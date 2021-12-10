Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним. Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, - заступник голови ОП Сибіга
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена йшлося про стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей, що базуються на національних інтересах нашої держави.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Українська сторона представила наше стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей, які твердо базуються на українському національному інтересі. Ключове для нас зараз – це повернути мир в Українську державу, в українські домівки", – сказав він.
Сибіга зауважив, що українська сторона в межах ТКГ висунула три ініціативи: про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню, звільнення утримуваних осіб і відкриття двох КПВВ на лінії розмежування.
Він додав, що президент України готовий до прямих перемовин із президентом РФ задля зрушення з місця процесу мирного врегулювання на Донбасі, і українська сторона сподівається, що за підтримки міжнародних партнерів ця розмова нарешті відбудеться.
"Ми – за мирне врегулювання конфлікту, за дипломатичні інструменти", – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.
Сибіга також наголосив, що розмова Володимира Зеленського і Джозефа Байдена була розмовою президента країни, що воює, з президентом країни – ключового союзника, лідера євроатлантичного світу, і вона відбувалася відповідно до тих ризиків, які сьогодні постали перед нашою державою.
Він спростував закиди про те, що президент США та президент Росії вели переговори про Україну без участі України. За його словами, напередодні цієї розмови Офіс Президента і його керівник Андрій Єрмак провели низку перемовин з американською стороною на багатьох рівнях, а також з іншими ключовими партнерами України.
"Це означає координацію напередодні важливих міжнародно-правових заходів. Це і розмова Байден – Путін, і інші кроки, які далі будуть здійснені", – наголосив Сибіга.
Також, за його словами, під час переговорів лідерів України та США було порушено питання внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.
"Мені здається, що американська сторона повністю поділяє ці занепокоєння, які накладаються одне на одного: як можливість дестабілізації ситуації всередині держави, що не сприяє ні єдності, ні стійкості, так і в контексті можливої зовнішньої агресії", – вважає заступник керівника Офісу Президента.
Сибіга додав, що Володимир Зеленський і Джозеф Байден під час розмови торкнулися й питання проведення реформ в Україні. Глава Української держави чітко задекларував рішучість у доведенні їх до кінця, зокрема судової реформи та деолігархізації.
Будь ласка, зачекайте...
Не буде мирного врегулювання. Ну не буде. Готовся до війни. ЧМО ссікліве.
ХА ХА
Нічого в тебе нема, бо антипутенськвкоалицію ти розвали і армію розвалював два роки...
То для чого тобі перемовини - встати на коліна та відсмоктати???
Можеш їхати до мацкви назавжди і смоктати, разом з інуковачем...
сдать Киев ,на умовах оккупанта . Опять начинается херня, то мовний закон надо менять , то прямые переговоры с ******
*уйло не нужен мир.
Хочешь Мира, Готовься к войне!
@n6j1K0PZH4vMK0y
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58 мин
Для тих, хто шукає мир в очах хутіна - ось реальні комети з Вк. Там аж зашкалює, стільки ненависті закачали їм у пусту черепушку. А саме цікаве, шо вони самі вважають хутіна лошком, який досі не стер Україну з мапи Європи. Кажуть - вот станєт пріпіздєнтои шойгу, он вас унічтожит
Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого
кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з
не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих виродків може
бути тільки в пеклі!
А заголовок - "Зеленский готов к прямым переговорам с путиным"...
Зачем такое делать ?
твої вікопомні "зашквари" не "перебивають тему", а лише накопичуються.
вже давно наявна низхідна тенденція довіри населення.
твої постійні брехні тебе ж і доб'ють.
Лучшая сейчас позиция НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (кроме укрепления и перевооружения армии)!
Байлен накачивает Украину летальным оружием и патрулирует в Чёрном море, прикрывая наше воздушное пространство, если ты не в курсе.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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22 окт. 2019 г.
ОЛЕНА СТЕПОВА Если кто-то верит,что после Выполн\Требов\Кремля о Признании его ОРДЛынских Марионеток, Особых Статусов война закончится? Он не просто ошибается,ОН-ИДИОТ Война закончится или нашей Победой над агрессором или Нашим Рабством и Победой Агрессора
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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