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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17371) Порошенко (13228) рейтинг (696) Тимошенко (4638) Разумков Дмитро (1449)

За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (23,5% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (13,4%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 23,5% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,4% підтримали б П.Порошенка, 9,9% – Ю.Тимошенко, 9,3% – Ю.Бойка, 7,5% – Д.Разумкова, 6,7% – І.Смешка, 6,5% – Є.Мураєва, 5,5% – В.Гройсмана, 3,2% – О.Ляшка, 3,1% – А.Яценюка. Рейтинги інших кандидатів – менше 3%", - йдеться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський очолив антирейтинг політиків, 29,3% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

"Антирейтинг очолює П.Порошенко: 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. 37% не проголосували б за Ю.Тимошенко, 35% – Ю.Бойка, 33% –В.Зеленського, 22% – О.Ляшка. Кожен шостий-сьомий не проголосував б за жодних обставин за А.Яценюка, В.Кличка, Є.Мураєва, В.Гройсмана та О.Тягнибока", - додали автори дослідження.

За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування Рейтингу 01
За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування Рейтингу 02
За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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Топ коментарі
+56
когда дела совсем хреново, когда страшно уколоться, нюхнуть и забыться и упасть на дно колодца, в ход идут ложь, наглая ложь и не обремененная ответственностью статистика...
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10.12.2021 11:14
+56
дааа, эта страна никогда жить по человечески не будет... "мудрый нарид" добьет ее окончательно своими же ручками. на 7 году войны за предателя готовы 23.5% голосовать, а за кремлевских шлюх суммарно 15.8% (Бойко с Мураевым) ... нет слов, одни эмоции
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10.12.2021 11:18
+52
Ці 23% реально кончені.
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10.12.2021 11:16
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"Антирейтинг очолює П.Порошенко: 47% не проголосували б за нього за жодних обставин.": Якщо він досі не підібрав собі наступника і не почав його піарити, то це дуже тяжкий діагноз. Іншими словами, це означає, що у 2-му турі його переможе будь-хто, а значить, він працює не на свою партію, а в змові з чинною владою проти того, щоб до влади міг прийти хоч хтось інший. Так що, готуємося до Бубочки-2, поки той прямо не заявив не пійде на новий термін
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10.12.2021 17:59 Відповісти
Тобто будучи у змові з діючими зелебобіками Порошенко хоче перепаскудити все що робив під час своєї каденції ? (( - я Вас вірно зрозумів ?
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10.12.2021 20:27 Відповісти
Ну, власне, через те, що він наробив за час своєї єдиної каденції, він і має такий антирейтинг. І саме з цієї причини маємо такого, як зараз, президента. А якщо попреться знову на вибори, з великою ймовірністю матимемо й надалі не кращого, ніж нинішній, але точно не Петю
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10.12.2021 21:29 Відповісти
Ваша відповідь чимось схожа на відповіді зєлі на запитання журналістів .....я ж не про рейтинги Вас запитував , а про Вашу віру у змову Порошенка із клоуном ((
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10.12.2021 21:59 Відповісти
Змова - відносна. Вона стосується насамперед того, щоб не допустити до влади когось третього, наприклад, Ю.Тимошенко або якихось нових маловідомих політиків. Бо для них і їхніх команд це смерть. А поки такої небезпеки для них немає, вони можуть на камеру опонувати один одному хоч до усрачки, скільки завгодно, маніпулюючи лохторатом. На рівні Київради, наприклад, договорняк 100%-й, і ніхто цього на сьогодні й не приховує: в усіх фракціях є забудовники або їх представники і вони просто домовляються між собою; мер на перший погляд дебіл дебілом, але копійчину свою з цього має, а виборцям начебто й діватися нікуди
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10.12.2021 22:12 Відповісти
Думаю, що після панування зелені, Тимошенко стане стовідсотковим лідером наступних президенських перегонів. Люди ж не сліпі і бачать хто працює на благо українців, а хто на власну кишеню.
