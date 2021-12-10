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Новини За кордоном
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У Білому домі відреагували на слова Путіна про "геноцид" на Донбасі: Росіяни відомі методами поширення дезінформації у всьому світі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білому домі відреагували на слова Путіна про

Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала слова Путіна про ситуацію на Донбасі, "схожу на геноцид".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою", - йдеться в повідомленні.

За словами Псакі, саме Росія відповідальна за військову агресію проти України.

"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично", - додала речниця Білого дому.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Геноцид росєян на Донбасі ?
А що вони забули на українському Донбасі ?
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10.12.2021 10:39
+8
Тим більше, їх ж там нєт...
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10.12.2021 10:47
+7
надо было ответить что раша его и создала
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10.12.2021 10:40
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Геноцид росєян на Донбасі ?
А що вони забули на українському Донбасі ?
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10.12.2021 10:39 Відповісти
Тим більше, їх ж там нєт...
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10.12.2021 10:47 Відповісти
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10.12.2021 11:03 Відповісти
вы ж орете все время что там живут сплошь боевики которые звали Путина.
Значит для вас Донбасс - не Украина.
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10.12.2021 11:04 Відповісти
Это нас поучает сволочь, размахивающая на украинском Донбассе российскими трёхцветными тряпками?
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10.12.2021 11:08 Відповісти
Да.
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10.12.2021 11:13 Відповісти
Навпаки. Донбасс це, окупована москалотою українська територія де збираються ті каци, яких в Україні немає аби їх там геноцидили усі хто хоче. Такий собі заповідник мазохистів-терпил з кацапстану створений кремлядью на території України.
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10.12.2021 11:21 Відповісти
Донбасс - это Украина.
А то, что в доме завелись тараканы - решаемо.
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10.12.2021 11:29 Відповісти
А може треба розділяти територію і населення?
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10.12.2021 12:23 Відповісти
надо было ответить что раша его и создала
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10.12.2021 10:40 Відповісти
100%
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10.12.2021 10:50 Відповісти
Ахах, красавцы
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10.12.2021 10:43 Відповісти
Нет доверия этой срани,под именем россия. Европа это отлично знает.Стесняется вслух сказать.
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10.12.2021 10:43 Відповісти
Остерігаються неадеквата з ядерною дубиною як мавпу з гранатою.
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10.12.2021 10:47 Відповісти
"путин придеть и заберть НАС в рассию" - путин пришел и забрал достаток, мир, цивилизацию...... только не ВАС
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10.12.2021 10:45 Відповісти
я не знаю даже кого я больше ненавижу и презираю - боевиков из Раши или дебилов которые орут что местные "звали Путина".
Делю последних на кремлевских провокаторов и полезных идиотов внутри страны.
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10.12.2021 11:05 Відповісти
Конечно их не было и нету и в "апалчении" одни русские... да и путина никто не звал ... много воды утекло, кто-то переобулся , выехал, воюет...
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10.12.2021 11:20 Відповісти
А Голодомор вони не вважають геноцидом? Також "внутріукраїнський конфлікт"?
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10.12.2021 10:46 Відповісти
по логике ура-патриотов - умирающие от голода недостаточно боролись с коммунистами, звали большевиков, за что и получили.
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10.12.2021 11:06 Відповісти
Це во вашій ницій логіці, не треба так говорити про трагедію цілого народу!
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10.12.2021 11:11 Відповісти
Все эти громкие заявления рассчитаны лишь на собственных лаптеногох лохов. Никто в мире в лживые российские новости не верит.
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10.12.2021 10:48 Відповісти
смотрите глубже:
таким образом Путин готовит россиян к мысли о необходимости и неизбежности вторжения в Украину.
У них уже готовы документы в Совфед для представления Путину права вводить войска в Украину, как это было в 2014 году.
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10.12.2021 11:07 Відповісти
Так это не "росияне", а конкретно путлер 3,14здит,с которым дед Джо так мило беседовал.
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10.12.2021 10:54 Відповісти
с Путиным ВСЕ мило беседуют - и Байден, и Порошенко и Зеля и Саакашвили.
ВСЕ.
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10.12.2021 11:08 Відповісти
Присутствовал при ВСЕХ беседах?
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10.12.2021 11:11 Відповісти
как говорят - пистит как кацап.
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10.12.2021 10:58 Відповісти
Суть засРашки
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10.12.2021 10:58 Відповісти
Пуйло правду сказал, геноцид на Донбассе, только забыл уточнить, ГЕНОЦИД НА ОККУПИРОВАННОЙ ПАРАШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ДОНБАССА И КРЫМА.
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10.12.2021 10:58 Відповісти
...Одним моментом. для ватников.
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10.12.2021 11:04 Відповісти
Россияне имея все - вечный Гулаг , Злоба и Нищета!!!
Как сказал Борис Немцов - он ********* тов Путин!!!
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10.12.2021 11:08 Відповісти
Это как подавать. В Косово с обеих сторон пострадало 600 человек. Конфликт был объявлен геноцидом и началась операция по отторжению Косово от Сербии.
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10.12.2021 11:12 Відповісти
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10.12.2021 11:14 Відповісти
Псаки-телка крутая.
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10.12.2021 11:22 Відповісти
Сраное кгб.
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10.12.2021 11:27 Відповісти
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10.12.2021 12:57 Відповісти
 
 