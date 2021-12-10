"Ставка Путіна на ескалацію і виставлення прямих вимог перед Заходом ведуть його в патову ситуацію", - Лубківський

Згода НАТО на "вето" Росії матиме далекосяжні негативні наслідки для самого Альянсу.

Про це заявив директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Саме тому не вірю в будь-яке публічне визнання такого засобу впливу з боку Росії чи, тим паче, його письмове закріплення. Слід враховувати, що в рамках Альянсу потрібен консенсус, що робить таку мету недосяжною", - наголосив він.

Водночас, додав Лубківський, можна передбачити, що Росія не полишатиме спроб протидіяти реальній інтеграції України з НАТО.

"Але судячи з продемонстрованої тактики Байдена, чим більше Кремль гратиме м’язами, тим меншим ставатиме набір аргументів, до яких несоромно буде вдаватися його прихованим "симпатикам". Я не виключаю певної форми діалогу НАТО з Росією, що знайде вияв у відновленні спільної квазі-ради. Тим не менше, вже зараз ясно, що ставка Путіна на ескалацію і виставлення прямих вимог перед Заходом ведуть його в патову ситуацію. В цьому полягає його слабкість і водночас непередбачувана небезпечність", - додав він.

За його словами, навіть якщо серед наших партнерів звучатимуть чиїсь голоси про паузу на перспективу членства України в НАТО, це не означає, що такі підходи слід сприймати як непорушну даність. Треба шукати союзників і конструктивні способи, аби допомогти нашим союзникам не зробити помилок.

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