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11.12.2021 12:44 Відповісти
Це було б прекрасно, і до того все йшло у 2019р., поки не висунули Бубочку. Але треба ж враховувати, що і Петя ще може схаменутися і висунути замість себе кіндер-сюрприз Льошу Гончаренка, ну і Разумков як політехнолог щось таке вигадає, щоб відкусити частину голосів... Абинеюльки, Противсіхи та Ідітьдосраки у нас завжди були, є і будуть
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11.12.2021 13:59 Відповісти
P.S. До речі - а що ж такого Порошенко Вам особисто наробив під час своєї "єдиної" каденції , що і досі пробачити не можете ? Убив свого брата , чи не дав з мишебратьями воссоєдініться ?
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10.12.2021 22:02 Відповісти
Хто сказав, що мені особисто?! Мало не щодня я з"їдаю по плитці шоколаду Рошену з мигдалем або фундуком, люблю купувати їх у його фірмових крамницях, понабудованих за час його першої й останньої каденції, вони там значно дешевші, ніж у Сільпі. І мармелад там мамі купую регулярно... В інших сферах, ніж суто професійні, особливих досягнень не бачу ні в нього, ні в нинішнього. Та й Клички, я б сказав, непоганими були спортсменами, коли не були рекетирами або охоронцями бандитів і коли один з них не очолював будівельну мафію
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10.12.2021 22:23 Відповісти
не їжте багато солодкого , навіть якщо це продукція Рошен , ну а щоб багато не виходило - купляйте цукерки з чорносливом , смачно але багато не з"їси бо дорого гарних Вам свят і усім нам миру !
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10.12.2021 23:14 Відповісти
Я чорний шоколад їм, не молочний
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11.12.2021 01:29 Відповісти
-50% за два с половиной года. И это считают победой. Серьезно? Даже если он выйдет админресурсом во второй тур, там у него вряд ли будут шансы, если вместе с ним выйдет, например, Юлия Тимошенко.
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10.12.2021 18:18 Відповісти
Так, її рейтинг значно зріс останнім часом. На фоні нашої зелені вона реально викликає довіру.
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11.12.2021 12:40 Відповісти
разумков и смешко. ну потужный рейтинг.
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10.12.2021 18:38 Відповісти
Ну вот это уже больше похоже на правду. Хотя конечно, Разумков чуть приписал себе голосов, убавив их искусственно у Зеленского (ну это очевидно из-за их конфронтации. Тут уж удивляться нечему).
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10.12.2021 18:47 Відповісти
Розумков - то маріонетка, яка без грошей Ахмєтова не набере і 3%. Проте я допускаю, що його до виборів будуть сильно крутити. Всі ж розуміють, що справжній результат виборів в Україні формують не виборці своїми голосами...
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10.12.2021 18:57 Відповісти
"ТБ"- ещё сильно, и явл-ся определяющем пока весь расклад в Украине. Но тенденция и будущие, всё равно, за интернетом- за ютубом, и комментами, кстати, на форумах. А так да, полностью согласен- Разумков, без своей утраченной должности, просто тупа очередная говорящая голова на каналах Ахметова, коих много. Ахметов его пока пиарит, только потому, что динамика роста его рейтинга, выше чем у остальных его марионеток.
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10.12.2021 19:03 Відповісти
Лідирує Зеленський хіба за темпами втрати рейтингу. Його антирейтинг теж стрімко зростає. Якщо вже аналізувати всі показники, то слід казати правду. Немає зараз явного лідеру - і Зеленський, і Порошенко, і Тимошенко фактично мають приблизну рівну кількість реальних прихильників.
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10.12.2021 18:55 Відповісти
Після законопроекту від Батьківщини щодо зниження ціни на блакитне паливо для населення, та того як його просто проігнорувала влада, у Тимошенко рейтинг значно зріс.
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11.12.2021 15:32 Відповісти
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10.12.2021 18:56 Відповісти
Мені два айкоси і корабельну сосну)))))
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10.12.2021 18:57 Відповісти
Выбор конечно у украинцев жесть) я вообще за то чтобы ликвидировать институт президентства. Достаточно премьер министра. Сколько денег это съэкономит! Сколько левых , ненужных должностей сократится. Эх мечты мечты
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10.12.2021 19:02 Відповісти
ого, ботоферма вилізла... Нічого, доведеться їх підставити під деактив іншим методом
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10.12.2021 19:11 Відповісти
Ой, не надо только людям вешать лапшу на уши, за клоуна могут проголосовать, только лишь конченые идиоты. Нормальный человек на это, - никогда не пойдёт. Неужели сами вы это не понимаете?
