Україна в ОБСЄ про вручення терористам партквитків "Єдиної Росії": РФ де-факто визнала, що в ОРДЛО керують її окупаційні адміністрації

Прийнявши ватажків збройних формувань в ОРДЛО до кремлівської партії "Єдина Росія", Москва фактично визнала, що окремими районами Донецької та Луганської областей керують її окупаційні адміністрації.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Москва продовжує інкорпорувати окуповані території в російський політичний простір. Кілька днів тому партія "Єдина Росія" прийняла 100 нових членів з Донбасу, включаючи керівництво її окупаційної адміністрації", - заявив Цимбалюк.

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Він наголосив, що це не лише черговий акт, спрямований проти суверенітету України та Мінських домовленостей. "Це також яскрава демонстрація, кого представляють окупаційні адміністрації – не населення окупованих територій, а владну російську політичну партію", - додав український дипломат.

Раніше повідомлялось, що до "Єдиної Росії" вступили перші 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами. Пізніше стало відомо, що Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну.