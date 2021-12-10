Одна людина загинула, двоє - поранені внаслідок вибуху тротилу в приватному будинку на Донеччині

9 грудня в приватному житловому будинку на вул. Сазонова, що у с. Звірове, Покровської міської громади, стався вибух тротилу, в результаті чого загинула жінка та постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Підрозділами ДСНС було встановлено, що в будинку ймовірно стався вибух тротилу, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє чоловіків, які отримали рвані рани кінцівок ніг та обличчя. Анкетні дані постраждалих встановлюються. Ознак горіння на місці не виявлено. Конструкції будинку не пошкоджені", - йдеться у повідомленні.

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Причина та обставини події встановлюються працівниками Національної поліції.

Від Головного управління залучалось вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.