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Головна мета Путіна - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів, а Україна стоїть на першій лінії вогню, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Головна мета Путіна - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів, а Україна стоїть на першій лінії вогню, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що президент Росії Володимир Путін хоче розділити Європу, бо це єдиний спосіб переслідувати свої інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це він повідомив в інтерв’ю газеті La Repubblica.

Моравецький наголосив, що Європейський Союз не може дозволити залякувати себе.

Він наголосив, що Путін "реалізує старий принцип "розділяй і володарюй", кажучи про загрозу російського вторгнення в Україну.

"Він хоче розділити Європу, тому що тільки так він може переслідувати свої інтереси. Його головна мета - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів. Україна сьогодні стоїть на першій лінії вогню", – сказав Моравецький.

Він наголосив, що Росія перевіряє, як далеко вона може зайти з Європою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО неприйнятний для Росії, - Путін. ВIДЕО

"Путін використовує силові методи на всіх рівнях; також в економіці. Він знає, що його влада залежить від ціни на газ. І він робить усе, щоб Європа була залежною лише від її постачання", - наголосив він.

Польський прем’єр підкреслив, що Росія жорстоко порушує територіальну цілісність держав і заморожує конфлікти, і що Путін ставиться до Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я, Донбасу і Криму як до інструменту і зброї у своїй нещадній стратегії.

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Нагадаємо, 9 грудня відбулася телефонна розмова між президентами США Джо Байденом та України Володимиром Зеленським. Під час переговорів американський лідер зазначив, що рішення щодо вступу нашої держави в НАТО залежить виключно від українців та країн-членів Альянсу.

Під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним Байден попередив лідера РФ, що США не зважатимуть на "червоні лінії" Кремля в цьому питанні. Проте у Держдепі зазначають, що зараз рано говорити про наш вступ в Альянс
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Топ коментарі
+5
Поляки самые адекватно воспринимающие ситуацию люди
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10.12.2021 12:48
+3
Саме так !! Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля ,це каталізатор руйнації РІ !!!)))
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10.12.2021 12:25
+2
Тому що пам"ятають ,як бути під Московією !!!)))
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10.12.2021 12:51
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Саме так !! Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля ,це каталізатор руйнації РІ !!!)))
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10.12.2021 12:25 Відповісти
московия и паразит,это братья близнецы!
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10.12.2021 12:30 Відповісти
Міль може тільки псувати, а не щось відбудовувати.
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10.12.2021 12:33 Відповісти
Не видит Моравецкий так четко мир в глазах Путина как наш Володька, не видит.
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10.12.2021 12:39 Відповісти
кто бы Ху..ло пояснил ИСТИНУ НЕЛЬЗЯ ПАРДОН ИЗ КУСКА ГИМНА СДЕЛАТЬ ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ....
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10.12.2021 13:32 Відповісти
Наші сусіди дуже добре розуміють наміри московії. На превеликий жаль, цього не можна сказати про керівництво нашої держави. І втому складність, що громадяни України не можуть зрозуміти- наше керівництво просто недолуге, чи це завербовані агенти Кремля.
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10.12.2021 12:44 Відповісти
Є слушна думка с цього приводу: - керівництво не просто розуміє, а послідовно втілює плани москавіі по знищенню України.
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10.12.2021 19:28 Відповісти
А Китай?
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10.12.2021 12:45 Відповісти
китай нападет на россию, это вторая часть пророчества, а первая - россия нападет на Украину, но тогда не поверили деду боговерюущему даже родные: мы же братья навек...
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10.12.2021 14:16 Відповісти
А анунаки?
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10.12.2021 14:20 Відповісти
"взявший меч от меча погибнет" (с)
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31.01.2022 23:41 Відповісти
Маровецкий наверно еврей.
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10.12.2021 12:48 Відповісти
Поляки самые адекватно воспринимающие ситуацию люди
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10.12.2021 12:48 Відповісти
Тому що пам"ятають ,як бути під Московією !!!)))
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10.12.2021 12:51 Відповісти
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10.12.2021 12:51 Відповісти
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10.12.2021 13:02 Відповісти
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10.12.2021 13:06 Відповісти
Після розвалу Російської Імперії внаслідок революції 1917 року московити втратили Польщу та Фінляндію. Що вони зробили відразу після того, як "нагуляли" трохи жирку завдяки допомозі США та країн Європи (за рахунок голодомору)? Правильно - полізли зі зброєю у Фінляндію та потім у Польщу, розпочавши Другу світову.

Що робили московити у 1990-1991 роках, коли розвалювалася ще одна їхня імперія - СРСР? Намагалися залити кров'ю країни Балтії, шантажем та погрозами загнали решту до так званого СНД...

А якщо врахувати те, що без України вся "велика та могутня" імперія, разом зі своєю вигаданою історією, розсиплеться наче картковий будинок, то стане зрозуміло - кремляді Україну мирно не відпустять. Лише коли вмиються власною кров'ю так, що будуть аж захлинатися, то може... І то на певний час - допоки знову не "нагуляють" жирок.
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10.12.2021 13:07 Відповісти
инсинуации, все проще: престолы утверждаются правдою
это говорит Библия
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10.12.2021 14:19 Відповісти
Есть быстрый путь в НАТО и ЕС - это объединение Украины, Польши и Литвы (Беларусии в перспективе "после таракана") в единое конфедеративное государство (по образу Швейцарии)!
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10.12.2021 13:15 Відповісти
Зачем полякам и прибалтам объединяться с Украиной, если они итак в НАТО?
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10.12.2021 13:30 Відповісти
Потому что они СЛЕДУЮЩИЕ (и НАТО их не спасет)!
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10.12.2021 13:35 Відповісти
Тут можно столько ништяков Путину заватить и звод малышева и ан, и николаевские верфи и южмаш. ДМЗ тот же. Все предприятия развитые которых не хватает его военщине. Еще тенопольский завод атомных бомб. Жмеринскую ракетную фабрику. Черновицкий университет стелс технологий и Львовское метро, в котором готовится самые зверские виды оружия
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10.12.2021 14:10 Відповісти
хоть и моравецкий, а тупой
главная цель конторы - перераспределение бюджета рашки в свою пользу сравнительно честными методами (с), а пу - всего говорящая голова гидры
зоны конфликта - самое то для спецопераций без аудита
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10.12.2021 14:11 Відповісти
 
 