Віртуальні картки для отримання "COVID-тисячі" оформили вже понад 300 тис. громадян, - Федоров
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З 9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для виплати по тисячі гривень за вакцинацію.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора перші банки почали випускати віртуальні картки для проєкту "єПідтримка. На даний момент статистика: 302 310 відкритих карток всього", - йдеться в повідомленні.
Федоров запросив всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування - з 13 грудня.
Топ коментарі
+6 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар10.12.2021 11:50
+3 kuba
показати весь коментар10.12.2021 12:03
+2 Eugen Mk
показати весь коментар10.12.2021 11:38
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Будь ласка, зачекайте...
Ждем после Нового Года.
А может просто нахренячеться.
Иначе будет + к инфляции.