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18% шукачів роботи за кордоном мають справу з шахраями або не перевіряють роботодавців, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

За статистикою, 18% шукачів роботи мають справу з шахраями або не перевіряють роботодавців.

Знайти роботу за кордоном та адаптуватися у чужій країні після приїзду – для багатьох українців це нагадує ризиковану гру в рулетку. Тільки на першому етапі – пошуку вакансії – 18% шукачів мають справу з шахраями або просто не перевіряють роботодавців, свідчить дослідження, проведене на замовлення асоціації компаній з працевлаштування за кордоном. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Приїхати за кордон і бути обманутим, залишитися без заробітної платні, грошей і так далі. Це страх, який найчастіше супроводжує людей, які їдуть до Польщі. І так, не будемо приховувати, що такі ситуації часом мають місце. Щодо другого страху - це попасти до роботодавця, який не коректно веде документи. І потім заробітчани стикаються з тим, що не можуть оформити потрібні документи", - розповідає Анна Джоболда, директор Департаменту рекрутації компанії Gremi Personal.

Фахівці ринку праці у Польщі дивуються: українців не зупиняє навіть той факт, що шахраї пропонують захмарну оплату, яка не відповідає низькій кваліфікації позивача.

Анна Джоболда пояснює: "Чуємо від них: "Я бачив таке ж оголошення, але на вищу ставку". Вони їдуть там, де їм обіцяють. Але через деякий час повертаються до нас, бо зіштовхнулися там або з невиплатою зарплатні, або з тим, що їм некоректно вели документацію і потім вони не змогли продовжити своє перебування на території Польщі".
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Кто не рискует, тот не пьет шампанское
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10.12.2021 13:09 Відповісти
На третій раз порозумнішають.
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10.12.2021 13:13 Відповісти
второй вброс на эту тему за несколько минут )) страх остаться без народа, у его слуг растёт не по дням, а по часам ))
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10.12.2021 13:13 Відповісти
Та й Рижий не взахваті.
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10.12.2021 13:15 Відповісти
)) так и конопатые тоже.
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10.12.2021 13:18 Відповісти
До того ж серед шахраїв є самі українці
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10.12.2021 13:13 Відповісти
Серед моїх знайомих, які поїхали до Пільши на заробітки, я їх питав, виключно голосували за зеленського. Так що якшо їх "кинуть", то не бачу в цьому ніякого горя
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10.12.2021 13:15 Відповісти
Те, кто голосовал за петю ещё в 2015 уехали и не возвращаются.
И вот ещё

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Сотрудники "5 канала" уже несколько лет получают деньги по системе двойной бухгалтерии для уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ
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10.12.2021 13:27 Відповісти
Как же там плохо живется. Только здесь Вам дадут честную ЗП)))))))
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10.12.2021 13:14 Відповісти
А Слуги Урода не шахраї ? Или оно добрые самаритяне ?
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10.12.2021 13:16 Відповісти
 
 