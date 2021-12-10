УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12837 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
2 676 1
Міноборони (5253) пропаганда (2561) розвідка (3611) ОРДЛО (299)

Командування ЗС РФ активізувало в ОРДЛО заходи з комплектування особовим складом 1 та 2 АК, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування ЗС РФ активізувало в ОРДЛО заходи з комплектування особовим складом 1 та 2 АК, - розвідка

Командування ЗС РФ з 1 грудня активізувало заходи на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях з комплектування особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.

"Противником розгорнуто роботу агітаційних груп (агітаторів) від військових частин окупаційних військ, розповсюджуються спеціальні пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), здійснюється масова розсилка агітаційних СМС-повідомлень. Водночас окупантами до 25 грудня введено тимчасове зниження вимог до кандидатів на військову службу щодо стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, виданих окупаційними адміністраціями", - повідомили у розвідці.

Крім того, за даними ГУР, окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти і планують звільнення з військової служби, створює умови щодо їх утримання, у тому числі затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на Донбасі проводять інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ОС, - розвідка

Командування ЗС РФ активізувало в ОРДЛО заходи з комплектування особовим складом 1 та 2 АК, - розвідка 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ласкаво просимо до пекла.
показати весь коментар
10.12.2021 13:33 Відповісти
 
 