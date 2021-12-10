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Віртуальні картки для отримання "COVID-тисячі" оформили вже понад 300 тис. громадян, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Віртуальні картки для отримання

З 9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для виплати по тисячі гривень за вакцинацію.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора перші банки почали випускати віртуальні картки для проєкту "єПідтримка. На даний момент статистика: 302 310 відкритих карток всього", - йдеться в повідомленні.

Федоров запросив всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування - з 13 грудня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 19 по 29 грудня можна подати заявку та отримати "COVID-тисячу" ще цьогоріч, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
регистрация потенциального одноклеточного лохтората Вошьдя идёт полным ходом
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10.12.2021 11:50
+3
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10.12.2021 12:03
+2
Давай, набегай! А кто раньше прокололся - тот лох
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10.12.2021 11:38
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Давай, набегай! А кто раньше прокололся - тот лох
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10.12.2021 11:38 Відповісти
Почему?
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10.12.2021 11:42 Відповісти
По качану.
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10.12.2021 11:53 Відповісти
Голодный?
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10.12.2021 13:02 Відповісти
регистрация потенциального одноклеточного лохтората Вошьдя идёт полным ходом
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10.12.2021 11:50 Відповісти
А ****? Як ще простіше зробити перепис хахлів-малоросів?
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10.12.2021 12:19 Відповісти
"ОМИКРОН" придет,всех уровняет.
Ждем после Нового Года.
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10.12.2021 11:56 Відповісти
Куда б пойти? В театр или кино?
А может просто нахренячеться.
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10.12.2021 11:59 Відповісти
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10.12.2021 12:03 Відповісти
В Дії нет упоминаний про 1000грн. Это притом что уменя две вакцины с сентября.
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10.12.2021 12:05 Відповісти
подтверждаю, есть только предварительная запись, и то, только для бета тестеров наверное.
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10.12.2021 12:09 Відповісти
Это потому что выплаты начнутся с 19 декабря
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10.12.2021 12:13 Відповісти
Братан, тебя кинули.
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10.12.2021 13:20 Відповісти
В очередь сукины дети...в очередь..(с)..😀
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10.12.2021 12:05 Відповісти
Хорошо, что эти деньги под существующий товар! (деньги=эквивалент товаров или услуг).
Иначе будет + к инфляции.
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10.12.2021 13:20 Відповісти
Только отрава в виде "вакцины" не виртуальная.
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10.12.2021 16:13 Відповісти
учет дойных баранов.
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10.12.2021 13:41 Відповісти
в привате пока возможности открыть такую карту нет
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10.12.2021 14:56 Відповісти
 
 