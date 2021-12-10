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Новини Політика України
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Зеленський (17371) Президент (753) строк (31)

Зеленський йтиме на другий термін і вже готує для цього підґрунтя, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський йтиме на другий термін і вже готує для цього підґрунтя, - ЗМІ

Українці не помітять, як прокинуться в диктатурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "ZN.ua".

Наступного тижня буде проголосовано в другому читанні законопроєкт №4298 про місцеві державні адміністрації.

"Метаморфоза, що відбулася з концепцією законопроєкту в кабінетах Банкової, вивернула навиворіт нутро влади: Зеленський іде на другий строк і готовий перемагати будь-якими засобами. Цинічне використання реформи, яку робили його ж депутати, - один із них. Ось де - державний переворот", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У передвиборчій програмі Зеленський говорив про один президентський термін, - Разумков

Так, нардеп "СН" Віталій Безгін пояснив, що голова місцевої державної адміністрації як представник держави зможе продовжувати працювати й після президентських виборів, і, коли мине три роки його роботи в одній адмінтеродиниці, його зможуть перевести на посаду до іншої адмінтеродиниці.

Однак пізніше в проєкті закону відбулися зміни, а саме: голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень президента України.

Крім цього, там фігурує наступне: "У випадку повторного мотивованого відхилення президентом України поданої Кабінетом Міністрів України кандидатури президент України може порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури, яку Кабінет Міністрів України протягом 10 днів від дня повторного відхилення подає на розгляд президента України".

Тобто, йдеться в матеріалі, президент на третій раз цілком законно може вимагати - у голови виконавчої гілки влади - подати того, кого хоче призначити сам.

Читайте також: "Я ще не вирішив", - Зеленський про участь у президентських виборах 2024 року

"Читаємо наступну статтю: "Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються президентом України достроково у випадку…", - і перед нами список з енної кількості пунктів, включно з неправильним пчихом "незалежного" префекта. Тоді як частина 4 статті 118 Конституції України чітко каже: "Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України", - пише автор.

Крім того, зазначається в матеріалі, Адміністрації нових укрупнених районів стануть однією з основних опор для президента, який хоче переобратися, та його партії.

"Жаба, кинута в окріп, вистрибне, а та, яку підігрівають поступово, - звариться. Не помітимо, як прокинемося в диктатурі" ,- пише автор.

"Зеленському не потрібен шматок влади або частка в політиці, він не буде одним із. Йому треба все, або він піде з політики", - характеризує президента в розмові із ZN.UA близький до нього олігарх.

"Очевидно, якби Зеленський, виконуючи свою передвиборну обіцянку, не йшов на другий строк, то законопроєкт із правильно вибудуваною моделлю нагляду міг стати сюрпризом для наступного президента. Але ж претензія Зе! на другий термін очевидна. Жодних сюрпризів не буде", - підсумовується в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на другий термін, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Та це було ясно від першого дня діяльності цього прохвоста.
Подивіться, як воно труситься за свої рейтинги.
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10.12.2021 12:13
+29
Це не він готується, це Ігор Валерійович його готує на другий термін

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10.12.2021 12:20
+26
Понравилось свинье корыто с харчами...
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10.12.2021 12:17
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Та це було ясно від першого дня діяльності цього прохвоста.
Подивіться, як воно труситься за свої рейтинги.
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10.12.2021 12:13 Відповісти
ото всe на що воно спосбнe - за рeйтинги думать. бо рука в його жопi за нього думає. а йому нiчим думати та й нiколи. зa рeйтинги трeба пeрeживати
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10.12.2021 12:17 Відповісти
ой как бы первый он досидел а то шото я боюсь.... что будем мы к концу 1 срока Вову на катафалке везьти по великокрадивницким дорогам к погостам....
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10.12.2021 13:34 Відповісти
І допоможе все це Зєїлі як мертвому припарка. Жахлива антисоціальна політика вишвирне його на звалище історії. Всі бонуси -1% населення, всі гіркі ягоди 90% населення.
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10.12.2021 12:19 Відповісти
Це не він готується, це Ігор Валерійович його готує на другий термін

