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Новини Політика України
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"Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю 10 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо можливого вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 10 грудня обговоримо:

  • Чи загрожує Україні повномасштабне вторгнення Росії?
  • Про Україну без України. Про що домовились Байден та Путін?
  • Останній дзвінок. Чому Байден зателефонував Зеленському лише через дві доби?
  • Ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" — що це означає?
  • "Кроти" в Офісі Президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників?

Гості студії:

Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";

Сергій Рахманін,народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Степан Полторак, міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014);

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019);

Роман Безсмертний, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019);

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Саймон Шустер,кореспондент журналу TIME;

Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008);

Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;

Лев Шлосберг, російський політик та правозахисник.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.
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Топ коментарі
+8
зграя політгеїв та медіатрупів

всім лопати і -на фронт траншеї копати!
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10.12.2021 13:03
+5
Война уже идет 7 лет,Алё!
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10.12.2021 12:58
+5
Если завтра война...то шустрый савик рванет на свою виллу в Италии так что аж пятки засверкают...а все о чем они там будут звиздеть...то все фигня...
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10.12.2021 13:26
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А про день народження вони там не хочуть поговорити?
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10.12.2021 12:57 Відповісти
Я про день рождения люблю вспоминать. Напешсся,нажресся,обрыгаешся-целый год вспоминаеш.
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10.12.2021 14:27 Відповісти
неделю назад говорили
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10.12.2021 16:40 Відповісти
"Хотят ли русские войны?"


На КДПВ российская пропагандитка Симоньян радуется возможной конфликтной ситуации в Керченском проливе с кораблем ВМС Украины, и печалится, что ничего не произошло. Ситуация имела место быть вчера, появились сообщения о том, что в России свистали всех наверх и очень напряглись, как электричество, а потом, через час, дали отобй. Но Маргарита уже обрадовалась, что война начнется.

Но агрессивный - это только блок НАТО и его прихвостни из Украины, не перепутай, %username%
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10.12.2021 12:58 Відповісти
Война уже идет 7 лет,Алё!
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10.12.2021 12:58 Відповісти
На ахмєтовському каналі так не можна говорити
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10.12.2021 13:46 Відповісти
зграя політгеїв та медіатрупів

всім лопати і -на фронт траншеї копати!
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10.12.2021 13:03 Відповісти
Нашли экспертов, особенно "Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006-2008)", нас научит как воевать из мокшанией.
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10.12.2021 13:16 Відповісти
Война, так война!!!

Фразу шо готовы на все лишь бы не было войны можете засунуть себе в жопы!!!
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10.12.2021 13:04 Відповісти
Тебе сколько лет?
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10.12.2021 13:13 Відповісти
Послушай песню Сектора Газа - "Только б не было войны". Хочешь так?
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10.12.2021 13:18 Відповісти
Я не слушаю мокшанский папэдоносны рок. Война самое худшее и самое тупое действие во взаимоотношениях государств и людей в нем живущих, армия нужна прежде всего чтобы её предотвратить. Все воюющие на текущий момент страны не получают никакой выгоды для своего населения.
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10.12.2021 14:21 Відповісти
Ну знач ты не против, если к тебе в квартиру придет какой-нибудь Иван, будет питаться за твой счет, жить у тебя дома, ты будешь платить за него комирное, а он будет пользовать твою жену и дочь? А ну тогда, ок. Лишь бы не было войны.
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10.12.2021 14:25 Відповісти
Это я сейчас по примеру домбаса написал. Иван (моторыло) пришел, чпокнул ленку пополченку (канистру) И в них стрелять нельзя и убивать нельзя. А надо. Лишь бы не было войны. Не будет войны, будет как в лугандоне...
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10.12.2021 14:28 Відповісти
PS, я имею ввиду агрессоров, для защищающихся выгода очевидна.
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10.12.2021 14:22 Відповісти
Если завтра война...то шустрый савик рванет на свою виллу в Италии так что аж пятки засверкают...а все о чем они там будут звиздеть...то все фигня...
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10.12.2021 13:26 Відповісти
У зели тоже вилла на озере Комо, будут с Соловьевым там чаи гонять
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10.12.2021 13:33 Відповісти

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10.12.2021 13:28 Відповісти
Не засирайте себе голову савиком и его рыголетами!!!! Бред!!!
Послушайте Данилова!!! И занимайтесь жизнью!!!! Украина - это сказка!!!! КРАСОТИЩА!!!!
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10.12.2021 13:30 Відповісти
Людей залякувати будуть.Всепропальщіки.У ЮВТ нюх ,как у собаки,а глаз ,как у орла.Решила тупо спригнуть и не светиться.Умная женщина.
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10.12.2021 13:32 Відповісти
Не люблю слушать побрехеньки политических прноституток. Тем более ахметовской дудки.
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10.12.2021 13:38 Відповісти
Когда уже Саввик начнет собирать по 200 грн. инфестиций в правду???)))
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10.12.2021 13:38 Відповісти
Интересно что Арестовича нет.
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10.12.2021 13:54 Відповісти
Что-то сегодня зелёной шелупони набежало войну с паРашей обсуждать....Видимо, Подохляк им по миске горохового супа со свиными гениталиями пообещал за обсирание Шустера и гостей... Обидно им ,что не будут сидеть и тошнить зелёные кремлёвские слуги путена....
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10.12.2021 14:00 Відповісти
ну і на зеленого злодія , мародера і чотирижди уклоніста треба теж обов"язково накинути дєрмєца. Щоб пад.а не розслаблялася.
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10.12.2021 14:05 Відповісти
Что не говори, заболтать мы можем кого угодно
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10.12.2021 14:12 Відповісти
Росийский правозащитник Шлосберг...?
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10.12.2021 14:18 Відповісти
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10.12.2021 14:43 Відповісти
Переговори Байдена з Путіним та із Зеленським: чого чекати Україні - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"



Цієї п'ятниці говоритиметься про переговори Байдена з Путіним та із Зеленським, їх результати для України
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Юлія Клименко (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Валері Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Олексій Гарань - науковий директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професор політології.

Дивіться 10 грудня о 19:45 на офіційному YouTube "5 каналу" та в пямому етері телеканалу "Еспресо".
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10.12.2021 15:05 Відповісти
 
 