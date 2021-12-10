Зеленський йтиме на другий термін і вже готує для цього підґрунтя, - ЗМІ

Українці не помітять, як прокинуться в диктатурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "ZN.ua".

Наступного тижня буде проголосовано в другому читанні законопроєкт №4298 про місцеві державні адміністрації.

"Метаморфоза, що відбулася з концепцією законопроєкту в кабінетах Банкової, вивернула навиворіт нутро влади: Зеленський іде на другий строк і готовий перемагати будь-якими засобами. Цинічне використання реформи, яку робили його ж депутати, - один із них. Ось де - державний переворот", - йдеться в повідомленні.

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Так, нардеп "СН" Віталій Безгін пояснив, що голова місцевої державної адміністрації як представник держави зможе продовжувати працювати й після президентських виборів, і, коли мине три роки його роботи в одній адмінтеродиниці, його зможуть перевести на посаду до іншої адмінтеродиниці.

Однак пізніше в проєкті закону відбулися зміни, а саме: голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень президента України.

Крім цього, там фігурує наступне: "У випадку повторного мотивованого відхилення президентом України поданої Кабінетом Міністрів України кандидатури президент України може порушити перед Кабінетом Міністрів України питання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури, яку Кабінет Міністрів України протягом 10 днів від дня повторного відхилення подає на розгляд президента України".

Тобто, йдеться в матеріалі, президент на третій раз цілком законно може вимагати - у голови виконавчої гілки влади - подати того, кого хоче призначити сам.

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"Читаємо наступну статтю: "Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються президентом України достроково у випадку…", - і перед нами список з енної кількості пунктів, включно з неправильним пчихом "незалежного" префекта. Тоді як частина 4 статті 118 Конституції України чітко каже: "Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України", - пише автор.

Крім того, зазначається в матеріалі, Адміністрації нових укрупнених районів стануть однією з основних опор для президента, який хоче переобратися, та його партії.

"Жаба, кинута в окріп, вистрибне, а та, яку підігрівають поступово, - звариться. Не помітимо, як прокинемося в диктатурі" ,- пише автор.

"Зеленському не потрібен шматок влади або частка в політиці, він не буде одним із. Йому треба все, або він піде з політики", - характеризує президента в розмові із ZN.UA близький до нього олігарх.

"Очевидно, якби Зеленський, виконуючи свою передвиборну обіцянку, не йшов на другий строк, то законопроєкт із правильно вибудуваною моделлю нагляду міг стати сюрпризом для наступного президента. Але ж претензія Зе! на другий термін очевидна. Жодних сюрпризів не буде", - підсумовується в матеріалі.

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