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10.12.2021 12:20 Відповісти
Логічно без нього йому путьовка в Майямі і всій його команді, треба формувати мощну протисилу вже
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10.12.2021 12:23 Відповісти
Не, ну Зеля дает.
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10.12.2021 12:30 Відповісти
ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ! ДИКТАТУРА НА 20 ЛЕТ И АТОМНАЯ БОМБА! УКРАИНСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ! ПОЛЬША УСТОЯЛА У НЕЕ БЫЛ ПИЛСУДСКИЙ! ДЛЯ МИРНОГО ВРЕМЯ ДЕМОКРАТИЯ!
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10.12.2021 14:38 Відповісти
Не горячись.
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10.12.2021 15:08 Відповісти
думаю будет весело... ставленик одного олигарха против ставленика другого олигарха ... на каналх одного будет мочилово противника , у другого то же самое только наоборот, беня уж прикупил еще один зомбомозгосральник М1 , думаю ахметка скоро ответит парочкой !
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10.12.2021 13:16 Відповісти
Наркомани так довго не живуть.
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10.12.2021 12:57 Відповісти
Обожнюю коли Бубочку називають "воно"
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10.12.2021 13:13 Відповісти
ст.111 ККУ.
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10.12.2021 12:14 Відповісти
свят свят! чур мeнe! дe моя кукла вуду...
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10.12.2021 12:14 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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10.12.2021 12:14 Відповісти
Я бы сказал Тэль-Авивского.
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10.12.2021 12:33 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет " !!!)))
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10.12.2021 12:16 Відповісти
а нема в нього ніякого підгрунття. він може стати ще раз прнзидентом якщо узурпує владу повністтю, як бацька обо ввп. от чи тільки дасть народ йому це зробити.
що ми бачили від зеленського крім зашкварів, жаги до влади. зради та відмивання грошей,
я особисто, ніхрена не бачив
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10.12.2021 12:16 Відповісти
Це ви пишете про адекватних людей,а "население" дасть
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10.12.2021 13:15 Відповісти
Так нихрена другого и не предлагалось. Он за всю предвыборную компанию лично сам не смог выдавить даже пару цельных осмысленных фраз и предоставить хоть какую-то внятную программу развития страны. Но, тем не менее, все это не помешало "мудрому" нариду привести к власти этого тупого шута олигархов.
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10.12.2021 13:41 Відповісти
Понравилось свинье корыто с харчами...
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10.12.2021 12:17 Відповісти
тим якi його головою вeртять
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10.12.2021 12:18 Відповісти
Тестування "мудрого наріда" на ідіотизм !!!)_))
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10.12.2021 12:17 Відповісти
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10.12.2021 12:18 Відповісти
"и зеля, не лох молодой
и йуный дерьмак впереди"
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10.12.2021 12:19 Відповісти
Його чекає імпічмент.
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10.12.2021 12:19 Відповісти
... думаю, не импичмент его ждет, а скорый суд, от которого ему уже не отвертеться! сколько вреда он и его зелено-кварталовская банда принесли стране, что тупые 73% до сих пор не поняли и не понимают... наверное правильно говорят, что сколько веревочке не виться, а конец таки будет ... а вот какой конец будет у этой всей клоунады нам еще предстоит увидеть ... надеюсь, что его умишко подскажет что пора валить и прятаться в норку, а может и не подскажет ... запасаемся попкорном и смотрим на балаган, чистя автомат ...
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10.12.2021 13:05 Відповісти
Ні. Згідно з законом про імпчмент, який прийняла монобільшість, для імпічменту потрібно три четвертих голосів Ради. Такого не буде ніколи, навіть якщо він буде гвалтувати людей на вулиці.
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10.12.2021 13:51 Відповісти
Интересно, кто то верит в этот бред?!
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10.12.2021 12:20 Відповісти
Никто не верит,а вот все слушают.
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10.12.2021 12:39 Відповісти
А как же гасло ...Я иду только на один срок ?? или корыто понравилось ?
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10.12.2021 12:21 Відповісти
Кабмин никогда не входил в противоречие с Президентом и назначал человека Президента. И это было диктатурой? Тогда диктатором был и Порошенко и все предыдущие презы с разными степенями властолюбия.
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10.12.2021 12:22 Відповісти
янукович тоже планировал ...
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10.12.2021 12:22 Відповісти
В Канаде и Чехии растительное масло дешевле, чем в Украине, в Чехии украинское, хорошая реклама, типа мы же не бедные, можем себе позволить...
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10.12.2021 12:23 Відповісти
окрім змін законодавства ЄрЗе ще запасається баблом для фальсифікації наступних виборів.
Майнінг криптовалюти бенею, велике крадівництво кубраковим - все це складові одного виборчого пазла.
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10.12.2021 12:26 Відповісти
А воно вже засумнівалося, що встигне злити ***** Україну за один термін? Чи не вся квартальна банда з друзями-кумами та їх сусідами встигла збагатитися до непристойності?!! А інакше навіщо навіженій нікчемі другий термін? Особисто я не хочу більше бачити цю істоту ні в якій іпостасі. Від слова ВЗАГАЛІ!!
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10.12.2021 12:26 Відповісти
..между тюрьмой и бесконечным прездобольством Зеля Сралина конечно же выбирает своё и своей семьи счастливое будущее.. у неё большие надежды на дебилов-малоросов и засланцев с многочисленными гражданствами... - им всем пох на будущее Украины и даже на судьбы их детей - быдло живёт одним днём, хотя жрать и срать готовы всегда...
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10.12.2021 12:27 Відповісти
Малороси повинні жити і будуть жити так, як заслуговують.
Недалеко відійшли розумом від мокшан.
Але чомусь постійно виють "Чому ми не живемо як в Швейцарії ( як приклад )?!".
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10.12.2021 12:27 Відповісти
Краще він пішов у СРАКУ!
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10.12.2021 12:27 Відповісти
свят-свят!!! Пропала страна...
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10.12.2021 12:29 Відповісти
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10.12.2021 12:30 Відповісти
Це був "бек-вокал"!
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10.12.2021 12:41 Відповісти
Заголовок не верный. Правильнее было бы озаглавить "Коломойский идет на второй срок или Ермак идет на второй срок". Причем тут Зеленский? Мы же не говорим: Ботинки собрались идти в магазин"
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10.12.2021 12:31 Відповісти
Тут ты несомненно прав для изи каломыйского получать от Украины по 10 лярдов в год это конечно хороший гешефт и в кайф!
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10.12.2021 12:36 Відповісти
Чудова новина!
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10.12.2021 12:33 Відповісти
Ну шо, попали панове українці?! Тепер евреї навчать "мудрий нАрід", смоктати будете і ви і діти ваші.
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10.12.2021 12:34 Відповісти
На второй срок идёт д'ерьмак,беня и их подручные. Клован-кукла.
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10.12.2021 12:35 Відповісти
Нехай краще думає як йому досидіти хоч би перший термін.
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10.12.2021 12:37 Відповісти
////

