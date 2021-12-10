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Байден (2313) війна (56084) Зеленський (17371) перемовини (2482) США (14430) Донбас (21732) мінські угоди (2216) Сибіга (48)

Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним. Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, - заступник голови ОП Сибіга

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним. Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, - заступник голови ОП Сибіга

Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена йшлося про стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей, що базуються на національних інтересах нашої держави.

 Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Українська сторона представила наше стратегічне бачення подальших кроків з імплементації Мінських домовленостей, які твердо базуються на українському національному інтересі. Ключове для нас зараз – це повернути мир в Українську державу, в українські домівки", – сказав він.

Сибіга зауважив, що українська сторона в межах ТКГ висунула три ініціативи: про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню, звільнення утримуваних осіб і відкриття двох КПВВ на лінії розмежування.

Він додав, що президент України готовий до прямих перемовин із президентом РФ задля зрушення з місця процесу мирного врегулювання на Донбасі, і українська сторона сподівається, що за підтримки міжнародних партнерів ця розмова нарешті відбудеться.

"Ми – за мирне врегулювання конфлікту, за дипломатичні інструменти", – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Сибіга також наголосив, що розмова Володимира Зеленського і Джозефа Байдена була розмовою президента країни, що воює, з президентом країни – ключового союзника, лідера євроатлантичного світу, і вона відбувалася відповідно до тих ризиків, які сьогодні постали перед нашою державою.

Читайте також: З Байденом говорили про Путіна, Донбас та реформи в Україні, - Зеленський

Він спростував закиди про те, що президент США та президент Росії вели переговори про Україну без участі України. За його словами, напередодні цієї розмови Офіс Президента і його керівник Андрій Єрмак провели низку перемовин з американською стороною на багатьох рівнях, а також з іншими ключовими партнерами України.

"Це означає координацію напередодні важливих міжнародно-правових заходів. Це і розмова Байден – Путін, і інші кроки, які далі будуть здійснені", – наголосив Сибіга.

Також, за його словами, під час переговорів лідерів України та США було порушено питання внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.

"Мені здається, що американська сторона повністю поділяє ці занепокоєння, які накладаються одне на одного: як можливість дестабілізації ситуації всередині держави, що не сприяє ні єдності, ні стійкості, так і в контексті можливої зовнішньої агресії", – вважає заступник керівника Офісу Президента.

