УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12837 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 704 8
Путін (21420) Росія (47115) США (14430) Лубківський Данило (46)

"Ставка Путіна на ескалацію і виставлення прямих вимог перед Заходом ведуть його в патову ситуацію", - Лубківський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Згода НАТО на "вето" Росії матиме далекосяжні негативні наслідки для самого Альянсу.

Про це заявив директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Саме тому не вірю в будь-яке публічне визнання такого засобу впливу з боку Росії чи, тим паче, його письмове закріплення. Слід враховувати, що в рамках Альянсу потрібен консенсус, що робить таку мету недосяжною", - наголосив він.

Водночас, додав Лубківський, можна передбачити, що Росія не полишатиме спроб протидіяти реальній інтеграції України з НАТО.

"Але судячи з продемонстрованої тактики Байдена, чим більше Кремль гратиме м’язами, тим меншим ставатиме набір аргументів, до яких несоромно буде вдаватися його прихованим "симпатикам". Я не виключаю певної форми діалогу НАТО з Росією, що знайде вияв у відновленні спільної квазі-ради. Тим не менше, вже зараз ясно, що ставка Путіна на ескалацію і виставлення прямих вимог перед Заходом ведуть його в патову ситуацію. В цьому полягає його слабкість і водночас непередбачувана небезпечність", - додав він.

За його словами, навіть якщо серед наших партнерів звучатимуть чиїсь голоси про паузу на перспективу членства України в НАТО, це не означає, що такі підходи слід сприймати як непорушну даність. Треба шукати союзників і конструктивні способи, аби допомогти нашим союзникам не зробити помилок.

Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.

Читайте: Втягнувши США у діалог Путін намагається повернутись до "клубу великих держав", звідки його "попросили" після окупації Криму, - "слуга народу" Чернєв

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ***** пофиг. На расее как он скажет так и будет. Каие еще патовые ситуации?
показати весь коментар
10.12.2021 13:35 Відповісти
Voice of Ukraine ретвитнул(а)









https://twitter.com/i/status/1469250867618590723





Selvestor Vivat


@S_vivat

·
1 ч



#Syria, город Хомс. Здесь жило почти 1 миллион людей, взрослых и детей, были музеи, школы, университеты, больницы... В городе жили люди за 2000 лет до нашей эры. Сирия, город Хомс, после того как город
от его местных жителей "освободил" путинский "русский мир".
показати весь коментар
10.12.2021 13:38 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 13:41 Відповісти
руцке мир освобождает сивоху от укров .
показати весь коментар
10.12.2021 15:09 Відповісти
Кацапи готові лайно жерти та в лаптях ходити, щоб тільки ***** їх мав
показати весь коментар
10.12.2021 13:41 Відповісти
***** здулось.
показати весь коментар
10.12.2021 13:42 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 13:45 Відповісти
На кацапсячих соцмережах та на порталі маілСру, в коментарях зараз дуже активно строчать боти, що Україна злиденна країна, нічого не працює, люди з клунками всі виїхали на заробітки до Польщі та на кацапію. На просте моє запитання, чого в бАгАтой расєі мінімальна заробітна плата 170 доларів, а в ніщєй Украинє, навіть при зебільній владі 240 на мене як собаки накинулись, а потім взагалі видалили
показати весь коментар
10.12.2021 13:49 Відповісти
 
 