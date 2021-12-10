Естонський депутат Міхкельсон про план Байдена: Несподіваний та неприємний сюрприз для союзників
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Голова комісії із закордонних справ Рійгікогу (парламенту Естонії) Марко Міхкельсон (Партія реформ) заявив у соцмережах, що план президента США Джо Байдена покликати на переговори союзників із НАТО та Москви є "несподіванним і неприємним сюрпризом".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Postimees.
"Особливо те, що президент Байден після зустрічі з Путіним вирішив скликати лідерів Німеччини, Франції, Італії та Великобританії, щоб разом із Росією обговорити зниження напруженості "на східному фронті"", - обурюється Міхкельсон.
Він сподівається, що як Естонія, так і інші країни-члени східного крила НАТО негайно докладуть спільних дипломатичних зусиль, щоб запобігти цій зустрічі.
"У крайньому випадку слід розширити коло учасників зустрічі і на країни східного крила НАТО", - зазначив Міхкельсон.
За даними Білого дому, президент Байден після віртуального саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок розмовляв із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.
Байден заявив, що хоче провести переговори між союзниками із НАТО і Москвою не пізніше п'ятниці.
Він додав, що адміністрація США також проінформує посольства країн-членів НАТО та Євросоюзу та своїх найважливіших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні про результати віртуального саміту.
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На Трампа у плешивого куча компромата,тот сидел как мышка,это по твоему порядок?
зебилыпля...
путен вмешался в выборы в США чтобы поддержать своего врага?
включи извилину!
позор республиканцам, что среди своих не нашли НОРМАЛЬНОГО кандидата, а не это стыдобище!
Прочитай книгу Болтона, материалы импичмента, вспомни, что говорил Маккейн и его жена о рыжем мошеннике , продолжать можно до утра! избавляйся от дерьма в своей башке)))
Все цивилизованные страны после идиота трампа обрадовались, что Америка(настоящая, великая) вернулась! И только трампанутым не понять, что при трампе над Америкой смеялись! Так переругаться со всем цивилизованным миром, с союзниками, умеет только трамп и *****, да, впридачу рассказать, какая у него химия с классным парнем Кимом( и тут же обосраться) и как он больше верит *****, чем своим разведслужбам)))
Для меня важно, что про Украину это рыжее чмо сказало, что она его не интересует(только жестче) и его шантаж нашего зеленого чма : открой дело по Байдену, иначе не дам военную помощь. И Сенат из него эту помощь выжимал!
Да,обычно трампанутые еще и антиваксеры--ты из них наверняка)))