В декабре на телеканале 1+1 начнется показ седьмого сезона сериала "Сваты".

Об этом сообщили в Инстаграме канала.

"Уже 20 декабря в 20:45 долгожданная премьера нового сезону любимого сериала "Сваты", - отмечается в сообщении, к которому прикреплен трейлер сериала.
Сериал "Сваты" будет, скорее всего, транслироваться на русском языке.
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10.12.2021 12:37 Відповісти
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10.12.2021 12:38 Відповісти
"Свято наближаеться".
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10.12.2021 12:42 Відповісти
Та цьому навіть житло на Рубльовці не наділять! Який другий строк! Можливо змилуються дати можливість цей строк "долежати".
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10.12.2021 12:39 Відповісти
Незнайке на Луне просто не хватит кислорода.
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10.12.2021 12:42 Відповісти
Примара канцлерської республіки. Навіщо посли G7 хочуть позбавити Зеленського повноважень
Якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент.

Серед усіх змін, запропонованих цим проєктом, найважливішою і водночас найспірнішою є Перший варіант полягає в тому, що префект призначається на посаду та звільняється з посади президентом за поданням Кабміну, підзвітний та підконтрольний президенту та Кабміну.

Другий варіант пропонує викреслити президента. І записати, що префект призначається на посаду та звільняється з посади Кабміном, підзвітний та підконтрольний Кабміну.

Коли проєкт нарешті з'явився, посли G7 вважали за необхідне висловити йому підтримку і водночас висунути вимогу. 8 грудня вони оприлюднили заяву, в якій наголосили: "Необхідні ретельні обговорення "подвійного підпорядкування" префектів Кабінету Міністрів України та Президенту України одночасно… Ми підтримуємо рекомендацію Ради Європи (викладену в коментарі Ради Європи від 20 лютого 2020 року), що префект має бути підзвітний лише Кабінету Міністрів України".

Формально у цій вимозі є своя логіка. Насправді у нас парламентсько-президентська республіка. Президент не є головою виконавчої влади. Найвищим органом виконавчої влади є Кабмін. Тому логічно, щоб префекти як посадові особи, які здійснюють виконавчу владу в областях, підпорядковувалися саме Кабміну, а не президенту.

Але крім формальної логіки є ще й політична. Усі політичні гравці розуміють, що реалізація такого варіанту означатиме грандіозний переділ влади. Фактично президент втратить власну владну вертикаль. Наразі у нього в підпорядкуванні є голови обласних та районних держадміністрацій, причому всіх їх він призначає та звільняє своїми указами. А якщо виконати вимогу послів G7, то влада президента обмежиться будівлею на вулиці Банковій та Збройними Силами. Вся виконавча влада на місцях, включаючи префекти, буде підпорядкована Кабміну на чолі з прем'єр-міністром.

