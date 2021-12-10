Україна в ОБСЄ про вручення терористам партквитків "Єдиної Росії": РФ де-факто визнала, що в ОРДЛО керують її окупаційні адміністрації
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Прийнявши ватажків збройних формувань в ОРДЛО до кремлівської партії "Єдина Росія", Москва фактично визнала, що окремими районами Донецької та Луганської областей керують її окупаційні адміністрації.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Москва продовжує інкорпорувати окуповані території в російський політичний простір. Кілька днів тому партія "Єдина Росія" прийняла 100 нових членів з Донбасу, включаючи керівництво її окупаційної адміністрації", - заявив Цимбалюк.
Він наголосив, що це не лише черговий акт, спрямований проти суверенітету України та Мінських домовленостей. "Це також яскрава демонстрація, кого представляють окупаційні адміністрації – не населення окупованих територій, а владну російську політичну партію", - додав український дипломат.
Раніше повідомлялось, що до "Єдиної Росії" вступили перші 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами. Пізніше стало відомо, що Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну.
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Тут и какой-то "Оплот", и "Кальмиус", и "Призрак", и кого только нет, вот полный список из Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%94%D0%9D%D0%A0#%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9D%D0%A0
И понимаешь, что все эти отряды - это бывшие частные охранные предприятия, какая-то мелкая уголовная шелупонь на районах, которую принарядили, от оплевок от семок очистили - и выдали за борцунов за независимость.
Это была просто мелкая уголовная шелупонь, которая контролировала какие-то мелкие терроториальные образования, буквально районы, и что пришли к этой шелупони "специально обученные люди" с "холодными руками и горячим сердцем" (или наоборот, я вечно путаю, что там холодное, а что горячее), взяли все под контроль - и вот тут то убийства на подконтрольмой бандитам территории и разгорелись в полную мощность.
И что если бы не налучие этих "специально обученных людей", не поставки всего - от вооружения до картошки - Военторгом, то давно бы уже все в ЛДНР закончилось, выбили бы всю эту уголовную сволочь вон: кого на тот свет, а кого - под суд, следствие и зону украинскую.
Однако не заканчивается, и не закончится никогда, если бы не одно "но", а именно закончились деньги в кубышке РФ.
При стоимости картошки по 90 рублей за кило в супермаркетах РФ содержать ЛДНР стало накладно, накладно до такой степени, что необходимо срочно, как можно скорее, впихнуть эти раковые образования в Украину на их условиях, то есть сделать так, чтобы метастазировала уже вся Украина, чтобы метастазы "малороссии" пошли в жизненно важные органы Украины.