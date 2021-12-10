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Новини Економіка Бюджет-2022
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Стефанчук підписав Закон про держбюджет-2022: Важливо, що головний кошторис прийнято вчасно, а не під ялинку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Стефанчук підписав Закон про держбюджет-2022: Важливо, що головний кошторис прийнято вчасно, а не під ялинку

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Закон "Про державний бюджет України на 2022 рік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

"Держбюджет-2022 — це бюджет про українців та економічне зростання країни. Він враховує нагальні соціальні потреби українців, значно збільшує фінансування медичної та освітньої сфер, забезпечує рекордне фінансування сектору оборони", — поінформував Стефанчук.

Голова Парламенту України відзначив, що цього року Закон "Про державний бюджет України на 2022 рік" ухвалений вчасно.

"Передусім, важливо, що головний кошторис країни прийнято вчасно, а не під ялинку. Це дозволить забезпечити функціонування держави, реалізацію прав і свобод людини та їх гарантій", — наголосив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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те що ви народу України наклали велику купу то факт-
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10.12.2021 11:02 Відповісти
Ось тепер можливості поглибити всенародну дієту багаторазово збільшаться.
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10.12.2021 11:07 Відповісти
І не важливо ЩО ви прийняли та підписуєте???
Коли під час війни на армію грошей меньше, ніж на величне крадівництво???
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10.12.2021 11:05 Відповісти
Красавы,что там,денег на крузаки депутатикам и премии наглядовым радовцам хватило,иначе страна рухнет и не встанет.
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10.12.2021 11:09 Відповісти
Меня больше интересует сама суть сметы, ее качество, а не место и время, куда ее всунуть.
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10.12.2021 11:27 Відповісти
Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседании одобрил два проекта законов об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, публичное отрицание временной оккупации Россией территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя. - Это правда ?
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10.12.2021 11:28 Відповісти
Какое достижение. Не под ёлку. А то,что по сути там треш и дичь-это мелочи жизни.
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10.12.2021 11:30 Відповісти
Важливо що на дорогокрадівництво заклали більше , ніж на ЗСУ та кордони .А ті потом , рулєвиє Великого Крадівництва, будуть вові аплачувать великі перфоменси з журналістами
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10.12.2021 11:30 Відповісти
Та важливо не коли бюджет прийнято, а який і для кого!
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10.12.2021 12:08 Відповісти
"Важливо, що головний кошторис прийнято вчасно, а не під ялинку"
Какаяразніца, що в тому кошторисі, головне- вчасно.
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10.12.2021 13:06 Відповісти
 
 