Сибіга додав, що Володимир Зеленський і Джозеф Байден під час розмови торкнулися й питання проведення реформ в Україні. Глава Української держави чітко задекларував рішучість у доведенні їх до кінця, зокрема судової реформи та деолігархізації.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
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10.12.2021 10:53
+19
Наркоман хочет переговоров с террористом
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10.12.2021 10:49
+18
Дурачелло...
Не буде мирного врегулювання. Ну не буде. Готовся до війни. ЧМО ссікліве.
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10.12.2021 10:51
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Бубон йде у наступ! Не дарма він Найвеличніший Лідер **********!
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10.12.2021 10:49 Відповісти
Пуйлу потрібна лише повна і безоговорочна капітуляція України. А от в якому форматі вона відбудеться, чи у форматі сам на сам, чи в присутності ФРН і Франції? "Да какая разница". А от що Зє робити з українським народом у випадку капітуляції?
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10.12.2021 11:02 Відповісти
а ему насрать на мудрый украинский нарид...
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10.12.2021 11:21 Відповісти
Напевно, він зневажає в душі "мудрий нарід", за те, що проголосував за нього, і не вважає за повносправних людей, з якими можна робити, що заманеться.
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10.12.2021 13:01 Відповісти
Не забувайте про 73% вати!
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10.12.2021 11:29 Відповісти
Ваты 23 % осталось тех надо на передок под бомбежки послать на недельку через недельку ТАМ они 23% будут желать удавить Вову ....а Вова таки тупой упоротый ублюдок -хотелка видно его пенделя еще не получила... Вова смотри как бы по дороге до свидания с Х..лом туман березы и все такое с твоим самолетиком не приключилась... как в 2010 году случилось со всей властью Польши...
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10.12.2021 13:37 Відповісти
Народ перед Путинской армией будет сидеть и дышать носом, как это делали чехи после 1968 года.
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10.12.2021 11:32 Відповісти
Зеленский готов для сдвига, интересно, а чем он двигать собирается - ни мозгов, ни силы. Разве, что тем, чем играл на пианино и то сомневаюсь в этом "инструменте" - качество исполнения было очень низкое.
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10.12.2021 11:40 Відповісти
Шизік.
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10.12.2021 11:13 Відповісти
Наркоман хочет переговоров с террористом
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10.12.2021 10:49 Відповісти
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10.12.2021 10:54 Відповісти
А что шмаркля до сих пор не увидел в глазах ***** слово из трех букв? Слепец.
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10.12.2021 12:07 Відповісти
й що цікаво - тільки учора Ткачз УП довів ще й ще саме учора, чого вартуюють "росказни" тварин з кротоферми. Й вова там проста кукла кратьонок , каторий саправаждаєт совєго Єрмака как прікритіє
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10.12.2021 11:26 Відповісти
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10.12.2021 10:49 Відповісти
опять в глаза хочет посмотреть убийце
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10.12.2021 10:50 Відповісти
Стратегія - страшна сила..)
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10.12.2021 10:50 Відповісти
Какой нахер конфликт!!!
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10.12.2021 10:50 Відповісти
Дурачелло...
Не буде мирного врегулювання. Ну не буде. Готовся до війни. ЧМО ссікліве.
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10.12.2021 10:51 Відповісти
Велике зраднiвництво .
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10.12.2021 10:51 Відповісти
А що Пуйло вже не наполягає, що Крим не предмет переговорів, а на Донбасі не"внутріукраїнський конфлікт"?
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10.12.2021 10:52 Відповісти
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10.12.2021 10:53 Відповісти
Кто вел переговоры о угрозе войны? Зеленский? А докладывает о их результатах человек, не имеющий доступа к гос. тайне, потом чтто бубочке было некогда,он на вечеринку про футбол спешил, что для него важнее. Может у нас уже другой президент, а мы не заметили и переговоры вел Ермак?
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10.12.2021 10:53 Відповісти
Ніякого миру з москалями бути не може. Не для то6о вони нападали, щоб все мирно завершилося. Скільки вже можна одне і теж терендіти?
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10.12.2021 10:53 Відповісти
Цьому "Лунтіку" знову приснилися вовкині втомлені від війни очі...
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10.12.2021 10:53 Відповісти
шо... опять ?
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10.12.2021 10:55 Відповісти
Ему ,наверно ,нравится в жопу Путина заглядывать , там ,видно , для него медом намазано!
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10.12.2021 10:55 Відповісти
Объясните кто нибудь вислюку, что у нас нет никакого "канфликта на Данбассе". У нас война украинской цивилизации с татаро-монгольским нашествием, в котором Европа, куда ми так стремимся, заняла пониженную социальную ответственность.
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10.12.2021 10:56 Відповісти
Клінічний ідіот. Він точно не досидить до кінця терміну.
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10.12.2021 10:57 Відповісти
Долежит. В состоянии наркотического отравления.
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10.12.2021 11:02 Відповісти
та не - идиоты те, кто считают вражеского агента идиотом...
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10.12.2021 11:23 Відповісти
А хто його прибере ? Ви ?
ХА ХА
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10.12.2021 11:36 Відповісти
У Байдена, напевно, щось з зором - він не побачив миру в очах пуЙла не те,що наш Соколине Око Коли цьому "Соколу" око натягнуть на дупу, то відразу прозріє, сукін син!
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10.12.2021 10:58 Відповісти
таёжный зверёк песец подбирается медленно... но уверенно... неужели это последний президент президентско-парламентской республики? и Украина станет просто парламентской республикой...
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10.12.2021 11:00 Відповісти
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10.12.2021 11:01 Відповісти
зеленский у путина и отсосать готов. вместе с ерамком
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10.12.2021 11:01 Відповісти
Що в тебе є, щоби пригрозити путєну погіршенням будь в чому???
Нічого в тебе нема, бо антипутенськвкоалицію ти розвали і армію розвалював два роки...
То для чого тобі перемовини - встати на коліна та відсмоктати???
Можеш їхати до мацкви назавжди і смоктати, разом з інуковачем...
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10.12.2021 11:02 Відповісти
Зеленский , какое наху....... мирне врегулювання, не неси дичь, посоветуйся с Эрдоганом. Мирно можно тольк
сдать Киев ,на умовах оккупанта . Опять начинается херня, то мовний закон надо менять , то прямые переговоры с ******
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10.12.2021 11:02 Відповісти
Если человек дурак, то это надолго.
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10.12.2021 11:04 Відповісти
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10.12.2021 11:22 Відповісти
Пані вже лягли і просять...
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10.12.2021 11:07 Відповісти
УБайдена не хватило аргументов для Путина? СВИФТ его не напугал? Бубочка, чем ты пугать будешь? Или наоборот вылизывать будешь? Или подарок пообещаешь- часть Украины, или всю? Ты можешь только себя или Ленку предложить. Украина- не твоя!
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10.12.2021 11:08 Відповісти
Блеать, о каком мире он бредит???
*уйло не нужен мир.

