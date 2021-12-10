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До зустрічі великих країн НАТО з РФ слід залучити і Польщу, - експрезидент Естонії Ільвес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До зустрічі великих країн НАТО з РФ слід залучити і Польщу, - експрезидент Естонії Ільвес

На думку експрезидента Естонії Тоомаса Гендріка Ільвеса, серед великих країн-членів НАТО, зустріч яких з Росією планує організувати президент США Джо Байден, має бути обов'язково присутня і Польща.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"У цій заяві (Байдена - ред.) не сказано, які це країни, але зазвичай на думку приходять Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Тобто цього разу треба було б поміняти Італію, яка має відносно невелике відношення до Росії та її проблем у порівнянні з Польщею", - сказав Ільвес.

"Якщо Байден не приверне до цієї бесіди Польщу як великого і сильного, дуже потужного з військового погляду члена НАТО, то я думаю, що він повторить літній промах канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона. Все-таки потрібна така країна, як Польща, якщо починати обговорювати Росію", - наголосив Ільвес.

Також читайте: Занепокоєння Путіна щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі, - Байден

Експрезидент Естонії також критично відгукнувся про дії Меркель та Макрона, які після проведеної влітку Джо Байденом зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним хотіли самі організувати власний саміт із російським лідером, не проконсультувавшись зі своїми східноєвропейськими сусідами. "Це був провал. Я б сказав, що це завдало великих збитків репутації Меркель у східних країнах ЄС", - сказав Ільвес.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив журналістам, до п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.
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Путін дав команду і список Байдену ,На зустріч мають бути ті члени НАТО,котрі протів того,що би Україна була в НАТО(Німечина.Франція Італія).
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10.12.2021 12:06 Відповісти
Схоже треба нам знов робити нову річ посполиту. Ми, поляки, прибалти, молдавани, айзери, грузини...
Поляки нехай керують, прибалти судять, кавказці торгують, ми з молдаванами працюємо. А всі разом воюємо

І першим ділом треба задушити придністровя.
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10.12.2021 12:20 Відповісти
Я бы сказал, что и Украину тоже. Но не с этими утырками...
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10.12.2021 12:21 Відповісти
Думаю що нам,країнам бувшого совка,потрібно створювати свій альянс не дивлячись на НАТО.Адже країни бувшого СССР їм як і кацапії потрібні не більше як ,,буфер,,а не як повноправний член альянсу.Та і бувші країни СССР які вже як би в НАТО являються не повноправними її членами.
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10.12.2021 12:33 Відповісти
А что Польша не является полноправным членом НАТО?Если Польшу еще надо и ,привлекать,?
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10.12.2021 12:36 Відповісти
 
 