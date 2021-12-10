"Ставка Путіна на ескалацію і виставлення прямих вимог перед Заходом ведуть його в патову ситуацію", - Лубківський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Згода НАТО на "вето" Росії матиме далекосяжні негативні наслідки для самого Альянсу.
Про це заявив директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Саме тому не вірю в будь-яке публічне визнання такого засобу впливу з боку Росії чи, тим паче, його письмове закріплення. Слід враховувати, що в рамках Альянсу потрібен консенсус, що робить таку мету недосяжною", - наголосив він.
Водночас, додав Лубківський, можна передбачити, що Росія не полишатиме спроб протидіяти реальній інтеграції України з НАТО.
"Але судячи з продемонстрованої тактики Байдена, чим більше Кремль гратиме м’язами, тим меншим ставатиме набір аргументів, до яких несоромно буде вдаватися його прихованим "симпатикам". Я не виключаю певної форми діалогу НАТО з Росією, що знайде вияв у відновленні спільної квазі-ради. Тим не менше, вже зараз ясно, що ставка Путіна на ескалацію і виставлення прямих вимог перед Заходом ведуть його в патову ситуацію. В цьому полягає його слабкість і водночас непередбачувана небезпечність", - додав він.
За його словами, навіть якщо серед наших партнерів звучатимуть чиїсь голоси про паузу на перспективу членства України в НАТО, це не означає, що такі підходи слід сприймати як непорушну даність. Треба шукати союзників і конструктивні способи, аби допомогти нашим союзникам не зробити помилок.
Докладніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ тут.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1469250867618590723
Selvestor Vivat
@S_vivat
·
1 ч
#Syria, город Хомс. Здесь жило почти 1 миллион людей, взрослых и детей, были музеи, школы, университеты, больницы... В городе жили люди за 2000 лет до нашей эры. Сирия, город Хомс, после того как город
от его местных жителей "освободил" путинский "русский мир".