Хочешь Мира, Готовься к войне!
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10.12.2021 11:08 Відповісти
Любые переговоры с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Или если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие переговоры и просить цивилизованный мир вводить новые санкции, которые окончательно разрушат Россию.
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10.12.2021 11:11 Відповісти
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
58 мин



Для тих, хто шукає мир в очах хутіна - ось реальні комети з Вк. Там аж зашкалює, стільки ненависті закачали їм у пусту черепушку. А саме цікаве, шо вони самі вважають хутіна лошком, який досі не стер Україну з мапи Європи. Кажуть - вот станєт пріпіздєнтои шойгу, он вас унічтожит
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10.12.2021 11:19 Відповісти
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10.12.2021 11:20 Відповісти
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10.12.2021 11:20 Відповісти
Дуже смішно! Рівень 73% !!!
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10.12.2021 11:25 Відповісти
Куди воно убоге лізе?
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10.12.2021 11:23 Відповісти
Куди? Назад, дурачок! Шо ти йому скажеш? Не лізь і слухай дорослих дядів, коксенятко малорозвинуте.
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10.12.2021 11:23 Відповісти
Яке "мирне врегулювання"? Путін хоче всю Україну! Щоб без зброї, без Європи і світу сиділа тихо і нікуди не рипалася!
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10.12.2021 11:24 Відповісти
Переговоры не о чем. Пуйло поставит свои условия,которые мы не примем.
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10.12.2021 11:26 Відповісти
У зегниды презедентский срок скоро заканчивается, а он еще не выполнил свое задание от кураторов из кремля - капитуляция Украины по сценарию кремлефашистов. Вот поэтому зе-упырь спешит в кремль на прием к пуйлу.
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10.12.2021 11:26 Відповісти
Кловун - йди звідси вон!
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10.12.2021 11:29 Відповісти

