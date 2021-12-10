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72% українців вважають Росію ворожою країною, головними союзниками більшість називають Канаду, Литву та Польщу, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

72% українців вважають Росію ворожою країною, головними союзниками більшість називають Канаду, Литву та Польщу, - опитування

Більшість українців (72%) вважають Росію ворожою для України країною. Також ворожою 48% українців вважають Білорусь.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь українці здебільшого вважать ворожою країною щодо України, при цьому за останні рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж вдвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% - союзною", - йдеться у повідомленні.

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У той же час, найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США та Туреччину. Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають швидше нейтральною країною.

Окрім того, за останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі.

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Топ коментарі
+12
12 % прокацапленый ублюдков еще не здохло - жаль....
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10.12.2021 11:16
+7
Нехай самі звільняються. Вони вже вибрали всій шлях, хай пройдуть його до кінця.
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10.12.2021 11:16
+7
Всі прикордонні з *********** райони мають підвищену кількість "ватного падла". Потрібно вводити візовий режим і закривати кордон.
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10.12.2021 11:26
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Білоруси - це захоплений терористами народ. Він рано чи пізно буде звільнений.
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10.12.2021 11:14 Відповісти
Нехай самі звільняються. Вони вже вибрали всій шлях, хай пройдуть його до кінця.
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10.12.2021 11:16 Відповісти
72% українців вважають паРашу ворожою країною. Одночасно 73% на думку коментарів зєбіли. Як це можливо поєднати?
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10.12.2021 11:40 Відповісти
Тому що зєбіли та ватніки - це не одне й те ж.
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10.12.2021 11:45 Відповісти
ще два три десятиріччя і звільняти буде нікого.
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10.12.2021 11:22 Відповісти
Ну да, в 1991-м году собрались 3 террориста и захватили народы бывшего СССР...
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10.12.2021 18:23 Відповісти
Справжніх союзників у нас не так багато. Ще США та країни Прибалтики - ось і все...
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10.12.2021 11:15 Відповісти
Не існує ніякої "Прібалтікі",не треба використовувати ці кацапізми.
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10.12.2021 11:46 Відповісти
Та ладно, на верю.
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10.12.2021 11:16 Відповісти
12 % прокацапленый ублюдков еще не здохло - жаль....
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10.12.2021 11:16 Відповісти
Харків, наприклад - це концентрована ватна наволоч, що ненавидить Україну. Патріоти там у меншості.
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10.12.2021 11:17 Відповісти
Всі прикордонні з *********** райони мають підвищену кількість "ватного падла". Потрібно вводити візовий режим і закривати кордон.
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10.12.2021 11:26 Відповісти
К сожалению прокацапленой мрази уже кругом полно,особенно под Киевом. Расползлись под видом переселенцов. А Харьковом - это и так понятно....
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10.12.2021 11:30 Відповісти
китай нейтральна ? - смішно.
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10.12.2021 11:23 Відповісти
где "Рейтинг" делает опросы? что огни там нюхают? или они опросы делают только в оккупированном крыму и на даунбассии с лугандонией?
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10.12.2021 11:33 Відповісти
Канада?
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10.12.2021 11:34 Відповісти
Канада-вассал США.
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10.12.2021 11:46 Відповісти
Пора бы уже и привыкнуть что Крысы кремлевские враг №1 не только для Украины...и были ими с 13 века....когда Хан Батый придумал Мацковию чухонцев мерянцев и прочих обосранцев...
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10.12.2021 11:44 Відповісти
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10.12.2021 11:47 Відповісти
Красивый процент.Но не достаточный. Выглядит как партия Зеленского. А нужно как партия Украина. Тогда победим.
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10.12.2021 11:44 Відповісти
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10.12.2021 11:48 Відповісти
походы Батыя...а Мацквы на карте нет...,ее придумал Хан Менгу-Тимур в 1272 г
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10.12.2021 11:53 Відповісти
Сказки кремлевские вчера слушал...обалдеть...в древности украинцы бросили плодородную черноземную Украину по обе стороны Днепра и сбежали на Север на болота моцкальские...хлеб на болотах не растет и воды пресной на Мацовии никогда не было...
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10.12.2021 12:00 Відповісти
К сожалению высокий % людей, знающих, что 2х2=4, вовсе не означает высокий % людей способных решать сложные уравнения.
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10.12.2021 12:03 Відповісти
Привыкайте... и учитесь у Израиля... окруженного со всех сторон врагами и прочим палестинским быдлом....
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10.12.2021 12:05 Відповісти
Ты всех учишь со стороны, как будто ты "бог" - ты, вообще кто, украинец?
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10.12.2021 18:27 Відповісти
Советский дохляк союз прожил 69 лет в крови и нищете...РАБссия на сегодня прожила 31 год...,осталось 38...
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10.12.2021 12:13 Відповісти
хоча мене і не опитували,але я приєднуюсь до тих 72%.
путін-*****)))
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10.12.2021 12:38 Відповісти
аналогічно +
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10.12.2021 12:47 Відповісти
а 28 % в автобусы и на экскурсию в лугандон забрать через неделю возможно
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10.12.2021 12:55 Відповісти
Почему США и Германия на последних позициях?
Для кого Китай враждебный, пусть выбросят всё, что сделано в Китае или имеет китайские запчасти.
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10.12.2021 13:26 Відповісти
всего 72%? мало. и с какого хрена те 12% называют украинцами? они никакого отношения к украинцам не имеют.
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10.12.2021 13:45 Відповісти
 
 