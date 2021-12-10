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Крим (12752) Меджліс (325) окупація (5813) ООН (2756) Росія (47112) Чубаров (554) кримські татари (1969) Джелял Наріман (49)

Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява

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Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява

Президія Меджлісу кримськотатарського народу звертається до всіх міжнародних організацій, урядів і парламентів держав із закликом вжити жорсткі заходи економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ з метою негайного звільнення окупованих нею територій України – Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у заяві президії Меджлісу у зв'язку з 73-ю річницею Загальної декларації прав людини, текст якої у Facebook оприлюднив голова Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня 1948 року, через три роки після закінчення Другої світової війни, Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Загальну декларацію прав людини. З моменту свого прийняття положення Загальної декларації послужили основою сучасного міжнародного права, його стандарти включені до національних законодавств переважної більшості держав, завдяки чому відбулися позитивні зміни у житті сотень мільйонів людей у всьому світі", - йдеться у заяві. 

Також зазначається, що у житті кримськотатарського народу, який 18 травня 1944 року було піддано злочинній депортації зі своєї історичної території – Криму у віддалені райони Середньої Азії, Сибірі та Уралу, де він насильницьки утримувався комуністичним режимом СРСР до 1989 року, основні положення Загальної декларації прав людини стали можливими для реалізації лише з моменту розпаду СРСР та створення незалежної Української держави.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова окупація Криму у лютому-березні 2014 року, що є порушенням усіх норм міжнародного права, міжнародних та міжурядових угод та договорів, перервали процес повернення, облаштування та відновлення прав кримськотатарського народу на своїй історичній території та перетворили кримських татар в об’єкт цілеспрямованих переслідувань, насильницьких викрадень та вбивств, незаконних арештів та позбавлень волі", - сказано далі.

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Зазначається, що з часу окупації Криму у лютому-березні 2014 року та яка триває понад 7 років, Російська Федерація перетворила Крим на "півострів страху", де один із головних принципів Загальної декларації прав людини, винесений до її преамбули – "визнання гідності, властивої всім членам людської сім'ї, і рівних і невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості та загального світу" - щодня придушується російською окупаційною владою.

В Меджлісі переконані, що шляхом цілеспрямованої репресивної політики та насильства російська окупаційна влада намагається змусити корінний кримськотатарський народ, а також етнічних українців, які виявляють нелояльність до окупантів, покинути Крим.

Також акцентується увага, що у найтяжчому становищі перебувають кримські політв'язні, яких каральні органи РФ піддають у місцях позбавлення волі фізичним катуванням, погіршуючи режим ув'язнення та позбавляючи їх права на лікування.

"У вересні 2021 року, через 10 днів після проведення у Києві першого саміту "Кримської платформи", в якому взяли участь 46 офіційних делегацій країн та міжнародних організацій, каральні органи РФ розв'язали чергову масштабну операцію з переслідування кримських татар, початком якого стали арешти першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та громадських активістів Асана Ахтемова і Азіза Ахтемова. При цьому їх місцезнаходження ховалося від родичів і адвокатів більше доби, протягом якої незаконно заарештовані кримські татари зазнали найжорстокіших фізичних тортур і психологічного тиску", - йдеться в заяві.

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Масові арешти та затримання кримських татар у вересні – грудні поточного року торкнулись понад 100 осіб, включаючи багатодітних матерів, неповнолітніх дітей, адвокатів. Кількість переслідуваних у політично мотивованих справах в окупованому Криму становить 234 особи, з яких 121 особа незаконно позбавлена волі.

Одночасно РФ, порушуючи Женевську конвенцію від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та з метою зміни демографічного та етнічного складу населення окупованого нею Криму, перемістила близько одного мільйона власних громадян на його територію.

В Меджлісі додають, щокатастрофічному становищу з правами людини та правами корінного кримськотатарського народу в окупованому РФ Криму приділяється постійна увага з боку таких міжнародних організацій як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Європарламент, а також урядів та парламентів різних країн.

"Однак РФ як держава-окупант відверто та нахабно ігнорує рішення та рекомендації, що приймаються міжнародними організаціями, не виконує рішення Міжнародного Суду ООН про скасування російською окупаційною владою заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу - представницького органу корінного кримськотатарського народу", - сказано в документі.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу звертається у День прав людини до всіх міжнародних організацій, до урядів та парламентів держав із закликом вжити жорсткі заходи економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ з метою негайного звільнення окупованих нею територій України – Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає президента України, Верховну Раду України, лідерів політичних партій, громадських та релігійних організацій, усіх громадян України до об'єднання з метою звільнення захоплених РФ територій України, що є єдиним шляхом для забезпечення прав людини по всій території України відповідно до принципів Загальної декларації прав людини", - резюмовано в заяві. 

Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява 01
Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява 02

Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява 03
Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява 04

Автор: Ірина Дашківська
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подякуйте своїй дурній "автономії", якщо б не це - росії було б значно важче блискавично відкусити дуже ласий шматок України, а може й нічого в них не вийшло б
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10.12.2021 11:46 Відповісти
 
 