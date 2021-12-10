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Новини Політика України
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опитування (1401) Росія (47115) візовий режим (251)

Підтримка запровадження візового режиму з Росією сягнула максимального значення з 2018 року: 52% громадян - за, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підтримка запровадження візового режиму з Росією сягнула максимального значення з 2018 року: 52% громадян - за, - опитування

В травні 2018 року запровадження візового режиму з Російською Федерацією підтримували 37% громадян, нині - 52%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"За два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження віз з Російською Федерацією: сьогодні підтримують цю ідею 52%, проти – 44%", - йдеться у дослідженні.

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Підтримка запровадження візового режиму з Росією сягнула максимального значення з 2018 року: 52% громадян - за, - опитування Рейтингу 01

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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Топ коментарі
+12
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10.12.2021 12:40
+6
Нехай щастить !!!))))
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10.12.2021 12:47
+6
Визы в Украину парашникам выдавать в Штатах. Визы в Штаты для оформления виз в Украину выдавать в Австралии. А визы в Австралию выдавать в Гренландии. Пусть покатаются...
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10.12.2021 13:11
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10.12.2021 12:40 Відповісти
Коли нарешті це станеться,мабуть ніколи.
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10.12.2021 12:41 Відповісти
Яке "станеться " якщо згідно до іншого опитування більше 50% українців хочуть прямих перемовин з рашкою ((( ; дивно , правда , чому не 73 , щось не "доопитали "......
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10.12.2021 15:19 Відповісти
Нехай щастить !!!))))
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10.12.2021 12:47 Відповісти
Крім візового режиму треба ще величезний Китайський мур по всій довжині кордону з парашою: Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан. А далі Китай, нехай сам розбирається.
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10.12.2021 12:55 Відповісти
Не с нашим еврейским счастьем.
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10.12.2021 13:01 Відповісти
Вот именно, а как же многочисленные заробитчанэ, которые вечно в халэпу от фсбешников попадают на Рашке? То наркота, то "шпионы", то "диверсанты военной разведки"... Это ж Клондайк для создания статистики, палочек,наград и званий. Но до нашего брата всё никак не доходит на 8-й год войны, всё прутся на авось пронесёт
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10.12.2021 13:17 Відповісти
Ви в принципі все правильно написали , крім "авось пронесет" , яке там пронесе - хохлів як магнітом тягне до кацапів , хто ж їх в Україні хахлом назавьот і па рилу сьєздіт , а ані ат етого кайф палучают патаму шо ані нє украінци , а хахли ((
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10.12.2021 15:24 Відповісти
P.S. На днях он матінка одного із таких хахлів "возмущалася" що її синочка в кацапії арештували як він туди подався кави з фекаліями куниці посьорбати " патаму шо для ніх вайна єто нє нашє "
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10.12.2021 15:28 Відповісти
А краще, залізну завісу...
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10.12.2021 13:03 Відповісти
Визы в Украину парашникам выдавать в Штатах. Визы в Штаты для оформления виз в Украину выдавать в Австралии. А визы в Австралию выдавать в Гренландии. Пусть покатаются...
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10.12.2021 13:11 Відповісти
Правильно, давно надо было визовый режим с рашкой ввести. Может быть меньше наших шастальщиков (типа пацана Гриба) в крепкие сети рашистких спецслужб попадать стало! А то у нас этих пофигистов ещё ой как много. Да и так называемых «людей культуры» типа дорнили сердючки, любящих в рашке бабло рубить, значительно поменьшало.
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10.12.2021 13:39 Відповісти
З рашою не візовий режим потрібно вводити , а заборонити взагалі переміщення цивільних осіб що туди , що звідти до нормалізації відносин
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10.12.2021 15:34 Відповісти
Даже Порошенко не ввел, почему это должен делать предатель и агент Кремля.
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10.12.2021 13:57 Відповісти
не все що робив Порошенко було правильним .....
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10.12.2021 15:36 Відповісти
облегчение смотряшим надо бы давно упразднить
меньше помоев с кремля
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10.12.2021 14:25 Відповісти
 
 