Ось тепер ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого повелителя дохлого
кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно і спочивай в Аду з
не миром наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
Выходить те що тоді місце їх зустрічі цих виродків може
бути тільки в пеклі!
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10.12.2021 11:29 Відповісти
да да , переговоры ... о чём только ? лукашенко переговаривал , обнимался ... и стал руцьке губернией , о чём разговаривать ? только наращивание военной мощи , всё , больше никаких вариантов
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10.12.2021 11:33 Відповісти
Показывать миролюбие Украины,нужно. Любыми путями и как можно больше. Но действовать всегда в своих интересах.
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10.12.2021 11:33 Відповісти
тупий клоун-- ти і твоя зграя злодіів здатні тільки брехати і красти ти навіть не маеш чим думати і кому ти хочеш вірити--брехливому ***** ви 2 брехуна
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10.12.2021 11:36 Відповісти
То він в очі заглядав, тепер в рота хоче заглянути терористу №1 у світі... Хай на початку президентської кар"єри Бубочка ще мав певні ілюзії, але тепер?! Боюся, що справа не в ілюзіях....Єрмак працює, ФСБ не спить.
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10.12.2021 11:41 Відповісти
Він спростував закиди про те, що президент США та президент Росії вели переговори про Україну без участі України. За його словами, напередодні цієї розмови Офіс Президента і його керівник Андрій Єрмак провели низку перемовин з американською стороною на багатьох рівнях ... вот это важно, не президент страны, которая воюет, и это его конституционная обязанность, кстати, а офис..., а сам был занят, очевидно, в зале тягал железо..., а тут какие-то противные консультации...
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10.12.2021 11:50 Відповісти
Что бы не говорили про эти встречи, но перед глазами Порошенко образца 2005 года. Огромный, килограмм 120, башка большая, туловище бочкообразное. Путин же был плюгавее и смотрелся раза в 2 меньше. Напомню, Минская встреча тогда зимой проходила за закрытыми дверьми и сидели они всю ночь. Так неужели Петр не мог улучить момент, броситься на Фуйло и повалить его на ковер, надавив всем телом на грудь? И тут же закричать: - Ангела! Ноги, ноги держи! Я чувствую в Меркель гэдээровскую выправку, у нее и сейчас в глазах можно уловить искорки отчаянной девахи в молодости . Очкастый Олланд конечно размазня. Но зычный оклик Меркель, пытающейся обездвижить брыкающиеся коленки Фуйла заставил бы и его кинуться на подмогу: - Ауфштейн! Ком цу мир! Шнеля! Через пару минут все бы стихло. Все еще не веря в произошедшее, Ангела, глядя восхищенными глазами на Порошенко, тихо повторяла: - Путин капут! Дас ист фантастиш, Питер! На коммюнике можно было сделать совместное заявление, мол поперхнулся колбасой, внезапно стало плохо и т.д. Эрэфия какое-то время сотрясала бы воздух угрозами, но потом все бы сошло на нет. Да и не до этого было бы. Драчка за власть в кремле, парад суверенитетов в регионах... И вот 2022 год на дворе. В Эрэфии бурные демократические процессы, в муках и в крови рождаются новые республики: Башкортостан, Татарстан, Исламская Республика Ичкерия, Саха, Дальневосточная Республика и т.д. Но каждый год, в один и тут же день, будучи уже не при власти Порошенко, Меркель и Олланд, вновь и вновь собираются вместе, чтобы молча посидеть за столиком, умиротворенно попивая пиво, то и дело встречаясь взглядами. И в этих взглядах гораздо больше, чем можно выразить словами. В них скрыта тайна, которая спасла мир...
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10.12.2021 11:54 Відповісти
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10.12.2021 18:13 Відповісти
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10.12.2021 12:02 Відповісти
Тут не КВН . якщо напряму розмовляти з ****** потрібен сильний президент а не те недоумковате
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10.12.2021 12:09 Відповісти
Какой вариант более выигрышный: сильный президент слабой страны, или слабый президент сильной страны?
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10.12.2021 18:15 Відповісти
Статья - о разговоре Байдена с Зеленским.
А заголовок - "Зеленский готов к прямым переговорам с путиным"...
Зачем такое делать ?
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10.12.2021 13:04 Відповісти
Вова зрозумій врешті решт, ці мантри про "миротворця" і "борця з корупцією" не принесуть ні тобі, ні твому завгоспу Андруші симпатиків і додаткових голосів.
твої вікопомні "зашквари" не "перебивають тему", а лише накопичуються.
вже давно наявна низхідна тенденція довіри населення.
твої постійні брехні тебе ж і доб'ють.
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10.12.2021 12:33 Відповісти
Байден промыл мозги путину - присутствовал только американский переводчик.
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10.12.2021 12:59 Відповісти
Бессмысленная КАПИТУЛЯЦИЯ (под давлением маразматика и европейских шлюх, за газ мордора)!
Лучшая сейчас позиция НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (кроме укрепления и перевооружения армии)!
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10.12.2021 12:48 Відповісти
Это Байден - "маразматик"?
Байлен накачивает Украину летальным оружием и патрулирует в Чёрном море, прикрывая наше воздушное пространство, если ты не в курсе.
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10.12.2021 13:02 Відповісти
мудак - этот маразматик-воришка (ему просто не позволят в засос с ***** целоваться), политика псевдодемократов всегда была такой (на словах "русофобы", а на деле "русофилы"сплошное предательство и сдача интересов)!
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10.12.2021 13:08 Відповісти
Єсли человек идиот, то это навсегда.
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10.12.2021 13:17 Відповісти
Каждый идиот думает что он особенный и самый умный. Диагноз!
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10.12.2021 15:22 Відповісти
Судя по общению с журналистам он готов к озвездюливанию ногами . После импичмента , желательно это выслать в клетке *****. Пусть там в глаз ему смотрит гундосая , как и хотела
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10.12.2021 13:29 Відповісти














Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
22 окт. 2019 г.



ОЛЕНА СТЕПОВА Если кто-то верит,что после Выполн\Требов\Кремля о Признании его ОРДЛынских Марионеток, Особых Статусов война закончится? Он не просто ошибается,ОН-ИДИОТ Война закончится или нашей Победой над агрессором или Нашим Рабством и Победой Агрессора
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10.12.2021 13:31 Відповісти
Как собираетесь победить агрессора?
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10.12.2021 18:18 Відповісти
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10.12.2021 13:51 Відповісти
Поняття слова мир при ху@лу - це "русский мир", а при Косоворотці - капітуляція.
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10.12.2021 14:07 Відповісти
Зе хочет в Ростов .Вот потому и рвется к пу.
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10.12.2021 14:34 Відповісти
Боже упаси!
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10.12.2021 14:50 Відповісти
Кремлевский вурдалак озвучил то - что он хочет всю Украину, без никаких условностей. Что наше чудило хочет еще ему предложить? Разве что в додачу свой зад!
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10.12.2021 15:18 Відповісти
Я,проти!
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10.12.2021 16:15 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:09 Відповісти
 
 