Зрозуміло, що політична вага президента різко зменшиться. А натомість різко збільшиться політична вага правлячої парламентської коаліції та прем'єра. Фактично ми отримаємо канцлерську республіку, як у Німеччині. Роль президента буде приблизно такою, як у федерального президента Німеччини. А роль прем'єра - як у федерального канцлера. Досить сказати, що на всіх самітах лідерів держав Німеччину представляє канцлер, а не президент. Прізвище канцлера Німеччини швидко вивчає весь світ. А прізвище президента Німеччини не знає майже ніхто. Навіть гірше, майже ніхто взагалі не знає, що у Німеччині є президент. Ось приблизно те саме буде з українськими прем'єром та президентом, якщо реалізувати варіант, на якому наполягають посли G7.
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10.12.2021 12:45 Відповісти
Ні в якому разі Шмарклю на другий термін! Хіба що на довічне з конфіскацією майна!
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10.12.2021 12:47 Відповісти
Я думаю люмпенам новоно месію подадуть, напр. младориг разумков
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10.12.2021 12:50 Відповісти
Да!, только за Зелю! Сделаем их снова!
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10.12.2021 12:52 Відповісти
Зеленський іде на )(уйлу у дупу
і народ України готовий сприяти цьому будь-якими засобами
Якщо потрібно той на гілляку
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10.12.2021 12:56 Відповісти
За проотвечавшимся ЗЕ-петухом крокодильими слезами плачут доблестные пилоты Крыжопольских Авиалиний, мечтая посадить его на "кукурузу".
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10.12.2021 12:57 Відповісти
А до цього хто призначав!?
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10.12.2021 12:57 Відповісти
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10.12.2021 13:04 Відповісти
Это правильно. Бо пока ещё не до всех дошло.
Цены на попкорн в местах колбасной эмиграции резко пошли вверх.
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10.12.2021 13:08 Відповісти
Зебобики бажаючим потримати булаву від віслюка вуха пропонують...
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10.12.2021 13:24 Відповісти
Первый раз по приколу, второй раз по клинической идиотии.
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10.12.2021 13:34 Відповісти
второй - по нужде: срок гораздо хуже каденции
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10.12.2021 14:40 Відповісти
ЗЕбеня во второй раз ************ может стать только таким путем, которыми пошли лукашеску или *****. но в Украине такой путь ведет не в ***********, а на паРашу, вслед витьку легитимному.
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10.12.2021 13:34 Відповісти
Ну те що він "йтиме" - то не біда, нех іде. Біда - якщо дійде.
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10.12.2021 13:42 Відповісти
Зеленский не решает идти ли ему в президенты. Решает Коломойский кого ему выдвигать в президенты, чтобы было вернее.

Наверняка этот раз он выдвинет несколько. Наилучший для него вариант это когда во второй тур выходят два его кандидата.

Кроме Зеленского его кандидатом будут Разумков, а может еще и Богдан. Будет непротив и своей подруги Тимошенко. Похоже Дубинский отпал как малореальный.
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10.12.2021 13:47 Відповісти
Порошенко легко порвет зеленого прохвоста. Нет никаких сомнений. Обидно одно, что байден плесени звонил, значит плесень рукопожатная.
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10.12.2021 14:08 Відповісти
Рукожопая.
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10.12.2021 14:42 Відповісти
Как народ решит на выборах, так и будет .
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10.12.2021 14:25 Відповісти
советско-украинский народ верит в анекдоты: кто приятнее соврет, того и двинут...
"гибель народу без Слова Божия" (с)
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10.12.2021 14:43 Відповісти
ВСЕ повторные ходки, кроме манечки, вызваны нежеланием отвечать за содеянное
фрау - респект за исключение из этих правил
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10.12.2021 14:38 Відповісти
Ну, срок то у него будет первый, а вот каденция вторая под большим вопросом. Впрочем мне интересен % конченных. Имею в виду сколько конченных шизоидов проголосует за Зеленского.
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10.12.2021 14:41 Відповісти
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10.12.2021 15:08 Відповісти
Коломойський дав відповідь ще в 2019 році👇
"Коломойський про другий термін Зеленського: Путін теж не збирався

10.05.2019"



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10.12.2021 15:43 Відповісти
Если бы Филатова сняли то весь Днепр молился бы на Зеленского.
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10.12.2021 16:15 Відповісти
Конечно будет идти...
У него выхода другого нет, столько натворить бед, 100500 раз нарушить закон и конституцию, угробить экономику выводить 40 млрд долл в год в свои офшоры и офшоры своих друзей.. да и кровь уже на руках как все понимают уже есть (Антон Поляков).. он чётко идёт по пути любого дикатора путина и лукашенко, если потеряет власть, то тюрьма, поэтому будет держаться любыми способами, вплоть до военного положения
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10.12.2021 16:42 Відповісти
А кто автор статьи то? Или у Порошенко коллективньій автор?
Олигархи, старайтесь активнее. А то лишат вас єтого звания.
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11.12.2021 07:04 Відповісти
 
 