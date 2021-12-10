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У Білому домі відреагували на слова Путіна про "геноцид" на Донбасі: Росіяни відомі методами поширення дезінформації у всьому світі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала слова Путіна про ситуацію на Донбасі, "схожу на геноцид".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою", - йдеться в повідомленні.
За словами Псакі, саме Росія відповідальна за військову агресію проти України.
"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично", - додала речниця Білого дому.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар10.12.2021 10:39
+8 Ned Stark
показати весь коментар10.12.2021 10:47
+7 шурец
показати весь коментар10.12.2021 10:40
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А що вони забули на українському Донбасі ?
Значит для вас Донбасс - не Украина.
А то, что в доме завелись тараканы - решаемо.
Делю последних на кремлевских провокаторов и полезных идиотов внутри страны.
таким образом Путин готовит россиян к мысли о необходимости и неизбежности вторжения в Украину.
У них уже готовы документы в Совфед для представления Путину права вводить войска в Украину, как это было в 2014 году.
ВСЕ.
Как сказал Борис Немцов - он ********* тов Путин!!!