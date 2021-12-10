54% українців за перегляд Мінських угод, 45% - за залучення до нормандського формату США та Великобританії, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56% громадян України, 41% – проти.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
"Дві третини респондентів поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, чверть взагалі не знають про них. Про те, що добре знайомі з суттю цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних. Попри це, більшість (54%) вважає, що Мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові. 21% вважають, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди", - йдеться в дослідженні.
"Серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандського", із залученням до нього США та Великобританії. 21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками т.зв. ДНР та ЛНР. Лише 11% - за те, щоб "нормандський" формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина") був майданчиком для переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі", - додали автори дослідження.
"За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти", - наголошується в дослідженні.
"46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти", - зазначається в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
Будь ласка, зачекайте...
Адже частково цю кашу вкладають в дурнуваті голови "електорату" саме "опитувачі"
спасибо Зеле от Кремля, оболванивание лохтората было успешным.
Кто орал - Минские не работают, Минские не нужны?
идиоты блин..
Але всі знають як позбавитися цієї свинюки.
Украина нарушала Минские и дальше нарушать будет. И нам за этого НИЧЕГО.
Спрашивают с России, за что на нее наложены санкции.
Обговаривать Минск, это все равно что обговаривать "вас в сраку с вазелином или без?"
ты своих детей и родителей на передовую отправишь или только сам в окопы полезешь?
в них нет ничего в пользу роССии.
там всё написано правильно,и если даже выполнять их в том порядке в котором они написаны,то роССии там фарта нет.
вот поэтому то ***** и бесится,что сам попал в свою ловушку. и именно поэтому конфликт продолжается!
Зеля, не будь дурак, на все претензии по невыполнению Украиной последующих пунктов должен тыкать РФ в невыполнение даже ПЕРВОГО.
и все.
и работать на усиление обороноспособности Украины.
Долбанные сектанты!))
Абсолютный треш!
Что примечательно, какой рейтинг у Порошенко, такой и уровень одобрения его соглашения с х.лом- 12%!))
и кстати,тактически можно было бы и дать амнистию,но перед этим должны быть выполнены предыдущие пункты,которые рашка выполнять не хочет.
11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание.)
Примечание:
Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Долбанные сектанты!))
но рашка на это никогда не пойдёт!
а особый статус законом уже принят!
иди пожалуйся *****,он тебе писю даст полизать.
минские соглашения,не являются межгосударственным договором,обязательным к исполнению,ибо не имеют вообще никакого статуса!
они были приняты с единственной целью-остановить бойню.
при наличии бы у Запада мозгов и воли,рашку можно было бы послать на х-й,вместе с минском. в одиночку мы послать не можем,сил нет,поэтому идёт вот эта вот херня.
и как на мой взгляд,было бы намного лучше,для всех,если бы рашка пошла в наступление!