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Заява про мою відставку поки лежить у Раді. Тривають обговорення, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява про мою відставку поки лежить у Раді. Тривають обговорення, - Ткаченко

Заява Олександра Ткаченка про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики України залишається у парламенті. З цього приводу тривають обговорення.

Про це повідомив Ткаченко під час візиту до Івано-Франківська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Новин з цього приводу немає. Заява поки лежить (у парламенті. - Ред.), але і тривають обговорення щодо подальших кроків", - зазначив Ткаченко.

Водночас він зауважив, що питання коштів, які скерували на розвиток культури у Бюджеті-2022, тепер у нього не викликають занепокоєння.

"Ще варто дещо напрацювати. Але 70-80 відсотків з того, що ми лобіювали, закладені", - додав Ткаченко.

Щодо проєкту "Велика реставрація", то міністр не бачить жодних загроз його згортання у наступному році. На фінансування цього проєкту в бюджеті передбачені 3 млрд. грн.

"Щойно у "зумі" я обговорював з парламентським комітетом питання реставрації. Цього року процес розпочався. Практично, 60 об’єктів знаходяться у стадії реставрації, наступного року план – 100", - додав Ткаченко.

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Автор: Ірина Дашківська
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10.12.2021 13:25 Відповісти
Які ше там обговорення? Типу:
- Я подав заяву , але відмовте в ній, не звільняйте.
- Так ти ж подав.
- Але не звільняйте, дуже прошу.
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10.12.2021 13:28 Відповісти
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили.
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10.12.2021 13:53 Відповісти
 
 