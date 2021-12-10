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Новини Політика України
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депутат (1575) КВУ (131)

За рік 74 депутати парламенту не сказали жодного слова в Раді, - КВУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За рік 74 депутати парламенту не сказали жодного слова в Раді, - КВУ

За даними Комітету виборців України, 74 народні депутати за рік не виступили у Верховній Раді жодного разу.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням   на прресслужбу КВУ.

Комітет проаналізував статистику виступів нардепів під час пленарних засіданьу період із 1 січня по 6 грудня 2021 року). Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Більшість "мовчазних депутатів" - представники фракції "Слуга Народу" - 46 осіб. Серед них - низка осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, жодного разу впродовж року не виступили під час пленарного засідання Юрій Корявченков (у минулому актор студії "Квартал 95" Юзік), Олександр Кабанов (сценарист, "Квартал 95"), Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, "Квартал 95"), Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, "Квартал 95").

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Також жодного виступу не було у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу в червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також екс-слуг народу Олександра Юрченка (звинувачений в отриманні хабаря) та Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).

У список "мовчазних депутатів"також увійшли 16 представників "Опозиційної платформи За життя". Серед них - Віктор Медведчук та Тарас Козак (знаходяться під слідством, - ред.), Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Значна частина парламентарів виступили лише кілька разів впродовж року. Так, 93 нардепи мали від 1 до 3 виступів. Більшість з них - "слуги Народу". До прикладу, тричі за рік виступив олімпійський чемпіон Жан Беленюк – серед них виступ щодо законопроєкту про підтримку спорту. Двічі за рік виступив ресторатор Микола Тищенко – щодо законопроєкту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту Держбюджету на 2022 рік.

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Топ коментарі
+11
А зачем? Их и так нормально откармливают. А когда тебя кормят, ты глух и нем.
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10.12.2021 12:27
+10
Юзик даже на сцене квартала двух слов связать не мог по уже написанному...он только бабло считать умеет...
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10.12.2021 12:38
+7
Вирішили за краще жувати ніж щось казати.
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10.12.2021 12:28
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А зачем? Их и так нормально откармливают. А когда тебя кормят, ты глух и нем.
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10.12.2021 12:27 Відповісти
Вирішили за краще жувати ніж щось казати.
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10.12.2021 12:28 Відповісти
часто мовчання "золото" - реально ....
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10.12.2021 12:29 Відповісти
Промовч, за розумного зійдеш
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10.12.2021 12:31 Відповісти
Юзик даже на сцене квартала двух слов связать не мог по уже написанному...он только бабло считать умеет...
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10.12.2021 12:38 Відповісти
Не факт что умеет.😁
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10.12.2021 12:51 Відповісти
Не обольщайся, не умеет. Он счетной машинкой пользуется когда наличку считает
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10.12.2021 13:12 Відповісти
Слуг не для того у списки включали. Кнопки давлять - і годі.
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10.12.2021 12:39 Відповісти
Но зато их уровень развития позволяет принимать Законы и руководить жизнью всех украинцев.
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10.12.2021 13:21 Відповісти
Депутатів,які не приймають участі в законотворчій діяльності необхідно позбавляти мандата депутата.
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10.12.2021 12:44 Відповісти
Пока челове молчит...можно думать что он умный...Но вот когда открыл свой рот Слуги Уроды....Да и вообще тм некогда, они бабло коррупционное олигархическое в конвертах считают и квартиры, машины, маетки покупают.
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10.12.2021 12:47 Відповісти
Лишние депутаты значит. Поустраивали сват-брат-кум-корабельная сосна и вот вам всем результат на лице. Ничего не делают, зато ЗП исправно капает, норм чо
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10.12.2021 12:47 Відповісти
Молчание знак одобрения?
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10.12.2021 12:51 Відповісти
Я все больше люблю Надежду Савченко.
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10.12.2021 12:52 Відповісти
И Парасюка?
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10.12.2021 12:54 Відповісти
Я ж не голубой.
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10.12.2021 13:00 Відповісти
я в хорошем смысле слова!
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10.12.2021 13:02 Відповісти
Да
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10.12.2021 13:05 Відповісти
Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).
А где от балатировался? В колонии строгого режима?
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10.12.2021 12:53 Відповісти
То мо....німі.Їм перекладача потрібно.
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10.12.2021 12:53 Відповісти
Вони, як казала Геращенко Ірина, зелені кнопки.
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10.12.2021 13:07 Відповісти
клоун-политик может быть только политиком - клоуном

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10.12.2021 12:57 Відповісти
роль такая попалась со смеху, приходится играть, пока слова пишут
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10.12.2021 14:29 Відповісти
Може оно и к лучшему...
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10.12.2021 13:06 Відповісти
Не для виступів туди їх обрали. Головне завдання було навчитися натискати кнопки на пульті для голосування. І бажано на своєму та на сусідньому.
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10.12.2021 13:09 Відповісти
автор мабуть сміється, за наш рахунок там сидять дармоїди яким насрати на українців, сказали тиснути кнопку, тиснуть, все, їх розумові здібності на цьому вичерпані
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10.12.2021 13:10 Відповісти
Багатьом з решти теж краще було б мовчати.
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10.12.2021 13:12 Відповісти
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10.12.2021 13:18 Відповісти
глядя на тех, которые говорят, приходит понимание - это лучшие 74 депутата.
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10.12.2021 13:27 Відповісти
Они анализируют.
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10.12.2021 13:31 Відповісти
Мертвые души?
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10.12.2021 13:32 Відповісти
Вот и надо на это число сократить в первом этапе наш парламент. Всеравно от них толку никакого. БАЛАСТ который почему то и за что то кормят украинцы… Где б себе такую работу найти???
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10.12.2021 13:44 Відповісти
74 депутата парламента не сказали ни одного слова
100 депутата парламента лучше бы молчали.
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10.12.2021 14:06 Відповісти
100 под сокращение , и нариду легше будэ
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10.12.2021 16:57 Відповісти
о, так кива, выходит, огого! хоть куда, и еще ж науківець
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10.12.2021 14:32 Відповісти
Если уж публиковать факт, то давайте по-честному - пофракционно. ЗА-жопники-молчуны меня тоже очень интересуют.
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10.12.2021 23:44 Відповісти
 
 