Естонський депутат Міхкельсон про план Байдена: Несподіваний та неприємний сюрприз для союзників

Голова комісії із закордонних справ Рійгікогу (парламенту Естонії) Марко Міхкельсон (Партія реформ) заявив у соцмережах, що план президента США Джо Байдена покликати на переговори союзників із НАТО та Москви є "несподіванним і неприємним сюрпризом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Postimees.

"Особливо те, що президент Байден після зустрічі з Путіним вирішив скликати лідерів Німеччини, Франції, Італії та Великобританії, щоб разом із Росією обговорити зниження напруженості "на східному фронті"", - обурюється Міхкельсон.

Він сподівається, що як Естонія, так і інші країни-члени східного крила НАТО негайно докладуть спільних дипломатичних зусиль, щоб запобігти цій зустрічі.

"У крайньому випадку слід розширити коло учасників зустрічі і на країни східного крила НАТО", - зазначив Міхкельсон.

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За даними Білого дому, президент Байден після віртуального саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок розмовляв із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Байден заявив, що хоче провести переговори між союзниками із НАТО і Москвою не пізніше п'ятниці.

Він додав, що адміністрація США також проінформує посольства країн-членів НАТО та Євросоюзу та своїх найважливіших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні про результати віртуального саміту.