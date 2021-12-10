72% українців вважають Росію ворожою країною, головними союзниками більшість називають Канаду, Литву та Польщу, - опитування "Рейтингу"

Більшість українців (72%) вважають Росію ворожою для України країною. Також ворожою 48% українців вважають Білорусь.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь українці здебільшого вважать ворожою країною щодо України, при цьому за останні рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж вдвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% - союзною", - йдеться у повідомленні.

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У той же час, найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США та Туреччину. Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають швидше нейтральною країною.

Окрім того, за останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі.

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