До зустрічі великих країн НАТО з РФ слід залучити і Польщу, - експрезидент Естонії Ільвес
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На думку експрезидента Естонії Тоомаса Гендріка Ільвеса, серед великих країн-членів НАТО, зустріч яких з Росією планує організувати президент США Джо Байден, має бути обов'язково присутня і Польща.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"У цій заяві (Байдена - ред.) не сказано, які це країни, але зазвичай на думку приходять Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Тобто цього разу треба було б поміняти Італію, яка має відносно невелике відношення до Росії та її проблем у порівнянні з Польщею", - сказав Ільвес.
"Якщо Байден не приверне до цієї бесіди Польщу як великого і сильного, дуже потужного з військового погляду члена НАТО, то я думаю, що він повторить літній промах канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона. Все-таки потрібна така країна, як Польща, якщо починати обговорювати Росію", - наголосив Ільвес.
Експрезидент Естонії також критично відгукнувся про дії Меркель та Макрона, які після проведеної влітку Джо Байденом зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним хотіли самі організувати власний саміт із російським лідером, не проконсультувавшись зі своїми східноєвропейськими сусідами. "Це був провал. Я б сказав, що це завдало великих збитків репутації Меркель у східних країнах ЄС", - сказав Ільвес.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив журналістам, до п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.
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