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10.12.2021 19:23 Відповісти
Я повірю в ці цифри... Після останніх виборів мене уже нічого не здивує... Не дивлячись на все, проголосували б за наркомана знову
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10.12.2021 19:23 Відповісти
Выйдите на улицу и спросите у людей. Большинство Зеленского ненавидят за ложь и халатность. Играть роль в кино и реально работать - это разные вещи. Ну не выходит у него. Нет у него команды, нет воли, нет авторитета. Порошенко - то вообще чудило мудрый, сажать его надо, а не как кандидата в Президенты обсуждать.
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10.12.2021 19:24 Відповісти
Так у людей і запитали - результат написали , може більшість і ненавидить , але піде і на зло за "ненависного" проголосує (( #акакаяразницалишьбынеПорошенко#
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10.12.2021 20:35 Відповісти
Зелебобик уже больше 50 дел открыл против Порошенко. И что? Результат - ноль посадок. О чём это говорит? О том, что Кремль в паре с Каломойшей/Зе - надел таких как вы на кукан..
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10.12.2021 20:59 Відповісти
Если выбрать их реальных кандидатов, я бы, пожалуй, выбрала бы Тимошенко. Очень хочется посмотреть, сможет ли она так же красиво работать, как умеет красиво говорить.
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10.12.2021 19:24 Відповісти
Ви серйозно хочете спробувати ще раз!? Ви при своєму розумі!? Он одна спробувала,і їй сподобалось. Потім трьох родила, і все життя мучилась. Може досить екскрементів над країною? Для мене є один президент, при якому мені було не соромно, що я українець! І якщо його з усіх олігархічних каналів, а також всі ці сєрлєщі, наєми, і етс. за гроші бєні, ахмєтова , фірташа поливали брудом, значить /Харошиє сапогі, нада брать./с.🐸
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10.12.2021 20:18 Відповісти
НЕ смішіть мене. За Вас соромно. Країну нищать, а українцям врятуали тарифний геноцид, а Ви це підтримуєте. Краще й справді дати можливість проявити себе жінці.
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11.12.2021 12:36 Відповісти
Це тей зелений, який влаштував українцям тарифний геноцид та максимально підняв податки та ціни? Скоріше за все , Ви живете в іншій країні, не один українець такого б не написав. Серця населення зараз належать Тимошенко.
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11.12.2021 15:35 Відповісти
47% дегенератів в жодному разі не готові проголосувати за Порошенка.Може з цих ідіотів хто-небудь пояснить чому?Хоч один-два аргументи? А з 23% "зеленого болота" може пояснити що вони знайшли в Зеленому клоуні?я вже мовчу про Бойка і Мураєва.Вибачте,але якщо вірити цим рейтингам,то в нас країна придурків і ворогів України
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10.12.2021 19:38 Відповісти
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ".
ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.
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10.12.2021 19:49 Відповісти
Різниці між ними всіма немає. Це влада олігархів.
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10.12.2021 19:50 Відповісти
1500 гривен фиксированного налога с одного га, с 4 га пая 6 тысяч гривен отдай слугам.
Не урожай, фермер заплатил копейки, а пайщики должны заплатить фиксировано по 1500 гривен за 1 га с 2022.
И это в законе по олигархам.
Для того что бы обезземелить сельских жителей и тех кому остались паи от стариков.
Но на марганцевую руду коломойского ни чего НЕТ.
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10.12.2021 20:18 Відповісти
Кого и где опрашивают, чтоб нарисовать эти рейтинги? Это же полная лабуда. Кому-то было явно лень вылазить из-за стола и он от фонаря взял прошлогодний рейтинг
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10.12.2021 20:41 Відповісти
Цікаво, скільки коштує такий "рейтинг"?
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10.12.2021 21:03 Відповісти
Якось ці рейтинги постійно змінюються... Ще ещодавно Тимошенко була на першому місці і це якось було більше схоже на правду. Цьому клоуну вже ніхто не повірить ніколи.
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11.12.2021 12:33 Відповісти
Потрібно зрозуміти, що окрім Тимошенко тепер країну ніхто не зможе витягнути з цієї зеленої кризи. І населення країни це чітко бачить і розуміє, сподіваюсь, що на наступних виборах стовідсотково обере саме її.
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11.12.2021 14:21 Відповісти
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