Зеленський йтиме на другий термін і вже готує для цього підґрунтя, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українці не помітять, як прокинуться в диктатурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "ZN.ua".
Наступного тижня буде проголосовано в другому читанні законопроєкт №4298 про місцеві державні адміністрації.
"Метаморфоза, що відбулася з концепцією законопроєкту в кабінетах Банкової, вивернула навиворіт нутро влади: Зеленський іде на другий строк і готовий перемагати будь-якими засобами. Цинічне використання реформи, яку робили його ж депутати, - один із них. Ось де - державний переворот", - йдеться в повідомленні.
Так, нардеп "СН" Віталій Безгін пояснив, що голова місцевої державної адміністрації як представник держави зможе продовжувати працювати й після президентських виборів, і, коли мине три роки його роботи в одній адмінтеродиниці, його зможуть перевести на посаду до іншої адмінтеродиниці.
Однак пізніше в проєкті закону відбулися зміни, а саме: голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень президента України.
Крім цього, там фігурує наступне: "У випадку повторного мотивованого відхилення президентом України поданої Кабінетом Міністрів України кандидатури президент України може порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури, яку Кабінет Міністрів України протягом 10 днів від дня повторного відхилення подає на розгляд президента України".
Тобто, йдеться в матеріалі, президент на третій раз цілком законно може вимагати - у голови виконавчої гілки влади - подати того, кого хоче призначити сам.
"Читаємо наступну статтю: "Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються президентом України достроково у випадку…", - і перед нами список з енної кількості пунктів, включно з неправильним пчихом "незалежного" префекта. Тоді як частина 4 статті 118 Конституції України чітко каже: "Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України", - пише автор.
Крім того, зазначається в матеріалі, Адміністрації нових укрупнених районів стануть однією з основних опор для президента, який хоче переобратися, та його партії.
"Жаба, кинута в окріп, вистрибне, а та, яку підігрівають поступово, - звариться. Не помітимо, як прокинемося в диктатурі" ,- пише автор.
"Зеленському не потрібен шматок влади або частка в політиці, він не буде одним із. Йому треба все, або він піде з політики", - характеризує президента в розмові із ZN.UA близький до нього олігарх.
"Очевидно, якби Зеленський, виконуючи свою передвиборну обіцянку, не йшов на другий строк, то законопроєкт із правильно вибудуваною моделлю нагляду міг стати сюрпризом для наступного президента. Але ж претензія Зе! на другий термін очевидна. Жодних сюрпризів не буде", - підсумовується в матеріалі.
Будь ласка, зачекайте...
Подивіться, як воно труситься за свої рейтинги.
що ми бачили від зеленського крім зашкварів, жаги до влади. зради та відмивання грошей,
я особисто, ніхрена не бачив
и йуный дерьмак впереди"
Майнінг криптовалюти бенею, велике крадівництво кубраковим - все це складові одного виборчого пазла.
Недалеко відійшли розумом від мокшан.
Але чомусь постійно виють "Чому ми не живемо як в Швейцарії ( як приклад )?!".
В декабре на телеканале 1+1 начнется показ седьмого сезона сериала "Сваты".
Об этом сообщили в Инстаграме канала.
"Уже 20 декабря в 20:45 долгожданная премьера нового сезону любимого сериала "Сваты", - отмечается в сообщении, к которому прикреплен трейлер сериала.
Сериал "Сваты" будет, скорее всего, транслироваться на русском языке.
Якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент.
Серед усіх змін, запропонованих цим проєктом, найважливішою і водночас найспірнішою є Перший варіант полягає в тому, що префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну, підзвітний та підконтрольний президенту та Кабміну.
Другий варіант пропонує викреслити президента. І записати, що префект призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном, підзвітний та підконтрольний Кабміну.
Коли проєкт нарешті з'явився, посли G7 вважали за необхідне висловити йому підтримку і водночас висунути вимогу. 8 грудня вони оприлюднили заяву, в якій наголосили: "Необхідні ретельні обговорення "подвійного підпорядкування" префектів Кабінету Міністрів України та Президенту України одночасно… Ми підтримуємо рекомендацію Ради Європи (викладену в коментарі Ради Європи від 20 лютого 2020 року), що префект має бути підзвітний лише Кабінету Міністрів України".
Формально у цій вимозі є своя логіка. Насправді у нас парламентсько-президентська республіка. Президент не є головою виконавчої влади. Найвищим органом виконавчої влади є Кабмін. Тому логічно, щоб префекти як посадові особи, які здійснюють виконавчу владу в областях, підпорядковувалися саме Кабміну, а не президенту.
Але крім формальної логіки є ще й політична. Усі політичні гравці розуміють, що реалізація такого варіанту означатиме грандіозний переділ влади. Фактично президент втратить власну владну вертикаль. Наразі у нього в підпорядкуванні є голови обласних та районних держадміністрацій, причому всіх їх він призначає та звільняє своїми указами. А якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром.
Зрозуміло, що політична вага президента різко зменшиться. А натомість різко збільшиться політична вага правлячої парламентської коаліції та прем'єра. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент. Ось приблизно те саме буде з українськими прем'єром та президентом, якщо реалізувати варіант, на якому наполягають посли G7.
і народ України готовий сприяти цьому будь-якими засобами
Якщо потрібно той на гілляку
Цены на попкорн в местах колбасной эмиграции резко пошли вверх.
Наверняка этот раз он выдвинет несколько. Наилучший для него вариант это когда во второй тур выходят два его кандидата.
Кроме Зеленского его кандидатом будут Разумков, а может еще и Богдан. Будет непротив и своей подруги Тимошенко. Похоже Дубинский отпал как малореальный.
"гибель народу без Слова Божия" (с)
фрау - респект за исключение из этих правил
"Коломойський про другий термін Зеленського: Путін теж не збирався
10.05.2019"
У него выхода другого нет, столько натворить бед, 100500 раз нарушить закон и конституцию, угробить экономику выводить 40 млрд долл в год в свои офшоры и офшоры своих друзей.. да и кровь уже на руках как все понимают уже есть (Антон Поляков).. он чётко идёт по пути любого дикатора путина и лукашенко, если потеряет власть, то тюрьма, поэтому будет держаться любыми способами, вплоть до военного положения
Олигархи, старайтесь активнее. А то лишат вас єтого звания.