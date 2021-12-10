"Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією
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У п'ятницю 10 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо можливого вторгнення російської армії в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наживо 10 грудня обговоримо:
- Чи загрожує Україні повномасштабне вторгнення Росії?
- Про Україну без України. Про що домовились Байден та Путін?
- Останній дзвінок. Чому Байден зателефонував Зеленському лише через дві доби?
- Ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" — що це означає?
- "Кроти" в Офісі Президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників?
Гості студії:
Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";
Сергій Рахманін,народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Степан Полторак, міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014);
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019);
Роман Безсмертний, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019);
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Саймон Шустер,кореспондент журналу TIME;
Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008);
Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;
Лев Шлосберг, російський політик та правозахисник.
Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
На КДПВ российская пропагандитка Симоньян радуется возможной конфликтной ситуации в Керченском проливе с кораблем ВМС Украины, и печалится, что ничего не произошло. Ситуация имела место быть вчера, появились сообщения о том, что в России свистали всех наверх и очень напряглись, как электричество, а потом, через час, дали отобй. Но Маргарита уже обрадовалась, что война начнется.
Но агрессивный - это только блок НАТО и его прихвостни из Украины, не перепутай, %username%
всім лопати і -на фронт траншеї копати!
Фразу шо готовы на все лишь бы не было войны можете засунуть себе в жопы!!!
Послушайте Данилова!!! И занимайтесь жизнью!!!! Украина - это сказка!!!! КРАСОТИЩА!!!!
Цієї п'ятниці говоритиметься про переговори Байдена з Путіним та із Зеленським, їх результати для України
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Юлія Клименко (фракція "Голос") та Костянтин Бондарєв (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються: Валері Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Олексій Гарань - науковий директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, професор політології.
Дивіться 10 грудня о 19:45 на офіційному YouTube "5 каналу" та в пямому етері телеканалу "Еспресо".