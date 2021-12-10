За Зеленського готові проголосувати 23,5% українців, за Порошенка - 13,4%, за Тимошенко - 9,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (23,5% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (13,4%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 23,5% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,4% підтримали б П.Порошенка, 9,9% – Ю.Тимошенко, 9,3% – Ю.Бойка, 7,5% – Д.Разумкова, 6,7% – І.Смешка, 6,5% – Є.Мураєва, 5,5% – В.Гройсмана, 3,2% – О.Ляшка, 3,1% – А.Яценюка. Рейтинги інших кандидатів – менше 3%", - йдеться в дослідженні.

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"Антирейтинг очолює П.Порошенко: 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. 37% не проголосували б за Ю.Тимошенко, 35% – Ю.Бойка, 33% –В.Зеленського, 22% – О.Ляшка. Кожен шостий-сьомий не проголосував б за жодних обставин за А.Яценюка, В.Кличка, Є.Мураєва, В.Гройсмана та О.Тягнибока", - додали автори дослідження.







Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.