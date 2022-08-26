Головна мета Путіна - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів, а Україна стоїть на першій лінії вогню, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький впевнений, що президент Росії Володимир Путін хоче розділити Європу, бо це єдиний спосіб переслідувати свої інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це він повідомив в інтерв’ю газеті La Repubblica.

Моравецький наголосив, що Європейський Союз не може дозволити залякувати себе.

Він наголосив, що Путін "реалізує старий принцип "розділяй і володарюй", кажучи про загрозу російського вторгнення в Україну.

"Він хоче розділити Європу, тому що тільки так він може переслідувати свої інтереси. Його головна мета - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів. Україна сьогодні стоїть на першій лінії вогню", – сказав Моравецький.

Він наголосив, що Росія перевіряє, як далеко вона може зайти з Європою.

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"Путін використовує силові методи на всіх рівнях; також в економіці. Він знає, що його влада залежить від ціни на газ. І він робить усе, щоб Європа була залежною лише від її постачання", - наголосив він.

Польський прем’єр підкреслив, що Росія жорстоко порушує територіальну цілісність держав і заморожує конфлікти, і що Путін ставиться до Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я, Донбасу і Криму як до інструменту і зброї у своїй нещадній стратегії.

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Нагадаємо, 9 грудня відбулася телефонна розмова між президентами США Джо Байденом та України Володимиром Зеленським. Під час переговорів американський лідер зазначив, що рішення щодо вступу нашої держави в НАТО залежить виключно від українців та країн-членів Альянсу.

Під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним Байден попередив лідера РФ, що США не зважатимуть на "червоні лінії" Кремля в цьому питанні. Проте у Держдепі зазначають, що зараз рано говорити про наш вступ в Альянс