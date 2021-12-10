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Домовленості РФ та США про те, що Україна не буде членом НАТО, стали б величезним ляпасом усьому Альянсу, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Домовленості РФ та США про те, що Україна не буде членом НАТО, стали б величезним ляпасом усьому Альянсу, -

Росія проти вступу України і до НАТО, і до Європейського союзу, і до будь-якої цивілізованої організації.

Про це в матеріалі Цензор.НЕТ розповіла нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Свого часу вони були проти Асоціації з Євросоюзом - що зрештою вилилося у Майдан. Ця позиція РФ давно відома; вони прагнуть повернутися до старого розподілу світу, сфер впливу і так далі. Путін має імперські амбіції і ні на сантиметр не хоче випускати Україну, щоб вона доєдналася до цивілізованої частини Європи та світу", - пояснила парламентар.

Водночас Кравчук нагадала, що і самі представники НАТО, і керівництво Сполучених Штатів теж неодноразово заявляло, що Росія не може вирішувати ні за НАТО, ні за Україну.

"І будь-які домовленості такого роду (про те, що Україна не буде членом НАТО через те, що цього не хоче Росія), ще й офіційно підтверджені, - стали б величезним ляпасом усьому Альянсу. Тому я в це не вірю", - додала нардеп.

Також Кравчук зазначила, що Сполучені Штати мають спільну позицію з європейськими столицями і Києвом.

"На другому боці є Москва і Путін. Ми вкотре почули, що Сполучені Штати підтримують нашу суверенність і територіальну цілісність. Була заява, що у випадку ескалації будуть не лише економічні заходи, але й, можливо, інші. Ми отримали підтвердження про додаткові кошти військової допомоги", - наголосила парламентар.

Думки українських політиків та дипломатів читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.

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Автор: Богдан Гуньковський
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как показала история, гибель империй покруче совка, необратимый процесс. просто у этой недоимперии варваров есть такое классическое желание, - перед смертью и самой помучаться и попытаться побольше соседей, да и не только, в гроб с собой утащить.
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10.12.2021 13:25 Відповісти
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10.12.2021 13:52 Відповісти
 
 