вона обирає піти на звільнення, то це не звільняють. Якщо ти на стільки тупий, що робота має менше значення ніж тупі міфи, то що тут додати?
показати весь коментар
10.12.2021 11:33 Відповісти
Хера се, заявочки. Это добровольно типа? Ну если ты реально настолько, насколько написал, то давай дасвиданья.
показати весь коментар
10.12.2021 11:36 Відповісти
а що тут недобровільного? А якщо людині кажуть - у нас дрескод, ви маєте бути на роботі у костюмі з кроваткою, а вона каже ні, я проти. Така сама ситуація
показати весь коментар
10.12.2021 11:39 Відповісти
Да немного не такая ващета. А как насчёт литровой клизьмы каждые полчаса, если не устраивает - увольняйтесь.
Тоже норм? Такая самая ситуация?
показати весь коментар
10.12.2021 11:44 Відповісти
Ні, це особливості розвитку вашого мозку... слабенького я би сказав розвитку.
показати весь коментар
10.12.2021 13:45 Відповісти
Слив засчитан
показати весь коментар
10.12.2021 14:04 Відповісти
правильно що не заперечуєш. Проти правди не попреш!
Але не хвилюйся, то не біда, що в тебе слабенький мозок, зате ти - БІЛЬШІСТЬ! Шукай у всьому позитив.
показати весь коментар
10.12.2021 14:25 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 10:57 Відповісти
Это тот шлюшко , что предлагал не уколотым нашивки на спину? Так ему самому пора зеленкой лоб намазать.
показати весь коментар
10.12.2021 11:13 Відповісти
Люди выходите на предупредительную акцию против закона 4142 и насильственного окуаривания народа в своих обласных центрах 12.12. Начало в 12:00. Поломаем планы жестоких властьимущих готовых на все, ради места среди мировой "элиты".
показати весь коментар
10.12.2021 13:04 Відповісти
Виявляється це мудло ще дасть фору тому, яке було з вилами.
Ця зеленява пісюнота поразграбувала всі бюджети МОЗу, так що люди під впливом рашистської пропаганди понакупали фігових посвідчень і тепер не можуть реально вакцінуватись, тому що там таке ЛОШКО зверху сидить!
На Закарпатті люди САМІ вирішили виправити ЛОШИНИЙ дебіло-геноцид та спасати країну замість цих зелених виродків, що не виконують своїх обов'язків та ставлять країну на межу епідемії. Так блювота зелено-лошина їх ще й душити почало зараз. Мовляв: "не заважайте мені заробляти на епідемії та масовому знищенні українців". Цю ******** треба негайно під суд віддавати за знищення українців разом з пуйлом!!
показати весь коментар
10.12.2021 16:11 Відповісти
 
 